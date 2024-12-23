Дендера и Луксор - это ворота в мир древнего Египта. Туристы смогут увидеть храм Хатхор, где изображена богиня любви и плодородия, и расшифровать рельефы. Карнакский храм удивит своими масштабами и аллеей сфинксов. Колоссы Мемнона - стражи прошлого, а в Долине Царей находится гробница Тутанхамона. Комфортабельный транспорт и опытные гиды обеспечат незабываемое путешествие

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Описание экскурсии

Дендера: храм Хатхор

Дендера — древний город на левом берегу Нила, известный всему миру благодаря храму Хатхор. Он посвящён богине неба, любви, материнства и плодородия. Её изображали в виде коровы с солнечным диском между рогами или же в облике женщины с коровьими ушами. Почему — вы узнаете на экскурсии! Кроме того, вместе мы расшифруем искусные рельефные изображения на стенах храма и отыщем знаменитый дендерский зодиак.

Карнакский храм

Карнакский храм — самый большой в мире религиозный комплекс. Вы полюбуетесь аллеей сфинксов с бараньими головами и рассмотрите сохранившиеся росписи и рисунки на стенах храма.

Колоссы Мемнона

Увидите две огромные статуи фараона, которые были своеобразными стражниками на пути к главному храму Аменхотепа, который сейчас полностью разрушен. Посмотрите на величественные скульптуры, а гид расскажет, почему они так называются.

Долина Царей

Затем отправитесь в долину Царей, где похоронены многие фараоны Древнего Египта. Увидите гробницу царя Тутанхамона и восхититесь её размерами, дизайном и красотой.

Организационные детали