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с этапов ралли Париж-Дакар и поражался пилотам в классе "Мото". Как это возможно, проехать целый спецучасток в несколько сот километров по пустыне в стойке на максимальной скорости по сорокоградусной жаре??? Очень хотелось хоть немного прикоснуться к этому миру! Конечно до профессиональных пилотов мне ооочень далеко! Но в формате туристической покатушки на пару часов вполне имеет место быть! За новые впечатления и эмоции большое спасибо *****! Классная организация и атмосфера! Мот конечно не новый, но вполне приличный Honda XR250. Японцы делают вещи! Не чита китайским эндуро! Из мотоэкипировки нужны только арафатка и солнечные очки) Шлем, мотоботы, черепаха? Ни в коем случае, жарко же) Но даже при минимальном опыте, если подходить к езде с головой, разложится не получится. Гид внимательно следит за вами и разрешит ехать в полный газ только после того как убедиться, что вы справитесь. Трассы накатанные, глубокий песок, колеи и гребенка встречаются но их видно заранее и так даже веселее. Экскурсия индивидуальная, с прокатными "квадратами" и багги ехать не придется, их можно обгонять и самостоятельно выбирать траектории) В пути есть пара остановок, у оазиса на передохнуть и попить водички и у бедуинов на чай и на покататься на верблюде (для любителей гужевой тяги за отдельную плату). В пути вас сопровождает фотограф, едет на обычной 125-ке на дорожной резине, одной рукой рулит, второй снимает вас на фото и видео. Как у него это получается и сколько есть "запасных" фотографов одному богу известно, ему бы в цирке выступать) Но фото и видео вполне достойные, для любителей рилс и сторис в инстаграмм вполне зайдут!