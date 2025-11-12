в среду и воскресенье в 08:00

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День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только

Вас ждет насыщенный день в Синайской пустыне с катанием на верблюдах, джип-сафари и снорклингом
Представьте себе день, полный приключений в Синайской пустыне, где вас окружают величественные пейзажи и теплое гостеприимство бедуинов.

Начните с уютного чаепития в традиционной бедуинской деревне, где вы узнаете о древних обычаях
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и простом образе жизни, который остается неизменным на протяжении веков.

Затем переключитесь на адреналиновое катание на квадроциклах, прокладывая путь через песчаные ущелья. После этого отправьтесь в джип-сафари, где Синайские горы покажут вам свою неприступную красоту.

Апогеем станет путешествие на верблюдах по Цветному Каньону, где каждый оттенок коричневого раскрывается перед вами.

Завершите день снорклингом в кристально чистых водах Абу-Галум, где подводный мир ждет, чтобы вы его исследовали.

Эта экскурсия включает все необходимое для комфортного приключения: транспорт, обед, а также сопровождение русскоговорящего гида, который сделает ваш опыт незабываемым

4.2
11 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🐪 Уникальная возможность покататься на верблюдах
  • 🏜 Незабываемые пейзажи Синайской пустыни
  • 🚙 Захватывающее джип-сафари
  • 🤿 Снорклинг в одном из самых живописных мест Египта
  • 🏞 Встреча с радушными бедуинами и чаепитие
  • 🛵 Экстремальное катание на квадроциклах
День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только

Что можно увидеть

  • Синайская пустыня
  • Цветной Каньон
  • Абу-Галум

Описание экскурсии

Чаепитие с местными жителями и квадроциклы (45 минут). Радушные бедуины покажут вам свой быт, который почти не изменился с течением времени, и угостят чашечкой чая. После чего вы с ветерком прокатитесь на квадроциклах по ущелью.
Джип-сафари (45 минут). Безграничная красота пустыни и высокие Синайские горы из окна внедорожника — от этой поездки останутся незабываемые эмоции!
Пейзажи Цветного Каньона на верблюдах (1 час на каньон + 10 минут на катание). Здесь вы увидите все оттенки коричнего — от песочного до бурого. А добавят впечатлений животные-великаны, которые прокатят вас вдоль кромки моря.
Снорклинг в Абу-Галум (1 час). Разогревшись на просторах пустыни, отправляемся понырять и понаблюдать за подводным миром. В вертикальной пещере, окружённой рифами, вы поплаваете с маской и встретите с десяток разноцветных рыб.

Организационные детали

  • Группу сопровождает русскоговорящий гид из нашей команды
  • В стоимость включено: транспортное обслуживание, чаепитие у бедуинов, катание на квадроцикле и на джипах, поездка на верблюде, снорклинг, обед
  • Дополнительные расходы: прокат оборудования для снорклинга (маска — $2, ласты — $2, жилет — $3, термокостюм — $3), арафатка, еда и напитки

Трансфер

  • Поездка проходит на автобусе
  • Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель: мы укажем его в ваучере, который высылается после бронирования
  • Детям до 5 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется (за исключением случаев, когда в автобусе есть свободные места). Чтобы забронировать для ребенка отдельное место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 5-12 лет и оплатить соответствующий билет

в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, в среду в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
За одного человека$60
Дети до 9 лет$30
Дети до 5 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, в среду в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карим
Карим — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 2027 туристов
Меня зовут Карим. Гид и директор экскурсионной компании, организую туры и экскурсии из всех городов Египта, а также в ОАЭ и Турции. Наша цель — сделать ваш отпуск еще интереснее и при этом помочь сэкономить. Все наши гиды профессионалы, наши яхты надежные, а автобусы комфортабельные. Ждем вас в наших жарких странах!

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Снежана
Были с дочкой на экскурсии,сентябрь 2024г. Экскурсия понравилась,дочка испугалась течения на коралловом рифе,гид пытался ее успокоить и в итоге помог ей выбраться на берег,большое спасибо)
Хорошая организация, было все безопасно, кормили обедом,прокатились на верблюде,немного на джипе. В такую жару большего и не нужно) на всём маршруте делали красивые кадры,которые потом можно приобрести,это по желанию)
Мы остались довольны! 🫶🏼
Были с дочкой на экскурсии,сентябрь 2024г. Экскурсия понравилась,дочка испугалась течения на коралловом рифе,гид пытался ее успокоить
Были с дочкой на экскурсии,сентябрь 2024г. Экскурсия понравилась,дочка испугалась течения на коралловом рифе,гид пытался ее успокоить
Были с дочкой на экскурсии,сентябрь 2024г. Экскурсия понравилась,дочка испугалась течения на коралловом рифе,гид пытался ее успокоить
Были с дочкой на экскурсии,сентябрь 2024г. Экскурсия понравилась,дочка испугалась течения на коралловом рифе,гид пытался ее успокоить
Были с дочкой на экскурсии,сентябрь 2024г. Экскурсия понравилась,дочка испугалась течения на коралловом рифе,гид пытался ее успокоить
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Валерия
Супер! Потрясающе 😻 Организация, гид, локации, все просто замечательно!!!
Очень насыщенно, красивые виды, отношение к каждому участнику группы.
Так получилось, что я была одна русскоговорящая, но мне повезло, гид хорошо знал язык)
Хочу сказать отдельное спасибо за с сноркелинг, я плохо плаваю, но гид любезно взял меня за ручку и плавал со мной 🙃 В общем, отлично, советую 👍🏽 Спасибо!!!!!
Супер! Потрясающе 😻 Организация, гид, локации, все просто замечательно!!!
Супер! Потрясающе 😻 Организация, гид, локации, все просто замечательно!!!
Супер! Потрясающе 😻 Организация, гид, локации, все просто замечательно!!!
Супер! Потрясающе 😻 Организация, гид, локации, все просто замечательно!!!
Супер! Потрясающе 😻 Организация, гид, локации, все просто замечательно!!!
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А
Замечательная экскурсия. Сначала мы приехали на красное море, плавали у рифа в гидрокостюме и ластами (аренда 10$), очень сильное течение течение, плавали с кругом, держась за инструктора, все очень красиво,
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много красивых рыб, далее бедуинский обед, было вкусно, рис, курица на гриле, напитки платные, далее катание на верблюде по берегу моря было, катание на квадроцикле - не очень большой маршрут, для новичков пойдет, потом поехали в каньон, там очень жарко, в самом каньоне крутой склон, детям тяжело спускаться будет, девушкам помогают спрыгнуть, но там очень красиво, стоит этого. Есть фотограф, за 10$ сделает прекрасные фотографии, неограниченное количество

Замечательная экскурсия. Сначала мы приехали на красное море, плавали у рифа в гидрокостюме и ластами (аренда
Замечательная экскурсия. Сначала мы приехали на красное море, плавали у рифа в гидрокостюме и ластами (аренда
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D
Гид отличный, хорошо разговаривает по-русски. Никуда не торопил, гуляли везде сколько хотелось. Завозили на фабрику, купили хорошие масла. Обед был сытный, входил в стоимость экскурсии. Было б классно сначала покататься на квадрах, а потом поплавать, а не наоборот. В остальном все классно:)
Гид отличный, хорошо разговаривает по-русски. Никуда не торопил, гуляли везде сколько хотелось. Завозили на фабрику, купили
Гид отличный, хорошо разговаривает по-русски. Никуда не торопил, гуляли везде сколько хотелось. Завозили на фабрику, купили
Гид отличный, хорошо разговаривает по-русски. Никуда не торопил, гуляли везде сколько хотелось. Завозили на фабрику, купили
Гид отличный, хорошо разговаривает по-русски. Никуда не торопил, гуляли везде сколько хотелось. Завозили на фабрику, купили
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Р
The program is excellent, in 1 day you see different beautiful places.

program: first quad bikes, then camels, then snorkeling, then safari (canyon)- this is a good choice.

Thank you very much to the guide Said, super friendly, attentive - he told you all the details of the trip and places
The program is excellent, in 1 day you see different beautiful places.
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Ирина
Всё понравилось. Опять же 1ч собирали по отелям - но тут главное не нервничать)) между отелями расстояние, а на экскурсию хотят все))
Сначала посетили каньон (прошлись, купили сувениры у бедуинов, попили
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их чай). Потом каьались на квардациалах минут 30, потом минут 10 - на верблюдах. Далее был снорклинг и обед.
У нас всё было впервые, кроме снорклинга. Всё понравилось. Единственное- надо брать с собой побольше налички)) Нужно будет:
- на аренду ласт, жилетов, гидрокостюмов (ну, или с собой обязательно этр брать), - мы купили платки на голову для катания по пустыне (или опять же надо с собой свои взять), - коктейли платные (но вкусные)), - сувениры (кажется, что не купишь, но как увидишь что-то оригинальное, то сразу хочется), - фото платное, нам 83шт. за 10$ продали (но опять же фото мне понравились)
- на обратном пути нас привезли в магазин масел.

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