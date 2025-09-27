-
30%
Индивидуальный экспресс-тур по знаковым локациям Луксора
Посетить Карнакский храмовый комплекс, заглянуть в Музей мумификации и побывать в Долине царей
Начало: Холл вашего отеля, 8:30. Возможна встреча в аэропо...
Завтра в 08:00
28 сен в 08:00
$291
$415 за всё до 8 чел.
-
30%
Луксор за 2 дня - по всем эпохам Египта
Начало: Заберем вас из любого места в Луксоре
Расписание: Eжедневно в любое время суток
29 сен в 09:00
30 сен в 09:00
$266
$380 за всё до 2 чел.
-
10%
Луксор, Асуан, Абу-Симбел, Эдфу и Ком-Омбо только для вас: насыщенное путешествие в прошлое
Увидеть величайшие сокровища Древнего Египта, посетить храм женщины-фараона и Долину царей
Начало: Луксор, место и время по согласованию (первая поло...
29 сен в 08:00
30 сен в 08:00
$810
$900 за всё до 6 чел.
