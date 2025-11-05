Мои заказы

Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено)

Насладитесь утренним сафари в пустыне Шарм-Эль-Шейха! Путешествие на квадроциклах или багги через песчаные дюны и визит к бедуинам ждут вас
Сафари на рассвете - это уникальная возможность увидеть пустыню в её утренней красе. Комфортная температура и захватывающие виды делают это приключение незабываемым. Путешествие начинается с обучения в Сафари-центре, где вы
освоите управление квадроциклом.

Затем, в сопровождении опытного гида, вы отправитесь в путь через пустыню, наслаждаясь восходом солнца и звуковым эхом гор Синая. В деревне бедуинов вас ждёт знакомство с культурой кочевников и дегустация традиционного чая. Завершится экскурсия возвращением в отель к завтраку

5
106 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Восход солнца в пустыне
  • 🚵‍♂️ Катание на квадроциклах и багги
  • 🏜️ Посещение деревни бедуинов
  • ☕ Дегустация бедуинского чая
  • 📸 Фото на память в подарок

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для сафари в пустыне - март, апрель, октябрь и ноябрь. В это время температура наиболее комфортна для утренних поездок, что позволяет в полной мере насладиться красотой рассвета и уникальной атмосферой пустыни.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено)© Махмуд
Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено)© Махмуд
Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено)© Махмуд
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 04:30

Что можно увидеть

  • Деревня бедуинов
  • Горы Синая

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Рано утром (в 04:30-05:30) наш гид заберёт вас из отеля и доставит в Сафари-центр.
Там вас ждёт обучение по управлению квадроциклом. Затем вы совершите пробный заезд под контролем опытного инструктора и только после этого отправитесь покорять просторы пустыни.
Перед стартом вам наденут на голову специальный шарф — арафатку, чтобы песок не попадал в глаза во время поездки.
Ну а теперь вперёд — встречать рассвет в пустыне! По пути будем делать остановки и фотографироваться в самых красивых локациях. Если повезёт, услышим звуковое эхо между горами Синая.
Финальной точкой нашего путешествия будет деревня бедуинов. Там вы сможете покататься на верблюдах, попробовать традиционный чай кочевников и познакомиться с их бытом и культурой. Вы узнаете, что бедуины едят и как добывают воду, какие традиции соблюдают.
Затем вернёмся в Сафари-центр. Оттуда мы отвезём вас в отель: уже к 07:00 вы будете дома.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, услуги русскоговорящего гида, катание на квадроцикле или багги и верблюде, бедуинский чай, шарф-арафатка, очки, вода и сок.
  • Вы можете выбрать катание на квадроциклах или на 2-х и 4-х местных багги (без доплат).
  • Катание на квадроцикле занимает 1,5 часа, трансфер — от 30 минут до часа (туда-обратно) в зависимости от расположения вашего отеля.
  • После бронирования нужно отправить нам фото разворота паспорта для оформления разрешения на посещение локаций на маршруте.
  • Программа подходит для взрослых и детей любого возраста. Но управлять квадроциклом можно только с 10 лет.
  • Наденьте длинные брюки и кофту с длинным рукавом, закрытую обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам, и не забудьте взять солнечные очки.
  • Я сделаю для вас фото на телефон в подарок.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Возможно провести экскурсию для большего количества человек за доплату — $22 за каждого следующего участника.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд
Махмуд — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 2086 туристов
Я профессиональный лицензированный гид-египтолог. С 2015 года живу и работаю в городе Шарм-эль-Шейх. Имею богатый опыт в сфере туризма и организации VIP-экскурсий с международными туристическими компаниями. В газетах обо мне пишут, что я лучший и самый известный гид Шарм-эль-Шейха. Много раз меня приглашали на интервью в разные телепрограммы Египта в качестве знаменитого гида для VIP-гостей.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 106 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
105
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено) (Анифе)Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено) (Анифе)Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено) (Анифе)Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено) (Анифе)Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено) (Анифе)Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено) (Анифе)Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено) (Анифе)Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено) (Анифе)Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено) (Анифе)Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено) (Анифе)Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено) (Ольга)Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено) (Ольга)Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено) (Ольга)Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено) (Ольга)Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено) (Ольга)Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено) (Ольга)Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено) (Ольга)Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено) (Ольга)Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено) (Ольга)Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено) (Denis)Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено) (Аркадий)Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено) (Аркадий)Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено) (Аркадий)Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено) (Максим)Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено) (Максим)Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено) (Диана)Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено) (Надежда)Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено) (Надежда)Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено) (Елена)Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено) (Елена)
Татьяна
Татьяна
5 ноя 2025
Отличная экскурсия. Рекомендую!
Отличная экскурсия. Рекомендую!Отличная экскурсия. Рекомендую!
Анифе
Анифе
3 ноя 2025
Из времени, проведенном в экскурсиях в Египте, нам с особой душевной теплотой вспоминается Махмуд - он производит колоссально контрастное впечатление, в первую очередь, как человек - хорошие манеры, образованность, внимательность
и тактичность. Огромная благодарность Махмуду за первые эмоции дочери - она впервые побывала в пустыне и впервые была за рулем квадроцикла ☺️ его внимательное сопровождение рядом создало и мне спокойствие за безопасность дочери 🙏🏻 спасибо за фото и видео, сделанные Махмудом нам на память, яркие, красочные с профессиональном подходом даже к этому! За интересные беседы и разделение с нами наших эмоций.
За сдержанность и уважение! Внимание к просьбам. Мы остались в восторге и рады своему выбору гида! Нпм было очень комфортно и весело!
Махмуд, мы к вам с удовольствием вернемся 👋 удачи вам и реализации всех ваших планов! Искренне вам желаем, от души!

Из времени, проведенном в экскурсиях в Египте, нам с особой душевной теплотой вспоминается Махмуд - онИз времени, проведенном в экскурсиях в Египте, нам с особой душевной теплотой вспоминается Махмуд - онИз времени, проведенном в экскурсиях в Египте, нам с особой душевной теплотой вспоминается Махмуд - онИз времени, проведенном в экскурсиях в Египте, нам с особой душевной теплотой вспоминается Махмуд - онИз времени, проведенном в экскурсиях в Египте, нам с особой душевной теплотой вспоминается Махмуд - онИз времени, проведенном в экскурсиях в Египте, нам с особой душевной теплотой вспоминается Махмуд - онИз времени, проведенном в экскурсиях в Египте, нам с особой душевной теплотой вспоминается Махмуд - онИз времени, проведенном в экскурсиях в Египте, нам с особой душевной теплотой вспоминается Махмуд - онИз времени, проведенном в экскурсиях в Египте, нам с особой душевной теплотой вспоминается Махмуд - онИз времени, проведенном в экскурсиях в Египте, нам с особой душевной теплотой вспоминается Махмуд - он
О
Ольга
3 ноя 2025
От лица всей нашей семьи благодарю Махмуда за организацию сафари на рассвете! Мы только что вернулись, и у нас на всю жизнь осталась масса впечатлений! Ездили только нашей семьёй, нигде
не было толп других туристов, с другими группами особо не пересекались. Позволили ехать с комфортной для меня скоростью, сильно не торопили, дали возможность пофотографироваться и всё осмотреть. Дети тоже немного попробовали управление квадроциклом под контролем гида, всем очень понравилось! Из пожеланий я бы отметила то, что молодой парень, который возил нашу группу, пока слабо владеет иностранными языками, и было бы здорово, если бы он чуть подтянул английский до минимально необходимого уровня для базового общения (ну он молодой, ещё всё впереди!)

Махмуд - образованный, вежливый и организованный гид, очень приятный в общении и отлично владеющий русским языком. На следующие экскурсии мы бы с радостью поехали с ним! Желаем успехов, развития бизнеса и благодарных клиентов!

От лица всей нашей семьи благодарю Махмуда за организацию сафари на рассвете! Мы только что вернулись,
О
Ольга
29 окт 2025
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Махмуду за незабываемое приключение! Всё было организовано на высочайшем уровне, как и всегда.

Махмуд встретил нас рано утром у отеля, и мы отправились в пустыню.
На месте он провел подробный и понятный инструктаж, выдал всё необходимое снаряжение- защитные очки и арафатки, оговорил правила безопасности, и мы отправились в путь.

Само сафари на квадроциклах -это невероятные ощущения свободы и адреналина! Но что особенно ценно, Махмуд сделал несколько остановок в очень живописных местах. Мы могли в тишине полюбоваться на звездное небо, послушать эхо пустыни и сделать атмосферные фотографии.

Отдельным приятным бонусом стала короткая, но очень аутентичная поездка на верблюдах. А кульминацией всего тура стало наблюдение за восходом солнца в бедуинской деревне.

Спасибо за безупречную организацию, потрясающие фотографии и особенная благодарность Махмуду за профессионализм и заботу! Однозначно рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет увидеть настоящую магию пустыни.

Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Махмуду за незабываемое приключение! Всё было организовано на высочайшем уровне, как и всегда.Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Махмуду за незабываемое приключение! Всё было организовано на высочайшем уровне, как и всегда.Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Махмуду за незабываемое приключение! Всё было организовано на высочайшем уровне, как и всегда.Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Махмуду за незабываемое приключение! Всё было организовано на высочайшем уровне, как и всегда.Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Махмуду за незабываемое приключение! Всё было организовано на высочайшем уровне, как и всегда.Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Махмуду за незабываемое приключение! Всё было организовано на высочайшем уровне, как и всегда.Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Махмуду за незабываемое приключение! Всё было организовано на высочайшем уровне, как и всегда.Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Махмуду за незабываемое приключение! Всё было организовано на высочайшем уровне, как и всегда.
А
Анастасия
19 окт 2025
Экскурсии супер от начала и до конца. Вежливый и отзывчивый организатор. Ещё раз хочется сказать огромное спасибо Махмуду. Быстро ответил, всё рассказал, поддерживал связь от бронирования до начала экскурсии. Был
с нами всё время экскурсии. Забрали из отеля на комфортабельной, индивидуальной машине, быстро и аккуратно довезли до сафари. Там нас встретили, рассказали инструктаж, выдали очки, арафатки (которые потом остались в подарок нам) и отправились в путь!!! Хорошие, целые квадроциклы, это было захватывающе и увлекательно, остались только яркие впечатления от поездки по пустыни. Были три остановки: первая- ещё в темноте, но увидели очень красивые звезды, вторая около гор- незабываемые виды, третья- бедуины. На третьей остановке покатались на верблюдах, по фотографировались на рассвете, попили вкусный бедуинский чай. Обратно также на квадроциклах с возможностью погонять))) всю экскурсию Махмуд нас снимал и фотографировал и на наш и на свой телефон. Далее нас вернули в отель. Мы остались очень довольны и взрослые, и дети! Куча положительных эмоций и воспоминаний. Советую всем посетить эту экскурсию!

Denis
Denis
15 окт 2025
Немного не то что я ожидал. Пустыня каменистая, я думал что там песок и барханы. Дорога очень плохая и волнистая, едешь трясёшься. Верблюды хоть и были оплачены и входили в
стоимость тура но после катания всё равно требовали денег, чтобы отстали пришлось дать 5 долларов, на что получил кучу возмущения что мало дал и надо ещё. Организация тура отличная вовремя забрали из отеля и отвезли обратно, всё рассказали и выдали очки и арофатки получил за 25$ отличные фотки и видео но сам тур на один раз. лучше за эти деньги на яхте к египетским мальдивам скатайтесь.

Немного не то что я ожидал. Пустыня каменистая, я думал что там песок и барханы. Дорога
А
Аркадий
7 окт 2025
Выбирали сафари на квадроциклах, очень все понравилось, если не хотите глотать пыль, то рекомендую выбирать индивидуальную прогулку у Махмуда, все круто, рассвет встретили, на верблюдах покатались, чай попили, ну и квадроциклы на отлично! Рекомендую
Выбирали сафари на квадроциклах, очень все понравилось, если не хотите глотать пыль, то рекомендую выбирать индивидуальнуюВыбирали сафари на квадроциклах, очень все понравилось, если не хотите глотать пыль, то рекомендую выбирать индивидуальнуюВыбирали сафари на квадроциклах, очень все понравилось, если не хотите глотать пыль, то рекомендую выбирать индивидуальную
М
Максим
2 окт 2025
Махмуд очень внимательный и заботливый гид, экскурсией остались очень довольны, ответил на все вопросы, эрудирован, интересный собеседник. Фото потрясающие, рассвет в пустыне прекрасен. Спасибо огромное!!!
Махмуд очень внимательный и заботливый гид, экскурсией остались очень довольны, ответил на все вопросы, эрудирован, интересныйМахмуд очень внимательный и заботливый гид, экскурсией остались очень довольны, ответил на все вопросы, эрудирован, интересный
Диана
Диана
29 сен 2025
Все прошло великолепно, спасибо большое!
Все прошло великолепно, спасибо большое!
Надежда
Надежда
21 сен 2025
Прекрасный отдых, организация на высшем уровне. Были довольны всей командой организаторов от начала и до конца. Будем рекомендовать другим и конечно обязательно воспользуемся услугами вновь.
Прекрасный отдых, организация на высшем уровне. Были довольны всей командой организаторов от начала и до конца.Прекрасный отдых, организация на высшем уровне. Были довольны всей командой организаторов от начала и до конца.
С
Софья
12 сен 2025
Все прошло очень приятно и интересно! Организатор и гид Махмуд очень приятный человек и собеседник
Всей компании понравилась поездка и ее душевность
Спасибо!
Л
Ломова
23 авг 2025
Отличная экскурсия! Очень интересно. Были с двумя детьми. Дети в восторге!
Е
Елена
4 авг 2025
Мы встречали рассвет буквально несколько часов назад. Спасибо большое! Это было потрясающе!!! У нас был фантастический инструктор, программа насыщенная, как и обещали. Миллион фото, эмоции и виды - всё на высшем уровне! Мы под впечатлением!!!)))
Мы встречали рассвет буквально несколько часов назад. Спасибо большое! Это было потрясающе!!! У нас был фантастическийМы встречали рассвет буквально несколько часов назад. Спасибо большое! Это было потрясающе!!! У нас был фантастическийМы встречали рассвет буквально несколько часов назад. Спасибо большое! Это было потрясающе!!! У нас был фантастическийМы встречали рассвет буквально несколько часов назад. Спасибо большое! Это было потрясающе!!! У нас был фантастический
АнастасияПетрова
АнастасияПетрова
29 июл 2025
Меня забрал с отеля сам гид на люксовом автомобиле, привезли на базу и я прошла инструктаж, все с первого раза поняла, мне надели арафатку и дали очки, и сразу же поехали в путь, другими словами мне все понравилось, рекомендую
Меня забрал с отеля сам гид на люксовом автомобиле, привезли на базу и я прошла инструктаж,Меня забрал с отеля сам гид на люксовом автомобиле, привезли на базу и я прошла инструктаж,Меня забрал с отеля сам гид на люксовом автомобиле, привезли на базу и я прошла инструктаж,Меня забрал с отеля сам гид на люксовом автомобиле, привезли на базу и я прошла инструктаж,
М
Мария
24 июл 2025
Нам понравилась экскурсия! Хотя это больше не экскурсия, а прогулка. Все договорённости соблюдены. Катание на квадроциклах самый кайф!
Я бы добавила к чаю лепёшку какую-нибудь - было бы уместно! Спасибо Махмуду!

Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха

