Описание экскурсииЧто вас ждёт Предлагаем вам уникальное погружение в мир древнеегипетской цивилизации. Вас сопровождает русскоязычный гид - египтолог, который вам расскажет об истории древнего Египта. Всё будет организовано на высшем уровне. В нашу программу входит посещение пирамид в гизе и GEM за один день. Вас сопровождает русскоязычный гид историк-египтолог, который везде вам расскажет о пирамидах, о музее. Наш гид вас сопровождает в музее, где познакомит вас с экспозицией музея. Мы вас влюбим в эту великую цивилизацию. Музей находится буквально в 2 км. от пирамид, он представляет собой четвертую Египетскую пирамиду на плато Гизы, созданную руками внуков великих фараонов. Самый классный музей в мире, весь мир долго ждал его открытия, на конец то музей открыт для публики. Открытие GEM - вызывает большую сенсацию по всему миру. Специально в Каир многие туристы прилетают, чтобы посмотреть этот музей. В музее около 100 тыс экспонатов, включая 5000 экспонатов Тутанхамона и его золотые сокровища. Бесценная коллекция юного фараона уже представлена публике, можно увидеть самые разные предметы - от статуй до саркофагов и мумий. Большой Египетский музей - подарок Египта миру. На строительство музея потратили больше 1,5 млрд долларов. Затем, в продолжение нашего путешествия, мы отправимся к подножию величественных пирамид Гизы. Плато Гизы - самый важный некрополь в древнем Египте. Там стоят самые важные пирамиды древнего Египта, такие как: Хеопс, Хефренос, Микринос и большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса -одно из семи чудес древнего мира. Сфинкс стоит на восточной части гизы охраняет пирамиды фараонов. Заключительным аккордом тура станет встреча со Сфинксом, хранящим ответы загадки прошлого, которые мы ищем до сих пор. Приглашаем вас в путешествие, которое запомнится надолго. Присоединяйтесь к нам, чтобы с головой окунуться в захватывающий мир древнего Египта! Важная информация: Визу нужно будет обязательно купить, лучше по прилёту в аэропорту.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1-GEM гранд музей
- 2-пирамиды и сфинкс
Что включено
- 1-услуги русскоязычного гида/n2-трансфер/n3-обед/n4-входные билеты
Что не входит в цену
- 1-личные расходы/n2-напитки
Место начала и завершения?
Шарм-эль-Шейх
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
