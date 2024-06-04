Экскурсии на автобусе в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 43 экскурсии в категории «На автобусе» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €13, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топовые места Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4.5 часа
35 отзывов
Топовые места Шарм-эль-Шейха: от кафе в скале до мечетей и собора
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: откройте для себя его исторические сокровища и современные красоты в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00 и 16:00, в среду в 16:00
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
15 за человека
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
42 отзыва
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
Групповая экскурсия по Шарм-эль-Шейху включает посещение Мечети Эль-Мустафа, коптской церкви, кафе «Фарша», Старого города и площади Сохо
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 15:30, 15:45 и 16:00
Сегодня в 15:30
10 июня в 15:30
13 за человека
К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
17 отзывов
К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
Путешествие к пирамидам Гизы из Шарм-эль-Шейха на комфортабельном автобусе. Включены посещение Египетского музея, обед и услуги гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 00:30
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
45 за человека
По святым местам Синая: рассвет на горе Моисея
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
37 отзывов
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: духовное путешествие
Встретьте восход на вершине горы Моисея и исследуйте древний монастырь Святой Екатерины в одной поездке из Шарм-Эль-Шейх
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
14 июня в 20:00
28 за человека
Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
🚌 На автобусе
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
Каир - город чудес, который оставит неизгладимые впечатления. Вы увидите пирамиды, Большого сфинкса, сокровища Каирского музея и насладитесь прогулкой по Нилу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 21:00
10 июня в 13:30
500425 за всё до 6 чел.
Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Шарм-эль-Шейх глазами его жителей: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: прогулка по нетуристическим районам, посещение мечетей и коптской церкви, знакомство с местными традициями
Начало: В вашем отеле
Расписание: в четверг и субботу в 15:30
Сегодня в 15:30
13 июня в 15:30
15 за человека
Рассвет на горе Моисея
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
13 часов
4 отзыва
Рассвет на горе Моисея: Групповая экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Начните своё путешествие с восхождения на гору Моисея. Встречайте рассвет, посетите монастырь Святой Екатерины и узнайте историю этих святых мест
Начало: у вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
8577 за человека
Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
13 часов
29 отзывов
Из Шарм-Эль-Шейха в Каир: Ночь среди пирамид и сокровищ
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Египта - от древних пирамид до сокровищ Тутанхамона
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
5651 за человека
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
21 отзыв
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед: незабываемое приключение
Погрузитесь в удивительный мир подводных кораллов и тайн природы в национальном парке Рас-Мохаммед. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
Иордания и древняя Петра: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
23 отзыва
Иордания и Петра: погружение в историю из Шарм-Эль-Шейх
Путешествие во времени: от пустыни Вади-Рам до сокровищницы Эль-Хазне в Петре. Групповая экскурсия, полная открытий и незабываемых впечатлений
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 01:00
12 июня в 01:00
15 июня в 01:00
250 за человека
День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Приключение в Синайской пустыне: культура, природа и море
Вас ждет насыщенный день в Синайской пустыне с катанием на верблюдах, джип-сафари и снорклингом
Начало: ваш отель
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, в среду в 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
55 за человека
Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
🚌 На автобусе
🚢 На пароме
Групповая
13 часов
6 отзывов
Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
Из Шарм-эль-Шейха на пароме и автобусе: исследовать мистический город Иордании
Начало: У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Расписание: в среду и субботу в 01:00
12 июня в 01:00
15 июня в 01:00
265 за человека
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря: уникальная экскурсия
Представьте: пустыня, море, тишина и звёзды. Бегство от реальности в заповеднике Рас-Мохаммед. Откройте для себя мир покоя и романтики
Начало: У вашего отеля
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
295 за всё до 3 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
🚌 На автобусе
скидка
9%
Мини-группа
8 часов
3 отзыва
Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
Путешествие к монастырю Святой Екатерины - уникальная возможность прикоснуться к святыням трёх мировых религий и узнать историю христианского храма
Начало: В Шарм-эль-Шейхе
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу и субботу в 06:00, во вторник и среду в 05:00
10 июня в 06:00
11 июня в 05:00
8577 за человека
Национальный парк Рас-Мохамед - в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия в национальный парк Рас-Мохамед из Шарм-Эль-Шейха
Рядом с жарким Шарм-эль-Шейхом находится настоящее геологическое чудо! Национальный парк Рас-Мохаммед интересно изучить не только под водой, но и на суше
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
35 за человека
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
5 часов
1 отзыв
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
Захватывающее сафари на квадроциклах, катание на верблюдах, ужин в деревне бедуинов и вечернее шоу с танцами и огнём - всё это ждёт вас в Шарм-эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
30 за человека
Пять приключений на Синае
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Мини-группа
8 часов
19 отзывов
Пять приключений на Синае: незабываемый день из Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу Синайского полуострова с экскурсией, полной приключений и новых впечатлений
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40 за человека
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
43 отзыва
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
Начало: Ваш отель
Расписание: По вторникам, средам, и воскресеньям
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
$15 за человека
Плавание с дельфинами из Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
Групповая
1 час
15 отзывов
Плавание с дельфинами из Шарм-эль-Шейха
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от $80 за человека
Встретить рассвет на Синае, горе Моисея
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
93 отзыва
Рассвет на Горе Моисея и духовное путешествие в монастырь Святой Екатерины
Откройте для себя величие Горы Моисея, встречая первые лучи солнца на её вершине и исследуя древний монастырь
Начало: Ваш отель
Расписание: воскресенье, среда, пятница в 20:00 (зависит от вашего отеля)
Завтра в 20:00
12 июня в 20:00
от $27 за человека
В живописный Рас-Мохаммед на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
73 отзыва
В живописный Рас-Мохаммед на автобусе
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $16 за человека
Индивидуальное мото-сафари: катание по пустыне
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Индивидуальное мото-сафари по пустыне Шарм-Эль-Шейх: приключение ждет
Погрузитесь в мир незабываемых впечатлений с индивидуальным мото-сафари. Только вы, пустыня и захватывающие пейзажи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 14:00, 15:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $22 за человека
Абу-Галум - заповедник «Голубая дыра»
🚌 На автобусе
🐫 На верблюдах
Групповая
8 часов
5 отзывов
Абу-Галум - заповедник «Голубая дыра»
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00 (в зависимости от отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$28 за человека
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - город чудес
🚌 На автобусе
Индивидуальная
20 часов
10 отзывов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - город чудес
Начало: Ваше место пребывания в Шарм-эль-Шейхе
Расписание: Ежедневно с 02:30 до 22:00
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
$479 за всё до 7 чел.
Индивидуальное путешествие в восхитительный парк Рас-Мухаммед
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Индивидуальное путешествие в восхитительный парк Рас-Мухаммед
Начало: Отель размещения / лобби / ресепшен/ шлагбаум
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 3 чел.
Монастырь святой Екатерины без шоппинга
🚌 На автобусе
скидка
9%
Мини-группа
8 часов
9 отзывов
Монастырь святой Екатерины без шоппинга
Начало: За шлагбаумом отеля
Расписание: Суббота, понедельник,Среда, Четверг.
10 июня в 06:00
11 июня в 05:00
85$77 за человека
Пустынное приключение на горных мотоциклах
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Пустынное приключение на горных мотоциклах
Начало: Место встречи - ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за человека
3 в одном: Дайвинг-Банан-Парашют
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
3 в одном: Дайвинг-Банан-Парашют
Начало: Ваш отель
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
$55 за человека
Христианский Синай - монастырь святой Екатерины и посещение г. Дахаб
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Христианский Синай - монастырь святой Екатерины и посещение г. Дахаб
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$280 за всё до 3 чел.
Групповая экскурсия в монастырь Святой Екатерины
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия в монастырь Святой Екатерины: погружение в историю
Путешествие в сердце Синая, где вас ждет встреча с древнейшей христианской обителью и ее тайнами, завершающееся обедом на берегу моря
Начало: У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
13 июня в 06:00
35 за человека
Заповедник Рас-Мохаммед (на автобусе)
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
2 отзыва
Заповедник Рас-Мохаммед (на автобусе)
Расписание: Ежедневно в 08:30
$21 за человека
Трансфер из Шарм-эль-Шейха в Каир
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
Трансфер из Шарм-эль-Шейха в Каир
Комфортно добраться из курортного города до столицы с профессиональным водителем
Начало: Любая точка Каира/Гизы (по согласованию с туристам...
10 июня в 11:30
11 июня в 00:30
300 за всё до 3 чел.
Подводные и надводные активности
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
Подводные и надводные активности
Полетать на парашюте, погрузиться с аквалангом и прокатиться на надувных аттракционах
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
150 за всё до 2 чел.
Посещение монастыря святой Екатерины и Дахаб - индивидуальный тур
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Посещение монастыря святой Екатерины и Дахаб - индивидуальный тур
Начало: Ваш отель
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
$280 за всё до 5 чел.
Дахаб зовёт! Сафари, верблюды, квадроциклы и снорклинг
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
🛻 На квадроциклах
Групповая
12 часов
Дахаб зовёт! Сафари, верблюды, квадроциклы и снорклинг
Групповая программа 4 в 1: покататься по пустыне и полюбоваться Красным морем
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 08:00
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
60 за человека
Сокровища Синая: монастырь Св. Екатерины и каньон-лабиринт
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Сокровища Синая: монастырь Св. Екатерины и каньон-лабиринт
Поставить свечку в древнейшем монастыре, увидеть красоту каньона и вкусно пообедать на берегу моря
Начало: У вашего отеля
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
325 за всё до 4 чел.
По следам фараонов. Групповая автобусная экскурсия в Каир
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
По следам фараонов. Групповая автобусная экскурсия в Каир
Увидеть Большого сфинкса и пирамиды Гизы, а также познакомиться с коллекцией Египетского музея
Начало: от ворот вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 00:30
10 июня в 00:30
13 июня в 00:30
58 за человека
По Шарм-эль-Шейху - в уютной мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
По Шарм-эль-Шейху - в уютной мини-группе
Раскрыть город через его самые интересные и атмосферные места, а также через рассказы гида о нём
Начало: У отельного шлагбаума
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
20 за человека
К горе Синай и в монастырь Святой Екатерины
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
К горе Синай и в монастырь Святой Екатерины
Пройти по следам Моисея и посетить одну из древнейших монашеских обителей мира
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
260 за всё до 3 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - к цветному каньону Салама
🚌 На автобусе
🐫 На верблюдах
Мини-группа
9 часов
Из Шарм-эль-Шейха - к цветному каньону Салама
Отправиться в Дахаб, чтобы увидеть чудо Синайского полуострова (в группе)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
35 за человека
Вечер в Шарме: прогулка + ужин
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4.5 часа
Вечер в Шарме: прогулка + ужин
Посетить ключевые достопримечательности и поужинать с видом на главную мечеть города
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
105 за всё до 3 чел.
Сакральные вершины: на гору Моисея и в монастырь святой Екатерины (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Сакральные вершины: на гору Моисея и в монастырь святой Екатерины (в группе)
Найти вдохновение в святых местах и зарядиться внутренней энергией
Начало: у вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:30
Завтра в 20:30
12 июня в 20:30
33 за человека
Тур по вечернему Шарм-Эль-Шейху в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
Тур по вечернему Шарм-Эль-Шейху в мини-группе
Начало: От отеля
Сегодня в 15:30
10 июня в 15:30
$13 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Топовые места Шарм-эль-Шейха
    Были на экскурсии с Натальей! Все очень понравилось, посетили множество интересных мест, море впечатлений осталось! Наталья максимально понятно преподносила информацию, рассказала много фактов и ответила на все наши вопросы! Огромное спасибо 😊
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
    Заказывали экскурсию по топовым местам Шарма у гида Богдади. Нам очень понравилось. Пунктуально, четко, вовремя. Богдади дал много информации об
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    истории, отелях, курорте, обычиях, быте и др. Фотографировал нас на объектах показа. Всегда был вежлив и тактичен. Мы очень благодарны за эту экскурсию. Будем рекомендовать этого гида своим друзьям и знакомым.

  • Л
    Людмила
    2 июня 2024
    Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
    Добрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провели время. Огромное спасибо.
    Добрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провели
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Топовые места Шарм-эль-Шейха
    Спасибо организатору Наталье за замечательную экскурсию. Прогулялись в небольшой группе по топовым местам Шарм-эль-Шейха, увидели красивые и атмосферные локации. Однозначно рекомендую экскурсию!
  • A
    Aleksandr
    30 мая 2024
    3 в одном: Дайвинг-Банан-Парашют
    Очень понравился Дайвинг.
  • Н
    Надежда
    29 мая 2024
    Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
    Были на экскурсии 25 мая 2024, все отлично. Получили полное представление о Шарм эль Шейхе и узнали много интересного из жизни египтян. Богдади образованный, интеллигентный гид, хорошо владеющий русским языком. Спасибо! Всем рекомендуем
  • Ч
    Чепикова
    27 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
    Экскурсия очень понравилась, группа была 8 человек, посмотрели значимые места Шарм- эль-Шейха. Экскурсовод Алиса просто супер! Много рассказала о стране и о городе.
  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
    Бронировала для друзей. Остались довольны
  • М
    Михаил
    24 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
    Замечательный гид Наталья. Экскурсия очень интересная, не один ваш вопрос не останется без ответа. Рекомендую заказать всем кто первый раз
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    в Шарме обязательно, да и постоянные гости Шарма смогут узнать для себя много нового и не только о курорте, но и о стране и египтянах. Передвижение на комфортном микроавтобусе с кондиционером. Наталья спасибо большое, очень довольны.

  • Ю
    Юлия
    21 мая 2024
    Топовые места Шарм-эль-Шейха
    Благодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всем топовым местам - узнали
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    больше не только о городе, но и о жизни, быте, религии и традициях местных жителей. Время пролетело незаметно, хотелось прям продолжения … какой-нибудь ужин в национальном стиле 😎 жаль, что пришлось так быстро расстаться!

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Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
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  2. Самое главное
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  5. Гора Моисея
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