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Мини-группа
4 часа
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Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
Групповая экскурсия по Шарм-эль-Шейху включает посещение Мечети Эль-Мустафа, коптской церкви, кафе «Фарша», Старого города и площади Сохо
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 15:30, 15:45 и 16:00
Сегодня в 15:30
3 июля в 15:30
€13 за человека
Групповая
9 часов
Групповая яхтенная прогулка: Египетские Мальдивы с дайвингом и снорклингом
Вас ждет незабываемое путешествие на яхте к берегам Рас-Мохаммед и Белого острова. Погрузитесь в мир подводных красот Красного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Шарм-Эль-Шейх: городское приключение с местным гидом
Забудьте о пляжном отдыхе на несколько часов и отправьтесь в путешествие по историческим и культурным сокровищам Шарм-Эль-Шейха
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€65 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шарм-Эль-Шейх: путешествие к сердцу курорта и его тайнам
Откройте для себя дух Шарм-Эль-Шейха: от площади Сохо до скрытых уголков, вместе с экспертом-египтологом
Начало: Ваш отель
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная вечерняя экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: от собора до Сохо
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Шарм-Эль-Шейха: от величественных смотровых площадок до живописных уголков Старого города и модного Сохо
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€60 за всё до 4 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Топовые места Шарм-эль-Шейха: от кафе в скале до мечетей и собора
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: откройте для себя его исторические сокровища и современные красоты в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00 и 16:00, в среду в 16:00
Завтра в 16:00
9 июля в 15:00
€15 за человека
Групповая
2 часа
На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
Погрузитесь в атмосферу египетской пустыни на квадроциклах. Откройте для себя деревню бедуинов, попробуйте традиционный чай и сделайте уникальные фотографии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
€13 за человека
скидка
9%
Групповая
13 часов
Из Шарм-Эль-Шейха в Каир: Ночь среди пирамид и сокровищ
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Египта - от древних пирамид до сокровищ Тутанхамона
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
3 июля в 01:00
56€51 за человека
Индивидуальная
2 часа
Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Погрузитесь в мир подводных приключений с индивидуальной экскурсией по живописным пляжам Шарм-Эль-Шейха. Профессиональный инструктор обеспечит безопасность
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
3 июля в 10:30
от €90 за всё до 3 чел.
скидка
29%
Мини-группа
13 часов
Рассвет на горе Моисея: Групповая экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Начните своё путешествие с восхождения на гору Моисея. Встречайте рассвет, посетите монастырь Святой Екатерины и узнайте историю этих святых мест
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
85€60 за человека
Мини-группа
3 часа
Захватывающее приключение на квадроциклах по Синайской пустыне с чаем у бедуинов
Почувствуйте дух приключений, управляя квадроциклом среди величественных песков Синайской пустыни и открывая для себя культуру бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30 и 15:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€15 за человека
Мини-группа
5 часов
Групповая экскурсия в национальный парк Рас-Мохамед из Шарм-Эль-Шейха
Рядом с жарким Шарм-эль-Шейхом находится настоящее геологическое чудо! Национальный парк Рас-Мохаммед интересно изучить не только под водой, но и на суше
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
4 июля в 08:30
€35 за человека
Групповая
13 часов
К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
Путешествие к пирамидам Гизы из Шарм-эль-Шейха на комфортабельном автобусе. Включены посещение Египетского музея, обед и услуги гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 00:30
Завтра в 00:30
3 июля в 00:30
€45 за человека
Индивидуальная
2 часа
Активный отдых в Шарм-Эль-Шейхе: поездка на горных мотоциклах по пустыне
Погрузитесь в мир адреналина и захватывающих видов с экскурсией на горном мотоцикле по пустыне Шарм-Эль-Шейха. Встреча с бедуинами и чаепитие в их деревне
Начало: От вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€60 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
Шарм-эль-Шейх - город многогранный, и познавать его нужно со всех сторон. В этом туре вы увидите морское царство, старый город и площадь Сохо
Начало: У вашего отеля
Завтра в 14:30
3 июля в 14:30
€79 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
Посетите уникальное кафе Farsha в Шарм-Эль-Шейх. Вечер с авторскими коктейлями, кальяном и эксклюзивной рассадкой. Включены трансфер и ужин
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от €75 за всё до 3 чел.
Мини-группа
5 часов
Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
Ищете приключения в Шарм-Эль-Шейхе? Мегасафари 4 в 1 - это квадроциклы, парасейлинг, банан и ватрушка. Включены трансфер и чаепитие у бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€45 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Квадросафари в Шарм-эль-Шейхе: индивидуальная экскурсия с ужином и звёздами
Погрузитесь в атмосферу пустыни на индивидуальном сафари на квадроциклах. Вас ждёт уникальный маршрут, ужин с бедуинами и наблюдение за звёздами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
от €55 за человека
Групповая
5 часов
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
Захватывающее сафари на квадроциклах, катание на верблюдах, ужин в деревне бедуинов и вечернее шоу с танцами и огнём - всё это ждёт вас в Шарм-эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€30 за человека
Групповая
6.5 часов
Экскурсия на Коралловые острова: подводный рай Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Групповая
6 часов
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед: незабываемое приключение
Погрузитесь в удивительный мир подводных кораллов и тайн природы в национальном парке Рас-Мохаммед. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€20 за человека
Групповая
13 часов
Иордания и Петра: погружение в историю из Шарм-Эль-Шейх
Путешествие во времени: от пустыни Вади-Рам до сокровищницы Эль-Хазне в Петре. Групповая экскурсия, полная открытий и незабываемых впечатлений
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 01:00
3 июля в 01:00
6 июля в 01:00
€250 за человека
Мини-группа
8 часов
Цветной каньон и заповедник Абу Галум: Приключение на весь день из Шарм-Эль-Шейха
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Шарм-Эль-Шейха, открывая секреты Цветного каньона и заповедника Абу Галум
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
€42 за человека
Групповая
5.5 часов
Дайвинг в Красном море Шарм-Эль-Шейх: Встреча с подводным миром
Вас ждет невероятное приключение под водой! Погружение с инструктором откроет вам красоту подводного мира Красного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€30 за человека
Индивидуальная
1 час
Индивидуальное мотосафари в пустыне на квадроциклах и багги в Шарм-Эль-Шейх
Погрузитесь в атмосферу непроходимых песков и захватывающих пейзажей Синайской пустыни, управляя квадроциклом или багги в компании профессионального инструктора
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Завтра в 04:00
3 июля в 04:00
от €35 за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Сафари по пустыне на рассвете: багги и квадроциклы в Шарм-Эль-Шейх
Встречайте рассвет в пустыне Шарм-Эль-Шейх на багги или квадроцикле. Насладитесь красотой природы и гостеприимством бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 04:00
€15 за человека
Индивидуальная
8 часов
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь в уникальное путешествие по Синаю, где вас ждут разноцветные пейзажи, древние дольмены и аутентичный бедуинский обед
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
3 июля в 08:00
€550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная морская экскурсия на яхте с гидом в Шарм-Эль-Шейхе
Воплотите мечту о собственной яхте на 6-8 часов! Шикарная яхта с командой и русскоговорящим гидом, подводный мир Красного моря и Синайские горы ждут вас
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€650 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная экскурсия: парасейлинг в Шарм-эль-Шейхе с видами на Синайские горы
Испытайте адреналин и наслаждайтесь видами Красного моря и Синайских гор с высоты птичьего полета на парасейлинге в Шарм-эль-Шейхе
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Завтра в 11:00
3 июля в 11:30
от €40 за всё до 8 чел.
Групповая
4.5 часа
Суперсафари в Шарм-Эль-Шейх: приключение на багги и квадроциклах
Захватывающее приключение по пустыне с управлением багги и квадроциклов, визит в бедуинское поселение
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
€55 за человека
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия: Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе
Перезагрузитесь во время египетского отдыха: посетите древний монастырь Св. Екатерины и насладитесь морскими приключениями в Дахабе
Начало: У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
3 июля в 06:00
4 июля в 06:00
от €300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Эксклюзивная морская прогулка на катере в Шарм-Эль-Шейхе
Откройте для себя великолепие подводного мира Красного моря в индивидуальной морской прогулке на катере
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
Мини-группа
10 часов
Приключение в Синайской пустыне: культура, природа и море
Вас ждет насыщенный день в Синайской пустыне с катанием на верблюдах, джип-сафари и снорклингом
Начало: ваш отель
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, в среду в 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
€55 за человека
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка по пустыне из Шарм-Эль-Шейха с бедуинским чаем
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с конной прогулкой по пустыне. Вас ждет не только катание на лошадях, но и гостеприимство бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€35 за человека
Групповая
13 часов
Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
Погрузитесь в историю и архитектуру древнего города Петры, высеченного в скалах. Вас ждут захватывающие виды, интересные рассказы и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Расписание: в среду и субботу в 01:00
3 июля в 01:00
6 июля в 01:00
€265 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком в Шарм-Эль-Шейхе
Погрузитесь в историю Египта с русскоговорящим гидом. Посетите Музей Тутанхамона и Исторический музей, узнайте о древних правителях и обрядах
Начало: От ворот вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€60 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Большой тур на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
Насладитесь сафари на квадроциклах и красотами заповедника Рас-Мохаммед. Катание на верблюдах, дегустация чая кочевников и подводные приключения ждут вас
Начало: У ворот вашего отеля
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Топ Шарм-Эль-Шейха: культурное погружение и эксклюзивные места
Откройте для себя уникальные религиозные памятники и атмосферу восточного базара в индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€65 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед с трансфером и снорклингом
Погрузитесь в тайны пустыни, встретите диких верблюдов и насладитесь снорклингом в уникальном заповеднике Рас-Мохаммед. Всё включено
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
€180 за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Рас-Мохаммед: Снорклинг и панорамы Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки к заповеднику Рас-Мохаммед
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€55 за человека
Индивидуальная
3 часа
Снорклинг с профессиональным дайвером на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Погрузитесь в мир подводных чудес Шарм-эль-Шейха с опытным дайвером. Вас ждут два снорклинга по 40 минут и незабываемые эмоции
Начало: Ваш отель
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
€95 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря: уникальная экскурсия
Представьте: пустыня, море, тишина и звёзды. Бегство от реальности в заповеднике Рас-Мохаммед. Откройте для себя мир покоя и романтики
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
3 июля в 13:00
€295 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный снорклинг и водная прогулка с инструктором в Шарм-Эль-Шейх
Откройте подводный мир Красного моря: снорклинг с инструктором и уникальные коралловые рифы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
€220 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Незабываемая рыбалка на моторной лодке в Дахабе из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь на индивидуальную морскую рыбалку из Шарм-эль-Шейха в Дахаб. Живописная дорога, 6 часов рыбалки и обед в приморском ресторане ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
300€255 за всё до 3 чел.
Групповая
6 часов
Пиратское приключение в Шарм-Эль-Шейх: экскурсия на корабле с обедом
Погрузитесь в атмосферу морских приключений с экскурсией на пиратском корабле. Вас ждут снорклинг, вкусная еда и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина29 июня 2024Искренне рекомендую эту экскурсию, ведь Египет не заканчивается только красивым морем с рыбками и шоппингом, это замечательная страна с огромной,
- ЛЛюдмила29 июня 2024Прогулка на яхте была очень приятной и не принужденной, вкусный обед, напитки, а самое потрясающее - это море, очень красивое,
- ТТатьяна29 июня 2024Огромное спасибо терпеливой Наталье за прекрасно организованную экскурсию! Начиная от трансфера до сафари и обратно, и заканчивая подробным инструктажом накануне)) Сыну
- ЕЕкатерина29 июня 2024Очень интересная и познавательная экскурсия! Алиса отменно провела ее! Спасибо!
- ЕЕкатерина29 июня 2024Спасибо большое за экскурсию! Нам очень понравилось.
- ЕЕкатерина29 июня 2024Экскурсия прошла замечательно. Большое спасибо Наталье за то, что пошла на встречу и без проблемно помогла скорректировать время.
- ЕЕлена29 июня 2024Спасибо Богдади за интересную экскурсию! Это то, чего нам не хватало в поездке - обзорное погружение в информацию о стране,
- ААлина28 июня 2024Покупала дистанционно экскурсию для моего папы пенсионера, когда он отдыхал в Египте. Он остался очень доволен программой. Организация была на
- ППолина27 июня 2024Прекрасная экскурсия, но рассчитывайте свои силы. Очень долгая поездка на автобусе, обязательно берите с собой подушки, либо что- то мягкое
- ККатерина27 июня 2024На экскурсию ездил мой муж, вот его впечатления: Очередная мечта идиота сбылась! Мотопрохват на эндуро по пустыне! Еще в детстве смотрел трансляции
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «От вашего отеля»
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