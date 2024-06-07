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куда съездить. Экскурсия будет интересна не только новичкам, но и тем, кто в Шарм-эль-Шейхе не в первый раз. В стоимость включены услуги гида и трансфер на автомобиле Hyundai. Девушкам и женщинам нужно иметь при себе платок или парео