в среду и воскресенье в 08:00

Начните с уютного чаепития в традиционной бедуинской деревне, где вы узнаете о древних обычаях
6 причин купить эту экскурсию
- 🐪 Уникальная возможность покататься на верблюдах
- 🏜 Незабываемые пейзажи Синайской пустыни
- 🚙 Захватывающее джип-сафари
- 🤿 Снорклинг в одном из самых живописных мест Египта
- 🏞 Встреча с радушными бедуинами и чаепитие
- 🛵 Экстремальное катание на квадроциклах
Что можно увидеть
- Синайская пустыня
- Цветной Каньон
- Абу-Галум
Описание экскурсии
Чаепитие с местными жителями и квадроциклы (45 минут). Радушные бедуины покажут вам свой быт, который почти не изменился с течением времени, и угостят чашечкой чая. После чего вы с ветерком прокатитесь на квадроциклах по ущелью.
Джип-сафари (45 минут). Безграничная красота пустыни и высокие Синайские горы из окна внедорожника — от этой поездки останутся незабываемые эмоции!
Пейзажи Цветного Каньона на верблюдах (1 час на каньон + 10 минут на катание). Здесь вы увидите все оттенки коричнего — от песочного до бурого. А добавят впечатлений животные-великаны, которые прокатят вас вдоль кромки моря.
Снорклинг в Абу-Галум (1 час). Разогревшись на просторах пустыни, отправляемся понырять и понаблюдать за подводным миром. В вертикальной пещере, окружённой рифами, вы поплаваете с маской и встретите с десяток разноцветных рыб.
Организационные детали
- Группу сопровождает русскоговорящий гид из нашей команды
- В стоимость включено: транспортное обслуживание, чаепитие у бедуинов, катание на квадроцикле и на джипах, поездка на верблюде, снорклинг, обед
- Дополнительные расходы: прокат оборудования для снорклинга (маска — $2, ласты — $2, жилет — $3, термокостюм — $3), арафатка, еда и напитки
Трансфер
- Поездка проходит на автобусе
- Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель: мы укажем его в ваучере, который высылается после бронирования
- Детям до 5 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется (за исключением случаев, когда в автобусе есть свободные места). Чтобы забронировать для ребенка отдельное место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 5-12 лет и оплатить соответствующий билет
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, в среду в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|За одного человека
|$60
|Дети до 9 лет
|$30
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Хорошая организация, было все безопасно, кормили обедом,прокатились на верблюде,немного на джипе. В такую жару большего и не нужно) на всём маршруте делали красивые кадры,которые потом можно приобрести,это по желанию)
Мы остались довольны! 🫶🏼
Очень насыщенно, красивые виды, отношение к каждому участнику группы.
Так получилось, что я была одна русскоговорящая, но мне повезло, гид хорошо знал язык)
Хочу сказать отдельное спасибо за с сноркелинг, я плохо плаваю, но гид любезно взял меня за ручку и плавал со мной 🙃 В общем, отлично, советую 👍🏽 Спасибо!!!!!
program: first quad bikes, then camels, then snorkeling, then safari (canyon)- this is a good choice.
Thank you very much to the guide Said, super friendly, attentive - he told you all the details of the trip and places
Сначала посетили каньон (прошлись, купили сувениры у бедуинов, попили