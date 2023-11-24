Провести день и ночь в бедуинском кемпинге: отдохнуть, поплавать в море и сосчитать звёзды
Представьте: красивая бухта в заповеднике Рас-Мохаммед. С одной стороны пустыня, с другой — море. Тишина, непривычная уху, багряное солнце заката, а после — миллиарды звёзд в тёмном небе. Бесконечность, в которую хочется убежать от реального мира. Хотя бы на день… Вы скажете: невозможно! А мы вас туда отвезём.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Ночёвка в кемпинге, расположенном в заповеднике, позволит вам сполна насладиться покоем на лоне природы. Вы увидите бескрайнее звёздное небо, прогуляетесь по безлюдной пустыне и вспомните, каково это — находиться вне городской суеты.
Вы познакомьтесь с культурой и обычаями бедуинов, их укладом жизни и традиционными угощениями. Поплаваете в море с маской для снорклинга или без неё. Насладитесь одиночеством или общением с любимым человеком. А может быть, впервые признаетесь в своих чувствах или сделаете предложение провести рядом всю жизнь — обстановка для таких романтических моментов подойдёт идеально.
Детали отдыха:
- По приезду в кемпинг вас будет ждать вкусный и сытный обед: блюда национальной кухни, мясо и рыба, приготовленные на углях, прохладительные напитки, свежие овощи и фрукты.
- По желанию вы займётесь снорклингом: полюбутесь красочными коралловым рифом и яркими рыбками. Или прокатитесь по барханам на верблюдах.
- Ближе к вечеру бедуин разведёт костёр, приготовит ужин и ваши палатки ко сну
- Рано утром подадут аутентичный завтрак. Отдохнув после еды и совершив финальный заплыв в море, вы отправитесь обратно в Шарм
О кемпинге
- Кемпинг располагается в красивейшей бухте Марса Брейка, отделяющей заповедник Рас-Мохаммед от Синайского полуострова. Лагерь закрыт от ветров, а пляж песчаный, с пологим заходом в море. По всей длине бухты растёт яркий коралловый риф.
- Внутри каждой палатки — удобное спальное место и чистые спальные комплекты. Отдельно на улице стоят оборудованные душ и туалет.
- Кемпинг обслуживает бедуин, который заботится о комфорте гостей, чистоте и наличии воды. Вся территория охраняется египетской армией, после 18:00 никого не впускают.
- Для вас будет готовить вкусную еду. На завтрак вам предложат яйца, сыры, салат, хлеб, кофе/чай. На обед — салаты, курица, мясо, рыба, рис, макароны. На ужин — шашлык из курицы/говядины, рис, макароны, салаты и тхина (традиционная кунжутная паста).
Организационные детали
- В стоимость включены: ночёвка в кемпинге, транспортные услуги, питание, а также пледы, свечи и другие мелочи для вашего комфорта
- Дополнительно оплачиваются только напитки
- Мы заберём вас из отеля на комфортабельном минивэне (выезд около 13:00) и привезём обратно. Расстояние от Шарма до заповедника Рас-Мохаммед около 15 км.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 1167 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный лицензированный гид-египтолог, директор туристической компании, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет. Пишите, мы с командой гидов сделаем ваш отдых незабываемым!
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