На яхте в заповедник Марса-Мубарак

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Отправляйтесь в незабываемое путешествие а яхте в заповедник Марса-Мубарак, где природа встречает вас во всей своей величественной красоте.

Погрузитесь в мир удивительных черепах, морских животных и неповторимых ландшафтов, которые оставят в вас незабываемые впечатления и воспоминания на всю жизнь.
На яхте в заповедник Марса-Мубарак
На яхте в заповедник Марса-Мубарак
На яхте в заповедник Марса-Мубарак
На яхте в заповедник Марса-Мубарак
На яхте в заповедник Марса-Мубарак
На яхте в заповедник Марса-Мубарак
Ближайшие даты:
30
мая
31
мая
1
июн
2
июн
3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Уникальная экскурсия в мир черепах и морских сокровищ.
  • Вы сможете отправиться на уникальную экскурсию в заповедник Мубарак, расположенный в бухте Абу Даббаб, неподалеку от нового курортного города Марса-Алам. В этом заповеднике вы сможете не только увидеть, но и поплавать с большими зелеными черепахами, поскольку этот район на Красном море является одним из самых популярных мест для обитания этих удивительных млекопитающих, известных как Дюгонь.
  • Однако заповедник Мубарак предлагает не только встречу с черепахами, но и удивительное разнообразие морской жизни. Вы сможете окунуться в мир красочной и невероятно красивой морской флоры и фауны. Вас ожидают удивительные рифы, живописные коралловые сады и множество редких видов морских созданий. Вы сможете расслабиться и насладиться плаванием в мелководном районе, где можно наблюдать за живописными рыбами и другими уникальными морскими обитателями.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед и напитки на яхте
  • Оборудование для снорклинга
  • Услуги русскоговорящего сопровождающего
  • Транспортное обслуживание по Марса-Алам
Что не входит
  • Возможно организовать дайвинг за погружение, +$40 два погружения
  • Входные билеты в национальный парк 5 $ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберет вас из отеля
Завершение: Гид отвезет вас обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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