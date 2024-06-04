1 чел.
По популярности
Мини-группа
4.5 часа
Топовые места Шарм-эль-Шейха: от кафе в скале до мечетей и собора
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: откройте для себя его исторические сокровища и современные красоты в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00 и 16:00, в среду в 16:00
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
€15 за человека
Мини-группа
4 часа
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
Групповая экскурсия по Шарм-эль-Шейху включает посещение Мечети Эль-Мустафа, коптской церкви, кафе «Фарша», Старого города и площади Сохо
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 15:30, 15:45 и 16:00
Сегодня в 15:30
10 июня в 15:30
€13 за человека
Групповая
13 часов
К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
Путешествие к пирамидам Гизы из Шарм-эль-Шейха на комфортабельном автобусе. Включены посещение Египетского музея, обед и услуги гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 00:30
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
€45 за человека
Групповая
13 часов
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: духовное путешествие
Встретьте восход на вершине горы Моисея и исследуйте древний монастырь Святой Екатерины в одной поездке из Шарм-Эль-Шейх
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
14 июня в 20:00
€28 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
Каир - город чудес, который оставит неизгладимые впечатления. Вы увидите пирамиды, Большого сфинкса, сокровища Каирского музея и насладитесь прогулкой по Нилу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 21:00
10 июня в 13:30
500€425 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Шарм-эль-Шейх глазами его жителей: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: прогулка по нетуристическим районам, посещение мечетей и коптской церкви, знакомство с местными традициями
Начало: В вашем отеле
Расписание: в четверг и субботу в 15:30
Сегодня в 15:30
13 июня в 15:30
€15 за человека
скидка
9%
Мини-группа
13 часов
Рассвет на горе Моисея: Групповая экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Начните своё путешествие с восхождения на гору Моисея. Встречайте рассвет, посетите монастырь Святой Екатерины и узнайте историю этих святых мест
Начало: у вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
85€77 за человека
скидка
9%
Групповая
13 часов
Из Шарм-Эль-Шейха в Каир: Ночь среди пирамид и сокровищ
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Египта - от древних пирамид до сокровищ Тутанхамона
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
56€51 за человека
Групповая
6 часов
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед: незабываемое приключение
Погрузитесь в удивительный мир подводных кораллов и тайн природы в национальном парке Рас-Мохаммед. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€20 за человека
Групповая
13 часов
Иордания и Петра: погружение в историю из Шарм-Эль-Шейх
Путешествие во времени: от пустыни Вади-Рам до сокровищницы Эль-Хазне в Петре. Групповая экскурсия, полная открытий и незабываемых впечатлений
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 01:00
12 июня в 01:00
15 июня в 01:00
€250 за человека
Мини-группа
10 часов
Приключение в Синайской пустыне: культура, природа и море
Вас ждет насыщенный день в Синайской пустыне с катанием на верблюдах, джип-сафари и снорклингом
Начало: ваш отель
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, в среду в 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€55 за человека
Групповая
13 часов
Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
Из Шарм-эль-Шейха на пароме и автобусе: исследовать мистический город Иордании
Начало: У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Расписание: в среду и субботу в 01:00
12 июня в 01:00
15 июня в 01:00
€265 за человека
Индивидуальная
13 часов
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря: уникальная экскурсия
Представьте: пустыня, море, тишина и звёзды. Бегство от реальности в заповеднике Рас-Мохаммед. Откройте для себя мир покоя и романтики
Начало: У вашего отеля
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
€295 за всё до 3 чел.
скидка
9%
Мини-группа
8 часов
Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
Путешествие к монастырю Святой Екатерины - уникальная возможность прикоснуться к святыням трёх мировых религий и узнать историю христианского храма
Начало: В Шарм-эль-Шейхе
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу и субботу в 06:00, во вторник и среду в 05:00
10 июня в 06:00
11 июня в 05:00
85€77 за человека
Мини-группа
5 часов
Групповая экскурсия в национальный парк Рас-Мохамед из Шарм-Эль-Шейха
Рядом с жарким Шарм-эль-Шейхом находится настоящее геологическое чудо! Национальный парк Рас-Мохаммед интересно изучить не только под водой, но и на суше
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
€35 за человека
Групповая
5 часов
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
Захватывающее сафари на квадроциклах, катание на верблюдах, ужин в деревне бедуинов и вечернее шоу с танцами и огнём - всё это ждёт вас в Шарм-эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€30 за человека
Мини-группа
8 часов
Пять приключений на Синае: незабываемый день из Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу Синайского полуострова с экскурсией, полной приключений и новых впечатлений
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€40 за человека
Мини-группа
5 часов
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
Начало: Ваш отель
Расписание: По вторникам, средам, и воскресеньям
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
$15 за человека
Групповая
1 час
Плавание с дельфинами из Шарм-эль-Шейха
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от $80 за человека
Групповая
18 часов
Рассвет на Горе Моисея и духовное путешествие в монастырь Святой Екатерины
Откройте для себя величие Горы Моисея, встречая первые лучи солнца на её вершине и исследуя древний монастырь
Начало: Ваш отель
Расписание: воскресенье, среда, пятница в 20:00 (зависит от вашего отеля)
Завтра в 20:00
12 июня в 20:00
от $27 за человека
Групповая
6 часов
В живописный Рас-Мохаммед на автобусе
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $16 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальное мото-сафари по пустыне Шарм-Эль-Шейх: приключение ждет
Погрузитесь в мир незабываемых впечатлений с индивидуальным мото-сафари. Только вы, пустыня и захватывающие пейзажи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 14:00, 15:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $22 за человека
Групповая
8 часов
Абу-Галум - заповедник «Голубая дыра»
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00 (в зависимости от отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$28 за человека
Индивидуальная
20 часов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - город чудес
Начало: Ваше место пребывания в Шарм-эль-Шейхе
Расписание: Ежедневно с 02:30 до 22:00
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
$479 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальное путешествие в восхитительный парк Рас-Мухаммед
Начало: Отель размещения / лобби / ресепшен/ шлагбаум
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 3 чел.
скидка
9%
Мини-группа
8 часов
Монастырь святой Екатерины без шоппинга
Начало: За шлагбаумом отеля
Расписание: Суббота, понедельник,Среда, Четверг.
10 июня в 06:00
11 июня в 05:00
85$77 за человека
Мини-группа
2 часа
Пустынное приключение на горных мотоциклах
Начало: Место встречи - ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за человека
Индивидуальная
3 часа
3 в одном: Дайвинг-Банан-Парашют
Начало: Ваш отель
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
$55 за человека
Индивидуальная
9 часов
Христианский Синай - монастырь святой Екатерины и посещение г. Дахаб
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$280 за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в монастырь Святой Екатерины: погружение в историю
Путешествие в сердце Синая, где вас ждет встреча с древнейшей христианской обителью и ее тайнами, завершающееся обедом на берегу моря
Начало: У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
13 июня в 06:00
€35 за человека
Групповая
5 часов
Расписание: Ежедневно в 08:30
$21 за человека
Индивидуальная
6 часов
Трансфер из Шарм-эль-Шейха в Каир
Комфортно добраться из курортного города до столицы с профессиональным водителем
Начало: Любая точка Каира/Гизы (по согласованию с туристам...
10 июня в 11:30
11 июня в 00:30
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Подводные и надводные активности
Полетать на парашюте, погрузиться с аквалангом и прокатиться на надувных аттракционах
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Посещение монастыря святой Екатерины и Дахаб - индивидуальный тур
Начало: Ваш отель
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
$280 за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Дахаб зовёт! Сафари, верблюды, квадроциклы и снорклинг
Групповая программа 4 в 1: покататься по пустыне и полюбоваться Красным морем
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 08:00
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
€60 за человека
Индивидуальная
9 часов
Сокровища Синая: монастырь Св. Екатерины и каньон-лабиринт
Поставить свечку в древнейшем монастыре, увидеть красоту каньона и вкусно пообедать на берегу моря
Начало: У вашего отеля
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€325 за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
По следам фараонов. Групповая автобусная экскурсия в Каир
Увидеть Большого сфинкса и пирамиды Гизы, а также познакомиться с коллекцией Египетского музея
Начало: от ворот вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 00:30
10 июня в 00:30
13 июня в 00:30
€58 за человека
Мини-группа
3 часа
По Шарм-эль-Шейху - в уютной мини-группе
Раскрыть город через его самые интересные и атмосферные места, а также через рассказы гида о нём
Начало: У отельного шлагбаума
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€20 за человека
Индивидуальная
13 часов
К горе Синай и в монастырь Святой Екатерины
Пройти по следам Моисея и посетить одну из древнейших монашеских обителей мира
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
€260 за всё до 3 чел.
Мини-группа
9 часов
Из Шарм-эль-Шейха - к цветному каньону Салама
Отправиться в Дахаб, чтобы увидеть чудо Синайского полуострова (в группе)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€35 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Вечер в Шарме: прогулка + ужин
Посетить ключевые достопримечательности и поужинать с видом на главную мечеть города
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€105 за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Сакральные вершины: на гору Моисея и в монастырь святой Екатерины (в группе)
Найти вдохновение в святых местах и зарядиться внутренней энергией
Начало: у вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:30
Завтра в 20:30
12 июня в 20:30
€33 за человека
Мини-группа
4 часа
Тур по вечернему Шарм-Эль-Шейху в мини-группе
Начало: От отеля
Сегодня в 15:30
10 июня в 15:30
$13 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория4 июня 2024Были на экскурсии с Натальей! Все очень понравилось, посетили множество интересных мест, море впечатлений осталось! Наталья максимально понятно преподносила информацию, рассказала много фактов и ответила на все наши вопросы! Огромное спасибо 😊
- ААнастасия3 июня 2024Заказывали экскурсию по топовым местам Шарма у гида Богдади. Нам очень понравилось. Пунктуально, четко, вовремя. Богдади дал много информации об
- ЛЛюдмила2 июня 2024Добрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провели время. Огромное спасибо.
- ААнастасия30 мая 2024Спасибо организатору Наталье за замечательную экскурсию. Прогулялись в небольшой группе по топовым местам Шарм-эль-Шейха, увидели красивые и атмосферные локации. Однозначно рекомендую экскурсию!
- AAleksandr30 мая 2024Очень понравился Дайвинг.
- ННадежда29 мая 2024Были на экскурсии 25 мая 2024, все отлично. Получили полное представление о Шарм эль Шейхе и узнали много интересного из жизни египтян. Богдади образованный, интеллигентный гид, хорошо владеющий русским языком. Спасибо! Всем рекомендуем
- ЧЧепикова27 мая 2024Экскурсия очень понравилась, группа была 8 человек, посмотрели значимые места Шарм- эль-Шейха. Экскурсовод Алиса просто супер! Много рассказала о стране и о городе.
- ЮЮлия24 мая 2024Бронировала для друзей. Остались довольны
- ММихаил24 мая 2024Замечательный гид Наталья. Экскурсия очень интересная, не один ваш вопрос не останется без ответа. Рекомендую заказать всем кто первый раз
- ЮЮлия21 мая 2024Благодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всем топовым местам - узнали
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «На автобусе»
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