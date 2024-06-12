Наша команда придумала для вас программу «Дахаб зовёт», в которой волшебный подводный мир Красного моря соседствует с красотой пустыни. Если вы уже вдоволь насладились пляжами Шарм-Эль-Шейха, тогда вперёд! Прокатимся по пустыне и на джипах, и на верблюдах, и на квадроциклах. А еще заскочим на чай в бедуинскую деревню и окунёмся в подводный мир.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Из автобуса мы пересядем на джипы и начнём увлекательное путешествие! Посетим два каньона — Цветной Салама и Белый. Заедем в гости к жителям пустыни в бедуинскую деревню; наберёмся сил за чашечкой традиционного чая, а потом покатаемся на верблюдах.

Следующей остановкой будет город Дахаб. Здесь мы промчимся на квадроциклах вдоль Красного моря. Затем отправимся на морскую прогулку на VIP-яхте и сделаем остановки для снорклинга.

Программа с примерным таймингом

6:30 выезжаем из Шарм-Эль-Шейха

7:30 остановка после выезда из города для завтрака (попросите упаковать сухой паёк в вашем отеле)

8:00 джип-сафари

Первый каньон (примерно 40-45 минут)

Второй каньон (примерно 40-45 минут)

Катание на верблюдах (примерно 15 минут)

Возвращаемся в автобус и едем в город Дахаб

Катание на квадроциклах (примерно 20 минут)

13:00 — 13:30 до 16:30 прогулка на яхте с остановками для снорклинга

16:30 отправляемся в Шарм-Эль-Шейх

Организационные детали

Программа подойдёт путешественникам от 5 до 65 лет без серьёзных проблем с давлением и сердцем

Из-за погоды возможны изменения в маршруте — меняется последовательность пунктов. Но это скорее исключение из правил — погодные условия в Египте всегда благоприятные:)

Что входит в стоимость, а что — нет