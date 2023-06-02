Аэропорт Марса Алам: частный трансфер

Аэропорт Марса Алам

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Ответы на вопросы
Начните свой отпуск в Марса-Аламе с комфортного трансфера из аэропорта.

Наслаждайтесь удобным путешествием в отель и высококачественным обслуживанием в автомобиле до 8 пассажиров.
Аэропорт Марса Алам: частный трансфер
Аэропорт Марса Алам: частный трансфер
Аэропорт Марса Алам: частный трансфер
Аэропорт Марса Алам: частный трансфер
Аэропорт Марса Алам: частный трансфер
Аэропорт Марса Алам: частный трансфер
Ближайшие даты:
2
июн
3
июн
4
июн
5
июн
6
июн
7
июн
8
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Удобство и комфорт.
  • Прибытие в Марса-Алам с максимальным комфортом благодаря нашему частному трансферу из аэропорта в отель. Совершите беспрепятственное путешествие из аэропорта в пункт назначения на просторном автомобиле, вмещающем до 8 человек.
  • По прибытии наш дружелюбный представитель будет готов встретить вас и помочь вам в зоне прибытия. Расслабьтесь в автомобиле с кондиционером, отправляясь в приятную поездку в отель. Для вашего удобства мы также предлагаем вариант обратного рейса. Начните свой визит в Марса-Алам с комфортного и стильного трансфера.

Важная информация:

  • Водитель: Русский язык.
  • Не подходит людям в инвалидных креслах.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча и высадка из вашего отеля
  • Поездка на верблюде 30 мин.
  • Барбекю ужин «шведский стол»
  • Традиционный бедуинский чай и хлеб
  • Опыт наблюдения за звездами с помощью профессионального телескопа
  • Профессиональный гид по астрономии
  • Панорамный вид на закат на пустынном холме
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: HH4R+28F, Marsa Alam, Red Sea Governorate, Egypt
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Водитель: Русский язык
  • Не подходит людям в инвалидных креслах
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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