Столица древнего Египта - Луксор
Посетите памятники Луксора во время экскурсии на самолете из Шарм-эш-Шейха. Побывайте в столице фараонов и полюбуйтесь её впечатляющим архитектурным наследием.
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Описание
Что вас ожидает:
- «Город живых» и «Город мертвых».
- Главные достопримечательности правого берега — Луксорский храм, Аллея сфинксов, храм Амона-Ра в Карнаке, Карнакский храмовый комплекс. На севере Луксор сливается с деревней Карнак. Здесь высится храмовый комплекс, который фараоны расширяли и достраивали с XX века до н. э. до того момента, как Египет покорился римлянам. До наших дней он дошел в полуразрушенном состоянии, но многие архитектурные формы уцелели и производят впечатление под стать пирамидам Гизы.
- Крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта, главное государственное святилище Нового царства. Ансамбль включает храмы, посвящённые фиванской триаде — верховному богу Амону-Ра, его супруге Мут и сыну Хонсу. По пути к долине Царей мы увидим Колоссы Мемнона вы узнате почему памятники называют «поющими». Далее проследуем в Долину Царей,где Все стены расписаны «Книгой мёртвых», ловушки, переходы и саркофаги… Это лучше видеть самому! Минус только один: фотографировать запрещено.
- И наконец Храм Хатшепсут — настоящий шедевр дошедший до наших дней, вы узнайте почему его называют «святая святых» (Джесер-Джесеру). Посещение фабрики по производству алебастра, там вам расскажут как просто отличить настоящий алебастр от другого материала.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Выезд из отеля в 04:00 утра в аэропорт вас отвезёт индивидуальный автомобиль.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный автомобиль от/до отеля
- Обед
- Все билеты в храмы
- Что не входит
- Каждый дополнительный входной билет не по программе доплачивает 240 €
- Возможна прогулка по реке Нил
- Напитки оплачиваются отдельно
- Место начала и завершения?
- Отель размещения
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дня
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Выезд из отеля в 04:00 утра в аэропорт вас отвезёт индивидуальный автомобиль
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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