Здесь можно узнать о местной культуре, попробовать традиционный чай и кальян, а также увидеть, как пекут хлеб.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏜 Увлекательное сафари на квадроциклах
- 🐪 Поездка на верблюде
- 🌄 Потрясающий закат в пустыне
- 🍽 Ужин-барбекю под звездами
- 🎶 Традиционные песни и танцы
Что можно увидеть
- Деревня бедуинов
- Пустыня Восточная
Описание экскурсии
Обучение езде на квадроцикле
Во второй половине дня вас заберут из отеля в Марса Аламе и отвезут в Шейх Малек, который находится всего в 25 километрах от аэропорта. Здесь начнется ваше незабываемое приключение на квадроцикле!
Путешествие по пустыне
Как только вы почувствуете себя комфортно за рулем, вы отправитесь в путешествие по пустыне, проезжая около 22 километров между прекрасными горами Восточной пустыни. Это будет увлекательный опыт, который познакомит вас с удивительным миром природы.
Посещение бедуинской деревни
Ваш путь приведет вас к местному племени бедуинов. Вас встретят с традиционным чаем и расскажут о своей жизни и обычаях. У вас будет возможность:
- Спостерегать процесс приготовления традиционного хлеба;
- Увидеть старинный колодец;
- Попробовать кальян в компании местных жителей.
Поездка на верблюде
После этого вам предложат прокатиться на верблюде, с которого откроется потрясающий вид на закат. Это будет момент, который навсегда останется в памяти!
Ужин и развлечение
Затем вас ждет ужин-барбекю в самом сердце гор. Устроившись за столом, вы сможете насладиться:
- Вкусным барбекю;
- Шведским столом с разнообразными блюдами;
- Зрелищным бедуинским шоу с народными песнями и традиционными танцами.
Возвращение
В конце вечера вы вернетесь к станции, чтобы сдать квадроцикл, а затем вас отвезут обратно в отель в Марса Аламе. Это путешествие станет отличным воспоминанием и ярким событием в вашей жизни!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Египетская пустыня возле Марса Алама
- Бедуинская деревня
Что включено
- Встреча в отеле и высадка из всех отелей Марса Алама
- Поездка на квадроцикле на квадроцикле с профессиональным инструктором
- Поездка на верблюде
- Посещение бедуинской деревни
- Традиционный чай
- Ужин-барбекю и бедуинский хлеб
- Минеральная вода и безалкогольные напитки
Что не входит в цену
- Алкогольные напитки