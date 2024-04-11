Каир и Александрия на автобусе - поездка на 2 дня

Экскурсия в Каир из Шарм-Эль-Шейха на автобусе: посетите пирамиды Гизы за 2 дня
Если вы были в Египте и не видели знаменитых пирамид в Гизе — значит вы не были в Египте! Мы приглашаем вас в двухдневное путешествие по Каиру. Мы составили максимально полную программу.

Вы увидите все главные достопримечательности столицы — от пирамид в Гизе и резиденции египетских королей Монтаза до мечети XVIII века и арабского форта XV века.
4.74
31 отзыв
Каир и Александрия на автобусе - поездка на 2 дня
Каир и Александрия на автобусе - поездка на 2 дня
Каир и Александрия на автобусе - поездка на 2 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 00:30

Описание тура

День 1 Вас ждёт экскурсия в Каире. Если вы не видели пирамиды — вы не видели Египта. Цивилизация Древнего Египта оказала колоссальное воздействие на развитие других цивилизаций, популяризации письменности и грамотности.
  • Автобус забирает гостей из гостиницы. Группа знакомится с русскоязычным экскурсоводом;
  • Исследование Египетского Национального музея, хранящего в себе более 120-ти тысяч уникальных оригинальных предметов, включая бесценное собрание золотых запасов Тутанхамона;
  • Наконец, долгожданная цель поездки — осмотр пирамид и Сфинкса;
  • Посещение салона-магазина парфюмерных масел и самобытной экспозиции папируса;
  • Первый день экскурсии в Каир заканчивается расселением в отеле. День 2 • Завтрак и выезд из гостиницы рано утром;
  • Александрия — королевский город, основанный Александром Македонским, торговый центр Египетской империи, первый культурный центр мира. Место, пережившее упадок;
  • Сто десятиметровый Форт Кайт-бей: классическая круглая крепость с завораживающей историей;
  • Гидробиологический музей: несколько десятков огромных аквариумов и потрясающий экспонат — настоящий скелет кита;
  • Дворцово-парковый ансамбль Монтаза: сезонная резиденция египетских королей, наиболее популярное место для отдыха;
  • Мечеть Абу-эль-Аббаса, основанная в XVIII веке;
  • Выдающаяся Александрийская библиотека (осмотр снаружи). В своё время в библиотеке трудились Архимед и Эвклид;
  • Средиземное море, релаксация;
  • Перерыв на ланч (шведский стол);
  • Автобус привозит гостей в гостиницу в Шарм-эль-Шейхе.

ежедневно, в 00:30

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)$162
Дети (от 6 до 11 лет включительно)$126
Дети (до 5 лет включительно)$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Египетский Национальный музей
  • Пирамиды и Сфинкс в Гизе
  • Салон-магазина парфюмерных масел
  • Самобытная экспозиция папируса
  • Форт Кайт-бей
  • Дворцово-парковый ансамбль Монтаза
  • Мечеть Абу-эль-Аббаса
  • Александрийская библиотека (осмотр снаружи)
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Проживание
  • Питание (1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин)
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберём вас из отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, в 00:30
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах
  • Евро
  • Египетских фунтах по курсу
  • А также переводом на российскую карту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 31 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
11 апр 2024
Четкая организация, много событий,. Отличные условия ночевки, ужин, обеды, завтрак. Есть вопросы к содержанию в Александрии: не хватило древности, не показали колонну Диаклетиана, греко-римский музей, некрополь античный, коптскую церковь, интересно
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было бы обзорную по районам современного города. Также хотелось бы больше информации по истории Египта во время движения в автобусе: разные эпохи, датировки, завоевания, современная экономика, чем живут сейчас. На улице по жаре уже сложно слушать и в толпе туристов тоже сложно воспринимать.

М
18 янв 2024
Покупая экскурсию, будьте готовы к тому, что все заявленные временные рамки, особенно во второй день будут подвинуты. В 00:30 в отеле вы не будете, скорее ближе к трем часам утра.
Дорога
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из и в Шарм-эль-шейх очень мучительная. К этому тоже морально нужно подготовиться.
Сама экскурсия отличная, очень насыщенная. Рекомендую не покупать прогулку по Нилу. Вас в течении 20 минут покатают по короткому рукаву на разбитой лодке, заявленной цены однозначно не стоит. То же самое с лошадиными повозками у пирамид.
Времени в каирском музее критически мало. Папирусную фабрику, фабрику масел (которые по своей сути являются магазинами, где конечно все самое лучшее и конечно нужно немедленно купить) можно было бы выкинуть не краснея. Бездарно потраченные несколько часов.
Александрия очень красивый город, но по факту время в самом городе не превышает 4 часов. Большая его часть почему-то отдана на библиотеку, в которой, если вы не являетесь фанатом египетского кино и современного искусства смотреть особенно нечего. В зал с античным искусством требуется отдельный билет - он в программу не входит. Оставшиеся два часа это галопированная пробежка по городу. Билет в цитадель в стоимость не входит, на аквариум дается 7 минут. Только бросить взгляд на рыб и бежать дальше. Выходит, что больше времени проводишь в пути туда и обратно. Для ознакомления с городом неплохо, наверное, особенно если есть понимание, что в Египет больше возвращаться не планируете.
Очень понравились экскурсоводы Саид и Ахмед.

Д
8 янв 2024
Изнурительная экскурсия, не стоит своих денег. Время не соблюдено вообще: мы выехали в 0:10, два часа просто стояли. Вернулись в отель в 4 утра. Куча бессмысленных остановок. В дороге 70%
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времени. В автобусе невозможно спать-врубают на максимум кондей и орут на весь салон на своем языке. Сам гид ничего особо не рассказывает, времени на посещение мало, постоянно куда то бежишь. Накопите на экскурсию на самолете и будет ок, сюда нет смысла. Отель на дороге, молитва в 5 утра, не поспишь.

Ю
28 авг 2023
Прекрасно организованная экскурсия, в первый день посмотрели всё что было по программе в Каире, потом нас заселили в отель с чудесным видом на пирамиды, поужинали, отдохнули. Утром за нами приехала машина и гид, съездили в Александрию всё посмотрели там и вернулись обратно. Нас посадили на автобус обратно в Шарм. Всё чётко и прекрасно организованно.
A
4 июл 2023
Все понравилось. Особое спасибо нашему гида Саиду. Прекрасный экскурсовод.
А
19 мая 2023
В
19 ноя 2021
7 - 8 ноября 2021 г. мы с дочерью купили в вашей фирме экскурсионный тур из Шарм-эль-Шейха в Каир и далее в Александрию (на 2 дня).
Были большие сомнения, что это
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сможет обойтись без нервотрёпки. Но действительность превзошла все ожидания. Всё было организована на высшем уровне. Хотя экскурсия предусматривала много стыковок и пересадок (что всегда чревато непредсказуемостью), но ваша компания с блеском решила все проблемы.
От экскурсии мы получили очень хорошие впечатления и за это благодарны вам.
Отдельное спасибо гиду Ахмаду (к сожалению фамилию не знаем) и организатору туров в Египте Nile Voyage.
Желаем вам и в дальнейшем держать столь высокую марку, и еще хорошего бизнесав наше непростое время.
С уважением
Кузнецов Владимир Николаевич и Елена Кузнецова.

Я
11 ноя 2021
К самой экскурсии вопросов нет, стоит ехать обязательно! Гиды большие молодцы, все рассказали, давали достаточно времени для фото! Пирамиды-восторг, Александрия - любовь!
Н
17 дек 2020
Даже уже всё и не припомнишь! Но эскурсия очень хорошая, длится 2 дня, т. е. к ночи 2 дня мы приехали в гостиницу. Нам также повезло с гидами. С отеля был мужчина, а в Каире подключилась ещё и девушка - очень весёлые.
Л
22 ноя 2020
В общем города Каир и тем более Александрия, это весьма хорошие и интересные египетские города, с их очень разными людьми, но в основном они населены доброжелательными и неплохими людьми, и если вы будете в Египте, то очень рекомендуем вам посетить данные города.
Д
17 ноя 2020
Длительная и познавательная 2х-дневная экскурсия, Гиза и каирский музей величественны, Александрия наполнена морем
С
11 ноя 2020
Народу много, все пиезжают смотреть на Пирамиды. Удивительно, что пирамиды находятся в Гизе - это недалеко от Каира, прямо в центре города. Я вообще думала, что они где-то в пустыне,
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а нет… Вообще в Гизе находятся 3 большие пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина его сыновей, ещё стоят 3 маленькие - пирамиды их жён. Пирамиды огорождены, чтобы люди на них не залазили. Их ещё охраняют полицейские на верблюдах, тоже своего рода бизнесмены, мы сфотографировались с полицейским, а он нам - с вас 1 доллар.

Ж
7 ноя 2020
Замечательная экскурсия по довольно неплохим и интересным городам:)))
К
6 ноя 2020
Конечно, интересно посмотреть на пирамиды воочую. Всё время смотришь их по телевизору, а тут вот они… Необычно, интересно, ещё и Сфинкс!
О
22 окт 2020
Ну, как можно съездить в Египет и не посмотреть на пирамиды Хеопса - последнее из 7 чудес света. Вот и мы решили обязательно съездить.

Тур входит в следующие категории Шарм-Эль-Шейха

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