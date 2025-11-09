Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Каир и Александрия для Египта это как Москва и Санкт-Петербург для России. Лицо и сердце, столица и культурный центр. Самые важные города на севере Египта.



Каир - это столица Египта в древнем Египте, занял особое место в римский период, знаменит Вавилоном, и знаменитыми христианскими объектами, старыми монастырями. Каир город контрастов, город тысячи минаретов. Город, где Иисус с девой Марии спрятались.

Описание тура В Каире есть самые интересные места для любителей культуры, архитектуры, старых минаретов, древних монастырей, интересных музеев. Неподалеку от Каира находятся пирамиды Хеопс, Хефренос, Микринос и мистический сфинкс. А также некрополь Сакара, где стоят самая первая пирамида в истории человечества, ступенчатая пирамида Дджосара, пирамиды пятой, шестой династий и мистический загадочный Серапем: огромные масштабные саркофаги, до сих пор не понятно как делали, возили и зачем. Стоит также самая первая столица объединённого Египта город Мемфис, где лежит статуя Рамзеса весом 150 тонн высотой 10 метров. Вторая столица Египта: Город Александрия, который был построен Александром Македонским. Город, где жила легендарная столица Клеопатра седьмая. Александрия - жемчужина средиземного моря, европейский город на земле Египта. Программа насыщенная, интересная. Посвящена любителям истории. Программа: Первый день Каир и Гиза: По вашему желанию выбирайте одну из следующих программ: Первая программа: 1 - национальный египетский музей 2 - пирамиды в Гизе: Хеопс, Хефренос, Микринос и большой сфинкс. вторая программа: 1 - национальный музей 2 - коптский христианский квартал 3 - цитадель Саладина третья программа: 1 - цитадель саладина и алебастровая мечеть 2 - христианский коптский квартал 3 - пирамиды в Гизе и сфинкс четвёртая программа: 1 - христианский коптский квартал 2 - город мусорщиков и монастырь в скале 3 - цитадель 4 - средновековый Каир, улица Алмоаз и рынок Ханильхалили. Важная информация: Имейте при себе: 1-паспорта 2-сухой завтрак 3-личные расходы 4-крем от загара 5-удобная одежда и удобная обувь

