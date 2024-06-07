Откройте для себя основные локации Шарм-эль-Шейха без суеты и навязанного шоппинга. Узнайте о городе и уникальных местах Синая, религиях и бедуинах. Гид поделится личным опытом: как правильно выбрать отель и
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход без суеты и навязчивого шоппинга
- 🕌 Уникальные религиозные и культурные объекты
- 📸 Возможность сделать яркие фотографии на память
- 🗺️ Глубокое погружение в жизнь египтян и бедуинов
- 🏨 Рекомендации по выбору лучших отелей
- 🚗 Комфортный трансфер на автомобиле Hyundai
- 👩🏫 Экскурсия с опытным гидом Алисой
Что можно увидеть
- Мечеть Эль-Мустафа
- Коптская православная церковь
- Мечеть Эль-Сахаба
- Еврейский квартал
- Обзорная площадка
- Кафе «Фарша»
- Сохо
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Мечеть Эль-Мустафа, вторую по величине в городе.
- Коптскую православную церковь с удивительными росписями.
- Мечеть Эль-Сахаба, самую юную, но самую большую мечеть в Шарме.
- Еврейский квартал и обзорную площадку, где вы сделаете яркие кадры на память.
- Кафе «Фарша» с колоритом бедуинского стиля.
- Сохо, променад с поющим фонтаном и светодиодными инсталляциями.
Я расскажу о:
- Главных местах города.
- Жизни египтян и бедуинов.
- Основных религиях.
- Заповедных зонах.
- Отелях, которые действительно заслуживают 5 звёзд.
- Правилах пользования местным транспортом.
- И многом другом.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Hyundai.
- Девушкам и женщинам нужно иметь при себе платок/парео.
- Эту экскурсию проводит гид Алиса.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Привет из солнечного Шарм-эль-Шейха! Меня зовут Алиса, я работаю в команде потрясающих людей и профессионалов. В Шарме проживаю 11 лет, из них 8 работаю гидом. Экскурсии провожу я и моиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
7 июня 2024
Спасибо гиду Алисе за то, что познакомила с Шарм-эль-Шейхом. Алиса точно профессионал своего дела, рассказала много фактов о городе, начиная с истории как развивался город и заканчивая бытовой жизнью в Шарм-эль-Шейхе на сегодняшний день. Показала много красивых мест, помогла сделать фотографии. На всем маршруте покупала холодную воду (следила, чтобы всегда была вода).
Однозначно советую познакомиться с Шарм-эль-Шейхом с гидом Алисой!
Однозначно советую познакомиться с Шарм-эль-Шейхом с гидом Алисой!
Виктория
19 мая 2024
Экскурсия шикарная, это не первый мой раз в Шарм Эль шейхе, но первый, когда мне было так интересно слушать историю города, как живут местные, нюансы реальной жизни и детали мест,
А
Александр
7 мая 2024
Я не большой любитель писать отзывы, максимум хватает на звездочки, но тут не поленюсь. Казалось бы, чего ждать от обзорной экскурсии по маленькому молодому городку, энергия и приятное и позитивное
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