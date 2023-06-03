Подарите себе круиз на батискафе, где вас ждет необычный подводный мир, разнообразие и невероятные цвета тропического Красного моря и огромные панорамные окна смотровых площадок.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Полюбуйтесь на подводную страну чудес.
- Данная поездка подходит для всех возрастов, и позволяет каждому увидеть чудеса коралловых рифов Красного моря через огромные панорамные окна смотровых площадок, находящихся на глубине 4 метра. Отправление от пристани и 15-минутный круиз к одному из лучших мест с яркими коралловыми рифами и красочной морской жизнью.
Важная информация:
- Инструктор: Русский язык.
- Встреча для трансфера происходит примерно за 1 час до поездки.
- Подходит для людей на инвалидных креслах.
Ежедневно в 10:00, 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча в отеле и высадка
- Что не входит
- Еда и напитки
- Советы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00, 15:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Инструктор: Русский язык
- Встреча для трансфера происходит примерно за 1 час до поездки
- Подходит для людей на инвалидных креслах
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании