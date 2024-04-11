Если вы были в Египте и не видели знаменитых пирамид в Гизе — значит вы не были в Египте! Мы приглашаем вас в двухдневное путешествие по Каиру. Мы составили максимально полную программу.
Вы увидите все главные достопримечательности столицы — от пирамид в Гизе и резиденции египетских королей Монтаза до мечети XVIII века и арабского форта XV века.
Вы увидите все главные достопримечательности столицы — от пирамид в Гизе и резиденции египетских королей Монтаза до мечети XVIII века и арабского форта XV века.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:30
Описание тураДень 1 Вас ждёт экскурсия в Каире. Если вы не видели пирамиды — вы не видели Египта. Цивилизация Древнего Египта оказала колоссальное воздействие на развитие других цивилизаций, популяризации письменности и грамотности.
- Автобус забирает гостей из гостиницы. Группа знакомится с русскоязычным экскурсоводом;
- Исследование Египетского Национального музея, хранящего в себе более 120-ти тысяч уникальных оригинальных предметов, включая бесценное собрание золотых запасов Тутанхамона;
- Наконец, долгожданная цель поездки — осмотр пирамид и Сфинкса;
- Посещение салона-магазина парфюмерных масел и самобытной экспозиции папируса;
- Первый день экскурсии в Каир заканчивается расселением в отеле. День 2 • Завтрак и выезд из гостиницы рано утром;
- Александрия — королевский город, основанный Александром Македонским, торговый центр Египетской империи, первый культурный центр мира. Место, пережившее упадок;
- Сто десятиметровый Форт Кайт-бей: классическая круглая крепость с завораживающей историей;
- Гидробиологический музей: несколько десятков огромных аквариумов и потрясающий экспонат — настоящий скелет кита;
- Дворцово-парковый ансамбль Монтаза: сезонная резиденция египетских королей, наиболее популярное место для отдыха;
- Мечеть Абу-эль-Аббаса, основанная в XVIII веке;
- Выдающаяся Александрийская библиотека (осмотр снаружи). В своё время в библиотеке трудились Архимед и Эвклид;
- Средиземное море, релаксация;
- Перерыв на ланч (шведский стол);
- Автобус привозит гостей в гостиницу в Шарм-эль-Шейхе.
ежедневно, в 00:30
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$162
|Дети (от 6 до 11 лет включительно)
|$126
|Дети (до 5 лет включительно)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Египетский Национальный музей
- Пирамиды и Сфинкс в Гизе
- Салон-магазина парфюмерных масел
- Самобытная экспозиция папируса
- Форт Кайт-бей
- Дворцово-парковый ансамбль Монтаза
- Мечеть Абу-эль-Аббаса
- Александрийская библиотека (осмотр снаружи)
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Проживание
- Питание (1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберём вас из отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, в 00:30
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах
- Евро
- Египетских фунтах по курсу
- А также переводом на российскую карту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 31 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Арина
11 апр 2024
Четкая организация, много событий,. Отличные условия ночевки, ужин, обеды, завтрак. Есть вопросы к содержанию в Александрии: не хватило древности, не показали колонну Диаклетиана, греко-римский музей, некрополь античный, коптскую церковь, интересно
М
Мария
18 янв 2024
Покупая экскурсию, будьте готовы к тому, что все заявленные временные рамки, особенно во второй день будут подвинуты. В 00:30 в отеле вы не будете, скорее ближе к трем часам утра.
Дорога
Дорога
Д
Дарья
8 янв 2024
Изнурительная экскурсия, не стоит своих денег. Время не соблюдено вообще: мы выехали в 0:10, два часа просто стояли. Вернулись в отель в 4 утра. Куча бессмысленных остановок. В дороге 70%
Ю
Юлия
28 авг 2023
Прекрасно организованная экскурсия, в первый день посмотрели всё что было по программе в Каире, потом нас заселили в отель с чудесным видом на пирамиды, поужинали, отдохнули. Утром за нами приехала машина и гид, съездили в Александрию всё посмотрели там и вернулись обратно. Нас посадили на автобус обратно в Шарм. Всё чётко и прекрасно организованно.
A
Aric
4 июл 2023
Все понравилось. Особое спасибо нашему гида Саиду. Прекрасный экскурсовод.
А
Анна
19 мая 2023
В
Владимир
19 ноя 2021
7 - 8 ноября 2021 г. мы с дочерью купили в вашей фирме экскурсионный тур из Шарм-эль-Шейха в Каир и далее в Александрию (на 2 дня).
Были большие сомнения, что это
Были большие сомнения, что это
Я
Яна
11 ноя 2021
К самой экскурсии вопросов нет, стоит ехать обязательно! Гиды большие молодцы, все рассказали, давали достаточно времени для фото! Пирамиды-восторг, Александрия - любовь!
Н
Наталья
17 дек 2020
Даже уже всё и не припомнишь! Но эскурсия очень хорошая, длится 2 дня, т. е. к ночи 2 дня мы приехали в гостиницу. Нам также повезло с гидами. С отеля был мужчина, а в Каире подключилась ещё и девушка - очень весёлые.
Л
Лариса
22 ноя 2020
В общем города Каир и тем более Александрия, это весьма хорошие и интересные египетские города, с их очень разными людьми, но в основном они населены доброжелательными и неплохими людьми, и если вы будете в Египте, то очень рекомендуем вам посетить данные города.
Д
Дмитрий
17 ноя 2020
Длительная и познавательная 2х-дневная экскурсия, Гиза и каирский музей величественны, Александрия наполнена морем
С
Светлана
11 ноя 2020
Народу много, все пиезжают смотреть на Пирамиды. Удивительно, что пирамиды находятся в Гизе - это недалеко от Каира, прямо в центре города. Я вообще думала, что они где-то в пустыне,
Ж
Женя
7 ноя 2020
Замечательная экскурсия по довольно неплохим и интересным городам:)))
К
Карина
6 ноя 2020
Конечно, интересно посмотреть на пирамиды воочую. Всё время смотришь их по телевизору, а тут вот они… Необычно, интересно, ещё и Сфинкс!
О
Олег
22 окт 2020
Ну, как можно съездить в Египет и не посмотреть на пирамиды Хеопса - последнее из 7 чудес света. Вот и мы решили обязательно съездить.
Тур входит в следующие категории Шарм-Эль-Шейха
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