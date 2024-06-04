🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 4.5 часа 35 отзывов Топовые места Шарм-эль-Шейха: от кафе в скале до мечетей и собора Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: откройте для себя его исторические сокровища и современные красоты в одной экскурсии Начало: У вашего отеля Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00 и 16:00, в среду в 16:00 € 15 за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 4 часа 42 отзыва Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе Групповая экскурсия по Шарм-эль-Шейху включает посещение Мечети Эль-Мустафа, коптской церкви, кафе «Фарша», Старого города и площади Сохо Начало: У вашего отеля Расписание: в понедельник, среду и субботу в 15:30, 15:45 и 16:00 € 13 за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 17 отзывов К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха Путешествие к пирамидам Гизы из Шарм-эль-Шейха на комфортабельном автобусе. Включены посещение Египетского музея, обед и услуги гида Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 00:30 € 45 за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 37 отзывов Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: духовное путешествие Встретьте восход на вершине горы Моисея и исследуйте древний монастырь Святой Екатерины в одной поездке из Шарм-Эль-Шейх Начало: У вашего отеля Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:00 € 28 за человека

🚌 На автобусе 15% скидка Индивидуальная 13 часов 4 отзыва Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха) Каир - город чудес, который оставит неизгладимые впечатления. Вы увидите пирамиды, Большого сфинкса, сокровища Каирского музея и насладитесь прогулкой по Нилу Начало: У вашего отеля 500 € 425 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 3 часа 6 отзывов Шарм-эль-Шейх глазами его жителей: групповая экскурсия Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: прогулка по нетуристическим районам, посещение мечетей и коптской церкви, знакомство с местными традициями Начало: В вашем отеле Расписание: в четверг и субботу в 15:30 € 15 за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 9% скидка Мини-группа 13 часов 4 отзыва Рассвет на горе Моисея: Групповая экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе Начните своё путешествие с восхождения на гору Моисея. Встречайте рассвет, посетите монастырь Святой Екатерины и узнайте историю этих святых мест Начало: у вашего отеля Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30 85 € 77 за человека

🚌 На автобусе 9% скидка Групповая 13 часов 29 отзывов Из Шарм-Эль-Шейха в Каир: Ночь среди пирамид и сокровищ Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Египта - от древних пирамид до сокровищ Тутанхамона Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 01:00 56 € 51 за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 21 отзыв Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед: незабываемое приключение Погрузитесь в удивительный мир подводных кораллов и тайн природы в национальном парке Рас-Мохаммед. Вас ждет незабываемое приключение Начало: У шлагбаума вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 € 20 за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 23 отзыва Иордания и Петра: погружение в историю из Шарм-Эль-Шейх Путешествие во времени: от пустыни Вади-Рам до сокровищницы Эль-Хазне в Петре. Групповая экскурсия, полная открытий и незабываемых впечатлений Начало: У шлагбаума вашего отеля Расписание: в среду и субботу в 01:00 € 250 за человека

🚌 На автобусе 🛻 На квадроциклах 🐫 На верблюдах 🛣 Джиппинг 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 10 часов 5 отзывов Приключение в Синайской пустыне: культура, природа и море Вас ждет насыщенный день в Синайской пустыне с катанием на верблюдах, джип-сафари и снорклингом Начало: ваш отель Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, в среду в 08:00 € 55 за человека

🚌 На автобусе 🚢 На пароме Групповая 13 часов 6 отзывов Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах Из Шарм-эль-Шейха на пароме и автобусе: исследовать мистический город Иордании Начало: У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе Расписание: в среду и субботу в 01:00 € 265 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 13 часов 3 отзыва Ночёвка в пустыне у самого Красного моря: уникальная экскурсия Представьте: пустыня, море, тишина и звёзды. Бегство от реальности в заповеднике Рас-Мохаммед. Откройте для себя мир покоя и романтики Начало: У вашего отеля € 295 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе 9% скидка Мини-группа 8 часов 3 отзыва Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе Путешествие к монастырю Святой Екатерины - уникальная возможность прикоснуться к святыням трёх мировых религий и узнать историю христианского храма Начало: В Шарм-эль-Шейхе Расписание: в понедельник, четверг, пятницу и субботу в 06:00, во вторник и среду в 05:00 85 € 77 за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 5 часов 3 отзыва Групповая экскурсия в национальный парк Рас-Мохамед из Шарм-Эль-Шейха Рядом с жарким Шарм-эль-Шейхом находится настоящее геологическое чудо! Национальный парк Рас-Мохаммед интересно изучить не только под водой, но и на суше Начало: У вашего отеля Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:30 € 35 за человека

🚌 На автобусе 🛻 На квадроциклах 🐫 На верблюдах Групповая 5 часов 1 отзыв Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха Захватывающее сафари на квадроциклах, катание на верблюдах, ужин в деревне бедуинов и вечернее шоу с танцами и огнём - всё это ждёт вас в Шарм-эль-Шейхе Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 16:00 € 30 за человека

🚌 На автобусе 🛻 На квадроциклах 🐫 На верблюдах Мини-группа 8 часов 19 отзывов Пять приключений на Синае: незабываемый день из Шарм-Эль-Шейха Погрузитесь в атмосферу Синайского полуострова с экскурсией, полной приключений и новых впечатлений Начало: У ворот вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 € 40 за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 5 часов 43 отзыва Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом Начало: Ваш отель Расписание: По вторникам, средам, и воскресеньям $ 15 за человека

🚌 На автобусе Групповая 1 час 15 отзывов Плавание с дельфинами из Шарм-эль-Шейха Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 10:30 от $ 80 за человека

🚌 На автобусе Групповая 18 часов 93 отзыва Рассвет на Горе Моисея и духовное путешествие в монастырь Святой Екатерины Откройте для себя величие Горы Моисея, встречая первые лучи солнца на её вершине и исследуя древний монастырь Начало: Ваш отель Расписание: воскресенье, среда, пятница в 20:00 (зависит от вашего отеля) от $ 27 за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 73 отзыва В живописный Рас-Мохаммед на автобусе Начало: У шлагбаума вашего отеля Расписание: Ежедневно в 07:30 от $ 16 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 56 отзывов Индивидуальное мото-сафари по пустыне Шарм-Эль-Шейх: приключение ждет Погрузитесь в мир незабываемых впечатлений с индивидуальным мото-сафари. Только вы, пустыня и захватывающие пейзажи Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 14:00, 15:00 от $ 22 за человека

🚌 На автобусе 🐫 На верблюдах Групповая 8 часов 5 отзывов Абу-Галум - заповедник «Голубая дыра» Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 08:00 (в зависимости от отеля) $ 28 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 20 часов 10 отзывов Из Шарм-эль-Шейха в Каир - город чудес Начало: Ваше место пребывания в Шарм-эль-Шейхе Расписание: Ежедневно с 02:30 до 22:00 $ 479 за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 5 часов 10 отзывов Индивидуальное путешествие в восхитительный парк Рас-Мухаммед Начало: Отель размещения / лобби / ресепшен/ шлагбаум $ 180 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе 9% скидка Мини-группа 8 часов 9 отзывов Монастырь святой Екатерины без шоппинга Начало: За шлагбаумом отеля Расписание: Суббота, понедельник,Среда, Четверг. 85 $ 77 за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 2 часа 2 отзыва Пустынное приключение на горных мотоциклах Начало: Место встречи - ваш отель $ 50 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 4 отзыва 3 в одном: Дайвинг-Банан-Парашют Начало: Ваш отель $ 55 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Христианский Синай - монастырь святой Екатерины и посещение г. Дахаб Начало: По договорённости $ 280 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 7 отзывов Групповая экскурсия в монастырь Святой Екатерины: погружение в историю Путешествие в сердце Синая, где вас ждет встреча с древнейшей христианской обителью и ее тайнами, завершающееся обедом на берегу моря Начало: У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 06:00 € 35 за человека

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 2 отзыва Заповедник Рас-Мохаммед (на автобусе) Расписание: Ежедневно в 08:30 $ 21 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 6 часов Трансфер из Шарм-эль-Шейха в Каир Комфортно добраться из курортного города до столицы с профессиональным водителем Начало: Любая точка Каира/Гизы (по согласованию с туристам... € 300 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа Подводные и надводные активности Полетать на парашюте, погрузиться с аквалангом и прокатиться на надувных аттракционах € 150 за всё до 2 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов Посещение монастыря святой Екатерины и Дахаб - индивидуальный тур Начало: Ваш отель $ 280 за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе 🛥 На яхте 🛻 На квадроциклах Групповая 12 часов Дахаб зовёт! Сафари, верблюды, квадроциклы и снорклинг Групповая программа 4 в 1: покататься по пустыне и полюбоваться Красным морем Начало: У вашего отеля Расписание: в среду и субботу в 08:00 € 60 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 9 часов Сокровища Синая: монастырь Св. Екатерины и каньон-лабиринт Поставить свечку в древнейшем монастыре, увидеть красоту каньона и вкусно пообедать на берегу моря Начало: У вашего отеля € 325 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 13 часов По следам фараонов. Групповая автобусная экскурсия в Каир Увидеть Большого сфинкса и пирамиды Гизы, а также познакомиться с коллекцией Египетского музея Начало: от ворот вашего отеля Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 00:30 € 58 за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 3 часа По Шарм-эль-Шейху - в уютной мини-группе Раскрыть город через его самые интересные и атмосферные места, а также через рассказы гида о нём Начало: У отельного шлагбаума Расписание: ежедневно в 16:30 € 20 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 13 часов К горе Синай и в монастырь Святой Екатерины Пройти по следам Моисея и посетить одну из древнейших монашеских обителей мира € 260 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе 🐫 На верблюдах Мини-группа 9 часов Из Шарм-эль-Шейха - к цветному каньону Салама Отправиться в Дахаб, чтобы увидеть чудо Синайского полуострова (в группе) Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 € 35 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 4.5 часа Вечер в Шарме: прогулка + ужин Посетить ключевые достопримечательности и поужинать с видом на главную мечеть города Начало: У вашего отеля € 105 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 13 часов Сакральные вершины: на гору Моисея и в монастырь святой Екатерины (в группе) Найти вдохновение в святых местах и зарядиться внутренней энергией Начало: у вашего отеля Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:30 € 33 за человека