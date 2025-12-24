Мои заказы

К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха

Отправляйтесь в увлекательное путешествие к пирамидам Гизы на комфортабельном автобусе из Шарм-эль-Шейха. Включены посещение музея, обед и гид
Гиза от Шарм-эль-Шейха довольно далека.

Но если посмотреть на пирамиды - ваша заветная мечта, ни время, ни расстояние не могут стать помехой! На комфортабельном автобусе вас доставят к подножию седьмого чуда
читать дальшеуменьшить

света. В Каирском музее вы увидите сотни тысяч древнеегипетских артефактов, включая сокровища Тутанхамона. Также будет возможность прокатиться по Нилу на лодке и на верблюдах по пустыне.

В стоимость включены трансфер, услуги гида-египтолога, билеты в музей и на территорию пирамид, а также обед в ресторане

4.4
31 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚌 Комфортабельный автобус
  • 🏛️ Посещение Египетского музея
  • 📜 Увидеть пирамиды Гизы
  • 🍽️ Вкусный обед
  • 🐪 Катание на верблюде
  • 🛍️ Шопинг в аутентичных магазинах
К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха

Что можно увидеть

  • Египетский национальный музей
  • Пирамиды Гизы
  • Сфинкс

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Египетский национальный музей — хранилище самой большой археологической коллекции в мире, охватывающей все царства Древнего Египта. Вы увидите древние артефакты, в том числе сокровища из гробницы Тутанхамона.
Пирамиды Гизы и Сфинкс. Вы взглянете на легендарные пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, подойдёте к задумчивому Сфинксу и узнаете от гида интереснейшие факты о Древнем Египте и его правителях.
Вкусный обед в ресторане. Вам предложат блюда египетской кухни в формате «шведского» стола.

По желанию

  • Прогулка на лодке по Нилу — главному источнику жизни в безводной пустыне. Путешественники, которые не желают плавать на лодке, ожидают в автобусе или рядом с ним.
  • Шопинг. Вы можете заглянуть в аутентичные магазинчики и найти там как сувениры, так и ценные товары от папирусной фабрики и фабрики натуральных масел.

Организационные детали

  • Для вашей безопасности трансфер из Шарм-эль-Шейха в Каир организован на большом туристическом 50-местном автобусе Mercedes-Benz с сопровождением полицейского конвоя. Дорога в Каир занимает около 9 часов.
  • Время выезда из Шарм-эль-Шейха с 00:30 до 01:30. Возвращение в Шарм — к 02:00 ночи следующего дня.
  • Обязательное требование к экскурсии — вклеенная в паспорт египетская виза со штампом. Если вы не поставили визу в аэропорту по прилёту, можно купить её у нас непосредственно перед экскурсией — 30$ за одну визу.
  • В стоимость включены: трансфер из отеля в Шарме и обратно, услуги русскоговорящего гида-египтолога, билеты в музей и на территорию пирамид, обед.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Прогулка на лодке по Нилу — $10.
  • Вход внутрь пирамиды Хеопса — 900 египетских фунтов (оплата на кассе только в местной валюте).
  • Катание на верблюде возле пирамид — $5.
  • Напитки во время обеда — $1-3.

ежедневно в 00:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 00:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мидо
Мидо — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 644 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Мидо. Я живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе более 15 лет, являюсь гидом и директором экскурсионной компании. Имею богатый опыт в сфере туризма и организации экскурсий по всему Египту. Со своей командой профессиональных гидов сделаю ваш отдых интересным, познавательным и незабываемым!

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
1
3
7
2
1
1
Серых
Поездка насыщенная событиями. Отдельное спасибо за гида-египтолога Мухаммеда. Наверное, более увлеченного человека и разговорчивого на любые темы трудно найти. Гид очень понравился. Все, как и в других поездках. Музей Каира
читать дальшеуменьшить

старый, магазин духов с дегустацией, прогулка по Нилу, обед в ресторане, поездка в Гизу, пирамиды с лучших локаций, сфинкс, который на удивление, не такой большой, как казалось. Можно внутрь пирамид зайти. Но, сам лаз страшноват даже в небольшую пирамиду, который бесплатный. Кто-то спускался. Ничего особенного, внутри - камера более просторная. Вокруг возит автобус. Людей тут много в любое время года, наверное. Кстати, визы просто сфотографировали. Их даже предъявлять не пришлось. Места бы в автобусе для ног побольше: высоким людям тесно. Но, мы выбрали старый музей и нас пересадили в небольшой автобус.
Совет: выбирайте старый музей Каира. Потом вечером группа собралась в большой автобус, и поехали в Шарм назад.

Поездка насыщенная событиями. Отдельное спасибо за гида-египтолога Мухаммеда. Наверное, более увлеченного человека и разговорчивого на любые
Поездка насыщенная событиями. Отдельное спасибо за гида-египтолога Мухаммеда. Наверное, более увлеченного человека и разговорчивого на любые
Поездка насыщенная событиями. Отдельное спасибо за гида-египтолога Мухаммеда. Наверное, более увлеченного человека и разговорчивого на любые
Поездка насыщенная событиями. Отдельное спасибо за гида-египтолога Мухаммеда. Наверное, более увлеченного человека и разговорчивого на любые
Поездка насыщенная событиями. Отдельное спасибо за гида-египтолога Мухаммеда. Наверное, более увлеченного человека и разговорчивого на любые
Поездка насыщенная событиями. Отдельное спасибо за гида-египтолога Мухаммеда. Наверное, более увлеченного человека и разговорчивого на любые
Поездка насыщенная событиями. Отдельное спасибо за гида-египтолога Мухаммеда. Наверное, более увлеченного человека и разговорчивого на любые
Поездка насыщенная событиями. Отдельное спасибо за гида-египтолога Мухаммеда. Наверное, более увлеченного человека и разговорчивого на любые+2
Поездка насыщенная событиями. Отдельное спасибо за гида-египтолога Мухаммеда. Наверное, более увлеченного человека и разговорчивого на любые
Поездка насыщенная событиями. Отдельное спасибо за гида-египтолога Мухаммеда. Наверное, более увлеченного человека и разговорчивого на любые
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Это было НЕВЕРОЯТНО!!! Я заказала экскурсию ещё из Калининграда, из-за необходимости в короткий срок успеть увидеть много. Неприятным моментом была реакция гида тур компании, от которой мы летали, он узнал,
читать дальшеуменьшить

что мы едем не с этой организацией и начал на нас кричать. Я практически сразу связалась с Мидо, он мне ещё раз все разъяснил и ночью мы отправились в самую увлекательную поездку в мой жизни. Организовано все на высшем уровне! Сопровождение, внимание гидов, повышенная безопасность. Да, сам путь нелегкий, но это стоит того! Мидо до такой степени интересно и увлекательно рассказывал историю Египта, что я за эту экскурсию узнала больше, чем за весь курс в учебнике школы. Великолепная прогулка по Нилу, прекрасный обед и конечно же ПИРАМИДЫ! Огромное спасибо! Решили, что если в следующем году удастся полететь в отпуск, обязательно ещё раз поедем!

Это было НЕВЕРОЯТНО!!! Я заказала экскурсию ещё из Калининграда, из-за необходимости в короткий срок успеть увидеть
Это было НЕВЕРОЯТНО!!! Я заказала экскурсию ещё из Калининграда, из-за необходимости в короткий срок успеть увидеть
Это было НЕВЕРОЯТНО!!! Я заказала экскурсию ещё из Калининграда, из-за необходимости в короткий срок успеть увидеть
Это было НЕВЕРОЯТНО!!! Я заказала экскурсию ещё из Калининграда, из-за необходимости в короткий срок успеть увидеть
Это было НЕВЕРОЯТНО!!! Я заказала экскурсию ещё из Калининграда, из-за необходимости в короткий срок успеть увидеть
Это было НЕВЕРОЯТНО!!! Я заказала экскурсию ещё из Калининграда, из-за необходимости в короткий срок успеть увидеть
Это было НЕВЕРОЯТНО!!! Я заказала экскурсию ещё из Калининграда, из-за необходимости в короткий срок успеть увидеть
Это было НЕВЕРОЯТНО!!! Я заказала экскурсию ещё из Калининграда, из-за необходимости в короткий срок успеть увидеть+1
Это было НЕВЕРОЯТНО!!! Я заказала экскурсию ещё из Калининграда, из-за необходимости в короткий срок успеть увидеть
Вам был полезен этот отзыв?
П
Прекрасная экскурсия, но рассчитывайте свои силы. Очень долгая поездка на автобусе, обязательно берите с собой подушки, либо что- то мягкое под голову. Было много остановок, так как нас ехало около
читать дальшеуменьшить

5 автобусов, на остановках были буфеты, туалет. Сопровождающий гид- Юсуф, супер! Молодец! Всегда всех собирал, проверял и пересчитывал, что бы никого не забыть! Решал проблемные ситуации и даже в какой то мере щекотливые🫣 Экскурсия в музее сжатая, но не нудная, информация принималась и понималась с 1 раза Прогулка по Нилу платная, 10$, не очень познавательная, но очень увлекательная, просто расслабится и посмотреть, послушать музыку и сделать пару красивых кадров.
Обед был супер, в формате шведского стола, не смотря на большое количество человек, мы достаточно быстро сели и взяли себе обед, после чего отправились на то самое место, куда все так пытаются доехать) ПИРАМИДЫ Очень величественные, сразу говорю что на обзорную точку ехать стоит, мы поехали на верблюдах цена 10$, оттуда открывается вид на все пирамиды сразу, местные нас пофоткали, затем стали просить чай(так скажем)
Давать им деньги или нет, выбор за каждым, мы дали 2$ за двоих, что бы не было обидно никому)
Посетили магазин масел, зайти стоит, покупать или нет, выбор ваш) никто ни к чему не принуждает, нам было просто интересно)
Подводя итоги. На экскурсию ехать однозначно стоит, у себя дома вы пирамид точно не увидите, ни разу не жалею потраченного времени А эту неотъемлемую часть в виде разрух, попрошаек и торговцев никуда не деть, но ведь в этом и есть весь колорит😊🙏🏻

Прекрасная экскурсия, но рассчитывайте свои силы. Очень долгая поездка на автобусе, обязательно берите с собой подушки,
Прекрасная экскурсия, но рассчитывайте свои силы. Очень долгая поездка на автобусе, обязательно берите с собой подушки,
Прекрасная экскурсия, но рассчитывайте свои силы. Очень долгая поездка на автобусе, обязательно берите с собой подушки,
Прекрасная экскурсия, но рассчитывайте свои силы. Очень долгая поездка на автобусе, обязательно берите с собой подушки,
Прекрасная экскурсия, но рассчитывайте свои силы. Очень долгая поездка на автобусе, обязательно берите с собой подушки,
Прекрасная экскурсия, но рассчитывайте свои силы. Очень долгая поездка на автобусе, обязательно берите с собой подушки,
Прекрасная экскурсия, но рассчитывайте свои силы. Очень долгая поездка на автобусе, обязательно берите с собой подушки,
Прекрасная экскурсия, но рассчитывайте свои силы. Очень долгая поездка на автобусе, обязательно берите с собой подушки,
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Прекрасная экскурсия, но рекомендую трезво оценивать свои силы. Долгая поездка на автобусе, обязательно берите с собой подушку и одеяло. Были остановки на заправках - туалет, буфет, разминка, покурить. Сопровождающий гид
читать дальшеуменьшить

Юсуф супер молодец! Всех собирает, следит что бы группа не расходилась, по очередям протаскивал. Даже решал проблемные ситуации в автобусе (вопрос откидывание спинки кресла уж очень остро стоял, будьте готовы). Экскурсия в музее сжатая, но при этом всё самое интересное мы увидели. Прогулка по Нилу 10$ и да стоит того, мне понравилось. Замечательно покатались, послушали музыку, посмотрели красоты вокруг, а гид Юсуф нас пофоткал. Перед пирамидами другой гид-историк рассказал, что у них есть договоренность с извозчиками на колесницах/верблюдах 10$ с человека. Мы взяли у него колесницу, поехали к смотровой где видно сразу все пирамиды, извозчик нас по фотографировал и отвез обратно к автобусу. Мне конечно больше понравился сам процесс поездки на колеснице, чем фото сделанные извозчиком)) но мы и сами там сделали пару фото самостоятельно неплохих. Были некоторые намеки на чаевые от водителя колесницы, на что наши доблестные гиды вышли из автобуса и своим видом решили вопрос. Потом свободное время у пирамид, где можно походить самостоятельно и сделать фотографии. Сфинкс тоже прекрасен. Был суперский обед в формате шведского стола, а на стол поставили поднос с курицей и кебабами, ну очень вкусные. Папирус и масла абсолютно не принужденные остановки, тут уж каждый сам решает, мне лично было интересно посмотреть, но покупать ничего не стали. Подводя итоги, экскурсию советую, пирамиды надо увидеть хотя бы раз в жизни поставить эту галочку. Остальные моменты с торговцами, попрошайками, разрухой и прочим это часть неотъемлемая часть колорита, которую тоже было интересно увидеть. Поэтому, что бы не омрачить себе поездку прислушивайтесь к гидам, будьте аккуратны с продавцами и самое главное настрой! Если ты рад миру, то и мир рад тебе.

Прекрасная экскурсия, но рекомендую трезво оценивать свои силы. Долгая поездка на автобусе, обязательно берите с собой
Прекрасная экскурсия, но рекомендую трезво оценивать свои силы. Долгая поездка на автобусе, обязательно берите с собой
Прекрасная экскурсия, но рекомендую трезво оценивать свои силы. Долгая поездка на автобусе, обязательно берите с собой
Прекрасная экскурсия, но рекомендую трезво оценивать свои силы. Долгая поездка на автобусе, обязательно берите с собой
Прекрасная экскурсия, но рекомендую трезво оценивать свои силы. Долгая поездка на автобусе, обязательно берите с собой
Прекрасная экскурсия, но рекомендую трезво оценивать свои силы. Долгая поездка на автобусе, обязательно берите с собой
Прекрасная экскурсия, но рекомендую трезво оценивать свои силы. Долгая поездка на автобусе, обязательно берите с собой
Прекрасная экскурсия, но рекомендую трезво оценивать свои силы. Долгая поездка на автобусе, обязательно берите с собой+2
Прекрасная экскурсия, но рекомендую трезво оценивать свои силы. Долгая поездка на автобусе, обязательно берите с собой
Прекрасная экскурсия, но рекомендую трезво оценивать свои силы. Долгая поездка на автобусе, обязательно берите с собой
Вам был полезен этот отзыв?
И
7 февраля 2024 года мы ездили на экскурсию к пирамидам. Экскурсия понравилась, но хотелось бы что бы времени на пирамиды уделялось больше, как цель поездки у всех именно туда. Программа
читать дальшеуменьшить

была как и заявлена в экскурсии Понравились организационные моменты гид который организовывал экскурсию Махмуд всегда был на связи в WhatsApp по любви вопросам Гид который нас сопровождал в Каир Юсиф проявил себя очень ответственным парнем, после каждой высадки посадки он пересчитывал участников экскурсии Так же не мало важный момент в нашей экскурсии было много людей из разных стран,в Кире к каждой группе прикрепили своего гида который разговаривал на языках каждого туриста Так же весь маршрут нас сопровождал сотрудник полиции

7 февраля 2024 года мы ездили на экскурсию к пирамидам. Экскурсия понравилась, но хотелось бы что
7 февраля 2024 года мы ездили на экскурсию к пирамидам. Экскурсия понравилась, но хотелось бы что
7 февраля 2024 года мы ездили на экскурсию к пирамидам. Экскурсия понравилась, но хотелось бы что
7 февраля 2024 года мы ездили на экскурсию к пирамидам. Экскурсия понравилась, но хотелось бы что
7 февраля 2024 года мы ездили на экскурсию к пирамидам. Экскурсия понравилась, но хотелось бы что
7 февраля 2024 года мы ездили на экскурсию к пирамидам. Экскурсия понравилась, но хотелось бы что
7 февраля 2024 года мы ездили на экскурсию к пирамидам. Экскурсия понравилась, но хотелось бы что
Вам был полезен этот отзыв?
Евгений
Доброго дня. Сомневался в покупке тура из-за цены-это моим прикидкам -30$ от тура отеля на человека, но не пожалел ни разу.
Могу немного путать последовательность событий.
Забираем микроавтобус и везет на общий
читать дальшеуменьшить

сбор в Шарм-далее большой автобус Мерседес долго и с остановками (около 9 часов) везет в музей-в автобусе комфортно (мы накрылись арафаиками-прохладно- было хорошо) интересный гид рассказал про музей, прошли по основным залам, особенно без свободного времени, но все интересно, спокойно, с наушниками для прослушивания лекции, катание по Нилу забавно, за допплату-немного придает сил на воде, музей попируса(чистый комерц, но без приставаний), обед (на удивление очень неплох-наедаешься точно, тут возьмите сок манго-около 2 долларов, но ооочень вкусно), пирамиды-супер-хотелось бы побольше времени, но 1 час тут и 1 час панорама сфинкс нормально-тут сколько не дай времени-мало. обязательно берите лошадок или верблюдов-катают долго и много увидите,пофоткают, иначе тяжело все обойти, тут гид предлагает свои услуги «друга»- по факту реально по нормальной цене, мы взяли лошадок на стороне-замучали попрошайничать потом, и цена близкая к гиду, после везут на фабрику масел, кремов и прочего(первоначально конечно думается, что фигня, но крема неплохие, мыло тоже в подарок, а как потом Оказалось в Шарме и дешевле магазинов там)
итого Своих денег стоит на 200%, дорога тяжелая, если вы не можете спать сидя или 190 см+ рост, но она забывается а пирамиды того стоят-нужно обязательно побывать там.
П. с. В автобусе забыли детскую игрушку при выходе-казалось бы мелочь, но её нашли и привезли в отель, что совсем убедило меня в правильном выборе🫶

Доброго дня. Сомневался в покупке тура из-за цены-это моим прикидкам -30$ от тура отеля на человека, но не пожалел ни разу.
Доброго дня. Сомневался в покупке тура из-за цены-это моим прикидкам -30$ от тура отеля на человека, но не пожалел ни разу.
Доброго дня. Сомневался в покупке тура из-за цены-это моим прикидкам -30$ от тура отеля на человека, но не пожалел ни разу.
Доброго дня. Сомневался в покупке тура из-за цены-это моим прикидкам -30$ от тура отеля на человека, но не пожалел ни разу.
Доброго дня. Сомневался в покупке тура из-за цены-это моим прикидкам -30$ от тура отеля на человека, но не пожалел ни разу.
Доброго дня. Сомневался в покупке тура из-за цены-это моим прикидкам -30$ от тура отеля на человека, но не пожалел ни разу.
Доброго дня. Сомневался в покупке тура из-за цены-это моим прикидкам -30$ от тура отеля на человека, но не пожалел ни разу.
Доброго дня. Сомневался в покупке тура из-за цены-это моим прикидкам -30$ от тура отеля на человека, но не пожалел ни разу.+2
Доброго дня. Сомневался в покупке тура из-за цены-это моим прикидкам -30$ от тура отеля на человека, но не пожалел ни разу.
Доброго дня. Сомневался в покупке тура из-за цены-это моим прикидкам -30$ от тура отеля на человека, но не пожалел ни разу.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха

Похожие экскурсии на «К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха»

Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха
На машине
13 часов
64 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха
Посетить музей древностей и заглянуть в глаза Большому сфинксу
Начало: По договорённости
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 02:30 и 03:00
15 авг в 02:30
17 авг в 02:30
$110 за человека
Большой Египетский музей, пирамиды и Великий сфинкс - из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
На машине
13 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Большой Египетский музей, пирамиды и Великий сфинкс - из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
Из Шарм-эль-Шейха - к тайнам древнеегипетской цивилизации (все билеты и обед включены)
Начало: У вашего отеля
Завтра в 03:30
14 авг в 03:30
от $550 за всё до 2 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее
На машине
13 часов
53 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее
Увидеть древние чудеса света и сокровища египетских фараонов
Начало: От вашего отеля
Завтра в 03:00
14 авг в 03:00
от $399 за всё до 4 чел.
Большой Египетский музей и пирамиды Гизы - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
На автобусе
13 часов
6 отзывов
Групповая
Большой Египетский музей и пирамиды Гизы - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
Увидеть сокровища Тутанхамона и прочувствовать величие древних памятников
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 23:30
Завтра в 23:30
14 авг в 23:30
$80 за человека
У нас ещё много экскурсий в Шарм-эш-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шарм-эш-Шейхе
$65 за человека