Круиз на батискафе Royal Seascope

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Подарите себе круиз на батискафе, где вас ждет необычный подводный мир, разнообразие и невероятные цвета тропического Красного моря и огромные панорамные окна смотровых площадок.
Круиз на батискафе Royal Seascope
Круиз на батискафе Royal Seascope
Круиз на батискафе Royal Seascope
Круиз на батискафе Royal Seascope
Круиз на батискафе Royal Seascope
Круиз на батискафе Royal Seascope
Ближайшие даты:
3
июн
4
июн
5
июн
6
июн
7
июн
8
июн
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Полюбуйтесь на подводную страну чудес.
  • Данная поездка подходит для всех возрастов, и позволяет каждому увидеть чудеса коралловых рифов Красного моря через огромные панорамные окна смотровых площадок, находящихся на глубине 4 метра. Отправление от пристани и 15-минутный круиз к одному из лучших мест с яркими коралловыми рифами и красочной морской жизнью.
Спуститесь на кондиционированную подводную палубу со стеклянными стенами, чтобы насладиться исключительно четкими панорамными видами необычного подводного мира в течение примерно 45 минут. Спроектировано таким образом, чтобы у каждого пассажира было отдельное место у иллюминатора для наблюдения за чудесным подводным миром с близкого расстояния!

Важная информация:

  • Инструктор: Русский язык.
  • Встреча для трансфера происходит примерно за 1 час до поездки.
  • Подходит для людей на инвалидных креслах.

Ежедневно в 10:00, 15:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в отеле и высадка
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Советы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Инструктор: Русский язык
  • Встреча для трансфера происходит примерно за 1 час до поездки
  • Подходит для людей на инвалидных креслах
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
Можно с детьми
Водные развлечения

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