Экскурсия в Израиль из Шарм-эль-Шейха – уникальная возможность посетить Святую землю, находясь на отдыхе в Египте. Двухдневная программа вполне охватывает все главные достопримечательности Иерусалима и Вифлеема. Также вы побываете на Мертвом море, предусмотрена специальная остановка для купания. В программе омовение в реке Иордан, посещение Поля Пастушков, ночь в 3* отеле, осмотр Храма Рождества Христова, Храма Гроба Господня, Стена плача, город Иерихон и гора Искушения, купание в Мертвом море.

1-ый день. Выезд из Шарм-эль-Шейха в 03:00. Переезд до границы с Израилем займет 4 часа. Далее вы проходите таможенный и паспортный контроль, который обычно занимает 2 часа (связано это с тщательной проверкой с Израильской стороны). Возможны отказы пограничников и «развороты» туристов без объяснения причин. В таком случае мы отвозим вас обратно в Шарм-эль-Шейх. Путешественнику возвращается стоимость экскурсии частично.

Ваше путешествие по святым местам начнется с реки Иордан – святого места крещения Иисуса. У вас будет редкая возможность омыться в святых водах реки, облачившись в длинную белую рубашку.

После обеда и посещения сувенирного магазина вы отправитесь на Поле Пастушков, где по Евангелию Ангел возвестил рождение Христа бодрствовавшим в поле пастухам. На месте пещеры пастухов был возведен храм, который частично сохранился до наших дней.

После осмотра археологических раскопок на Поле Пастушков вы отправитесь на отдых в гостиницу 3* и ужин.

2-ой день. Вас ожидает ранний подъем (06:00) и завтрак в отеле. Далее вы отправитесь в Храм Рождества Христова, пройдете через Врата смирения, увидите Серебряную звезду и чудотворную икону Вифлеемской Божьей Матери.

В главной христианской святыне – Храме Гроба Господня вы подниметесь на Голгофу, освятите вещи на Камне миропомазания, зажжете свечи от Благодатного огня, зайдете в Кувуклию и прикоснетесь к Гробу Господня.

Пешеходная экскурсия через еврейский квартал к Стене плача завершает экскурсионную программу. Не забудьте взять с собой ручку и листок бумаги, чтобы оставить записки с желаниями.

Далее вас ожидает обед (шведский стол) в городе Иерихон и остановка у Сорокадневной горы (гора Искушения) и монастыря для фото. После отдыха группа отправится в сторону границы с 1.5-часовой остановкой для купания на Мертвом море. Там же вы сможете приобрести лечебную косметику и сувениры.

По завершении программы, наполненная духовным и физическим умиротворением, группа отправляется обратно в Шарм-эль-Шейх.

ПЦР-тест или сертификат о вакцинации для этой экскурсии не требуется.