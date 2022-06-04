2 дня Израиль из Шарм-эль-Шейха

2 дня Израиль из Шарм-эль-Шейха
2 дня Израиль из Шарм-эль-Шейха
2 дня Израиль из Шарм-эль-Шейха
2 дня Израиль из Шарм-эль-Шейха
2 дня Израиль из Шарм-эль-Шейха
2 дня Израиль из Шарм-эль-Шейха
2 дня Израиль из Шарм-эль-Шейха
2 дня Израиль из Шарм-эль-Шейха

Что вас ожидает 🤩

  • Река Иордан
  • Поле Пастушков
  • Храм Рождества Христова
  • Храм Гроба Господня
  • Стена плача
  • Город Иерихон и гора Искушения
  • Купание в Мертвом море
Экскурсия в Израиль из Шарм-эль-Шейха – уникальная возможность посетить Святую землю, находясь на отдыхе в Египте. Двухдневная программа вполне охватывает все главные достопримечательности Иерусалима и Вифлеема. Также вы побываете на Мертвом море, предусмотрена специальная остановка для купания. В программе омовение в реке Иордан, посещение Поля Пастушков, ночь в 3* отеле, осмотр Храма Рождества Христова, Храма Гроба Господня, Стена плача, город Иерихон и гора Искушения, купание в Мертвом море.
1-ый день. Выезд из Шарм-эль-Шейха в 03:00. Переезд до границы с Израилем займет 4 часа. Далее вы проходите таможенный и паспортный контроль, который обычно занимает 2 часа (связано это с тщательной проверкой с Израильской стороны). Возможны отказы пограничников и «развороты» туристов без объяснения причин. В таком случае мы отвозим вас обратно в Шарм-эль-Шейх. Путешественнику возвращается стоимость экскурсии частично.
Ваше путешествие по святым местам начнется с реки Иордан – святого места крещения Иисуса. У вас будет редкая возможность омыться в святых водах реки, облачившись в длинную белую рубашку.
После обеда и посещения сувенирного магазина вы отправитесь на Поле Пастушков, где по Евангелию Ангел возвестил рождение Христа бодрствовавшим в поле пастухам. На месте пещеры пастухов был возведен храм, который частично сохранился до наших дней.
После осмотра археологических раскопок на Поле Пастушков вы отправитесь на отдых в гостиницу 3* и ужин.
2-ой день. Вас ожидает ранний подъем (06:00) и завтрак в отеле. Далее вы отправитесь в Храм Рождества Христова, пройдете через Врата смирения, увидите Серебряную звезду и чудотворную икону Вифлеемской Божьей Матери.
В главной христианской святыне – Храме Гроба Господня вы подниметесь на Голгофу, освятите вещи на Камне миропомазания, зажжете свечи от Благодатного огня, зайдете в Кувуклию и прикоснетесь к Гробу Господня.
Пешеходная экскурсия через еврейский квартал к Стене плача завершает экскурсионную программу. Не забудьте взять с собой ручку и листок бумаги, чтобы оставить записки с желаниями.
Далее вас ожидает обед (шведский стол) в городе Иерихон и остановка у Сорокадневной горы (гора Искушения) и монастыря для фото. После отдыха группа отправится в сторону границы с 1.5-часовой остановкой для купания на Мертвом море. Там же вы сможете приобрести лечебную косметику и сувениры.
По завершении программы, наполненная духовным и физическим умиротворением, группа отправляется обратно в Шарм-эль-Шейх.
ПЦР-тест или сертификат о вакцинации для этой экскурсии не требуется.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельном туристическом автобусе
  • Услуги русскоговорящего гида и сопровождающих
  • Пограничные сборы
  • Двухместное или трехместное размещение в отеле 3*
  • Завтрак во 2 день
  • Обед в 1 и 2 день
  • Ужин в 1 день
  • Входные билеты
  • Групповая виза в Израиль (для граждан РФ, Украины, Белоруссии, Грузии)
Что не входит
  • Напитки во время завтрака, обеда и ужина
  • Доплата за одноместное размещение – 25$
  • Рубашка для омовения в реке Иордан
Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 03:00
Экскурсия длится около 1 дня 21 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Вы можете ехать на эту экскурсию со штампом Sinai Only (Синайский штамп). Специально приобретать египетскую визу под эту экскурсию нет необходимости.
  • ПЦР-тест или сертификат о вакцинации для этой экскурсии не требуется
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По понедельникам в 03:00

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