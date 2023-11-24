Представьте: красивая бухта в заповеднике Рас-Мохаммед. С одной стороны пустыня, с другой — море. Тишина, непривычная уху, багряное солнце заката, а после — миллиарды звёзд в тёмном небе. Бесконечность, в которую хочется убежать от реального мира. Хотя бы на день… Вы скажете: невозможно! А мы вас туда отвезём.

Описание

Что вас ожидает

Ночёвка в кемпинге, расположенном в заповеднике, позволит вам сполна насладиться покоем на лоне природы. Вы увидите бескрайнее звёздное небо, прогуляетесь по безлюдной пустыне и вспомните, каково это — находиться вне городской суеты.

Вы познакомьтесь с культурой и обычаями бедуинов, их укладом жизни и традиционными угощениями. Поплаваете в море с маской для снорклинга или без неё. Насладитесь одиночеством или общением с любимым человеком. А может быть, впервые признаетесь в своих чувствах или сделаете предложение провести рядом всю жизнь — обстановка для таких романтических моментов подойдёт идеально.

Детали отдыха:

По приезду в кемпинг вас будет ждать вкусный и сытный обед: блюда национальной кухни, мясо и рыба, приготовленные на углях, прохладительные напитки, свежие овощи и фрукты.

По желанию вы займётесь снорклингом: полюбутесь красочными коралловым рифом и яркими рыбками. Или прокатитесь по барханам на верблюдах.

Ближе к вечеру бедуин разведёт костёр, приготовит ужин и ваши палатки ко сну

Рано утром подадут аутентичный завтрак. Отдохнув после еды и совершив финальный заплыв в море, вы отправитесь обратно в Шарм

О кемпинге

Кемпинг располагается в красивейшей бухте Марса Брейка, отделяющей заповедник Рас-Мохаммед от Синайского полуострова. Лагерь закрыт от ветров, а пляж песчаный, с пологим заходом в море. По всей длине бухты растёт яркий коралловый риф.

Внутри каждой палатки — удобное спальное место и чистые спальные комплекты. Отдельно на улице стоят оборудованные душ и туалет.

Кемпинг обслуживает бедуин, который заботится о комфорте гостей, чистоте и наличии воды. Вся территория охраняется египетской армией, после 18:00 никого не впускают.

Для вас будет готовить вкусную еду. На завтрак вам предложат яйца, сыры, салат, хлеб, кофе/чай. На обед — салаты, курица, мясо, рыба, рис, макароны. На ужин — шашлык из курицы/говядины, рис, макароны, салаты и тхина (традиционная кунжутная паста).

Организационные детали