Большой Египетский музей и пирамиды Гизы - на автобусе из Шарм-эль-Шейха

Посетить грандиозный музей и прочувствовать величие древних памятников
Предлагаем отправиться в большое путешествие из Шарм-эль-Шейха в Каир, чтобы за один день увидеть главные символы Древнего Египта. Вас ждут пирамиды Гизы и загадочный сфинкс, сокровища Большого Египетского музея и прогулка по Нилу. Вы погрузитесь в историю фараонов и атмосферу Каира.
Описание экскурсии

23:30–00:00 — выезд из отелей в Шарм-эль-Шейхе

9:00 — прибытие в Каир и встреча с русскоговорящим гидом

9:30–12:00 — комплекс пирамид Гизы и Большой сфинкс. Вы увидите пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, узнаете о принципах их строительства и тайнах мумификации. По желанию — войдёте внутрь одной из пирамид за дополнительную плату

12:30–13:30 — обед в местном ресторане, шведский стол с блюдами египетской кухни

14:00–16:00 — Большой Египетский музей (GEM). Вы посетите крупнейший музей Африки. Рассмотрите статую Рамзеса II, залы с сокровищами Тутанхамона, солнечную ладью Хуфу и другие артефакты эпохи фараонов. Услышите о строительстве музея и его уникальных экспонатах, а также о древнеегипетских династиях

16:30–17:00 — прогулка по Нилу на лодке (по желанию). С воды увидите центр Каира

17:00–18:00 — посещение магазинов папирусов и ароматических масел (по желанию)

18:00 — выезд из Каира в Шарм-эль-Шейх

Около 3:00 — прибытие в отель

Порядок посещения объектов может меняться в зависимости от дорожной ситуации и загруженности локаций.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе Mercedes-Benz с кондиционером и туалетом, а также обед
  • Дополнительно оплачиваются билеты на плато Гиза — 700 египетских фунтов за чел., билеты в Большой Египетский музей — 1550 египетских фунтов за чел., прогулка на лодке по Нилу — от $15 за чел., напитки во время обеда — $2–3
  • Для поездки нужна египетская виза, которую можно получить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилёте. При необходимости мы поможем с оформлением визы перед экскурсией — $10 за чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из русскоговорящих гидов нашей команды

в среду, пятницу и воскресенье в 23:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 23:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса
Алиса — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 291 туриста
Привет из солнечного Шарм-эль-Шейха! Я работаю в команде потрясающих людей и профессионалов. Экскурсии провожу я и мои коллеги. Главная задача для нас — оставить самые приятные воспоминания о местах, людях и культуре Египта. Благодаря многолетнему опыту работы мы меняем формат авторских экскурсий и находим индивидуальный подход даже к самым требовательным путешественникам!

