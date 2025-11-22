Мы отправимся в Каир, чтобы увидеть легендарные пирамиды и прогуляться по залам Нового Египетского музея. Вы рассмотрите лицо Сфинкса, познакомитесь с сокровищами Тутанхамона и почувствуете величие древней цивилизации. А ещё разберётесь, как Нил влиял на развитие культуры и экономики, как река связывала города и религиозные центры.

Описание экскурсии

3:00 — выезд из Шарм-эль-Шейха

9:00 — прибытие в Каир

9:30–12:00 — посещение пирамид Гизы и Сфинкса. Мы пройдём вокруг пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина, рассмотрим грандиозную архитектуру, которая отражала могущество фараонов. Вы узнаете, как и зачем они строились, и услышите легенды, которые их окружают. Увидите Сфинкса — символ Древнего Египта

12:00 — переход или трансфер в Новый Египетский музей

13:30 — обед (по желанию)

14:30–16:00 — экскурсия по Новому Египетскому музею. Увидим уникальные экспонаты, включая сокровища Тутанхамона, которые расскажут о жизни, культуре и религиозных обрядах фараонов. Рассмотрим, как жили и во что верили древние египтяне

16:00 — возвращение в Шарм-эль-Шейх

21:00 — прибытие в отель

Организационные детали

Поездка проходит на кондиционированном автомобиле 2024 года выпуска. Детские кресла предоставляются по запросу

Вы можете взять с собой лёгкие закуски и воду

Экскурсия подходит для всех возрастов, однако прогулка вокруг пирамид требует умеренной физической подготовки

После подтверждения бронирования и оплаты отправьте фотографии ваших паспортов для оформления разрешения на экскурсию и поездку в Министерстве туризма. Это обеспечит полную безопасность вашей поездки

С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды. В Каире встретит профессиональный русскоговорящий гид с дипломом по работе в Египетском музее

