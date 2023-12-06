Групповая экскурсия к пирамидам Гизы и в Египетский национальный музей
Гиза от Шарм-эль-Шейха довольно далека.
Но если посмотреть на пирамиды — ваша заветная мечта, ни время, ни расстояние не могут стать помехой! На комфортабельном автобусе мы доставим вас к подножию седьмого чуда света.
А заодно сопроводим в Каирский музей с сотней тысяч древнеегипетских артефактов, предложим прокатиться по Нилу на лодке и на верблюдах — по пустыне.
Но если посмотреть на пирамиды — ваша заветная мечта, ни время, ни расстояние не могут стать помехой! На комфортабельном автобусе мы доставим вас к подножию седьмого чуда света.
А заодно сопроводим в Каирский музей с сотней тысяч древнеегипетских артефактов, предложим прокатиться по Нилу на лодке и на верблюдах — по пустыне.
Ближайшие даты:
6
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7
дек
дек
8
дек
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10
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Египетский национальный музей — хранилище самой большой археологической коллекции в мире, охватывающей все царства Древнего Египта. Вы увидите древние артефакты, в том числе сокровища из гробницы Тутанхамона.
Пирамиды Гизы и Сфинкс. Вы взглянете на легендарные пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, подойдёте к задумчивому Сфинксу и узнаете от гида интереснейшие факты о Древнем Египте и его правителях.
Вкусный обед в ресторане. Вам предложат блюда египетской кухни в формате «шведского» стола.
По желанию
- Прогулка на лодке по Нилу — главному источнику жизни в безводной пустыне. Путешественники, которые не желают плавать на лодке, ожидают в автобусе или рядом с ним.
- Шопинг. Вы можете заглянуть в аутентичные магазинчики и найти там как сувениры, так и ценные товары от папирусной фабрики и фабрики натуральных масел.
Организационные детали
- Для вашей безопасности трансфер из Шарм-эль-Шейха в Каир организован на большом туристическом 50-местном автобусе Mercedes-Benz с сопровождением полицейского конвоя. Дорога в Каир занимает около 9 часов.
- Обязательное требование к экскурсии — вклеенная в паспорт египетская виза со штампом. Если вы не поставили визу в аэропорту по прилёту, можно купить её у нас непосредственно перед экскурсией — 30$ за одну визу.
- В стоимость включены: трансфер из отеля в Шарме и обратно, услуги русскоговорящего гида-египтолога, билеты в музей и на территорию пирамид, обед.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Прогулка на лодке по Нилу — $10.
- Вход внутрь пирамиды Хеопса — 900 египетских фунтов (оплата на кассе только в местной валюте).
- Катание на верблюде возле пирамид — $5.
- Напитки во время обеда — $1-3.
ежедневно в 00:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 00:30Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mido — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Здравствуйте! Меня зовут Мидо. Я живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе более 15 лет, являюсь гидом и директором экскурсионной компании. Имею богатый опыт в сфере туризма и организации экскурсий по всему Египту. Со своей командой профессиональных гидов сделаю ваш отдых интересным, познавательным и незабываемым!
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