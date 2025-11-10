Приглашаем вас окунутся в гастрономическую жизнь египтян и попробовать национальные блюда, которые вам не предложат в отеле! Мы посетим аутентичный ресторан и популярную лавку. Попробуем жареного голубя, хаваши, баба гануш или другие традиционные кушанья. Насладимся арабским кофе и чаем. А также обсудим, что и где предпочитают есть местные жители.
Описание экскурсииГастроэкскурсия в мир египетской кухни, что вас ожидает: Для начала посетим аутентичный ресторан El Hossieny. Вы попробуете национальные блюда Египта: жареного голубя, утку, рис или запечённый горшочек с овощами, хававши (закрытый пирог), самбусики (маленькие пирожки с начинкой). И закуски — хумус, тахину, баба гануш. После ресторана пройдём по Старому городу. Полюбуемся мечетью Эль-Сахаба, а затем дойдём до кондитерской — здесь подают настоящий арабский кофе и крепкий египетский чай со свежими восточными сладостями. Напоследок заедем в самую популярную гастролавку Египта — Abu Ali и возьмём навынос питу с фулем или фалафелем. Организационные детали: Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле Экскурсия возможна для большего количества участников — подробности уточняйте в переписке. Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. В стоимость входят: Трансфер из отеля, еда и безалкогольные напитки, кофе/чай и восточные сладости в кондитерской. На каждого путешественника в ресторанном заказе будет горячее блюдо, закуски, гарнир, сладости, напиток (вода или газировка), кофе Всё меню обсуждается: можно убрать/добавить то или иное блюдо
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
