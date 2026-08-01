Индивидуальный экспресс-тур по знаковым локациям Луксора
Посетить Карнакский храмовый комплекс, заглянуть в Музей мумификации и побывать в Долине царей
Начало: Холл вашего отеля, 8:30. Возможна встреча в аэропо...
«Посетим главные храмы Луксора и изучим экспозиции увлекательных музеев»
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от $415 за всё до 8 чел.
-
30%
Луксор за 2 дня - по всем эпохам Египта
Начало: Заберем вас из любого места в Луксоре
«Увидите Комплекс Карнакских Храмов, Луксорский храм и музей, 63 гробницы в глубине горы на западном берегу Нила, а также Музей мумификации — здесь освещаются методы, которые использовали в древности египтяне для мумификации»
Расписание: Eжедневно в любое время суток
$329
$470 за всё до 2 чел.
-
20%
Круиз из Луксора в Асуан на теплоходе 5* и индивидуальные экскурсии к древностям (всё включено)
Храмы Карнака, Эдфу, Ком-Омбо, Абу-Симбел, Филе, Долина Царей и музей крокодильих мумий
Начало: Аэропорт Луксора, 8:00
«А в музее крокодильих мумий раскроем тайны древнего культа»
17 авг в 08:00
20 авг в 08:00
$1160
$1450 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Музеи»
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