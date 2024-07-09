Шарм-эль-Шейху повезло: помимо идеального моря и отличной курортной инфраструктуры, он может похвастаться городскими местами притяжения. В удобном формате без утомительных пеших прогулок вы проедете по нему, увидите мечети и храмы, архитектуру, торговые улочки и площади. Не пропустим и знаменитое кафе «Фарша»!

Описание экскурсии

Первая мечеть города, история её создания

история её создания Коптский храм — христианский храм в мусульманской стране. Живётся ли здесь спокойно верующим в Иисуса?

— христианский храм в мусульманской стране. Живётся ли здесь спокойно верующим в Иисуса? Площадь Мира с конструкцией из книги рекордов Гиннеса

с конструкцией из книги рекордов Гиннеса Прогулка по Старому городу. Самые приставучие торговцы и как от них избавиться, стоит ли принимать бесплатные угощения

Самые приставучие торговцы и как от них избавиться, стоит ли принимать бесплатные угощения Самая фотогеничная мечеть Египта — визитная карточка Шарма, молодая мечеть, которую построили солдаты

— визитная карточка Шарма, молодая мечеть, которую построили солдаты Улицы восточного базара — что из подлинных египетских изделий везти домой, чтобы не забивать багаж китайскими фенечками?

— что из подлинных египетских изделий везти домой, чтобы не забивать багаж китайскими фенечками? Водопад на площади Old Egypt, шикарный вид на Старый город

шикарный вид на Старый город Аутентичное кафе «Фарша» — восточный вайб на максималках, как занять место поудобнее и почему не стоит там заказывать еду

На этой экскурсии вы узнаете о жизни и традициях египтян, о мечетях, культуре и религии. Будет много рассказов про ислам и про коптов. Также затронем темы быта и семейных отношений, не обойдём стороной любимый вопрос туристов про четырёх жен. А ещё можно будет перевоплотиться в настоящих египтян и примерить национальную одежду, чтобы попасть внутрь самой популярной мечети города.

Организационные детали