Из Шарм-эль-Шейха в Каир и Александрию: индивидуальный тур с историком-египтологом

Сделать фото с пирамидами и сфинксом, посетить крепость Кайт-Бей, катакомбы Ком-эль-Шукафа и музей
Отправимся в города, история которых уходит вглубь тысячелетий, и пройдём по следам фараонов и Александра Македонского.

Начнём с визитных карточек всей страны — окажемся у самого подножия пирамид Гизы и в
читать дальше

кадре поцелуем Большого сфинкса.

Сходим в Египетский музей — настоящую сокровищницу древностей: саркофагов, мумий, иероглифов, амулетов и тысяч других артефактов.

Затем сменим зной Каира на средиземноморский бриз Александрии, где сохранилось византийское и османское наследие.

Посетим библиотеку Александрина, возведённую на месте античного книгохранилища, и крепость Кайт-Бей, которая заменила одно из чудес света — Фаросский маяк. А также спустимся под землю в катакомбы Ком-эль-Шукафа — крупнейший римский некрополь.

Описание экскурсии

Организационные детали

Возраст участников — 4+

Программа тура по дням

1 день

Каир: пирамиды, Большой сфинкс, Египетский музей

Дорога из Шарм-эль-Шейха в Каир займёт около 5 часов, прибудем примерно к 8:00. Сначала отправимся к главным символам страны — пирамидам Гизы и Большому сфинксу. Погрузимся в древнюю историю, сделаем фото на панорамной площадке. Затем пойдём в Египетский музей, чтобы осмотреть его выдающиеся сокровища.

2 день

Александрия: библиотека, крепость Кайт-Бей, катакомбы Ком-эль-Шукафа

Завтракаем и едем в Александрию. Мы побываем в библиотеке Александрина и оборонительной крепости Кайт-Бей, построенной в Средневековье на руинах знаменитого маяка, одного из чудес света. Пройдём по набережной вдоль Средиземного моря и спустимся в греко-римские катакомбы Ком-эль-Шукафа. В Шарм-эль-Шейх вернёмся ближе к вечеру.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Шарм-эль-Шейх и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Шарм-эль-Шейхе, 3:00
Завершение: Ваш отель в Шарм-эль-Шейхе, после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руби
Руби — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 862 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Руби. Я родилась и выросла в Египте. Я лицензированный гид-историк с дипломом по египтологии и истории и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Дневного Египта и современной жизнью египтян.

