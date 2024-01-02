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Марса Алам: Супер Сафари

Путешествие на квадроциклах через пустыню к бедуинам, где можно попробовать чай и кальян, завершится ужином под звездами
Увлекательное сафари в Марса Аламе предлагает поездку на квадроциклах через пустыню к деревне бедуинов.

Здесь можно узнать о местной культуре, попробовать традиционный чай и кальян, а также увидеть, как пекут хлеб.
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Путешествие продолжится поездкой на верблюде, чтобы насладиться закатом. Вечер завершится ужином-барбекю и развлекательной программой с народными песнями и танцами. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу пустыни и открыть для себя традиции бедуинов

4
1 оценка

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏜 Увлекательное сафари на квадроциклах
  • 🐪 Поездка на верблюде
  • 🌄 Потрясающий закат в пустыне
  • 🍽 Ужин-барбекю под звездами
  • 🎶 Традиционные песни и танцы
Марса Алам: Супер Сафари
Марса Алам: Супер Сафари
Марса Алам: Супер Сафари

Что можно увидеть

  • Деревня бедуинов
  • Пустыня Восточная

Описание экскурсии

Обучение езде на квадроцикле

Во второй половине дня вас заберут из отеля в Марса Аламе и отвезут в Шейх Малек, который находится всего в 25 километрах от аэропорта. Здесь начнется ваше незабываемое приключение на квадроцикле!

Путешествие по пустыне

Как только вы почувствуете себя комфортно за рулем, вы отправитесь в путешествие по пустыне, проезжая около 22 километров между прекрасными горами Восточной пустыни. Это будет увлекательный опыт, который познакомит вас с удивительным миром природы.

Посещение бедуинской деревни

Ваш путь приведет вас к местному племени бедуинов. Вас встретят с традиционным чаем и расскажут о своей жизни и обычаях. У вас будет возможность:

  • Спостерегать процесс приготовления традиционного хлеба;
  • Увидеть старинный колодец;
  • Попробовать кальян в компании местных жителей.

Поездка на верблюде

После этого вам предложат прокатиться на верблюде, с которого откроется потрясающий вид на закат. Это будет момент, который навсегда останется в памяти!

Ужин и развлечение

Затем вас ждет ужин-барбекю в самом сердце гор. Устроившись за столом, вы сможете насладиться:

  • Вкусным барбекю;
  • Шведским столом с разнообразными блюдами;
  • Зрелищным бедуинским шоу с народными песнями и традиционными танцами.

Возвращение

В конце вечера вы вернетесь к станции, чтобы сдать квадроцикл, а затем вас отвезут обратно в отель в Марса Аламе. Это путешествие станет отличным воспоминанием и ярким событием в вашей жизни!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Египетская пустыня возле Марса Алама
  • Бедуинская деревня
Что включено
  • Встреча в отеле и высадка из всех отелей Марса Алама
  • Поездка на квадроцикле на квадроцикле с профессиональным инструктором
  • Поездка на верблюде
  • Посещение бедуинской деревни
  • Традиционный чай
  • Ужин-барбекю и бедуинский хлеб
  • Минеральная вода и безалкогольные напитки
Что не входит в цену
  • Алкогольные напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберет вас из отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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