Что вас ожидает

Рано утром (в 04:30-05:30) наш гид заберёт вас из отеля и доставит в Сафари-центр.

Там вас ждёт обучение по управлению квадроциклом. Затем вы совершите пробный заезд под контролем опытного инструктора и только после этого отправитесь покорять просторы пустыни.

Перед стартом вам наденут на голову специальный шарф — арафатку, чтобы песок не попадал в глаза во время поездки.

Ну а теперь вперёд — встречать рассвет в пустыне! По пути будем делать остановки и фотографироваться в самых красивых локациях. Если повезёт, услышим звуковое эхо между горами Синая.

Финальной точкой нашего путешествия будет деревня бедуинов. Там вы сможете покататься на верблюдах, попробовать традиционный чай кочевников и познакомиться с их бытом и культурой. Вы узнаете, что бедуины едят и как добывают воду, какие традиции соблюдают.

Затем вернёмся в Сафари-центр. Оттуда мы отвезём вас в отель: уже к 07:00 вы будете дома.

Организационные детали