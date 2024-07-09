Шарм-эль-Шейху повезло: помимо идеального моря и отличной курортной инфраструктуры, он может похвастаться городскими местами притяжения.
В удобном формате без утомительных пеших прогулок вы проедете по нему, увидите мечети и храмы, архитектуру, торговые улочки и площади. Не пропустим и знаменитое кафе «Фарша»!
В удобном формате без утомительных пеших прогулок вы проедете по нему, увидите мечети и храмы, архитектуру, торговые улочки и площади. Не пропустим и знаменитое кафе «Фарша»!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание экскурсии
- Первая мечеть города, история её создания
- Коптский храм — христианский храм в мусульманской стране. Живётся ли здесь спокойно верующим в Иисуса?
- Площадь Мира с конструкцией из книги рекордов Гиннеса
- Прогулка по Старому городу. Самые приставучие торговцы и как от них избавиться, стоит ли принимать бесплатные угощения
- Самая фотогеничная мечеть Египта — визитная карточка Шарма, молодая мечеть, которую построили солдаты
- Улицы восточного базара — что из подлинных египетских изделий везти домой, чтобы не забивать багаж китайскими фенечками?
- Водопад на площади Old Egypt, шикарный вид на Старый город
- Аутентичное кафе «Фарша» — восточный вайб на максималках, как занять место поудобнее и почему не стоит там заказывать еду
На этой экскурсии вы узнаете о жизни и традициях египтян, о мечетях, культуре и религии. Будет много рассказов про ислам и про коптов. Также затронем темы быта и семейных отношений, не обойдём стороной любимый вопрос туристов про четырёх жен. А ещё можно будет перевоплотиться в настоящих египтян и примерить национальную одежду, чтобы попасть внутрь самой популярной мечети города.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт зависит от кол-ва участников, для группы от 5 до 10 человек — микроавтобус Toyota Hiace. Если группа будет до 5 людей — джип Toyota Rush
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я представляю дружную команду гидов в Шарм-эль-Шейхе. Мы любим показывать Египет, рассказывать о нём и разрушать связанные с ним стереотипы.Задать вопрос
Входит в следующие категории Шарм-Эль-Шейха
Похожие экскурсии из Шарм-Эль-Шейха
скидка
20%
4 часа
Мини-группа
до 4 чел.
По Шарм-эль-Шейху - в уютной мини-группе
Познакомьтесь с Шарм-эль-Шейхом на экскурсии в мини-группе. Посетите святыни, памятники и кафе, а также узнайте о жизни и культуре местных жителей
Начало: У отельного шлагбаума
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
25$20 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Шарм-эль-Шейх: Путешествие в прошлое - Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$65 за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Уникальная экскурсия по основным достопримечательностям Шарм-эль-Шейха
Прокатитесь по основным локациям Шарм-эль-Шейха без суеты и навязанного шоппинга. Узнайте о городе, религиях и бедуинах, получите советы по выбору отеля
Начало: У вашего отеля
25 июля в 15:00
27 июля в 15:00
€90 за всё до 3 чел.