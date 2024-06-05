Трансфер в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 12 экскурсий в категории «Трансфер» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €12, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
30 минут
87 отзывов
Индивидуальный трансфер в Шарм-Эль-Шейхе: удобство с первых минут
Встреча в аэропорту с именной табличкой, быстрая поездка в отель без ожидания и дополнительных платежей
Начало: В аэропорту
«Трансфер проходит на автомобиле седан»
Сегодня в 13:30
Завтра в 00:30
1512 за всё до 4 чел.
VIP-трансферы в Шарм-эль-Шейхе
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
VIP-трансферы в Шарм-эль-Шейхе
Комфортабельный транспорт категории VIP, лицензированные водители и качественный сервис
Начало: В Отеле - в Аэропорту
«Индивидуальный трансфер в Шарм-эль-Шейхе — это комфорт и сэкономленное время»
Сегодня в 04:29
Завтра в 00:59
75 за всё до 2 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
12 отзывов
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
Встреча в аэропорту с именной табличкой, помощь с багажом, быстрая и безопасная поездка до отеля
«Цена трансфера фиксированная, а водитель обладает большим опытом и соблюдает все правила безопасности, поэтому вы можете ни о чем не беспокоиться и настроиться на отпуск»
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:00
15 за всё до 4 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Шарм-эль-Шейха в Дахаб
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Индивидуальный трансфер из аэропорта Шарм-эль-Шейха в Дахаб
Спокойно и быстро добраться до отеля
«Цена трансфера фиксированная, а водитель обладает большим опытом и соблюдает все правила безопасности, поэтому вы можете ни о чем не беспокоиться и настроиться на отпуск»
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:00
100 за всё до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из/в аэропорт
Индивидуальная
1 час
25 отзывов
Индивидуальный трансфер из/в аэропорт
Начало: Зона выхода из зала прилета
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 00:00
$15 за всё до 4 чел.
Трансфер в любую точку Шарм-Эль-Шейха
Индивидуальная
1 отзыв
Трансфер в любую точку Шарм-Эль-Шейха
Начало: По договорённости
«Что вас ожидает: Туристический трансфер в любой уголок Шарм-Эль-Шейха Я гарантирую безопасный и надежный трансфер в Шарм-Эль-Шейхе по фиксированной цене»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$15 за всё до 3 чел.
Пустынное приключение на горных мотоциклах
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Пустынное приключение на горных мотоциклах
Начало: Место встречи - ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за человека
3 в одном: Дайвинг-Банан-Парашют
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
3 в одном: Дайвинг-Банан-Парашют
Начало: Ваш отель
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
$55 за человека
Трансфер из Шарм-эль-Шейха в Каир
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
Трансфер из Шарм-эль-Шейха в Каир
Комфортно добраться из курортного города до столицы с профессиональным водителем
Начало: Любая точка Каира/Гизы (по согласованию с туристам...
«Трансфер проходит на современном чистом транспорте, оборудованном кондиционером»
10 июня в 11:30
11 июня в 00:30
300 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Шарм-эль-Шейхе
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Шарм-эль-Шейхе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Сегодня в 18:00
Завтра в 00:00
19 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Шарм-эль-Шейха в любую гостиницу
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта Шарм-эль-Шейха в любую гостиницу
Начало: Аэропорт/Гостиница
«Мы рады предложить вам роскошный и комфортабельный трансфер из аэропорта Шарм-эль-Шейха прямо к вашей гостинице и обратно»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$23 за всё до 4 чел.
Индивидуальный трансфер + Fast Track
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер + Fast Track
С комфортом добраться до любой точки города и не стоять в очередях в аэропорту
Начало: Возле аэропорта или вашего отеля
«Индивидуальный трансфер в Шарм-эль-Шейхе с нашей командой гарантирует вам комфортную поездку и сэкономленное время»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
100 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    5 июня 2024
    Трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
    Все было замечательно. Нас встретил супруг Натальи на просторном авто Hyundai Tucson. Поместились все четверо плюс багаж. Очень быстро доехали до отеля. Смело рекомендую, закажу и на обратный путь.
  • A
    Aleksandr
    30 мая 2024
    3 в одном: Дайвинг-Банан-Парашют
    Очень понравился Дайвинг.
  • Д
    Дарья
    26 мая 2024
    Трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
    Хочу выразить огромную благодарность Наталье)Заказывали индивидуальный трансфер из аэропорта,а потом ещё сафари. Наталья,как хороший друг на чужой земле)))Была на связи
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    всегда!!! На любые корректировки реагировала адекватно и подстраивалась под ситуацию! Спасибооо♥️Ездили двумя семьями с детьми и все остались довольны. Планировали посетить больше экскурсий,но «тюлений» отдых взял вверх 😀Вернемся и наверстаем упущенное только через Наталью. Спасибо и успеха во всех сферах! Дарья из Нубиан Вилладж)

    Хочу выразить огромную благодарность Наталье)Заказывали индивидуальный трансфер из аэропорта,а потом ещё сафари. Наталья,как хороший друг на
  • A
    Artem
    23 мая 2024
    Трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
    Заказать однозначно. Встретили с табличкой у выхода из терминала. на такой жаре ждать групповой трансфер такое себе удовольствие. Водитель красавчик сам позвонил трансфер гиду сказал что забрал таких то туристов. Водитель Питер. всё здорово.
  • М
    Михаил
    20 мая 2024
    Пустынное приключение на горных мотоциклах
    Очень рад, что наткнулся на эту экскурсию! Сам мотоциклист, а прохватить по пустыням в индивидуальной экскурсии на кросаче или эндурике одно удовольствие! Очень надеюсь, что парк мотоциклов пополнится!
  • А
    Арина
    13 мая 2024
    Индивидуальный трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
    Перед заказом ответили на все вопросы. Встретили как положено. Быстро привезли в отель. Цена демократична. Советую
  • В
    Владислав
    9 мая 2024
    3 в одном: Дайвинг-Банан-Парашют
    Ездили с Махмудом на дайвинг+банан+парасейлинг. Это было первый опыт погружения, все прошло великолепно. Инструкторы отлично говорят на русском и Английском.
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    Мы дополнительно попросили услуги фотографа. Получили очень яркие впечатления от поездки. Бонусом было то, что за нами приехал индивидуальный трансфер - комфортабельный микроавтобус с кожаными сиденьями. После ездили еще на батискаф, наш сопровождающий подсказал куда лучше сесть, ответил на все вопросы, рассказал много всего интересного. Редко встретишь такую клиентоориентированность за пределами России. Махмуд очень оперативно отвечал и шел навстречу в любых вопросах, предоставил скидку на бронирование экскурсий в будущем. Очень довольны уровнем сервиса и организацией у Махмуда!

  • S
    Sergey
    4 мая 2024
    Индивидуальный трансфер из аэропорта Шарм-эль-Шейха в Дахаб
    Прекрасный гид, рекомендую его. Он был очень внимателен и учёл все наши пожелания. Спасибо ему!
  • А
    Анастасия
    2 мая 2024
    Пустынное приключение на горных мотоциклах
    Отличная организация, и разумеется, индивидуальная экскурсия намного лучше групповой. Прокатились по пустыне там, где я не видела других туристов, соответственно, меньше пыли и выхлопов. Трансфер забрал вовремя. Опытный инструктор, милейший экскурсовод!) Очень советую🫶🏻
  • V
    Vitaly
    24 апреля 2024
    3 в одном: Дайвинг-Банан-Парашют
    Рекомендуем обратиться к Махмуду! Все прошло на отличном уровне, спокойно говорит по русски, помог посторожить вещи и сделать скидку на подводное фото/видео. Будем обращаться еще!

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Трансфер»

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  1. Трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
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  3. Индивидуальный трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
  4. Индивидуальный трансфер из аэропорта Шарм-эль-Шейха в Дахаб
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Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
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