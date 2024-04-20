Р Рустам Ожившие легенды - Пирамиды Гизы и Сфинкс из Шарм-эль-Шейха Отличная экскурсия, все понравилось. Прогулка у пирамид на вепблюдах - экзотика, прогулка по Нилу незабываемая. Сама поездка в Каир долгая и достаточно тяжелая, несмотря на комфортабельный автобус мерседес с кондиционером и туалетом, но оно того стоит. Берите в дорогу с собой подушку для шеи и много воды (т. к. за нее нужно будет платить отдельно).

A Alex Петра - вечная загадка Иордании Всё ок👍

В Вадим Пирамиды Гизы и Национальный музей Египта из Шарм-эль-Шейха Сама организация экскурсии четкая, вопросов нет. Да, в торопях все расписано по минутам, но гиды постоянно рядом, все под контролем. Про пирамиды: сооружения великие, нужно обязательно увидеть своими глазами. Но: грязь, мусор, суета, куча народу, шум. Ну от этого никуда. Отдельное спасибо гиду Абдулле, все четко, весело с юмором. Чувствуешь себя в безопасности.

В Виктор Ожившие легенды - Пирамиды Гизы и Сфинкс из Шарм-эль-Шейха Отличная организация! могу смело рекомендовать. Отельный гид предлагал по 100 долларов данную экскурсию, мне через Спутник и агентство Адель удалось приобрести в два раза дешевле. По итоге те, кто купил за 100 долларов и за 50 долларов ехали все вместе в одной конвойной колонне.

В Виктория Древняя Петра: в Иорданию на пароме Понравился в Иордании гид представился как Николай Николаевич -огонь! Интересно и весело рассказывал историю, не давал нам скучать. Не понравилось что обедали мы только в 5- ом часу, учитывая что не предусмотрен завтрак и выезжаешь в ночь, обед был очень скромный, без супа, фруктов и напитков. И плохая организация доставки до экскурсии, много времени потратили на ожидание конвоя, сбора людей, не совсем удобно добираться на маршрутках 3 часа до парома, сопровождающие постоянно галдели, смеялись, мешали спать, при встрече требовали оплату наличными, хотя изначально договорились о переводе, и это не только с нами но и с др людьми, только наличка! Переправа на пароме быстрая, но опять ожидание не понятно чего очень много времени отнимает, в итоге до отеля мы добрались только около 2х ночи, хотя было заявлено в 23.30, поэтому пришлось лечь спать голодными. Подводя итоги плюсы это импозантный и веселый гид, сама экскурсия, быстрая переправа на пароме, остальное надо доработать, т к поездка очень выматывает силы.

А Александр Древняя Петра: в Иорданию на пароме Цель: бегло осмотреть Петру, достигнута. Посещали во время Рамадана, поэтому туристов было значительно меньше, чем обычно - это очень хорошо. Было свободное время полазить по скалам и найти интересные места для фото.

О Олеся Пирамиды Гизы и Национальный музей Египта из Шарм-эль-Шейха В целом экскурсия понравилась, но дорога очень тяжёлая и из-за посещения большого количества мест все было быстро, на бегу, но очень рада была все равно увидеть в живую Пирамиды!

В Валерия Древняя Петра: в Иорданию на пароме Это было замечательно! Гид Каид потрясающий!

Ю Юлия Петра - вечная загадка Иордании Понравилось всё, гид юморной и достаточно интересно рассказывал про г. Петра. Немного тяжелой показалась поездка, ожидание транспорта