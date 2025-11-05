Сафари на рассвете - это уникальная возможность увидеть пустыню в её утренней красе. Комфортная температура и захватывающие виды делают это приключение незабываемым. Путешествие начинается с обучения в Сафари-центре, где вы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Восход солнца в пустыне
- 🚵♂️ Катание на квадроциклах и багги
- 🏜️ Посещение деревни бедуинов
- ☕ Дегустация бедуинского чая
- 📸 Фото на память в подарок
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для сафари в пустыне - март, апрель, октябрь и ноябрь. В это время температура наиболее комфортна для утренних поездок, что позволяет в полной мере насладиться красотой рассвета и уникальной атмосферой пустыни.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Деревня бедуинов
- Горы Синая
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Рано утром (в 04:30-05:30) наш гид заберёт вас из отеля и доставит в Сафари-центр.
Там вас ждёт обучение по управлению квадроциклом. Затем вы совершите пробный заезд под контролем опытного инструктора и только после этого отправитесь покорять просторы пустыни.
Перед стартом вам наденут на голову специальный шарф — арафатку, чтобы песок не попадал в глаза во время поездки.
Ну а теперь вперёд — встречать рассвет в пустыне! По пути будем делать остановки и фотографироваться в самых красивых локациях. Если повезёт, услышим звуковое эхо между горами Синая.
Финальной точкой нашего путешествия будет деревня бедуинов. Там вы сможете покататься на верблюдах, попробовать традиционный чай кочевников и познакомиться с их бытом и культурой. Вы узнаете, что бедуины едят и как добывают воду, какие традиции соблюдают.
Затем вернёмся в Сафари-центр. Оттуда мы отвезём вас в отель: уже к 07:00 вы будете дома.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, услуги русскоговорящего гида, катание на квадроцикле или багги и верблюде, бедуинский чай, шарф-арафатка, очки, вода и сок.
- Вы можете выбрать катание на квадроциклах или на 2-х и 4-х местных багги (без доплат).
- Катание на квадроцикле занимает 1,5 часа, трансфер — от 30 минут до часа (туда-обратно) в зависимости от расположения вашего отеля.
- После бронирования нужно отправить нам фото разворота паспорта для оформления разрешения на посещение локаций на маршруте.
- Программа подходит для взрослых и детей любого возраста. Но управлять квадроциклом можно только с 10 лет.
- Наденьте длинные брюки и кофту с длинным рукавом, закрытую обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам, и не забудьте взять солнечные очки.
- Я сделаю для вас фото на телефон в подарок.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Возможно провести экскурсию для большего количества человек за доплату — $22 за каждого следующего участника.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 2086 туристов
Я профессиональный лицензированный гид-египтолог. С 2015 года живу и работаю в городе Шарм-эль-Шейх. Имею богатый опыт в сфере туризма и организации VIP-экскурсий с международными туристическими компаниями. В газетах обо мне пишут, что я лучший и самый известный гид Шарм-эль-Шейха. Много раз меня приглашали на интервью в разные телепрограммы Египта в качестве знаменитого гида для VIP-гостей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 106 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Татьяна
5 ноя 2025
Отличная экскурсия. Рекомендую!
Анифе
3 ноя 2025
Из времени, проведенном в экскурсиях в Египте, нам с особой душевной теплотой вспоминается Махмуд - он производит колоссально контрастное впечатление, в первую очередь, как человек - хорошие манеры, образованность, внимательность
О
Ольга
3 ноя 2025
От лица всей нашей семьи благодарю Махмуда за организацию сафари на рассвете! Мы только что вернулись, и у нас на всю жизнь осталась масса впечатлений! Ездили только нашей семьёй, нигде
О
Ольга
29 окт 2025
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Махмуду за незабываемое приключение! Всё было организовано на высочайшем уровне, как и всегда.
Махмуд встретил нас рано утром у отеля, и мы отправились в пустыню.
А
А
Анастасия
19 окт 2025
Экскурсии супер от начала и до конца. Вежливый и отзывчивый организатор. Ещё раз хочется сказать огромное спасибо Махмуду. Быстро ответил, всё рассказал, поддерживал связь от бронирования до начала экскурсии. Был
Denis
15 окт 2025
Немного не то что я ожидал. Пустыня каменистая, я думал что там песок и барханы. Дорога очень плохая и волнистая, едешь трясёшься. Верблюды хоть и были оплачены и входили в
А
Аркадий
7 окт 2025
Выбирали сафари на квадроциклах, очень все понравилось, если не хотите глотать пыль, то рекомендую выбирать индивидуальную прогулку у Махмуда, все круто, рассвет встретили, на верблюдах покатались, чай попили, ну и квадроциклы на отлично! Рекомендую
М
Максим
2 окт 2025
Махмуд очень внимательный и заботливый гид, экскурсией остались очень довольны, ответил на все вопросы, эрудирован, интересный собеседник. Фото потрясающие, рассвет в пустыне прекрасен. Спасибо огромное!!!
Диана
29 сен 2025
Все прошло великолепно, спасибо большое!
Надежда
21 сен 2025
Прекрасный отдых, организация на высшем уровне. Были довольны всей командой организаторов от начала и до конца. Будем рекомендовать другим и конечно обязательно воспользуемся услугами вновь.
С
Софья
12 сен 2025
Все прошло очень приятно и интересно! Организатор и гид Махмуд очень приятный человек и собеседник
Всей компании понравилась поездка и ее душевность
Спасибо!
Л
Спасибо!
Л
Ломова
23 авг 2025
Отличная экскурсия! Очень интересно. Были с двумя детьми. Дети в восторге!
Е
Елена
4 авг 2025
Мы встречали рассвет буквально несколько часов назад. Спасибо большое! Это было потрясающе!!! У нас был фантастический инструктор, программа насыщенная, как и обещали. Миллион фото, эмоции и виды - всё на высшем уровне! Мы под впечатлением!!!)))
АнастасияПетрова
29 июл 2025
Меня забрал с отеля сам гид на люксовом автомобиле, привезли на базу и я прошла инструктаж, все с первого раза поняла, мне надели арафатку и дали очки, и сразу же поехали в путь, другими словами мне все понравилось, рекомендую
М
Мария
24 июл 2025
Нам понравилась экскурсия! Хотя это больше не экскурсия, а прогулка. Все договорённости соблюдены. Катание на квадроциклах самый кайф!
Я бы добавила к чаю лепёшку какую-нибудь - было бы уместно! Спасибо Махмуду!
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
