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Круиз
5 часов
Вечерний круиз на яхте Нефертари: роскошь и романтика в Марса-Алам
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, наслаждаясь закатом и ужином на борту шикарной яхты Нефертари
Начало: Забираем всех туристов из отеля
«Почувствуй себя фараоном на шикарной яхте Яхта названа в честь известной египетской царицы Нефертари Меренмут и была построена в стиле времен фараонов»
Расписание: Ежедневно в 8.00 и 13.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$95 за человека
Круиз
8 часов
Незабываемый круиз с дельфинами и сноркелингом на рифах Сатайя
Поплавайте среди дельфинов и коралловых рифов, наслаждаясь обедом на борту яхты. Уникальный опыт для всей семьи в Марса-Аламе
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Рифы, дельфины и незабываемые моменты на яхте Наслаждайтесь подводным плаванием и круизом на яхте из Марса Алама к рифу Сатайя в Красном море, известному как риф Дом дельфинов»
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 05:00
10 июня в 05:00
12 июня в 05:00
$55 за человека
Круиз
1.5 часа
Незабываемый круиз на батискафе Royal Seascope: Подводный мир Красного моря
Погрузитесь в мир подводных чудес Красного моря на батискафе Royal Seascope. Уникальный опыт наблюдения за кораллами и морской жизнью
Начало: Ваш отель
«Отправление от пристани и 15-минутный круиз к одному из лучших мест с яркими коралловыми рифами и красочной морской жизнью»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$40 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «Круизы»
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