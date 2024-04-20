Шарм-эль-Шейх полон уникальных для этого места достопримечательностей, в первую очередь это Красное море с богатой морской жизнью, невероятная пустыня красноватого оттенка, мангровые заросли в национальном парке Рас-Мохаммед, а также колоритные бедуинские поселения
Местные экскурсоводы
Шарм-эль-Шейх небольшой курортный городок, и исследовать его самостоятельно не составит труда, но чтобы увидеть самые увлекательные места и достопримечательности, мы рекомендуем отправиться в организованную экскурсию. Плюсы экскурсий в том, что это безопасно, не нужно забивать голову организационными моментами и как правило уже всё включено, поэтому вам только стоит выбрать одну из подходящих экскурсий, всё остальное возьмёт на себя гид
Отличная экскурсия, все понравилось. Прогулка у пирамид на вепблюдах - экзотика, прогулка по Нилу незабываемая. Сама поездка в Каир долгая и достаточно тяжелая, несмотря на комфортабельный автобус мерседес с кондиционером и туалетом, но оно того стоит. Берите в дорогу с собой подушку для шеи и много воды (т. к. за нее нужно будет платить отдельно).
Сама организация экскурсии четкая, вопросов нет. Да, в торопях все расписано по минутам, но гиды постоянно рядом, все под контролем. Про пирамиды: сооружения великие, нужно обязательно увидеть своими глазами. Но: грязь, мусор, суета, куча народу, шум. Ну от этого никуда. Отдельное спасибо гиду Абдулле, все четко, весело с юмором. Чувствуешь себя в безопасности.
Отличная организация! могу смело рекомендовать. Отельный гид предлагал по 100 долларов данную экскурсию, мне через Спутник и агентство Адель удалось приобрести в два раза дешевле. По итоге те, кто купил за 100 долларов и за 50 долларов ехали все вместе в одной конвойной колонне.
Понравился в Иордании гид представился как Николай Николаевич -огонь! Интересно и весело рассказывал историю, не давал нам скучать. Не понравилось что обедали мы только в 5- ом часу, учитывая что не предусмотрен завтрак и выезжаешь в ночь, обед был очень скромный, без супа, фруктов и напитков. И плохая организация доставки до экскурсии, много времени потратили на ожидание конвоя, сбора людей, не совсем удобно добираться на маршрутках 3 часа до парома, сопровождающие постоянно галдели, смеялись, мешали спать, при встрече требовали оплату наличными, хотя изначально договорились о переводе, и это не только с нами но и с др людьми, только наличка! Переправа на пароме быстрая, но опять ожидание не понятно чего очень много времени отнимает, в итоге до отеля мы добрались только около 2х ночи, хотя было заявлено в 23.30, поэтому пришлось лечь спать голодными. Подводя итоги плюсы это импозантный и веселый гид, сама экскурсия, быстрая переправа на пароме, остальное надо доработать, т к поездка очень выматывает силы.
Цель: бегло осмотреть Петру, достигнута. Посещали во время Рамадана, поэтому туристов было значительно меньше, чем обычно - это очень хорошо. Было свободное время полазить по скалам и найти интересные места для фото.
Понравилось всё, гид юморной и достаточно интересно рассказывал про г. Петра.
Немного тяжелой показалась поездка, ожидание транспорта
М
Мария
18 января 2024
Каир и Александрия на автобусе - поездка на 2 дня
Покупая экскурсию, будьте готовы к тому, что все заявленные временные рамки, особенно во второй день будут подвинуты. В 00:30 в отеле вы не будете, скорее ближе к трем часам утра.
Дорога из и в Шарм-эль-шейх очень мучительная. К этому тоже морально нужно подготовиться.
Сама экскурсия отличная, очень насыщенная. Рекомендую не покупать прогулку по Нилу. Вас в течении 20 минут покатают по короткому рукаву на разбитой лодке, заявленной цены однозначно не стоит. То же самое с лошадиными повозками у пирамид.
Времени в каирском музее критически мало. Папирусную фабрику, фабрику масел (которые по своей сути являются магазинами, где конечно все самое лучшее и конечно нужно немедленно купить) можно было бы выкинуть не краснея. Бездарно потраченные несколько часов.
Александрия очень красивый город, но по факту время в самом городе не превышает 4 часов. Большая его часть почему-то отдана на библиотеку, в которой, если вы не являетесь фанатом египетского кино и современного искусства смотреть особенно нечего. В зал с античным искусством требуется отдельный билет - он в программу не входит. Оставшиеся два часа это галопированная пробежка по городу. Билет в цитадель в стоимость не входит, на аквариум дается 7 минут. Только бросить взгляд на рыб и бежать дальше. Выходит, что больше времени проводишь в пути туда и обратно. Для ознакомления с городом неплохо, наверное, особенно если есть понимание, что в Египет больше возвращаться не планируете.
Очень понравились экскурсоводы Саид и Ахмед.
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху
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