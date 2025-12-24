Гиза от Шарм-эль-Шейха довольно далека.
Но если посмотреть на пирамиды - ваша заветная мечта, ни время, ни расстояние не могут стать помехой! На комфортабельном автобусе вас доставят к подножию седьмого чуда
Но если посмотреть на пирамиды - ваша заветная мечта, ни время, ни расстояние не могут стать помехой! На комфортабельном автобусе вас доставят к подножию седьмого чуда
6 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Комфортабельный автобус
- 🏛️ Посещение Египетского музея
- 📜 Увидеть пирамиды Гизы
- 🍽️ Вкусный обед
- 🐪 Катание на верблюде
- 🛍️ Шопинг в аутентичных магазинах
Что можно увидеть
- Египетский национальный музей
- Пирамиды Гизы
- Сфинкс
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Египетский национальный музей — хранилище самой большой археологической коллекции в мире, охватывающей все царства Древнего Египта. Вы увидите древние артефакты, в том числе сокровища из гробницы Тутанхамона.
Пирамиды Гизы и Сфинкс. Вы взглянете на легендарные пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, подойдёте к задумчивому Сфинксу и узнаете от гида интереснейшие факты о Древнем Египте и его правителях.
Вкусный обед в ресторане. Вам предложат блюда египетской кухни в формате «шведского» стола.
По желанию
- Прогулка на лодке по Нилу — главному источнику жизни в безводной пустыне. Путешественники, которые не желают плавать на лодке, ожидают в автобусе или рядом с ним.
- Шопинг. Вы можете заглянуть в аутентичные магазинчики и найти там как сувениры, так и ценные товары от папирусной фабрики и фабрики натуральных масел.
Организационные детали
- Для вашей безопасности трансфер из Шарм-эль-Шейха в Каир организован на большом туристическом 50-местном автобусе Mercedes-Benz с сопровождением полицейского конвоя. Дорога в Каир занимает около 9 часов.
- Время выезда из Шарм-эль-Шейха с 00:30 до 01:30. Возвращение в Шарм — к 02:00 ночи следующего дня.
- Обязательное требование к экскурсии — вклеенная в паспорт египетская виза со штампом. Если вы не поставили визу в аэропорту по прилёту, можно купить её у нас непосредственно перед экскурсией — 30$ за одну визу.
- В стоимость включены: трансфер из отеля в Шарме и обратно, услуги русскоговорящего гида-египтолога, билеты в музей и на территорию пирамид, обед.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Прогулка на лодке по Нилу — $10.
- Вход внутрь пирамиды Хеопса — 900 египетских фунтов (оплата на кассе только в местной валюте).
- Катание на верблюде возле пирамид — $5.
- Напитки во время обеда — $1-3.
ежедневно в 00:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 00:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мидо — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 644 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Мидо. Я живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе более 15 лет, являюсь гидом и директором экскурсионной компании. Имею богатый опыт в сфере туризма и организации экскурсий по всему Египту. Со своей командой профессиональных гидов сделаю ваш отдых интересным, познавательным и незабываемым!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Поездка насыщенная событиями. Отдельное спасибо за гида-египтолога Мухаммеда. Наверное, более увлеченного человека и разговорчивого на любые темы трудно найти. Гид очень понравился. Все, как и в других поездках. Музей Каира
+2
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Это было НЕВЕРОЯТНО!!! Я заказала экскурсию ещё из Калининграда, из-за необходимости в короткий срок успеть увидеть много. Неприятным моментом была реакция гида тур компании, от которой мы летали, он узнал,
+1
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П
Прекрасная экскурсия, но рассчитывайте свои силы. Очень долгая поездка на автобусе, обязательно берите с собой подушки, либо что- то мягкое под голову. Было много остановок, так как нас ехало около
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Прекрасная экскурсия, но рекомендую трезво оценивать свои силы. Долгая поездка на автобусе, обязательно берите с собой подушку и одеяло. Были остановки на заправках - туалет, буфет, разминка, покурить. Сопровождающий гид
+2
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И
7 февраля 2024 года мы ездили на экскурсию к пирамидам. Экскурсия понравилась, но хотелось бы что бы времени на пирамиды уделялось больше, как цель поездки у всех именно туда. Программа
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Доброго дня. Сомневался в покупке тура из-за цены-это моим прикидкам -30$ от тура отеля на человека, но не пожалел ни разу.
Могу немного путать последовательность событий.
Забираем микроавтобус и везет на общий
Могу немного путать последовательность событий.
Забираем микроавтобус и везет на общий
+2
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