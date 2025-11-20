читать дальше

Дети мечтали увидеть пирамиды. Но этот вид экскурсии очень не прост для маленьких детей.

Нашли на сайте Tripster вариант организации индивидуальной экскурсии на 2 дня с ночевкой в Отеле Каира.

Обратились за этим к Махмуду.

Задача была увидеть настоящий Каир, самые основные достопримечательности и конечно же пирамиды, при этом чтобы и детям было интересно и не утомить их.

Махмуд отнесся к нашей непростой задаче с полной ответственностью. Им был продуман полностью индивидуальный вариант для нас.

Четко в назначенное время к отелю подъехал водитель, говорящий по-русски. Дорога прошла быстро, на комфортабельном авто, с остановками по необходимости. Водитель Хэни рассказал нам немного о Египте по пути. Уже в городе нас ждала гид. Для нас был очень важен момент, что бы мы могли в процессе путишествия немного корректировать по возможности наши планы в зависимости от наших пожеланий и возможностей наших детей. И это было полностью соблюдено. Гид Самар очень доброжелательная, рассказала нам много интересной информации. Всегда прислушивалась к нашим просьбам, развлекала детей.

Обеды были очень вкусные. А так же отель, предложенный Махмудом для ночевки в Каире (с видом на Пирамиды!), был выше всяких похвал. Встретили нас там как важных персон!))

В первый день мы посмотрели Мечети и церкви, а так же старый город и базар. На следующий день была поездка к пирамидам, в так же прогулка на корабле по Нилу и музей.

Мы остались полностью довольны и ни разу не пожалели о таком непростом и очень интересном приключении. Дети были в восторге! Впечатления на всю жизнь у всех!

Спасибо большое Махмуду, гиду Самар, а так же водителю Хэни. Однозначно рекомендуем их и для вашего путешествия!