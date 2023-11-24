Ночёвка в пустыне у самого Красного моря

Провести день и ночь в бедуинском кемпинге: отдохнуть, поплавать в море и сосчитать звёзды

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Представьте: красивая бухта в заповеднике Рас-Мохаммед. С одной стороны пустыня, с другой — море. Тишина, непривычная уху, багряное солнце заката, а после — миллиарды звёзд в тёмном небе. Бесконечность, в которую хочется убежать от реального мира. Хотя бы на день… Вы скажете: невозможно! А мы вас туда отвезём.
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Ночёвка в кемпинге, расположенном в заповеднике, позволит вам сполна насладиться покоем на лоне природы. Вы увидите бескрайнее звёздное небо, прогуляетесь по безлюдной пустыне и вспомните, каково это — находиться вне городской суеты.

Вы познакомьтесь с культурой и обычаями бедуинов, их укладом жизни и традиционными угощениями. Поплаваете в море с маской для снорклинга или без неё. Насладитесь одиночеством или общением с любимым человеком. А может быть, впервые признаетесь в своих чувствах или сделаете предложение провести рядом всю жизнь — обстановка для таких романтических моментов подойдёт идеально.

Детали отдыха:

  • По приезду в кемпинг вас будет ждать вкусный и сытный обед: блюда национальной кухни, мясо и рыба, приготовленные на углях, прохладительные напитки, свежие овощи и фрукты.
  • По желанию вы займётесь снорклингом: полюбутесь красочными коралловым рифом и яркими рыбками. Или прокатитесь по барханам на верблюдах.
  • Ближе к вечеру бедуин разведёт костёр, приготовит ужин и ваши палатки ко сну
  • Рано утром подадут аутентичный завтрак. Отдохнув после еды и совершив финальный заплыв в море, вы отправитесь обратно в Шарм

О кемпинге

  • Кемпинг располагается в красивейшей бухте Марса Брейка, отделяющей заповедник Рас-Мохаммед от Синайского полуострова. Лагерь закрыт от ветров, а пляж песчаный, с пологим заходом в море. По всей длине бухты растёт яркий коралловый риф.
  • Внутри каждой палатки — удобное спальное место и чистые спальные комплекты. Отдельно на улице стоят оборудованные душ и туалет.
  • Кемпинг обслуживает бедуин, который заботится о комфорте гостей, чистоте и наличии воды. Вся территория охраняется египетской армией, после 18:00 никого не впускают.
  • Для вас будет готовить вкусную еду. На завтрак вам предложат яйца, сыры, салат, хлеб, кофе/чай. На обед — салаты, курица, мясо, рыба, рис, макароны. На ужин — шашлык из курицы/говядины, рис, макароны, салаты и тхина (традиционная кунжутная паста).

Организационные детали

  • В стоимость включены: ночёвка в кемпинге, транспортные услуги, питание, а также пледы, свечи и другие мелочи для вашего комфорта
  • Дополнительно оплачиваются только напитки
  • Мы заберём вас из отеля на комфортабельном минивэне (выезд около 13:00) и привезём обратно. Расстояние от Шарма до заповедника Рас-Мохаммед около 15 км.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На автобусе
Подводное плавание
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Животные
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Романтические
Рас-Мохаммед
Популярные места
Сноркелинг
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Активности
Бедуины

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