Шарм-эль-Шейх — это не только пляжи, отели и бирюзовое море. Приглашаю вас съездить на несколько часов в исторический центр города.
Вы посетите мечеть Эль-Сахаба и Коптскую церковь, погуляете по восточному рынку и побываете на яркой площади Сохо. А ещё заглянете в кафе Фарша, знаменитое необычным декором и фантастическими видами.
Вы посетите мечеть Эль-Сахаба и Коптскую церковь, погуляете по восточному рынку и побываете на яркой площади Сохо. А ещё заглянете в кафе Фарша, знаменитое необычным декором и фантастическими видами.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 3 часа вы:
- Увидите великолепную мечеть Эль-Мустафа
- Посетите Коптскую ортодоксальную церковь с христианскими росписями
- Зайдёте в новейшую мечеть города Эль-Сахаба
- Погуляете по колоритному восточному рынку
- Заглянете в винтажное кафе Фарша на склоне горы
- Полюбуетесь Танцующими фонтанами на площади Сохо
По пути я расскажу вам о местных традициях, истории и культурных особенностях.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Toyota
- По желанию я могу вас пофотографировать на вашу или свою камеру
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваш гид в Шарм-Эль-Шейхе
Здравствуйте! Меня зовут Ахмед, я лицензированный гид-египтолог, Живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 15 лет. С радостью покажу вам его главные и тайные места.Задать вопрос
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