Туристы смогут увидеть храм Хатхор, где изображена богиня любви и плодородия, и расшифровать рельефы. Карнакский храм удивит своими масштабами и аллеей сфинксов. Колоссы Мемнона - стражи прошлого, а в Долине Царей находится гробница Тутанхамона. Комфортабельный транспорт и опытные гиды обеспечат незабываемое путешествие
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные древние храмы
- 🗿 Величественные статуи фараонов
- 📜 Тайны древних рельефов
- 🚌 Комфортабельный транспорт
- 🗺️ Профессиональные гиды
Что можно увидеть
- Храм Хатхор
- Карнакский храм
- Колоссы Мемнона
- Долина Царей
- Гробница Тутанхамона
Описание экскурсии
Дендера: храм Хатхор
Дендера — древний город на левом берегу Нила, известный всему миру благодаря храму Хатхор. Он посвящён богине неба, любви, материнства и плодородия. Её изображали в виде коровы с солнечным диском между рогами или же в облике женщины с коровьими ушами. Почему — вы узнаете на экскурсии! Кроме того, вместе мы расшифруем искусные рельефные изображения на стенах храма и отыщем знаменитый дендерский зодиак.
Карнакский храм
Карнакский храм — самый большой в мире религиозный комплекс. Вы полюбуетесь аллеей сфинксов с бараньими головами и рассмотрите сохранившиеся росписи и рисунки на стенах храма.
Колоссы Мемнона
Увидите две огромные статуи фараона, которые были своеобразными стражниками на пути к главному храму Аменхотепа, который сейчас полностью разрушен. Посмотрите на величественные скульптуры, а гид расскажет, почему они так называются.
Долина Царей
Затем отправитесь в долину Царей, где похоронены многие фараоны Древнего Египта. Увидите гробницу царя Тутанхамона и восхититесь её размерами, дизайном и красотой.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. Транспорт включён в стоимость.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: храм Дендера — 10$, Карнакский храм — 14$, долина Царей — 16$
- Обычно в середине экскурсии мы делаем остановку на обед. Его примерная стоимость — 12$ с человека
- По запросу мы можем встретить вас в аэропорту, доплата составит 20$