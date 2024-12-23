Из Марса-Алама - в Дендеру и Луксор

Путешествие в мир древнего Египта: храмы Дендеры и Луксора, величественные статуи и загадочные гробницы ждут вас в этом уникальном туре
Дендера и Луксор - это ворота в мир древнего Египта.

Туристы смогут увидеть храм Хатхор, где изображена богиня любви и плодородия, и расшифровать рельефы. Карнакский храм удивит своими масштабами и аллеей сфинксов. Колоссы Мемнона - стражи прошлого, а в Долине Царей находится гробница Тутанхамона. Комфортабельный транспорт и опытные гиды обеспечат незабываемое путешествие
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальные древние храмы
  • 🗿 Величественные статуи фараонов
  • 📜 Тайны древних рельефов
  • 🚌 Комфортабельный транспорт
  • 🗺️ Профессиональные гиды
Из Марса-Алама - в Дендеру и Луксор
Из Марса-Алама - в Дендеру и Луксор
Из Марса-Алама - в Дендеру и Луксор
Ближайшие даты:
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Время начала: 03:00, 03:30, 04:00

Что можно увидеть

  • Храм Хатхор
  • Карнакский храм
  • Колоссы Мемнона
  • Долина Царей
  • Гробница Тутанхамона

Описание экскурсии

Дендера: храм Хатхор

Дендера — древний город на левом берегу Нила, известный всему миру благодаря храму Хатхор. Он посвящён богине неба, любви, материнства и плодородия. Её изображали в виде коровы с солнечным диском между рогами или же в облике женщины с коровьими ушами. Почему — вы узнаете на экскурсии! Кроме того, вместе мы расшифруем искусные рельефные изображения на стенах храма и отыщем знаменитый дендерский зодиак.

Карнакский храм

Карнакский храм — самый большой в мире религиозный комплекс. Вы полюбуетесь аллеей сфинксов с бараньими головами и рассмотрите сохранившиеся росписи и рисунки на стенах храма.

Колоссы Мемнона

Увидите две огромные статуи фараона, которые были своеобразными стражниками на пути к главному храму Аменхотепа, который сейчас полностью разрушен. Посмотрите на величественные скульптуры, а гид расскажет, почему они так называются.

Долина Царей

Затем отправитесь в долину Царей, где похоронены многие фараоны Древнего Египта. Увидите гробницу царя Тутанхамона и восхититесь её размерами, дизайном и красотой.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. Транспорт включён в стоимость.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: храм Дендера — 10$, Карнакский храм — 14$, долина Царей — 16$
  • Обычно в середине экскурсии мы делаем остановку на обед. Его примерная стоимость — 12$ с человека
  • По запросу мы можем встретить вас в аэропорту, доплата составит 20$

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
23 дек 2024
Экскурсия в Дендеру и Луксор превзошла все наши ожидания! Благодаря нашему гиду мы не только узнали множество интересных фактов об истории и культуре, но и получили великолепные фотографии. Организация была
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на высшем уровне: всё четко, без задержек, от начала до конца. Обед на берегу Нила был действительно вкусным, прогулка по Нилу очень атмосферной, а трансфер комфортным (несмотря на довольно большое расстояние). Эта поездка оставила только положительные эмоции. Однозначно рекомендуем на 100%!

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