Персональный тур по Каиру и окрестностям с комфортом: мечети и пирамиды Гизы (из Шарм-эль-Шейха)
Увидеть сокровища Тутанхамона и погрузиться в атмосферу Старого города
Вы отправитесь в сердце Египта, чтобы увидеть величие древней цивилизации и познакомиться с её многовековым наследием.
Начнём с посещения Египетского музея, где собраны уникальные сокровища фараонов, включая золотую маску Тутанхамона.
Затем вас
ждёт плато Гиза с грандиозными пирамидами Хеопса, Хефрена и Микерина, а также Сфинкс, ставший символом страны.
Вы окажетесь в «Комплексе религий», где рядом расположены древняя мечеть, коптские храмы и синагога Бен-Эзры. Осмотрим цитадель Салах ад-Дина и мечеть Мухаммеда Али, откуда открывается панорама города.
Завершением станет прогулка по шумному рынку Хан эль-Халили с его восточной атмосферой, ароматами специй и легендарным кафе «Эль-Фишави». Жить будем в отеле 4* для комфортного отдыха после экскурсий.
Описание тура
Организационные детали
Документы. Для поездки в Каир необходима виза Full Egypt. Её можно оформить по прилёту в аэропорту Шарм-эль-Шейха ($25) или через организатора за день до тура ($30). Паспорт обязателен для заселения и поездки между городами.
Что взять с собой: удобную одежду по сезону, головной убор и солнцезащитные очки, личные лекарства, зарядное устройство или пауэрбанк, наличные деньги для сувениров и дополнительных активностей.
Рекомендуется заказать ланч-бокс в отеле накануне — это будет ваш завтрак в дороге.
Программа тура по дням
1 день
Египетский музей и плато Гиза
Выезд из Шарм-эль-Шейха состоится ранним утром на автомобиле комфорт-класса. В пути будут остановки для отдыха и завтрака в дорожном кафе с видом на пустыню.
К 8:00 прибытие в Каир и начало экскурсионной программы. Первым пунктом станет Египетский музей — одно из крупнейших собраний древнеегипетских артефактов. Здесь вы увидите уникальные сокровища фараонов, включая знаменитую золотую маску Тутанхамона.
Далее по желанию можно совершить прогулку на фелюке по Нилу и полюбоваться видами города с воды (за доплату). После этого маршрут продолжится на плато Гиза, где находятся главные достопримечательности Египта — пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также величественный Сфинкс.
Обед пройдёт в ресторане с панорамным видом на пирамиды и авторской кухней (напитки оплачиваются отдельно). После экскурсии заселение в отель с видом на пирамиды. Вечер будет свободным: можно отдохнуть и встретить закат на фоне одного из чудес света.
2 день
Старый город, главные мечети и рынок Хан эль-Халили
Утро начнётся с завтрака в отеле с видом на пирамиды. Затем состоится экскурсия в цитадель Салах ад-Дина и мечеть Мухаммеда Али — один из архитектурных символов Каира.
Далее путешествие продолжится в районе Старого Каира — Маср аль-Кадима, известного как «Комплекс религий». Здесь расположены важнейшие святыни разных конфессий: мечеть Амра ибн аль-Аса — старейшая в Африке, коптские христианские церкви, включая Висячую церковь, и синагога Бен-Эзры.
После знакомства с духовным наследием Египта вы отправитесь на рынок Хан эль-Халили. Это место, где можно ощутить атмосферу восточной сказки, приобрести сувениры и попробовать традиционные напитки в знаменитом кафе «Эль-Фишави».
По желанию возможна остановка в местном кафе или на смотровой площадке.
Около 15:30–16:00 выезд обратно в Шарм-эль-Шейх. Прибытие запланировано к полуночи.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтрак и обед
Трансфер из/до Шарм-эль-Шейха
Трансферы по маршруту
Услуги гида
Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
Перелёт до Шарм-эль-Шейха и обратно
Остальное питание
Вход внутрь пирамид (по желанию)
Прогулка на фелюке по Нилу - $15 за человека
Катание на верблюдах или карете (кальеше) - $15 за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шарм-эль-Шейх, точное место - по договорённости, 3:00
Завершение: Шарм-эль-Шейх, точное место - по договорённости, около полуночи (по договорённости возможно другое время)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Махмуд — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 2250 туристов
Я — лицензированный гид-египтолог и организатор индивидуальных экскурсий премиум-класса в Египте. Окончил магистратуру по туризму в Южном федеральном университете (Россия), живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе.
Моя специализация — экскурсии индивидуального и
VIP-формата с полностью продуманной логистикой, комфортным транспортом и вниманием к деталям. Лично контролирую организацию каждого маршрута и работаю только с проверенными водителями и профессиональными гидами.
О моей работе писали в СМИ, меня приглашали на египетское телевидение как эксперта и сопровождающего VIP-гостей и официальных делегаций.
На моих экскурсиях вы увидите Египет спокойно, красиво и без спешки, узнаете историю легко и интересно, а главное — почувствуете максимальный комфорт и заботу.
Моя цель — чтобы каждая поездка была не просто экскурсией, а приятным путешествием с теплом, вниманием и уважением к вашим желаниям.
Отзывы и рейтинг
В
Вадим
20 ноя 2025
Здравствуйте! Готов поделиться своим отзывом об индивидуальной экскурсии из Шарм-Эль-Шейха в Каир:
Когда планировали отдых для нашей семьи с двумя детьми 6-ти и 8-ми лет в Шарм-Эль-Шейхе, встал вопрос о посещении Каира.
Дети мечтали увидеть пирамиды. Но этот вид экскурсии очень не прост для маленьких детей. Нашли на сайте Tripster вариант организации индивидуальной экскурсии на 2 дня с ночевкой в Отеле Каира. Обратились за этим к Махмуду. Задача была увидеть настоящий Каир, самые основные достопримечательности и конечно же пирамиды, при этом чтобы и детям было интересно и не утомить их. Махмуд отнесся к нашей непростой задаче с полной ответственностью. Им был продуман полностью индивидуальный вариант для нас. Четко в назначенное время к отелю подъехал водитель, говорящий по-русски. Дорога прошла быстро, на комфортабельном авто, с остановками по необходимости. Водитель Хэни рассказал нам немного о Египте по пути. Уже в городе нас ждала гид. Для нас был очень важен момент, что бы мы могли в процессе путишествия немного корректировать по возможности наши планы в зависимости от наших пожеланий и возможностей наших детей. И это было полностью соблюдено. Гид Самар очень доброжелательная, рассказала нам много интересной информации. Всегда прислушивалась к нашим просьбам, развлекала детей. Обеды были очень вкусные. А так же отель, предложенный Махмудом для ночевки в Каире (с видом на Пирамиды!), был выше всяких похвал. Встретили нас там как важных персон!)) В первый день мы посмотрели Мечети и церкви, а так же старый город и базар. На следующий день была поездка к пирамидам, в так же прогулка на корабле по Нилу и музей. Мы остались полностью довольны и ни разу не пожалели о таком непростом и очень интересном приключении. Дети были в восторге! Впечатления на всю жизнь у всех! Спасибо большое Махмуду, гиду Самар, а так же водителю Хэни. Однозначно рекомендуем их и для вашего путешествия!