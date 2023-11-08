Описание

Обучение езде на квадроцикле Во второй половине дня вас заберут из отеля в Марса Аламе и отвезут в Шейх Малек, в 25 километрах к северу от аэропорта Марса Алама. Как только вы почувствуете себя комфортно на квадроцикле, проедете по пустыне примерно 22 километра между горами Восточной пустыни до деревни бедуинов, чтобы посетить местное племя. Бедуинская деревня В бедуинской деревне вас встретят чаем и узнают больше о жизни и традициях. Посмотрите, как пекут традиционный хлеб, увидите колодец и попробуйте покурить кальян. Затем вы совершите поездку на верблюде, чтобы увидеть потрясающий вид на закат. После этого устройте ужин-барбекю в самом сердце гор. Развлекательная программа Наслаждайтесь просмотром бедуинского шоу и насладитесь вкусным ужином «шведский стол» с барбекю. Шоу включает в себя исполнение народных песен и традиционных танцев. В конце вечера вы отвезете свой квадроцикл обратно на станцию, а затем отправитесь обратно в отель в Марса Аламе.