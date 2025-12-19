Предлагаем отправиться в большое путешествие из Шарм-эль-Шейха в Каир, чтобы за один день увидеть главные символы Древнего Египта. Вас ждут пирамиды Гизы и загадочный сфинкс, сокровища Большого Египетского музея и прогулка по Нилу. Вы погрузитесь в историю фараонов и атмосферу Каира.

Описание экскурсии

23:30–00:00 — выезд из отелей в Шарм-эль-Шейхе

9:00 — прибытие в Каир и встреча с русскоговорящим гидом

9:30–12:00 — комплекс пирамид Гизы и Большой сфинкс. Вы увидите пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, узнаете о принципах их строительства и тайнах мумификации. По желанию — войдёте внутрь одной из пирамид за дополнительную плату

12:30–13:30 — обед в местном ресторане, шведский стол с блюдами египетской кухни

14:00–16:00 — Большой Египетский музей (GEM). Вы посетите крупнейший музей Африки. Рассмотрите статую Рамзеса II, залы с сокровищами Тутанхамона, солнечную ладью Хуфу и другие артефакты эпохи фараонов. Услышите о строительстве музея и его уникальных экспонатах, а также о древнеегипетских династиях

16:30–17:00 — прогулка по Нилу на лодке (по желанию). С воды увидите центр Каира

17:00–18:00 — посещение магазинов папирусов и ароматических масел (по желанию)

18:00 — выезд из Каира в Шарм-эль-Шейх

Около 3:00 — прибытие в отель

Порядок посещения объектов может меняться в зависимости от дорожной ситуации и загруженности локаций.

Организационные детали