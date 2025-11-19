Отправимся в города, история которых уходит вглубь тысячелетий, и пройдём по следам фараонов и Александра Македонского.
Начнём с визитных карточек всей страны — окажемся у самого подножия пирамид Гизы и в
Начнём с визитных карточек всей страны — окажемся у самого подножия пирамид Гизы и в
Описание экскурсии
Организационные детали
Возраст участников — 4+
Программа тура по дням
1 день
Каир: пирамиды, Большой сфинкс, Египетский музей
Дорога из Шарм-эль-Шейха в Каир займёт около 5 часов, прибудем примерно к 8:00. Сначала отправимся к главным символам страны — пирамидам Гизы и Большому сфинксу. Погрузимся в древнюю историю, сделаем фото на панорамной площадке. Затем пойдём в Египетский музей, чтобы осмотреть его выдающиеся сокровища.
2 день
Александрия: библиотека, крепость Кайт-Бей, катакомбы Ком-эль-Шукафа
Завтракаем и едем в Александрию. Мы побываем в библиотеке Александрина и оборонительной крепости Кайт-Бей, построенной в Средневековье на руинах знаменитого маяка, одного из чудес света. Пройдём по набережной вдоль Средиземного моря и спустимся в греко-римские катакомбы Ком-эль-Шукафа. В Шарм-эль-Шейх вернёмся ближе к вечеру.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Шарм-эль-Шейх и обратно в ваш город
- Проживание
- Питание
- Входные билеты
- Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Шарм-эль-Шейхе, 3:00
Завершение: Ваш отель в Шарм-эль-Шейхе, после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руби — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 862 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Руби. Я родилась и выросла в Египте. Я лицензированный гид-историк с дипломом по египтологии и истории и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Дневного Египта и современной жизнью египтян.
Тур входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
Похожие туры из Шарм-эш-Шейха
Завтра в 00:00
21 ноя в 00:00
$52 за человека
Групповая
Пирамиды Гизы и Национальный музей Египта из Шарм-эль-Шейха
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: Ежедневно, выезд после 23:30 (зависит от расположения отеля и наличия у вас визы)
Завтра в 23:30
21 ноя в 23:30
$60 за человека
Израиль из Шарм-эль-Шейха на автобусе (1 день)
Начало: У шлагбаума вашего отеля около 20:30
Расписание: Выезд в ночь с понедельника на а вторник и с четверга на пятницу
Завтра в 20:30
24 ноя в 20:30
$250 за человека