Экскурсии от вашего отеля в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 133 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €13, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
52 отзыва
Популярное предложение
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
Групповая экскурсия по Шарм-эль-Шейху включает посещение Мечети Эль-Мустафа, коптской церкви, кафе «Фарша», Старого города и площади Сохо
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 15:30, 15:45 и 16:00
Сегодня в 15:30
3 июля в 15:30
13 за человека
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
55 отзывов
Групповая яхтенная прогулка: Египетские Мальдивы с дайвингом и снорклингом
Вас ждет незабываемое путешествие на яхте к берегам Рас-Мохаммед и Белого острова. Погрузитесь в мир подводных красот Красного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Шарм-эль-Шейх: не только пляжи! Обзорная по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
137 отзывов
Шарм-Эль-Шейх: городское приключение с местным гидом
Забудьте о пляжном отдыхе на несколько часов и отправьтесь в путешествие по историческим и культурным сокровищам Шарм-Эль-Шейха
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
65 за всё до 3 чел.
Шарм-эль-Шейх: не пропустить самое интересное
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
43 отзыва
Шарм-Эль-Шейх: путешествие к сердцу курорта и его тайнам
Откройте для себя дух Шарм-Эль-Шейха: от площади Сохо до скрытых уголков, вместе с экспертом-египтологом
Начало: Ваш отель
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
80 за всё до 6 чел.
Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
30 отзывов
Индивидуальная вечерняя экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: от собора до Сохо
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Шарм-Эль-Шейха: от величественных смотровых площадок до живописных уголков Старого города и модного Сохо
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
60 за всё до 4 чел.
Топовые места Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4.5 часа
40 отзывов
Топовые места Шарм-эль-Шейха: от кафе в скале до мечетей и собора
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: откройте для себя его исторические сокровища и современные красоты в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00 и 16:00, в среду в 16:00
Завтра в 16:00
9 июля в 15:00
15 за человека
На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
🛻 На квадроциклах
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
23 отзыва
На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
Погрузитесь в атмосферу египетской пустыни на квадроциклах. Откройте для себя деревню бедуинов, попробуйте традиционный чай и сделайте уникальные фотографии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
13 за человека
Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
13 часов
30 отзывов
Из Шарм-Эль-Шейха в Каир: Ночь среди пирамид и сокровищ
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Египта - от древних пирамид до сокровищ Тутанхамона
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
3 июля в 01:00
5651 за человека
Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Погрузитесь в мир подводных приключений с индивидуальной экскурсией по живописным пляжам Шарм-Эль-Шейха. Профессиональный инструктор обеспечит безопасность
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
3 июля в 10:30
от 90 за всё до 3 чел.
Рассвет на горе Моисея
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
29%
Мини-группа
13 часов
8 отзывов
Рассвет на горе Моисея: Групповая экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Начните своё путешествие с восхождения на гору Моисея. Встречайте рассвет, посетите монастырь Святой Екатерины и узнайте историю этих святых мест
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
8560 за человека
На квадроциклах - по Синайской пустыне
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
3 часа
37 отзывов
Захватывающее приключение на квадроциклах по Синайской пустыне с чаем у бедуинов
Почувствуйте дух приключений, управляя квадроциклом среди величественных песков Синайской пустыни и открывая для себя культуру бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30 и 15:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
15 за человека
Национальный парк Рас-Мохамед - в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
4 отзыва
Групповая экскурсия в национальный парк Рас-Мохамед из Шарм-Эль-Шейха
Рядом с жарким Шарм-эль-Шейхом находится настоящее геологическое чудо! Национальный парк Рас-Мохаммед интересно изучить не только под водой, но и на суше
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
4 июля в 08:30
35 за человека
К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
18 отзывов
К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
Путешествие к пирамидам Гизы из Шарм-эль-Шейха на комфортабельном автобусе. Включены посещение Египетского музея, обед и услуги гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 00:30
Завтра в 00:30
3 июля в 00:30
45 за человека
Пустынное приключение на горном мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Активный отдых в Шарм-Эль-Шейхе: поездка на горных мотоциклах по пустыне
Погрузитесь в мир адреналина и захватывающих видов с экскурсией на горном мотоцикле по пустыне Шарм-Эль-Шейха. Встреча с бедуинами и чаепитие в их деревне
Начало: От вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
60 за человека
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
Шарм-эль-Шейх - город многогранный, и познавать его нужно со всех сторон. В этом туре вы увидите морское царство, старый город и площадь Сохо
Начало: У вашего отеля
Завтра в 14:30
3 июля в 14:30
79 за всё до 3 чел.
Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
Посетите уникальное кафе Farsha в Шарм-Эль-Шейх. Вечер с авторскими коктейлями, кальяном и эксклюзивной рассадкой. Включены трансфер и ужин
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от 75 за всё до 3 чел.
Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
5 часов
6 отзывов
Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
Ищете приключения в Шарм-Эль-Шейхе? Мегасафари 4 в 1 - это квадроциклы, парасейлинг, банан и ватрушка. Включены трансфер и чаепитие у бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
45 за человека
Индивидуальное сафари на квадроциклах из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
4.5 часа
2 отзыва
Квадросафари в Шарм-эль-Шейхе: индивидуальная экскурсия с ужином и звёздами
Погрузитесь в атмосферу пустыни на индивидуальном сафари на квадроциклах. Вас ждёт уникальный маршрут, ужин с бедуинами и наблюдение за звёздами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
от 55 за человека
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
5 часов
1 отзыв
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
Захватывающее сафари на квадроциклах, катание на верблюдах, ужин в деревне бедуинов и вечернее шоу с танцами и огнём - всё это ждёт вас в Шарм-эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
30 за человека
Морская прогулка к Коралловым островам
Групповая
6.5 часов
7 отзывов
Экскурсия на Коралловые острова: подводный рай Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
21 отзыв
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед: незабываемое приключение
Погрузитесь в удивительный мир подводных кораллов и тайн природы в национальном парке Рас-Мохаммед. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 за человека
Иордания и древняя Петра: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
24 отзыва
Иордания и Петра: погружение в историю из Шарм-Эль-Шейх
Путешествие во времени: от пустыни Вади-Рам до сокровищницы Эль-Хазне в Петре. Групповая экскурсия, полная открытий и незабываемых впечатлений
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 01:00
3 июля в 01:00
6 июля в 01:00
250 за человека
Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день
🐫 На верблюдах
Мини-группа
8 часов
15 отзывов
Цветной каньон и заповедник Абу Галум: Приключение на весь день из Шарм-Эль-Шейха
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Шарм-Эль-Шейха, открывая секреты Цветного каньона и заповедника Абу Галум
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
42 за человека
Дайвинг в фантастическом Красном море
Групповая
5.5 часов
17 отзывов
Дайвинг в Красном море Шарм-Эль-Шейх: Встреча с подводным миром
Вас ждет невероятное приключение под водой! Погружение с инструктором откроет вам красоту подводного мира Красного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30 за человека
Индивидуальное мотосафари в пустыне
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Индивидуальная
1 час
47 отзывов
Индивидуальное мотосафари в пустыне на квадроциклах и багги в Шарм-Эль-Шейх
Погрузитесь в атмосферу непроходимых песков и захватывающих пейзажей Синайской пустыни, управляя квадроциклом или багги в компании профессионального инструктора
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Завтра в 04:00
3 июля в 04:00
от 35 за всё до 10 чел.
Сафари по пустыне на рассвете
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
3 часа
18 отзывов
Сафари по пустыне на рассвете: багги и квадроциклы в Шарм-Эль-Шейх
Встречайте рассвет в пустыне Шарм-Эль-Шейх на багги или квадроцикле. Насладитесь красотой природы и гостеприимством бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 04:00
15 за человека
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле из Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь в уникальное путешествие по Синаю, где вас ждут разноцветные пейзажи, древние дольмены и аутентичный бедуинский обед
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
3 июля в 08:00
550 за всё до 6 чел.
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная морская экскурсия на яхте с гидом в Шарм-Эль-Шейхе
Воплотите мечту о собственной яхте на 6-8 часов! Шикарная яхта с командой и русскоговорящим гидом, подводный мир Красного моря и Синайские горы ждут вас
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
650 за всё до 10 чел.
Парасейлинг в Шарм-эль-Шейхе
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия: парасейлинг в Шарм-эль-Шейхе с видами на Синайские горы
Испытайте адреналин и наслаждайтесь видами Красного моря и Синайских гор с высоты птичьего полета на парасейлинге в Шарм-эль-Шейхе
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Завтра в 11:00
3 июля в 11:30
от 40 за всё до 8 чел.
Суперсафари: багги, квадроциклы и верблюды за 1 день
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Групповая
4.5 часа
1 отзыв
Суперсафари в Шарм-Эль-Шейх: приключение на багги и квадроциклах
Захватывающее приключение по пустыне с управлением багги и квадроциклов, визит в бедуинское поселение
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
55 за человека
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе
Перезагрузитесь во время египетского отдыха: посетите древний монастырь Св. Екатерины и насладитесь морскими приключениями в Дахабе
Начало: У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
3 июля в 06:00
4 июля в 06:00
от 300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
15 отзывов
Эксклюзивная морская прогулка на катере в Шарм-Эль-Шейхе
Откройте для себя великолепие подводного мира Красного моря в индивидуальной морской прогулке на катере
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
100 за всё до 5 чел.
День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Приключение в Синайской пустыне: культура, природа и море
Вас ждет насыщенный день в Синайской пустыне с катанием на верблюдах, джип-сафари и снорклингом
Начало: ваш отель
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, в среду в 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
55 за человека
Конная прогулка в пустыне из Шарм-эль-Шейха
🐴 Конные прогулки
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Конная прогулка по пустыне из Шарм-Эль-Шейха с бедуинским чаем
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с конной прогулкой по пустыне. Вас ждет не только катание на лошадях, но и гостеприимство бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
35 за человека
Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
🚌 На автобусе
🚢 На пароме
Групповая
13 часов
6 отзывов
Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
Погрузитесь в историю и архитектуру древнего города Петры, высеченного в скалах. Вас ждут захватывающие виды, интересные рассказы и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Расписание: в среду и субботу в 01:00
3 июля в 01:00
6 июля в 01:00
265 за человека
Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
18 отзывов
Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком в Шарм-Эль-Шейхе
Погрузитесь в историю Египта с русскоговорящим гидом. Посетите Музей Тутанхамона и Исторический музей, узнайте о древних правителях и обрядах
Начало: От ворот вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
60 за всё до 2 чел.
Большой тур на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Большой тур на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
Насладитесь сафари на квадроциклах и красотами заповедника Рас-Мохаммед. Катание на верблюдах, дегустация чая кочевников и подводные приключения ждут вас
Начало: У ворот вашего отеля
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
200 за всё до 3 чел.
Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Топ Шарм-Эль-Шейха: культурное погружение и эксклюзивные места
Откройте для себя уникальные религиозные памятники и атмосферу восточного базара в индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
65 за всё до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед с трансфером и снорклингом
Погрузитесь в тайны пустыни, встретите диких верблюдов и насладитесь снорклингом в уникальном заповеднике Рас-Мохаммед. Всё включено
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
180 за всё до 3 чел.
Групповая морская прогулка к заповеднику Рас-Мохаммед
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
4 отзыва
Групповая экскурсия в Рас-Мохаммед: Снорклинг и панорамы Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки к заповеднику Рас-Мохаммед
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
55 за человека
Снорклинг с профессиональным дайвером на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Снорклинг с профессиональным дайвером на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Погрузитесь в мир подводных чудес Шарм-эль-Шейха с опытным дайвером. Вас ждут два снорклинга по 40 минут и незабываемые эмоции
Начало: Ваш отель
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
95 за всё до 3 чел.
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря: уникальная экскурсия
Представьте: пустыня, море, тишина и звёзды. Бегство от реальности в заповеднике Рас-Мохаммед. Откройте для себя мир покоя и романтики
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
3 июля в 13:00
295 за всё до 3 чел.
Водная прогулка и снорклинг с инструктором
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Эксклюзивный снорклинг и водная прогулка с инструктором в Шарм-Эль-Шейх
Откройте подводный мир Красного моря: снорклинг с инструктором и уникальные коралловые рифы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
220 за всё до 3 чел.
Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Незабываемая рыбалка на моторной лодке в Дахабе из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь на индивидуальную морскую рыбалку из Шарм-эль-Шейха в Дахаб. Живописная дорога, 6 часов рыбалки и обед в приморском ресторане ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
300255 за всё до 3 чел.
По Красному морю - на пиратском корабле (в группе)
Групповая
6 часов
2 отзыва
Пиратское приключение в Шарм-Эль-Шейх: экскурсия на корабле с обедом
Погрузитесь в атмосферу морских приключений с экскурсией на пиратском корабле. Вас ждут снорклинг, вкусная еда и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    29 июня 2024
    Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
    Искренне рекомендую эту экскурсию, ведь Египет не заканчивается только красивым морем с рыбками и шоппингом, это замечательная страна с огромной,
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    интереснейшей историей! Прикоснуться к которой вам поможет замечательный рассказчик и гид Али! Были на экскурсии с дочкой-подростком, у нас море положительных эмоций!!! Спасибо!!!

    Искренне рекомендую эту экскурсию, ведь Египет не заканчивается только красивым морем с рыбками и шоппингом, этоИскренне рекомендую эту экскурсию, ведь Египет не заканчивается только красивым морем с рыбками и шоппингом, этоИскренне рекомендую эту экскурсию, ведь Египет не заканчивается только красивым морем с рыбками и шоппингом, этоИскренне рекомендую эту экскурсию, ведь Египет не заканчивается только красивым морем с рыбками и шоппингом, этоИскренне рекомендую эту экскурсию, ведь Египет не заканчивается только красивым морем с рыбками и шоппингом, этоИскренне рекомендую эту экскурсию, ведь Египет не заканчивается только красивым морем с рыбками и шоппингом, это
  • Л
    Людмила
    29 июня 2024
    Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
    Прогулка на яхте была очень приятной и не принужденной, вкусный обед, напитки, а самое потрясающее - это море, очень красивое,
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    синее-синее. Сам белый остров был под водой, куча народу - не впечатлил. Очень впечатлил дайвинг. Погружалась 2 раза с профессионалом Дайсоном. Он провел с нами краткий брифинг, всё было чётко и понятно. Под водой не было ни какой паники, чувствовала себя в руках профессионала. Подводный мир очень красив, потрясающей красоты различные кораллы, рыбки совершенно разных размеров и окрасов. В гроте сидела огромная черепаха, мимо проплыл скат, а ещё полюбовались на мурену. Маленькая рыбка Нэмо выпрыгнула на нас, защищая свои анимоны. Это было потрясающее путешествие. Всем рекомендую эту экскурсию и обязательно с дайвингом!!!

    Прогулка на яхте была очень приятной и не принужденной, вкусный обед, напитки, а самое потрясающее - это море, очень красивое, синее-синееПрогулка на яхте была очень приятной и не принужденной, вкусный обед, напитки, а самое потрясающее - это море, очень красивое, синее-синее
  • Т
    Татьяна
    29 июня 2024
    Сафари по пустыне на рассвете
    Огромное спасибо терпеливой Наталье за прекрасно организованную экскурсию! Начиная от трансфера до сафари и обратно, и заканчивая подробным инструктажом накануне)) Сыну
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    (14 л) понравилось быть за рулем квадроцикла) Спасибо за эмоции, за возможность увидеть невероятную красоту, за смешное эхо. Буду смоло рекомендовать знакомым и друзьям!

    Огромное спасибо терпеливой Наталье за прекрасно организованную экскурсию!Огромное спасибо терпеливой Наталье за прекрасно организованную экскурсию!
  • Е
    Екатерина
    29 июня 2024
    Топовые места Шарм-эль-Шейха
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Алиса отменно провела ее! Спасибо!
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Алиса отменно провела ее! Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    29 июня 2024
    Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
    Спасибо большое за экскурсию! Нам очень понравилось.
  • Е
    Екатерина
    29 июня 2024
    Сафари по пустыне на рассвете
    Экскурсия прошла замечательно. Большое спасибо Наталье за то, что пошла на встречу и без проблемно помогла скорректировать время.
    Экскурсия прошла замечательно. Большое спасибо Наталье за то, что пошла на встречу и без проблемно помогла скорректировать время
  • Е
    Елена
    29 июня 2024
    Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
    Спасибо Богдади за интересную экскурсию! Это то, чего нам не хватало в поездке - обзорное погружение в информацию о стране,
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    обычаях, особенностях. Несмотря на жару, экскурсия не изматывает, проходит на комфортном микроавтобусе, плюс Богдади раздал всем по бутылке воды. Отдельное спасибо за подарочки, у дочки теперь это любимая игрушка.

  • А
    Алина
    28 июня 2024
    Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
    Покупала дистанционно экскурсию для моего папы пенсионера, когда он отдыхал в Египте. Он остался очень доволен программой. Организация была на
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    высоте! Всё без опозданий, с заботой, с уточнениями. Гид всегда была на связи. Экскурсию бронировали с одним погружением (папа в прошлом погружался). Понравилось ему внимательное отношение гидов на яхте, помощь в воде. Места стоянок были выбраны очень удачно с красивыми рифами. Кормили тоже очень достойно! Рекомендую всем эту экскурсию и гида Наталью! 😊

  • П
    Полина
    27 июня 2024
    К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
    Прекрасная экскурсия, но рассчитывайте свои силы. Очень долгая поездка на автобусе, обязательно берите с собой подушки, либо что- то мягкое
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    под голову. Было много остановок, так как нас ехало около 5 автобусов, на остановках были буфеты, туалет. Сопровождающий гид- Юсуф, супер! Молодец! Всегда всех собирал, проверял и пересчитывал, что бы никого не забыть! Решал проблемные ситуации и даже в какой то мере щекотливые🫣 Экскурсия в музее сжатая, но не нудная, информация принималась и понималась с 1 раза Прогулка по Нилу платная, 10$, не очень познавательная, но очень увлекательная, просто расслабится и посмотреть, послушать музыку и сделать пару красивых кадров. Обед был супер, в формате шведского стола, не смотря на большое количество человек, мы достаточно быстро сели и взяли себе обед, после чего отправились на то самое место, куда все так пытаются доехать) ПИРАМИДЫ Очень величественные, сразу говорю что на обзорную точку ехать стоит, мы поехали на верблюдах цена 10$, оттуда открывается вид на все пирамиды сразу, местные нас пофоткали, затем стали просить чай(так скажем) Давать им деньги или нет, выбор за каждым, мы дали 2$ за двоих, что бы не было обидно никому) Посетили магазин масел, зайти стоит, покупать или нет, выбор ваш) никто ни к чему не принуждает, нам было просто интересно) Подводя итоги. На экскурсию ехать однозначно стоит, у себя дома вы пирамид точно не увидите, ни разу не жалею потраченного времени А эту неотъемлемую часть в виде разрух, попрошаек и торговцев никуда не деть, но ведь в этом и есть весь колорит😊🙏🏻

    Прекрасная экскурсия, но рассчитывайте свои силы. Очень долгая поездка на автобусе, обязательно берите с собой подушкиПрекрасная экскурсия, но рассчитывайте свои силы. Очень долгая поездка на автобусе, обязательно берите с собой подушкиПрекрасная экскурсия, но рассчитывайте свои силы. Очень долгая поездка на автобусе, обязательно берите с собой подушкиПрекрасная экскурсия, но рассчитывайте свои силы. Очень долгая поездка на автобусе, обязательно берите с собой подушкиПрекрасная экскурсия, но рассчитывайте свои силы. Очень долгая поездка на автобусе, обязательно берите с собой подушкиПрекрасная экскурсия, но рассчитывайте свои силы. Очень долгая поездка на автобусе, обязательно берите с собой подушкиПрекрасная экскурсия, но рассчитывайте свои силы. Очень долгая поездка на автобусе, обязательно берите с собой подушкиПрекрасная экскурсия, но рассчитывайте свои силы. Очень долгая поездка на автобусе, обязательно берите с собой подушки
  • К
    Катерина
    27 июня 2024
    Пустынное приключение на горном мотоцикле
    На экскурсию ездил мой муж, вот его впечатления: Очередная мечта идиота сбылась! Мотопрохват на эндуро по пустыне! Еще в детстве смотрел трансляции
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    с этапов ралли Париж-Дакар и поражался пилотам в классе "Мото". Как это возможно, проехать целый спецучасток в несколько сот километров по пустыне в стойке на максимальной скорости по сорокоградусной жаре??? Очень хотелось хоть немного прикоснуться к этому миру! Конечно до профессиональных пилотов мне ооочень далеко! Но в формате туристической покатушки на пару часов вполне имеет место быть! За новые впечатления и эмоции большое спасибо *****! Классная организация и атмосфера! Мот конечно не новый, но вполне приличный Honda XR250. Японцы делают вещи! Не чита китайским эндуро! Из мотоэкипировки нужны только арафатка и солнечные очки) Шлем, мотоботы, черепаха? Ни в коем случае, жарко же) Но даже при минимальном опыте, если подходить к езде с головой, разложится не получится. Гид внимательно следит за вами и разрешит ехать в полный газ только после того как убедиться, что вы справитесь. Трассы накатанные, глубокий песок, колеи и гребенка встречаются но их видно заранее и так даже веселее. Экскурсия индивидуальная, с прокатными "квадратами" и багги ехать не придется, их можно обгонять и самостоятельно выбирать траектории) В пути есть пара остановок, у оазиса на передохнуть и попить водички и у бедуинов на чай и на покататься на верблюде (для любителей гужевой тяги за отдельную плату). В пути вас сопровождает фотограф, едет на обычной 125-ке на дорожной резине, одной рукой рулит, второй снимает вас на фото и видео. Как у него это получается и сколько есть "запасных" фотографов одному богу известно, ему бы в цирке выступать) Но фото и видео вполне достойные, для любителей рилс и сторис в инстаграмм вполне зайдут!

    На экскурсию ездил мой муж, вот его впечатления: Очередная мечта идиота сбылась!На экскурсию ездил мой муж, вот его впечатления: Очередная мечта идиота сбылась!На экскурсию ездил мой муж, вот его впечатления: Очередная мечта идиота сбылась!На экскурсию ездил мой муж, вот его впечатления: Очередная мечта идиота сбылась!На экскурсию ездил мой муж, вот его впечатления: Очередная мечта идиота сбылась!

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «От вашего отеля»

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