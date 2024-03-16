1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Встреча с морской коровой в Бухте Марса Мубарак - незабываемое приключение
Забудьте о повседневности, погрузитесь в мир морских чудес в Бухте Марса Мубарак. Вас ждут встречи с дюгонями и плавание среди кораллов
Начало: Забираем туристов из отелей
Расписание: каждый день
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
$40 за человека
Групповая
8 часов
Хамата - коралловые острова: эксклюзивное приключение в Марса-Алам
Погрузитесь в мир первозданной красоты Хамата: белоснежные пляжи, яркие кораллы и встреча с дельфинами ждут вас
Начало: Забираем туристов из отелей
Расписание: См. календарь.
Завтра в 06:30
11 июня в 07:00
$46 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Из Марса-Алама в Луксор, столицу фараонов
Путешествие в Луксор - это возможность увидеть величайшие памятники древнего Египта, включая Карнакский храм и Долину царей. Увлекательное приключение ждет вас
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
490€392 за всё до 7 чел.
Круиз
8 часов
Незабываемый круиз с дельфинами и сноркелингом на рифах Сатайя
Поплавайте среди дельфинов и коралловых рифов, наслаждаясь обедом на борту яхты. Уникальный опыт для всей семьи в Марса-Аламе
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 05:00
10 июня в 05:00
12 июня в 05:00
$55 за человека
Круиз
1.5 часа
Незабываемый круиз на батискафе Royal Seascope: Подводный мир Красного моря
Погрузитесь в мир подводных чудес Красного моря на батискафе Royal Seascope. Уникальный опыт наблюдения за кораллами и морской жизнью
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$40 за человека
Индивидуальная
13 часов
Загадочная Дендера и золотой Луксор: Путешествие по древнему Египту
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по древнему Египту, где вас ждут встречи с историей в Дендере и Луксоре
Начало: У вашего отеля
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
€350 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Древний Луксор c посещением Долины царей
Побывать в столице фараонов и познакомиться с египетской культурой на автомобильной экскурсии
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
€380 за всё до 2 чел.
Групповая
8 часов
Марса-Алам: сноркелинг на островах Хамата и рифе Сатайя с обедом
Проведите день, погружаясь в кристально чистые воды Красного моря, встречая дельфинов и наслаждаясь тропическими пейзажами
Начало: Гид заберет вас из отеля
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$50 за человека
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Марса-Аламе
Индивидуальный трансфер в Марса-Аламе с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом и интересные рассказы о городе
Завтра в 12:00
10 июня в 00:00
€24 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia16 марта 2024Видели дюгоня и несколько черепах, команда веселая, внимательная, рекомендую!
- AAnastasiia5 апреля 2023Отличная поездка. Кураторы с нами связались сразу после оформления заказа, все объяснили. Забрали / привезли в отель. Погода была отличная, экипировку выдали, костюмы докупать не обязательно (и так хорошо)
Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «Можно с детьми»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Марсе-Аламе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Сколько стоит экскурсия по Марсе-Аламу в июне 2024
Сейчас в Марсе-Аламе в категории "Можно с детьми" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 24 до 392 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Марсе-Аламе на 2024 год по теме «Можно с детьми», 2 ⭐ отзыва, цены от $24. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август