Каир и Александрия для Египта это как Москва и Санкт-Петербург для России. Лицо и сердце, столица и культурный центр. Самые важные города на севере Египта.
Каир - это столица Египта в древнем Египте, занял особое место в римский период, знаменит Вавилоном, и знаменитыми христианскими объектами, старыми монастырями. Каир город контрастов, город тысячи минаретов. Город, где Иисус с девой Марии спрятались.
Каир - это столица Египта в древнем Египте, занял особое место в римский период, знаменит Вавилоном, и знаменитыми христианскими объектами, старыми монастырями. Каир город контрастов, город тысячи минаретов. Город, где Иисус с девой Марии спрятались.
Описание тураВ Каире есть самые интересные места для любителей культуры, архитектуры, старых минаретов, древних монастырей, интересных музеев. Неподалеку от Каира находятся пирамиды Хеопс, Хефренос, Микринос и мистический сфинкс. А также некрополь Сакара, где стоят самая первая пирамида в истории человечества, ступенчатая пирамида Дджосара, пирамиды пятой, шестой династий и мистический загадочный Серапем: огромные масштабные саркофаги, до сих пор не понятно как делали, возили и зачем. Стоит также самая первая столица объединённого Египта город Мемфис, где лежит статуя Рамзеса весом 150 тонн высотой 10 метров. Вторая столица Египта: Город Александрия, который был построен Александром Македонским. Город, где жила легендарная столица Клеопатра седьмая. Александрия - жемчужина средиземного моря, европейский город на земле Египта. Программа насыщенная, интересная. Посвящена любителям истории. Программа: Первый день Каир и Гиза: По вашему желанию выбирайте одну из следующих программ: Первая программа: 1 - национальный египетский музей 2 - пирамиды в Гизе: Хеопс, Хефренос, Микринос и большой сфинкс. вторая программа: 1 - национальный музей 2 - коптский христианский квартал 3 - цитадель Саладина третья программа: 1 - цитадель саладина и алебастровая мечеть 2 - христианский коптский квартал 3 - пирамиды в Гизе и сфинкс четвёртая программа: 1 - христианский коптский квартал 2 - город мусорщиков и монастырь в скале 3 - цитадель 4 - средновековый Каир, улица Алмоаз и рынок Ханильхалили. Важная информация: Имейте при себе: 1-паспорта 2-сухой завтрак 3-личные расходы 4-крем от загара 5-удобная одежда и удобная обувь
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Все памятники Каира
- Гизы и Александрии
Что включено
- Услуги русскоязычного гида/n/nТрансфер/nполициейские разрешения
Что не входит в цену
- Проживание в отеле/nБилеты/nобед/nПрогулка по нилу/nнапитки
Место начала и завершения?
Место вашего прибывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Имейте при себе:
- 1-паспорта
- 2-сухой завтрак
- 3-личные расходы
- 4-крем от загара
- 5-удобная одежда и удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
Похожие туры из Шарм-эш-Шейха
Завтра в 00:00
11 ноя в 00:00
$52 за человека
Израиль из Шарм-эль-Шейха на автобусе (1 день)
Начало: У шлагбаума вашего отеля около 20:30
Расписание: Выезд в ночь с понедельника на а вторник и с четверга на пятницу
Завтра в 20:30
13 ноя в 20:30
$250 за человека
Групповая
Пирамиды Гизы и Национальный музей Египта из Шарм-эль-Шейха
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: Ежедневно, выезд после 23:30 (зависит от расположения отеля и наличия у вас визы)
Завтра в 23:30
11 ноя в 23:30
$60 за человека