Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас окунутся в гастрономическую жизнь египтян и попробовать национальные блюда, которые вам не предложат в отеле! Мы посетим аутентичный ресторан и популярную лавку. Попробуем жареного голубя, хаваши, баба гануш или другие традиционные кушанья. Насладимся арабским кофе и чаем. А также обсудим, что и где предпочитают есть местные жители.

Описание экскурсии Гастроэкскурсия в мир египетской кухни, что вас ожидает: Для начала посетим аутентичный ресторан El Hossieny. Вы попробуете национальные блюда Египта: жареного голубя, утку, рис или запечённый горшочек с овощами, хававши (закрытый пирог), самбусики (маленькие пирожки с начинкой). И закуски — хумус, тахину, баба гануш. После ресторана пройдём по Старому городу. Полюбуемся мечетью Эль-Сахаба, а затем дойдём до кондитерской — здесь подают настоящий арабский кофе и крепкий египетский чай со свежими восточными сладостями. Напоследок заедем в самую популярную гастролавку Египта — Abu Ali и возьмём навынос питу с фулем или фалафелем. Организационные детали: Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле Экскурсия возможна для большего количества участников — подробности уточняйте в переписке. Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. В стоимость входят: Трансфер из отеля, еда и безалкогольные напитки, кофе/чай и восточные сладости в кондитерской. На каждого путешественника в ресторанном заказе будет горячее блюдо, закуски, гарнир, сладости, напиток (вода или газировка), кофе Всё меню обсуждается: можно убрать/добавить то или иное блюдо

