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перед погружением провели подробный брифинг, объяснили каждый шаг, так что даже волнение быстро ушло. Замечательный обед на корабле, чай, кофе в свободном доступе. Инструктор Юлия рассказала про кораллы, как важно под водой ничего не трогать. Мы сделали 2 погружения на разных рифах, было очень красиво и интересно! Это как медитация, под водой спокойствие и тишина. Спасибо огромное за первый шаг в подводный мир! Обязательно порекомендую друзьям:)