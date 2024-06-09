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Шарм-эль-Шейх — это не только пляжи, отели и бирюзовое море. Приглашаю вас съездить на несколько часов в исторический центр города.



Вы посетите мечеть Эль-Сахаба и Коптскую церковь, погуляете по восточному рынку и побываете на яркой площади Сохо. А ещё заглянете в кафе Фарша, знаменитое необычным декором и фантастическими видами.