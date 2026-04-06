Индивидуальный трансфер в Шарм-эль-Шейхе — это комфорт и сэкономленное время.
Профессиональный водитель встретит вас в зале прилёта с именной табличкой, поможет с багажом и доставит по указанному адресу за фиксированную цену.
Профессиональный водитель встретит вас в зале прилёта с именной табличкой, поможет с багажом и доставит по указанному адресу за фиксированную цену.
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфорт и безопасность
- 🕒 Экономия времени
- 📋 Встреча с именной табличкой
- 🧳 Помощь с багажом
- 💼 Фиксированная цена
- 🚕 Лицензированный водитель
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Для трансфера в Шарм-эль-Шейхе подходят любые месяцы, так как услуга не зависит от погодных условий. Вы можете забронировать трансфер в любое время года и наслаждаться комфортной поездкой.
Сейчас август — это идеальное время.
Описание трансфер
Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Надёжная, приятная и безопасная поездка
Вам больше не нужно стоять в длинных очередях в аэропорту, чтобы взять такси или сесть в автобус-шаттл. С нами можно расслабиться и спокойно начать отдых: лицензированный водитель встретит вас в любое время с именной табличкой в руках, поможет с вещами и отвезёт в нужное место на комфортабельном чистом автомобиле. Не переживайте, если рейс задержится, — мы обязательно вас дождёмся!
Организационные детали
В стоимость услуги включены:
- Услуги персонального водителя на Mercedes-Benz E200
- Встреча в зале ожидания с именной табличкой
- Погрузка/выгрузка багажа
Дополнительно оплачивается:
- Услуга Fast track — 40$ за человека. Для заказа нужно отправить фото билета и паспорта гиду
- Трансфер на Mercedes S Class — 200$
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В отеле или аэропорте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3572 туристов
Я — лицензированный гид-египтолог и организатор индивидуальных экскурсий премиум-класса в Египте. Окончил магистратуру по туризму в Южном федеральном университете (Россия), живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе. Моя специализация — экскурсии индивидуального и
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Спасибо большое Махмуду за организацию трансфера. Водитель встретил с табличкой, машина классная, мерседес, очень вежливый водитель, прекрасно доехали до отеля.
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В
Спасибо Махмуду за трансфер. Встретил нас с табличкой как я и просила. В аэропорт он приехал сильно заранее, за что еще спасибо, так как мы освободились гораздо быстрее, чем ожидала
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Всё было четко и профессионально – под чутким контролем организатора, Махмуда. Заранее прислали все контакты, водитель встретил в аэропорту, помог с багажом, быстро и с комфортом довез до гостиницы. Автомобиль был Mercedes E-класс. Рекомендую!
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M
Водитель приехал вовремя, помог на месте разобраться с багажом и даже с сим-картой и заселением в отель. Большое спасибо!
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И
Заказывал трансфер от аэропорта до отеля, все прошло хорошо. Махмуд, внимательный и пунктуальный, рекомендую
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В
Спасибо за трансфер! Махмуд приехал вовремя, довез отлично. Рекомендуем!
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