🚖 Такси Шарм-эль-Шейх — фиксированная цена, комфорт и надёжность! Идеальный вариант для туристов, которые ищут дешёвое такси, быстрый трансфер и прозрачные условия без торга.
Описание трансфер
🚖 Такси по Шарму — единая цена 18 USD, никаких сюрпризов! Простой и понятный сервис: комфортный трансфер в любую точку Шарма, — по заранее известной цене. Без торга, без обмана, без стресса.
📍 Новые машины 💨 Быстрая подача 💵 Оплата наличными или переводом в рублях 📲 Бронирование через Whats
App — в 1 клик! Важная информация: ✅ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВАШЕМ ТРАНСФЕРЕ 🚖 Такси с фиксированной ценой Прозрачные условия: никаких скрытых доплат — итоговая стоимость известна заранее. Идеально для туристов, ищущих надёжный трансфер в Шарм-эль-Шейх, удобное такси до Старого рынка, Fsrsha cafè, Наама Бей, Сохо Сквер или аэропорта. 📍 Место посадки: у шлагбаума отеля или по указанному вами адресу 👤 Русскоязычная поддержка 24/7 💵 Оплата • Наличные: доллары / евро / египетские фунты • Перевод в рублях: по курсу 1 $ = 89₽ 📌 Важно:
Цена указана за всю машину, а не за каждого пассажира • Все машины — чистые, современные, с кондиционером (SUV) • Максимум 4 человека за базовый тариф • За каждого пассажира сверх 4 — доплата 5$ ✈️ Если рейс задержится Мы отслеживаем ваш прилёт через Flightradar. В случае раннего прилёта или задержки мы подстроимся под фактическое время — водитель встретит вас точно в момент вашего прибытия. Вам не нужно переживать или доплачивать.
🕒 Расписание:⏰ Время подачи транспорта согласовывается индивидуально — в зависимости от вашего рейса, отеля или пожеланий. 📍 Место встречи: у входа в отель / перед шлагбаумом отеля / у терминала аэропорта🚖 Тип транспорта: частное такси с кондиционером (1–4 или 5–12 человек)📲 За день до поездки мы свяжемся с вами в WhatsApp для подтверждения всех деталей.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 🚖 Какие места вы сможете посетить с нашим такси:
- С нашей удобной и надёжной службой такси вы легко и с комфортом доберётесь до самых популярных мест Шарм-эль-Шейха и за его пределами:
- 🔸 Аэропорт Шарм-эль-Шейха
- Встреча и трансфер без ожиданий и суеты
- 🔸 Старый город (Old Market)
- Идеальное место для покупок, прогулок и ужина с видом на мечеть
- 🔸 Наама-Бей
- Центр ночной жизни, шопинга и ресторанов
- 🔸 Сохо Сквер
- Модный район с шоу фонтанов, катком и стильными кафе
- Путешествуйте свободно и без переплат - мы отвезём вас туда, куда хотите
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Интернет в машине
Где начинаем и завершаем?
Начало: 📍 Место начала экскурсии: 🔸 Время и место встречи сообщаются заранее (за сутки) 🔸 Как правило
Завершение: По желанию
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
