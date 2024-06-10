1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Трансфер из Марса-Алама в Хургаду - комфорт и безопасность
Воспользуйтесь индивидуальным трансфером из Марса-Алама в Хургаду. Современные автомобили и профессиональные водители обеспечат вам комфорт и безопасность
Начало: Марса Алам
Расписание: каждый день в 4.30 утра
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
от 280$224 за всё до 6 чел.
Групповая
1 час
Аэропорт Марса Алам: частный трансфер для групп до 8 человек
Начните свой отдых в Марса-Аламе без забот с нашим частным трансфером. Комфортное путешествие и дружелюбный водитель ждут вас
Начало: HH4R+28F, Marsa Alam, Red Sea Governorate, Egypt
«Что вас ожидает: Удобство и комфорт Прибытие в Марса-Алам с максимальным комфортом благодаря нашему частному трансферу из аэропорта в отель»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 22:00
Завтра в 05:00
$25 за человека
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Марса-Аламе
Индивидуальный трансфер в Марса-Аламе с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом и интересные рассказы о городе
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 02:00
12 июня в 00:00
€24 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «Трансфер»
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