По топовым местам Шарм-эль-Шейха

Прокатитесь по основным локациям Шарм-эль-Шейха без суеты и навязанного шоппинга. Узнайте о городе, религиях и бедуинах, получите советы по выбору отеля
Откройте для себя основные локации Шарм-эль-Шейха без суеты и навязанного шоппинга. Узнайте о городе и уникальных местах Синая, религиях и бедуинах. Гид поделится личным опытом: как правильно выбрать отель и
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куда съездить. Экскурсия будет интересна не только новичкам, но и тем, кто в Шарм-эль-Шейхе не в первый раз. В стоимость включены услуги гида и трансфер на автомобиле Hyundai. Девушкам и женщинам нужно иметь при себе платок или парео

5
3 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Индивидуальный подход без суеты и навязчивого шоппинга
  2. 🕌 Уникальные религиозные и культурные объекты
  3. 📸 Возможность сделать яркие фотографии на память
  4. 🗺️ Глубокое погружение в жизнь египтян и бедуинов
  5. 🏨 Рекомендации по выбору лучших отелей
  6. 🚗 Комфортный трансфер на автомобиле Hyundai
  7. 👩‍🏫 Экскурсия с опытным гидом Алисой

Что можно увидеть

  • Мечеть Эль-Мустафа
  • Коптская православная церковь
  • Мечеть Эль-Сахаба
  • Еврейский квартал
  • Обзорная площадка
  • Кафе «Фарша»
  • Сохо
По топовым местам Шарм-эль-Шейха
По топовым местам Шарм-эль-Шейха
По топовым местам Шарм-эль-Шейха
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Мечеть Эль-Мустафа, вторую по величине в городе.
  • Коптскую православную церковь с удивительными росписями.
  • Мечеть Эль-Сахаба, самую юную, но самую большую мечеть в Шарме.
  • Еврейский квартал и обзорную площадку, где вы сделаете яркие кадры на память.
  • Кафе «Фарша» с колоритом бедуинского стиля.
  • Сохо, променад с поющим фонтаном и светодиодными инсталляциями.

Я расскажу о:

  • Главных местах города.
  • Жизни египтян и бедуинов.
  • Основных религиях.
  • Заповедных зонах.
  • Отелях, которые действительно заслуживают 5 звёзд.
  • Правилах пользования местным транспортом.
  • И многом другом.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Hyundai.
  • Девушкам и женщинам нужно иметь при себе платок/парео.
  • Эту экскурсию проводит гид Алиса.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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Л
7 июня 2024
Спасибо гиду Алисе за то, что познакомила с Шарм-эль-Шейхом. Алиса точно профессионал своего дела, рассказала много фактов о городе, начиная с истории как развивался город и заканчивая бытовой жизнью в Шарм-эль-Шейхе на сегодняшний день. Показала много красивых мест, помогла сделать фотографии. На всем маршруте покупала холодную воду (следила, чтобы всегда была вода).
Однозначно советую познакомиться с Шарм-эль-Шейхом с гидом Алисой!
Виктория
19 мая 2024
Экскурсия шикарная, это не первый мой раз в Шарм Эль шейхе, но первый, когда мне было так интересно слушать историю города, как живут местные, нюансы реальной жизни и детали мест,
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которые мы посещали. Алиса прекрасный рассказчик и очень харизматичная!
Помогла нам купить сим-карту, фотографировала (знает лучшие ракурсы и места для фото), ответила на все вопросы, подсказала места, которые стоит посетить, заботилась - покупала нам холодную водичку. ♥️
Автомобиль был очень комфортный, новый, чистый салон, кондиционер, приятный вежливый водитель.
Всем советую познакомиться с Шарм Эль шейхом с Алисой!

Экскурсия шикарная, это не первый мой раз в Шарм Эль шейхе, но первый, когда мне былоЭкскурсия шикарная, это не первый мой раз в Шарм Эль шейхе, но первый, когда мне былоЭкскурсия шикарная, это не первый мой раз в Шарм Эль шейхе, но первый, когда мне было
А
7 мая 2024
Я не большой любитель писать отзывы, максимум хватает на звездочки, но тут не поленюсь. Казалось бы, чего ждать от обзорной экскурсии по маленькому молодому городку, энергия и приятное и позитивное
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тепло смогло с первых минут дать заряд и кучу приятных эмоций от экскурсии. Классные красивые локации, интересные рассказы, слушали взахлёб. Обязательно к посещению именно с Алисой. Тот случай когда 90% успеха это работа профессионала любящего свою работу и те места в которые привозит. Спасибо!

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