Знакомьтесь, Шарм-эль-Шейх

Посетить главные места города и узнать о нём самое интересное в комфортном автопешеходном формате
Шарм-эль-Шейх — это не только пляжи, отели и бирюзовое море. Приглашаю вас съездить на несколько часов в исторический центр города.

Вы посетите мечеть Эль-Сахаба и Коптскую церковь, погуляете по восточному рынку и побываете на яркой площади Сохо. А ещё заглянете в кафе Фарша, знаменитое необычным декором и фантастическими видами.
Знакомьтесь, Шарм-эль-Шейх
Знакомьтесь, Шарм-эль-Шейх
Знакомьтесь, Шарм-эль-Шейх
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За 3 часа вы:

  • Увидите великолепную мечеть Эль-Мустафа
  • Посетите Коптскую ортодоксальную церковь с христианскими росписями
  • Зайдёте в новейшую мечеть города Эль-Сахаба
  • Погуляете по колоритному восточному рынку
  • Заглянете в винтажное кафе Фарша на склоне горы
  • Полюбуетесь Танцующими фонтанами на площади Сохо

По пути я расскажу вам о местных традициях, истории и культурных особенностях.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Toyota
  • По желанию я могу вас пофотографировать на вашу или свою камеру
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеСвятые местаМонастыри, церкви, храмыМечеть Эль МустафаМечеть Эль СахабаКоптская церковьСамое главноеПопулярные местаПлощадь СохоСтарый рынок

Похожие экскурсии из Шарм-Эль-Шейха

Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
42 отзыва
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
Групповая экскурсия по Шарм-эль-Шейху включает посещение Мечети Эль-Мустафа, коптской церкви, кафе «Фарша», Старого города и площади Сохо
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 15:30, 15:45 и 16:00
Завтра в 15:30
12 июня в 15:30
13 за человека
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Шарм-эль-Шейх: Путешествие в прошлое - Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
60 за всё до 3 чел.
По топовым местам Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Уникальная экскурсия по основным достопримечательностям Шарм-эль-Шейха
Прокатитесь по основным локациям Шарм-эль-Шейха без суеты и навязанного шоппинга. Узнайте о городе, религиях и бедуинах, получите советы по выбору отеля
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:00
13 июня в 15:00
60 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Шарм-Эль-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе
ХорошоТам