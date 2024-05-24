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в самом Каире, хорошо говорил по-русски и интересно рассказывал. 4. Не было долгих ожиданий, все шло в хорошем темпе по заявленной программе. Что не понравилось: 1. Автобусный гид на столько плохо говорил по-русски, что даже с плохим уровнем английского, когда объясняли по-английски, мы поняли больше. 2. Сама система того, что в автобусе в одной группе люди, говорящие на 4-х разных языках: 4 раза одно и тоже слушаешь на разных языках вместо более подробного рассказа на одном. 3. На обратном пути автобусный гид переполошил весь автобус, просил меняться местами, чтобы подсадить рядом двух местных девушек, которые среди ночи всех разбудили своими криками, что им не удобно ехать. 4. На Пирамидах было мало времени: если кататься на верблюде, то совсем не останется времени сделать фото у Пирамид, надо сразу бежать в автобус. 5. На верблюде нас вели дети дошкольного возраста (что сомнительно в плане безопасности), которые попрошайничали, хотя в автобусе нас уверяли, что если платить через них, то больше денег никто не будет просить. 6. Магазины масел и папируса: когда ты не успеваешь посмотреть Пирамиды, а потом 40 минут сидишь в магазине, это очень расстраивает. 7. Гид на обратном пути предложил купить у него шаурму, сказав, что другой возможности поесть не будет, а в итоге после остановили в кафе, где было дешевле.