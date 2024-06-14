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По популярности
Авторский тур
1 день
Ожившие легенды - Пирамиды Гизы и Сфинкс из Шарм-эль-Шейха
Начало: Ваш отель
Завтра в 00:00
3 июля в 00:00
от $50 за человека
Групповая
1 день 3 часа
Пирамиды Гизы и Национальный музей Египта из Шарм-эль-Шейха
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: Ежедневно, выезд после 00:30 (зависит от расположения отеля)
Завтра в 00:30
3 июля в 00:30
$50 за человека
скидка
3%
Авторский тур
1 день
Древняя Петра: в Иорданию на пароме
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Во вторник и пятницу в 23:30
Завтра в 23:30
5 июля в 23:30
от 260$252 за человека
Авторский тур
1 день
Петра - вечная загадка Иордании
Начало: Ваш отель
3 июля в 01:00
6 июля в 01:00
$250 за человека
Авторский тур
1 день
«Город, высеченный в скалах» - Петра из Шарм-Эль-Шейха
Начало: Ваш отель
Расписание: По средам и субботам в 01:00
3 июля в 01:00
6 июля в 01:00
$275 за человека
Авторский тур
1 день 8 часов
Израиль из Шарм-эль-Шейха на автобусе (1 день)
Начало: У шлагбаума вашего отеля около 20:30
Расписание: По понедельникам, четвергам, субботам в 20:30
2 ноя в 20:30
4 ноя в 20:30
$155 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина14 июня 2024Замечательная экскурсия, отличная организация, супер гид, рекомендую но только не летом)))) очень жарко
- ННикита7 июня 2024Не зря это чудо света и раз в жизни увидеть точно стоит! Началась экскурсия в 00:30 у отеля. Дорога от
- ММаксим15 мая 2024Что понравилось: автобус действительно комфортный, есть кондиционер, рекомендуем занимать места спереди, чтобы можно было откинуть спинку кресла, мы заняли предпоследние
- ЕЕкатерина9 мая 2024Экскурсия понравилась! Приехать на отдых и побывать еще в Иордании это здорово! По организации нет никаких вопросов, путь не близкий
- ММарина7 мая 2024Что понравилось: 1. Автобус был достаточно комфортный, удалось поспать в дороге. 2. В автобусе продавали воду по адекватной цене. 3. Гид, который был
- ААлиса6 мая 2024Большое спасибо за экскурсию. Скажу честно, были опасения в связи с полученной информацией от отельного гида, которая впоследствии оказалось полной
- AAlex18 апреля 2024Всё ок👍
- ЮЮлия25 февраля 2024Понравилось всё, гид юморной и достаточно интересно рассказывал про г. Петра. Немного тяжелой показалась поездка, ожидание транспорта
- ГГалина7 октября 2023прекрасная организация экскурсии. Все очень понравилось. Было тяжело но это того стоило.
- ААнастасия30 сентября 2023Иерусалим, Вифлеем и Мёртвое море из Шарм-эль-Шейха на автобусе (1 день)Мы в восторге! Все прошло отлично! И Египетская и Израильская сторона отлично отработали.
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «От вашего отеля»
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