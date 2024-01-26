Экскурсии по воде в Марсе-Аламе

Найдено 6 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Марсе-Аламе, цены от $22. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На яхте в заповедник Марса-Мубарак
🛥 На яхте
Групповая
7 часов
3 отзыва
Незабываемое путешествие на яхте в заповедник Марса-Мубарак из Марса-Алам
Откройте для себя красоту заповедника Марса-Мубарак: плавание с черепахами и невероятное разнообразие морской жизни ждут вас
Начало: Гид заберет вас из отеля
«Отправляйтесь в незабываемое путешествие а яхте в заповедник Марса-Мубарак, где природа встречает вас во всей своей величественной красоте»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$22 за человека
Вечерний круиз на шикарной яхте Нефертари
🛥 На яхте
Круиз
5 часов
Вечерний круиз на яхте Нефертари: роскошь и романтика в Марса-Алам
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, наслаждаясь закатом и ужином на борту шикарной яхты Нефертари
Начало: Забираем всех туристов из отеля
«Почувствуй себя фараоном на шикарной яхте Яхта названа в честь известной египетской царицы Нефертари Меренмут и была построена в стиле времен фараонов»
Расписание: Ежедневно в 8.00 и 13.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$95 за человека
Подводное плавание на островах Хамата с обедом (гид на английском)
Групповая
7 часов
Подводное плавание на островах Хамата с обедом - незабываемое приключение
Погрузитесь в волшебный мир подводного королевства островов Хамата, наслаждаясь красотой кораллов и тропических рыб
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
от $48.95 за человека
Круиз с дельфинами и сноркелинг на рифах Сатайя с обедом
Круиз
8 часов
Незабываемый круиз с дельфинами и сноркелингом на рифах Сатайя
Поплавайте среди дельфинов и коралловых рифов, наслаждаясь обедом на борту яхты. Уникальный опыт для всей семьи в Марса-Аламе
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Рифы, дельфины и незабываемые моменты на яхте Наслаждайтесь подводным плаванием и круизом на яхте из Марса Алама к рифу Сатайя в Красном море, известному как риф Дом дельфинов»
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 05:00
10 июня в 05:00
12 июня в 05:00
$55 за человека
Круиз на батискафе Royal Seascope
Круиз
1.5 часа
Незабываемый круиз на батискафе Royal Seascope: Подводный мир Красного моря
Погрузитесь в мир подводных чудес Красного моря на батискафе Royal Seascope. Уникальный опыт наблюдения за кораллами и морской жизнью
Начало: Ваш отель
«Отправление от пристани и 15-минутный круиз к одному из лучших мест с яркими коралловыми рифами и красочной морской жизнью»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$40 за человека
Марса-Алам: сноркелинг на островах Хамата и рифе Сатайя с обедом
Групповая
8 часов
Марса-Алам: сноркелинг на островах Хамата и рифе Сатайя с обедом
Проведите день, погружаясь в кристально чистые воды Красного моря, встречая дельфинов и наслаждаясь тропическими пейзажами
Начало: Гид заберет вас из отеля
«Вместе с гидом по подводному плаванию и опытной командой вы отправитесь в небольшой круиз к одной из локаций»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    26 января 2024
    На яхте в заповедник Марса-Мубарак
    Все очень понравилось,ныряли с маской и в гидрокостюме(он платный,6$ на человека) в заповеднике,огромное количество рыб,кораллов,видели черепаху и морскую корову. Так
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    же был обед,и потом покатали на моторной надувной лодке. Яхту на волнах довольно сильно качало,но инструкторы на борту сразу же предложили таблетку,и всегда интересовались состоянием!)Вообщем советую)

  • К
    Карина
    2 декабря 2023
    На яхте в заповедник Марса-Мубарак
    Очень хорошая экскурсия! Яхта классная, Мухамед молодец, его команда тоже! Поплавали с черепахами, море впечатлений, морскую корову увидеть не удалось, но мы не расстроились. Накупались в открытом чистом бирюзовом море и остались довольны! Спасибо
  • B
    Boyko
    1 октября 2023
    На яхте в заповедник Марса-Мубарак
    Прекрасная экскурсия на хорошей яхте!!! Я ехала смотреть дюгонь и черепах, я их получила. Команда очень хорошая, все старались, что бы туристам было весело и интересно отдыхать с ними. Приятным дополнением был вкусный обед.

Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «Водные развлечения»

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  1. На яхте в заповедник Марса-Мубарак
  2. Вечерний круиз на шикарной яхте Нефертари
  3. Подводное плавание на островах Хамата с обедом (гид на английском)
  4. Круиз с дельфинами и сноркелинг на рифах Сатайя с обедом
  5. Круиз на батискафе Royal Seascope
Сколько стоит экскурсия по Марсе-Аламу в июне 2024
Сейчас в Марсе-Аламе в категории "Водные развлечения" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 22 до 95. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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