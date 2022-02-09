в среду и воскресенье в 08:00

Что вас ожидает

Чаепитие с местными жителями и квадроциклы (45 минут). Радушные бедуины покажут вам свой быт, который почти не изменился с течением времени, и угостят чашечкой чая. После чего вы с ветерком прокатитесь на квадроциклах по ущелью.

Джип-сафари (45 минут). Безграничная красота пустыни и высокие Синайские горы из окна внедорожника — от этой поездки останутся незабываемые эмоции!

Пейзажи Цветного Каньона на верблюдах (1 час на каньон + 10 минут на катание). Здесь вы увидите все оттенки коричнего — от песочного до бурого. А добавят впечатлений животные-великаны, которые прокатят вас вдоль кромки моря.

Снорклинг в Абу-Галум (1 час). Разогревшись на просторах пустыни, отправляемся понырять и понаблюдать за подводным миром. В вертикальной пещере, окружённой рифами, вы поплаваете с маской и встретите с десяток разноцветных рыб.

Организационные детали

Группу сопровождает русскоговорящий гид из нашей команды

В стоимость включено: транспортное обслуживание, чаепитие у бедуинов, катание на квадроцикле и на джипах, поездка на верблюде, снорклинг, обед

Дополнительные расходы: прокат оборудования для снорклинга (маска — 2$, ласты — 2$, жилет — 3$, термокостюм — 3$), арафатка, еда и напитки

Трансфер