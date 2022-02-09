в среду и воскресенье в 08:00

День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только

Насыщенная групповая экскурсия из Шарм-эль-Шейха на микроавтобусе

В группе
до 12 чел.
Небольшой компанией до 12 человек вы отправитесь туда, где мало что изменилось за тысячи лет! В пустыне вы познакомитесь с местными жителями — бедуинами, насладитесь фантастическими окружающими пейзажами, погоняете на квадроциклах и неспешно прогуляетесь верхом на верблюде.

А после поедем нырять в одно из самых живописных мест Египта.
День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Чаепитие с местными жителями и квадроциклы (45 минут). Радушные бедуины покажут вам свой быт, который почти не изменился с течением времени, и угостят чашечкой чая. После чего вы с ветерком прокатитесь на квадроциклах по ущелью.
Джип-сафари (45 минут). Безграничная красота пустыни и высокие Синайские горы из окна внедорожника — от этой поездки останутся незабываемые эмоции!
Пейзажи Цветного Каньона на верблюдах (1 час на каньон + 10 минут на катание). Здесь вы увидите все оттенки коричнего — от песочного до бурого. А добавят впечатлений животные-великаны, которые прокатят вас вдоль кромки моря.
Снорклинг в Абу-Галум (1 час). Разогревшись на просторах пустыни, отправляемся понырять и понаблюдать за подводным миром. В вертикальной пещере, окружённой рифами, вы поплаваете с маской и встретите с десяток разноцветных рыб.

Организационные детали

  • Группу сопровождает русскоговорящий гид из нашей команды
  • В стоимость включено: транспортное обслуживание, чаепитие у бедуинов, катание на квадроцикле и на джипах, поездка на верблюде, снорклинг, обед
  • Дополнительные расходы: прокат оборудования для снорклинга (маска — 2$, ласты — 2$, жилет — 3$, термокостюм — 3$), арафатка, еда и напитки

Трансфер

  • Поездка проходит на автобусе в группе до 12 человек
  • Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель: мы укажем его в ваучере, который высылается после бронирования
  • Детям до 5 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется (за исключением случаев, когда в автобусе есть свободные места). Чтобы забронировать для ребенка отдельное место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 5-12 лет и оплатить соответствующий билет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
— ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: в среду и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в среду и воскресенье в 08:00

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