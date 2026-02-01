Индивидуальный экспресс-тур по знаковым локациям Луксора
Посетить Карнакский храмовый комплекс, заглянуть в Музей мумификации и побывать в Долине царей
Начало: Холл вашего отеля, 8:30. Возможна встреча в аэропо...
«Посетим главные храмы Луксора и изучим экспозиции увлекательных музеев»
15 фев в 08:00
16 фев в 08:00
$415 за всё до 8 чел.
Луксор, Асуан, Абу-Симбел, Эдфу и Ком-Омбо только для вас: насыщенное путешествие в прошлое
Увидеть величайшие сокровища Древнего Египта, посетить храм женщины-фараона и Долину царей
Начало: Луксор, место и время по согласованию (первая поло...
«Вы посетите знаменитые храмы, в числе которых Карнакский в Луксоре и храм царицы Хатшепсут»
15 фев в 08:00
16 фев в 08:00
$900 за всё до 6 чел.
Круиз по Нилу - от Луксора до Асуана с Абу-Симбел: легенды и храмы
Начало: Луксор
«Луксор — врата в вечность фараонов Круиз начинается в Луксоре с грандиозного Карнакского храма — крупнейшего религиозного комплекса Древнего Египта, посвящённого Амону-Ра»
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 8:00
$1235
$1300 за человека
