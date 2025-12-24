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Юсуф супер молодец! Всех собирает, следит что бы группа не расходилась, по очередям протаскивал. Даже решал проблемные ситуации в автобусе (вопрос откидывание спинки кресла уж очень остро стоял, будьте готовы). Экскурсия в музее сжатая, но при этом всё самое интересное мы увидели. Прогулка по Нилу 10$ и да стоит того, мне понравилось. Замечательно покатались, послушали музыку, посмотрели красоты вокруг, а гид Юсуф нас пофоткал. Перед пирамидами другой гид-историк рассказал, что у них есть договоренность с извозчиками на колесницах/верблюдах 10$ с человека. Мы взяли у него колесницу, поехали к смотровой где видно сразу все пирамиды, извозчик нас по фотографировал и отвез обратно к автобусу. Мне конечно больше понравился сам процесс поездки на колеснице, чем фото сделанные извозчиком)) но мы и сами там сделали пару фото самостоятельно неплохих. Были некоторые намеки на чаевые от водителя колесницы, на что наши доблестные гиды вышли из автобуса и своим видом решили вопрос. Потом свободное время у пирамид, где можно походить самостоятельно и сделать фотографии. Сфинкс тоже прекрасен. Был суперский обед в формате шведского стола, а на стол поставили поднос с курицей и кебабами, ну очень вкусные. Папирус и масла абсолютно не принужденные остановки, тут уж каждый сам решает, мне лично было интересно посмотреть, но покупать ничего не стали. Подводя итоги, экскурсию советую, пирамиды надо увидеть хотя бы раз в жизни поставить эту галочку. Остальные моменты с торговцами, попрошайками, разрухой и прочим это часть неотъемлемая часть колорита, которую тоже было интересно увидеть. Поэтому, что бы не омрачить себе поездку прислушивайтесь к гидам, будьте аккуратны с продавцами и самое главное настрой! Если ты рад миру, то и мир рад тебе.