Индивидуальная
до 10 чел.
В бухту черепах Абу-Даббаб из Сафаги
Погрузитесь в мир подводной жизни в Абу-Даббаб. Морские черепахи, коралловые рифы и пляжный отдых сделают ваш день незабываемым
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
14 дек в 06:30
$225
$250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Храм Хатхор и Сети I - из Сафаги
Уникальная экскурсия из Сафаги: храмы Хатхор и Сети I. Погрузитесь в мир древних тайн и откройте для себя магию Египта
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
14 дек в 05:00
$315
$350 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в храм Дендера
Откройте для себя тайны древнего Египта в храме Дендера. Узнайте о богине Хатхор и её роли в жизни египтян, исследуя уникальные рельефы и символы
Начало: У вашего отеля
14 дек в 05:00
15 дек в 05:00
$288
$320 за всё до 8 чел.
