Что вас ожидает

Египетский национальный музей — хранилище самой большой археологической коллекции в мире, охватывающей все царства Древнего Египта. Вы увидите древние артефакты, в том числе сокровища из гробницы Тутанхамона.

Пирамиды Гизы и Сфинкс. Вы взглянете на легендарные пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, подойдёте к задумчивому Сфинксу и узнаете от гида интереснейшие факты о Древнем Египте и его правителях.

Вкусный обед в ресторане. Вам предложат блюда египетской кухни в формате «шведского» стола.

По желанию

Прогулка на лодке по Нилу — главному источнику жизни в безводной пустыне. Путешественники, которые не желают плавать на лодке, ожидают в автобусе или рядом с ним.

— главному источнику жизни в безводной пустыне. Путешественники, которые не желают плавать на лодке, ожидают в автобусе или рядом с ним. Шопинг. Вы можете заглянуть в аутентичные магазинчики и найти там как сувениры, так и ценные товары от папирусной фабрики и фабрики натуральных масел.

Организационные детали

Для вашей безопасности трансфер из Шарм-эль-Шейха в Каир организован на большом туристическом 50-местном автобусе Mercedes-Benz с сопровождением полицейского конвоя. Дорога в Каир занимает около 9 часов.

Обязательное требование к экскурсии — вклеенная в паспорт египетская виза со штампом. Если вы не поставили визу в аэропорту по прилёту, можно купить её у нас непосредственно перед экскурсией — 30$ за одну визу.

В стоимость включены: трансфер из отеля в Шарме и обратно, услуги русскоговорящего гида-египтолога, билеты в музей и на территорию пирамид, обед.

Дополнительные расходы (по желанию)