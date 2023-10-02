Индивидуальный трансфер в Шарм-эль-Шейхе — это комфорт и сэкономленное время. Профессиональный водитель встретит вас в зале прилёта с именной табличкой, поможет с багажом и доставит по указанному адресу за фиксированную цену.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Надёжная, приятная и безопасная поездка

Вам больше не нужно стоять в длинных очередях в аэропорту, чтобы взять такси или сесть в автобус-шаттл. С нами можно расслабиться и спокойно начать отдых: лицензированный водитель встретит вас в любое время с именной табличкой в руках, поможет с вещами и отвезёт в нужное место на комфортабельном чистом автомобиле. Не переживайте, если рейс задержится, — мы обязательно вас дождёмся!

Организационные детали

В стоимость услуги включены: