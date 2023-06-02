Аэропорт Марса Алам
Начните свой отпуск в Марса-Аламе с комфортного трансфера из аэропорта.
Наслаждайтесь удобным путешествием в отель и высококачественным обслуживанием в автомобиле до 8 пассажиров.
Наслаждайтесь удобным путешествием в отель и высококачественным обслуживанием в автомобиле до 8 пассажиров.
Ближайшие даты:
2
июн
июн
3
июн
июн
4
июн
июн
5
июн
июн
6
июн
июн
7
июн
июн
8
июн
июн
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Удобство и комфорт.
- Прибытие в Марса-Алам с максимальным комфортом благодаря нашему частному трансферу из аэропорта в отель. Совершите беспрепятственное путешествие из аэропорта в пункт назначения на просторном автомобиле, вмещающем до 8 человек.
- По прибытии наш дружелюбный представитель будет готов встретить вас и помочь вам в зоне прибытия. Расслабьтесь в автомобиле с кондиционером, отправляясь в приятную поездку в отель. Для вашего удобства мы также предлагаем вариант обратного рейса. Начните свой визит в Марса-Алам с комфортного и стильного трансфера.
Важная информация:
- Водитель: Русский язык.
- Не подходит людям в инвалидных креслах.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча и высадка из вашего отеля
- Поездка на верблюде 30 мин.
- Барбекю ужин «шведский стол»
- Традиционный бедуинский чай и хлеб
- Опыт наблюдения за звездами с помощью профессионального телескопа
- Профессиональный гид по астрономии
- Панорамный вид на закат на пустынном холме
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: HH4R+28F, Marsa Alam, Red Sea Governorate, EgyptЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Водитель: Русский язык
- Не подходит людям в инвалидных креслах
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Марсы-Алама
Индивидуальная
13 часов
Из Марса-Алама в Луксор, столицу фараонов
Познакомиться с достопримечательностями города-музея в компании историков-египтологов
Завтра
3 июня
4 июня
5 июня
430€366 за всё до 7 чел.
Групповая
3 часа
3 июня
4 июня
5 июня
6 июня
$34 за человека
Индивидуальная
2 часа
Батискаф Марса Алам
возле ресепшена отеля
Завтра
3 июня
4 июня
5 июня
$50 за всё до 50 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании