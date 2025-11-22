Мы отправимся в Каир, чтобы увидеть легендарные пирамиды и прогуляться по залам Нового Египетского музея.
Вы рассмотрите лицо Сфинкса, познакомитесь с сокровищами Тутанхамона и почувствуете величие древней цивилизации.
А ещё разберётесь, как Нил влиял на развитие культуры и экономики, как река связывала города и религиозные центры.
Описание экскурсии
3:00 — выезд из Шарм-эль-Шейха
9:00 — прибытие в Каир
9:30–12:00 — посещение пирамид Гизы и Сфинкса. Мы пройдём вокруг пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина, рассмотрим грандиозную архитектуру, которая отражала могущество фараонов. Вы узнаете, как и зачем они строились, и услышите легенды, которые их окружают. Увидите Сфинкса — символ Древнего Египта
12:00 — переход или трансфер в Новый Египетский музей
13:30 — обед (по желанию)
14:30–16:00 — экскурсия по Новому Египетскому музею. Увидим уникальные экспонаты, включая сокровища Тутанхамона, которые расскажут о жизни, культуре и религиозных обрядах фараонов. Рассмотрим, как жили и во что верили древние египтяне
16:00 — возвращение в Шарм-эль-Шейх
21:00 — прибытие в отель
Организационные детали
- Поездка проходит на кондиционированном автомобиле 2024 года выпуска. Детские кресла предоставляются по запросу
- Вы можете взять с собой лёгкие закуски и воду
- Экскурсия подходит для всех возрастов, однако прогулка вокруг пирамид требует умеренной физической подготовки
- После подтверждения бронирования и оплаты отправьте фотографии ваших паспортов для оформления разрешения на экскурсию и поездку в Министерстве туризма. Это обеспечит полную безопасность вашей поездки
- С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды. В Каире встретит профессиональный русскоговорящий гид с дипломом по работе в Египетском музее
Дополнительные расходы
- Билеты в пирамиды: $16 для взрослых, $8 для детей
- Билеты в Новый Египетский музей: $25–26 для взрослых
- Обед (по желанию): от $15 за чел. в зависимости от ресторана
- Группа от 3 до 7 человек по желанию может доплатить за современный комфортабельный микроавтобус — $50
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бебо — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 38 туристов
Я работаю гидом в Каире, Гизе и Александрии. У меня есть диплом по египтологии, а опыт работы в сфере организации путешествий — более 10 лет. Я работаю с командой гидов — все мы имеем лицензию министерства туризма Египта.
