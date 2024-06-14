Туры от вашего отеля в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 6 туров в категории «От вашего отеля» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $50, скидки до 3%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ожившие легенды - Пирамиды Гизы и Сфинкс из Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день
154 отзыва
Ожившие легенды - Пирамиды Гизы и Сфинкс из Шарм-эль-Шейха
Начало: Ваш отель
Завтра в 00:00
3 июля в 00:00
от $50 за человека
Пирамиды Гизы и Национальный музей Египта из Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
Групповая
1 день 3 часа
62 отзыва
Пирамиды Гизы и Национальный музей Египта из Шарм-эль-Шейха
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: Ежедневно, выезд после 00:30 (зависит от расположения отеля)
Завтра в 00:30
3 июля в 00:30
$50 за человека
Древняя Петра: в Иорданию на пароме
🚌 На автобусе
🚢 На пароме
скидка
3%
Авторский тур
1 день
28 отзывов
Древняя Петра: в Иорданию на пароме
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Во вторник и пятницу в 23:30
Завтра в 23:30
5 июля в 23:30
от 260$252 за человека
Петра - вечная загадка Иордании
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день
30 отзывов
Петра - вечная загадка Иордании
Начало: Ваш отель
3 июля в 01:00
6 июля в 01:00
$250 за человека
«Город, высеченный в скалах» - Петра из Шарм-Эль-Шейха
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день
1 отзыв
«Город, высеченный в скалах» - Петра из Шарм-Эль-Шейха
Начало: Ваш отель
Расписание: По средам и субботам в 01:00
3 июля в 01:00
6 июля в 01:00
$275 за человека
Израиль из Шарм-эль-Шейха на автобусе (1 день)
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 8 часов
56 отзывов
Израиль из Шарм-эль-Шейха на автобусе (1 день)
Начало: У шлагбаума вашего отеля около 20:30
Расписание: По понедельникам, четвергам, субботам в 20:30
2 ноя в 20:30
4 ноя в 20:30
$155 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    14 июня 2024
    Древняя Петра: в Иорданию на пароме
    Замечательная экскурсия, отличная организация, супер гид, рекомендую но только не летом)))) очень жарко
  • Н
    Никита
    7 июня 2024
    Ожившие легенды - Пирамиды Гизы и Сфинкс из Шарм-эль-Шейха
    Не зря это чудо света и раз в жизни увидеть точно стоит! Началась экскурсия в 00:30 у отеля. Дорога от
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    Шарм-эль-Шейха до Каира по навигатору занимает 6 часов, мы приехали в столицу около 9 утра (пока собрали группу, по пути была остановка на заправке 30 минут и пара недолгих технических остановок). Первым делом после прибытия повели в Каирский египетский музей. Очень интересно, много экспонатов, рассказ русскоговорящего гида - все в лучшем виде насколько это возможно за полтора часа. Далее опциональная прогулка по реке Нил на лодке (стоит 10$ сделали небольшой круг, просто вид на город с воды) можно и в автобусе посидеть, отдохнуть. И тут наступил долгожданный обед, напитки как и во всех таких местах за отдельную плату. После обеда нас ожидала фабрика папируса. И только после всего этого мы поехали смотреть их, то ради чего весь этот путь был проделан! Великие Пирамиды! Очень впечатляет! Это на самом деле надо увидеть самому! Никакие рассказы, фотографии или видео не передадут эти ощущения! Тут же можно прокатиться на верблюде, не очень далеко но очень необычно и весело (стоимость так же 10$, плюс чай погонщику/профессиональному фотографу за фотосессию)). На этой же локации Большой Сфинкс. Естественно вокруг очень много людей и совсем безлюдные фотографии на память сделать тяжело, но вполне возможно). После этого нас завезли в магазин косметики. Хорошая экскурсия!

  • М
    Максим
    15 мая 2024
    Пирамиды Гизы и Национальный музей Египта из Шарм-эль-Шейха
    Что понравилось: автобус действительно комфортный, есть кондиционер, рекомендуем занимать места спереди, чтобы можно было откинуть спинку кресла, мы заняли предпоследние
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    места и нас попросили не откидывать, было меньше места, чем у тех, кто спереди, а нужно было ещё спать в дороге) В Каир доехали достаточно легко, все спали. В музее были примерно час, атмосфера потрясает, хотелось бы конечно больше времени там провести, походить самостоятельно. Далее нам предложили прогулку на лодке по Нилу, стоит 10$ с человека, мы взяли и не пожалели, панорама красивая, можно посмотреть Каир, гид из рассказывал в пусти интересные вещи, говорил на русском отлично, было приятно его слушать и главное интересно. Далее мы поехали на обед, который входит в стоимость, кормили вкусно, был шведский стол, потому берите завтрак с собой, на остановке в пути в кафе очень дорого, мы взяли перекус: печенье и энергетик, вышло 10$.

  • Е
    Екатерина
    9 мая 2024
    Древняя Петра: в Иорданию на пароме
    Экскурсия понравилась! Приехать на отдых и побывать еще в Иордании это здорово! По организации нет никаких вопросов, путь не близкий
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    к этому нужно быть готовым, но мы представляли куда едем. Мини автобусы и автобусы комфортные, прохождение границы не слишком долгое и утомительное (по сравнению с израильской). Гид веселый, информации в меру, не утомительно! Большой плюс в том что по сравнению с отельными экскурсиями получается дешевле- на семью из 4х человек на 130 долларов. Спасибо за экскурсию!!!

  • М
    Марина
    7 мая 2024
    Пирамиды Гизы и Национальный музей Египта из Шарм-эль-Шейха
    Что понравилось: 1. Автобус был достаточно комфортный, удалось поспать в дороге. 2. В автобусе продавали воду по адекватной цене. 3. Гид, который был
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    в самом Каире, хорошо говорил по-русски и интересно рассказывал. 4. Не было долгих ожиданий, все шло в хорошем темпе по заявленной программе. Что не понравилось: 1. Автобусный гид на столько плохо говорил по-русски, что даже с плохим уровнем английского, когда объясняли по-английски, мы поняли больше. 2. Сама система того, что в автобусе в одной группе люди, говорящие на 4-х разных языках: 4 раза одно и тоже слушаешь на разных языках вместо более подробного рассказа на одном. 3. На обратном пути автобусный гид переполошил весь автобус, просил меняться местами, чтобы подсадить рядом двух местных девушек, которые среди ночи всех разбудили своими криками, что им не удобно ехать. 4. На Пирамидах было мало времени: если кататься на верблюде, то совсем не останется времени сделать фото у Пирамид, надо сразу бежать в автобус. 5. На верблюде нас вели дети дошкольного возраста (что сомнительно в плане безопасности), которые попрошайничали, хотя в автобусе нас уверяли, что если платить через них, то больше денег никто не будет просить. 6. Магазины масел и папируса: когда ты не успеваешь посмотреть Пирамиды, а потом 40 минут сидишь в магазине, это очень расстраивает. 7. Гид на обратном пути предложил купить у него шаурму, сказав, что другой возможности поесть не будет, а в итоге после остановили в кафе, где было дешевле.

  • А
    Алиса
    6 мая 2024
    Пирамиды Гизы и Национальный музей Египта из Шарм-эль-Шейха
    Большое спасибо за экскурсию. Скажу честно, были опасения в связи с полученной информацией от отельного гида, которая впоследствии оказалось полной
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    неправдой. Наталья помогла мне с оформлением визы. В путь отправились на большом, комфортном автобусе, с конвоем, пара остановок, 8 часов заняла дорога, все спали. В Каире гид Али нам провел интересную экскурсию. Конечно, были заезды в магазины, но на 30-40 минут, кто-то там делал покупки. Что ж, это издержки групповой экскурсии, я понимаю. По бюджету не дотягиваю до экскурсии без магазинов)) Лодку по Нилу рекомендую брать, чтобы передохнуть от жары и быстрее добраться до ресторана на обед. В целом, экскурсия за свои деньги - топ! P.S. Не верьте всем словам отельного гида, это поможет вам сэкономить нервы и деньги 50-60% от его цен на экскурсии.

  • A
    Alex
    18 апреля 2024
    Петра - вечная загадка Иордании
    Всё ок👍
  • Ю
    Юлия
    25 февраля 2024
    Петра - вечная загадка Иордании
    Понравилось всё, гид юморной и достаточно интересно рассказывал про г. Петра. Немного тяжелой показалась поездка, ожидание транспорта
  • Г
    Галина
    7 октября 2023
    Израиль из Шарм-эль-Шейха на автобусе (1 день)
    прекрасная организация экскурсии. Все очень понравилось. Было тяжело но это того стоило.
  • А
    Анастасия
    30 сентября 2023
    Иерусалим, Вифлеем и Мёртвое море из Шарм-эль-Шейха на автобусе (1 день)
    Мы в восторге! Все прошло отлично! И Египетская и Израильская сторона отлично отработали.

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «От вашего отеля»

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  1. Ожившие легенды - Пирамиды Гизы и Сфинкс из Шарм-эль-Шейха
  2. Пирамиды Гизы и Национальный музей Египта из Шарм-эль-Шейха
  3. Древняя Петра: в Иорданию на пароме
  4. Петра - вечная загадка Иордании
  5. «Город, высеченный в скалах» - Петра из Шарм-Эль-Шейха
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Петра
  2. Пирамиды Гизы
Сколько стоит тур в Шарм-Эль-Шейхе в июле 2024
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