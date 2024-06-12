Наша команда придумала для вас программу «Дахаб зовёт», в которой волшебный подводный мир Красного моря соседствует с красотой пустыни.
Если вы уже вдоволь насладились пляжами Шарм-Эль-Шейха, тогда вперёд! Прокатимся по пустыне и на джипах, и на верблюдах, и на квадроциклах. А еще заскочим на чай в бедуинскую деревню и окунёмся в подводный мир.
Если вы уже вдоволь насладились пляжами Шарм-Эль-Шейха, тогда вперёд! Прокатимся по пустыне и на джипах, и на верблюдах, и на квадроциклах. А еще заскочим на чай в бедуинскую деревню и окунёмся в подводный мир.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Из автобуса мы пересядем на джипы и начнём увлекательное путешествие! Посетим два каньона — Цветной Салама и Белый. Заедем в гости к жителям пустыни в бедуинскую деревню; наберёмся сил за чашечкой традиционного чая, а потом покатаемся на верблюдах.
Следующей остановкой будет город Дахаб. Здесь мы промчимся на квадроциклах вдоль Красного моря. Затем отправимся на морскую прогулку на VIP-яхте и сделаем остановки для снорклинга.
Программа с примерным таймингом
- 6:30 выезжаем из Шарм-Эль-Шейха
- 7:30 остановка после выезда из города для завтрака (попросите упаковать сухой паёк в вашем отеле)
- 8:00 джип-сафари
- Первый каньон (примерно 40-45 минут)
- Второй каньон (примерно 40-45 минут)
- Катание на верблюдах (примерно 15 минут)
- Возвращаемся в автобус и едем в город Дахаб
- Катание на квадроциклах (примерно 20 минут)
- 13:00 — 13:30 до 16:30 прогулка на яхте с остановками для снорклинга
- 16:30 отправляемся в Шарм-Эль-Шейх
Организационные детали
- Программа подойдёт путешественникам от 5 до 65 лет без серьёзных проблем с давлением и сердцем
- Из-за погоды возможны изменения в маршруте — меняется последовательность пунктов. Но это скорее исключение из правил — погодные условия в Египте всегда благоприятные:)
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: трансфер из отеля и обратно на автобусе, все перечисленные активности и обед с морепродуктами и безалкогольными напитками
- Снаряжение для снорклинга можно взять напрокат, примерная стоимость — от $3-4 за единицу. Точная цена будет зависть от того, что именно вам понадобится, уточните её в переписке.
в среду и субботу в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|€60
|Дети с 5 до 11 лет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдади — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 162 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники! Меня зовут Богдади. Уже более 17 лет я живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе. Я лицензированный египтолог. В моей команде работают профессиональные, русскоговорящие, харизматичные и дружелюбные гидыЗадать вопрос
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