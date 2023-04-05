Столица древнего Египта - Луксор (на самолете из Шарм-эш-Шейха)

Столица древнего Египта - Луксор

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Посетите памятники Луксора во время экскурсии на самолете из Шарм-эш-Шейха. Побывайте в столице фараонов и полюбуйтесь её впечатляющим архитектурным наследием.
Столица древнего Египта - Луксор (на самолете из Шарм-эш-Шейха)
Столица древнего Египта - Луксор (на самолете из Шарм-эш-Шейха)
Столица древнего Египта - Луксор (на самолете из Шарм-эш-Шейха)
Столица древнего Египта - Луксор (на самолете из Шарм-эш-Шейха)
Столица древнего Египта - Луксор (на самолете из Шарм-эш-Шейха)
Столица древнего Египта - Луксор (на самолете из Шарм-эш-Шейха)
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Описание

Что вас ожидает:

  • «Город живых» и «Город мертвых».
  • Главные достопримечательности правого берега — Луксорский храм, Аллея сфинксов, храм Амона-Ра в Карнаке, Карнакский храмовый комплекс. На севере Луксор сливается с деревней Карнак. Здесь высится храмовый комплекс, который фараоны расширяли и достраивали с XX века до н. э. до того момента, как Египет покорился римлянам. До наших дней он дошел в полуразрушенном состоянии, но многие архитектурные формы уцелели и производят впечатление под стать пирамидам Гизы.
  • Крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта, главное государственное святилище Нового царства. Ансамбль включает храмы, посвящённые фиванской триаде — верховному богу Амону-Ра, его супруге Мут и сыну Хонсу. По пути к долине Царей мы увидим Колоссы Мемнона вы узнате почему памятники называют «поющими». Далее проследуем в Долину Царей,где Все стены расписаны «Книгой мёртвых», ловушки, переходы и саркофаги… Это лучше видеть самому! Минус только один: фотографировать запрещено.
  • И наконец Храм Хатшепсут — настоящий шедевр дошедший до наших дней, вы узнайте почему его называют «святая святых» (Джесер-Джесеру). Посещение фабрики по производству алебастра, там вам расскажут как просто отличить настоящий алебастр от другого материала.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Выезд из отеля в 04:00 утра в аэропорт вас отвезёт индивидуальный автомобиль.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный автомобиль от/до отеля
  • Обед
  • Все билеты в храмы
Что не входит
  • Каждый дополнительный входной билет не по программе доплачивает 240 €
  • Возможна прогулка по реке Нил
  • Напитки оплачиваются отдельно
Место начала и завершения?
Отель размещения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Выезд из отеля в 04:00 утра в аэропорт вас отвезёт индивидуальный автомобиль
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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