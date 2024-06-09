Найдено 3 экскурсии в категории « Круизы » в Марсе-Аламе, цены от $40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🛥 На яхте Круиз 5 часов Вечерний круиз на яхте Нефертари: роскошь и романтика в Марса-Алам Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, наслаждаясь закатом и ужином на борту шикарной яхты Нефертари Начало: Забираем всех туристов из отеля «Почувствуй себя фараоном на шикарной яхте Яхта названа в честь известной египетской царицы Нефертари Меренмут и была построена в стиле времен фараонов» Расписание: Ежедневно в 8.00 и 13.00 $ 95 за человека Круиз 8 часов Незабываемый круиз с дельфинами и сноркелингом на рифах Сатайя Поплавайте среди дельфинов и коралловых рифов, наслаждаясь обедом на борту яхты. Уникальный опыт для всей семьи в Марса-Аламе Начало: Ваш отель «Что вас ожидает: Рифы, дельфины и незабываемые моменты на яхте Наслаждайтесь подводным плаванием и круизом на яхте из Марса Алама к рифу Сатайя в Красном море, известному как риф Дом дельфинов» Расписание: Понедельник, среда, пятница в 05:00 $ 55 за человека Круиз 1.5 часа Незабываемый круиз на батискафе Royal Seascope: Подводный мир Красного моря Погрузитесь в мир подводных чудес Красного моря на батискафе Royal Seascope. Уникальный опыт наблюдения за кораллами и морской жизнью Начало: Ваш отель «Отправление от пристани и 15-минутный круиз к одному из лучших мест с яркими коралловыми рифами и красочной морской жизнью» Расписание: Ежедневно в 10:00, 15:00 $ 40 за человека Другие экскурсии Марсы-Алама

Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «Круизы»

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