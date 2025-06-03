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Выездные экскурсии из Сафаги

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Сафаге, цены от $77, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Дайвинг в Сафаге
7 часов
-
9%
1 отзыв
Водная прогулка
Дайвинг в Сафаге
Стать частью подводной вселенной под руководством опытного инструктора
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:15
Сегодня в 08:15
Завтра в 08:15
$77$85 за человека
В бухту черепах Абу-Даббаб из Сафаги
На машине
12 часов
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
В бухту черепах Абу-Даббаб из Сафаги
Поплавать среди морских черепах и коралловых рифов Красного моря
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
22 июн в 06:30
$198$220 за всё до 10 чел.
Самое главное в Луксоре - из Сафаги
На автобусе
13 часов
-
15%
Индивидуальная
до 8 чел.
Самое главное в Луксоре - из Сафаги
Перенестись во времена фараонов и прикоснуться к монументальному наследию Древнего Египта
Начало: У вашего отеля в Сафаге
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
$383$450 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    3 июня 2025
    Дайвинг в Сафаге
    Это было незабываемо! С самого начала было видно, что безопасность для инструктора — на первом месте! Всё оборудование в отличном состоянии,
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    перед погружением провели подробный брифинг, объяснили каждый шаг, так что даже волнение быстро ушло. Замечательный обед на корабле, чай, кофе в свободном доступе. Инструктор Юлия рассказала про кораллы, как важно под водой ничего не трогать. Мы сделали 2 погружения на разных рифах, было очень красиво и интересно! Это как медитация, под водой спокойствие и тишина. Спасибо огромное за первый шаг в подводный мир! Обязательно порекомендую друзьям:)

    Это было незабываемо! С самого начала было видно, что безопасность для инструктора — на первом месте!

Ответы на вопросы от путешественников по Сафаге в категории «Выездные»

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Сколько стоит экскурсия по Сафаге в июне 2025
Сейчас в Сафаге в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 77 до 383 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Сафаги и местам Египта в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август