Наслаждайтесь чудесной поездкой на закате на квадроцикле и исследуйте очаровательную пустыню за пределами Марса Алама.
Научитесь водить квадроцикл, прежде чем отправиться через пустыню в деревню бедуинов, где вы узнаете о местной культуре и насладитесь поездкой на верблюде.
Научитесь водить квадроцикл, прежде чем отправиться через пустыню в деревню бедуинов, где вы узнаете о местной культуре и насладитесь поездкой на верблюде.
Ближайшие даты:
8
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Египетская пустыня возле Марса Алама
- Бедуинская деревня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Обучение езде на квадроцикле Во второй половине дня вас заберут из отеля в Марса Аламе и отвезут в Шейх Малек, в 25 километрах к северу от аэропорта Марса Алама. Как только вы почувствуете себя комфортно на квадроцикле, проедете по пустыне примерно 22 километра между горами Восточной пустыни до деревни бедуинов, чтобы посетить местное племя. Бедуинская деревня В бедуинской деревне вас встретят чаем и узнают больше о жизни и традициях. Посмотрите, как пекут традиционный хлеб, увидите колодец и попробуйте покурить кальян. Затем вы совершите поездку на верблюде, чтобы увидеть потрясающий вид на закат. После этого устройте ужин-барбекю в самом сердце гор. Развлекательная программа Наслаждайтесь просмотром бедуинского шоу и насладитесь вкусным ужином «шведский стол» с барбекю. Шоу включает в себя исполнение народных песен и традиционных танцев. В конце вечера вы отвезете свой квадроцикл обратно на станцию, а затем отправитесь обратно в отель в Марса Аламе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча в отеле и высадка из всех отелей Марса Алама
- Поездка на квадроцикле на квадроцикле с профессиональным инструктором
- Поездка на верблюде
- Посещение бедуинской деревни
- Традиционный чай
- Ужин-барбекю и бедуинский хлеб
- Минеральная вода и безалкогольные напитки
- Что не входит
- Алкогольные напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Гид заберет вас из отеляЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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