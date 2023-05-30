Отправляйтесь в незабываемое путешествие а яхте в заповедник Марса-Мубарак, где природа встречает вас во всей своей величественной красоте.
Погрузитесь в мир удивительных черепах, морских животных и неповторимых ландшафтов, которые оставят в вас незабываемые впечатления и воспоминания на всю жизнь.
Погрузитесь в мир удивительных черепах, морских животных и неповторимых ландшафтов, которые оставят в вас незабываемые впечатления и воспоминания на всю жизнь.
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Уникальная экскурсия в мир черепах и морских сокровищ.
- Вы сможете отправиться на уникальную экскурсию в заповедник Мубарак, расположенный в бухте Абу Даббаб, неподалеку от нового курортного города Марса-Алам. В этом заповеднике вы сможете не только увидеть, но и поплавать с большими зелеными черепахами, поскольку этот район на Красном море является одним из самых популярных мест для обитания этих удивительных млекопитающих, известных как Дюгонь.
- Однако заповедник Мубарак предлагает не только встречу с черепахами, но и удивительное разнообразие морской жизни. Вы сможете окунуться в мир красочной и невероятно красивой морской флоры и фауны. Вас ожидают удивительные рифы, живописные коралловые сады и множество редких видов морских созданий. Вы сможете расслабиться и насладиться плаванием в мелководном районе, где можно наблюдать за живописными рыбами и другими уникальными морскими обитателями.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обед и напитки на яхте
- Оборудование для снорклинга
- Услуги русскоговорящего сопровождающего
- Транспортное обслуживание по Марса-Алам
- Что не входит
- Возможно организовать дайвинг за погружение, +$40 два погружения
- Входные билеты в национальный парк 5 $ с человека
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Гид заберет вас из отеляЗавершение: Гид отвезет вас обратно в отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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