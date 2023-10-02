Комфортабельный транспорт категории VIP, лицензированные водители и качественный сервис
Индивидуальный трансфер в Шарм-эль-Шейхе — это комфорт и сэкономленное время.
Профессиональный водитель встретит вас в зале прилёта с именной табличкой, поможет с багажом и доставит по указанному адресу за фиксированную цену.
Профессиональный водитель встретит вас в зале прилёта с именной табличкой, поможет с багажом и доставит по указанному адресу за фиксированную цену.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Надёжная, приятная и безопасная поездка
Вам больше не нужно стоять в длинных очередях в аэропорту, чтобы взять такси или сесть в автобус-шаттл. С нами можно расслабиться и спокойно начать отдых: лицензированный водитель встретит вас в любое время с именной табличкой в руках, поможет с вещами и отвезёт в нужное место на комфортабельном чистом автомобиле. Не переживайте, если рейс задержится, — мы обязательно вас дождёмся!
Организационные детали
В стоимость услуги включены:
- Услуги персонального водителя
- Встреча в зале ожидания с именной табличкой
- Погрузка/выгрузка багажа
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 22 туристов
Меня зовут Махмуд, я профессиональный гид-египтолог. Уже 10 лет живу и работаю в городе Шарм-эль-Шейх. Имею богатый опыт в сфере туризма и организации поездок с международными туристическими компаниями. Моя специализация — VIP-транспортные услуги и VIP-экскурсии.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
2 окт 2023
Заказывал трансфер от аэропорта до отеля, все прошло хорошо. Махмуд, внимательный и пунктуальный, рекомендую
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