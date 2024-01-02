Увлекательное сафари в Марса Аламе предлагает поездку на квадроциклах через пустыню к деревне бедуинов.Здесь можно узнать о местной культуре, попробовать традиционный чай и кальян, а также увидеть, как пекут хлеб.

Путешествие продолжится поездкой на верблюде, чтобы насладиться закатом. Вечер завершится ужином-барбекю и развлекательной программой с народными песнями и танцами. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу пустыни и открыть для себя традиции бедуинов

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Обучение езде на квадроцикле

Во второй половине дня вас заберут из отеля в Марса Аламе и отвезут в Шейх Малек, который находится всего в 25 километрах от аэропорта. Здесь начнется ваше незабываемое приключение на квадроцикле!

Путешествие по пустыне

Как только вы почувствуете себя комфортно за рулем, вы отправитесь в путешествие по пустыне, проезжая около 22 километров между прекрасными горами Восточной пустыни. Это будет увлекательный опыт, который познакомит вас с удивительным миром природы.

Посещение бедуинской деревни

Ваш путь приведет вас к местному племени бедуинов. Вас встретят с традиционным чаем и расскажут о своей жизни и обычаях. У вас будет возможность:

Спостерегать процесс приготовления традиционного хлеба;

Увидеть старинный колодец;

Попробовать кальян в компании местных жителей.

Поездка на верблюде

После этого вам предложат прокатиться на верблюде, с которого откроется потрясающий вид на закат. Это будет момент, который навсегда останется в памяти!

Ужин и развлечение

Затем вас ждет ужин-барбекю в самом сердце гор. Устроившись за столом, вы сможете насладиться:

Вкусным барбекю;

Шведским столом с разнообразными блюдами;

Зрелищным бедуинским шоу с народными песнями и традиционными танцами.

Возвращение

В конце вечера вы вернетесь к станции, чтобы сдать квадроцикл, а затем вас отвезут обратно в отель в Марса Аламе. Это путешествие станет отличным воспоминанием и ярким событием в вашей жизни!