1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
30 минут
Индивидуальный трансфер в Шарм-Эль-Шейхе: удобство с первых минут
Встреча в аэропорту с именной табличкой, быстрая поездка в отель без ожидания и дополнительных платежей
Начало: В аэропорту
«Трансфер проходит на автомобиле седан»
Сегодня в 13:30
Завтра в 00:30
15€12 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
VIP-трансферы в Шарм-эль-Шейхе
Комфортабельный транспорт категории VIP, лицензированные водители и качественный сервис
Начало: В Отеле - в Аэропорту
«Индивидуальный трансфер в Шарм-эль-Шейхе — это комфорт и сэкономленное время»
Сегодня в 04:29
Завтра в 00:59
€75 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
30 минут
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
Встреча в аэропорту с именной табличкой, помощь с багажом, быстрая и безопасная поездка до отеля
«Цена трансфера фиксированная, а водитель обладает большим опытом и соблюдает все правила безопасности, поэтому вы можете ни о чем не беспокоиться и настроиться на отпуск»
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:00
€15 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный трансфер из аэропорта Шарм-эль-Шейха в Дахаб
Спокойно и быстро добраться до отеля
«Цена трансфера фиксированная, а водитель обладает большим опытом и соблюдает все правила безопасности, поэтому вы можете ни о чем не беспокоиться и настроиться на отпуск»
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:00
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер из/в аэропорт
Начало: Зона выхода из зала прилета
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 00:00
$15 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Трансфер в любую точку Шарм-Эль-Шейха
Начало: По договорённости
«Что вас ожидает: Туристический трансфер в любой уголок Шарм-Эль-Шейха Я гарантирую безопасный и надежный трансфер в Шарм-Эль-Шейхе по фиксированной цене»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$15 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Пустынное приключение на горных мотоциклах
Начало: Место встречи - ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за человека
Индивидуальная
3 часа
3 в одном: Дайвинг-Банан-Парашют
Начало: Ваш отель
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
$55 за человека
Индивидуальная
6 часов
Трансфер из Шарм-эль-Шейха в Каир
Комфортно добраться из курортного города до столицы с профессиональным водителем
Начало: Любая точка Каира/Гизы (по согласованию с туристам...
«Трансфер проходит на современном чистом транспорте, оборудованном кондиционером»
10 июня в 11:30
11 июня в 00:30
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Шарм-эль-Шейхе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Сегодня в 18:00
Завтра в 00:00
€19 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта Шарм-эль-Шейха в любую гостиницу
Начало: Аэропорт/Гостиница
«Мы рады предложить вам роскошный и комфортабельный трансфер из аэропорта Шарм-эль-Шейха прямо к вашей гостинице и обратно»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$23 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер + Fast Track
С комфортом добраться до любой точки города и не стоять в очередях в аэропорту
Начало: Возле аэропорта или вашего отеля
«Индивидуальный трансфер в Шарм-эль-Шейхе с нашей командой гарантирует вам комфортную поездку и сэкономленное время»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай5 июня 2024Все было замечательно. Нас встретил супруг Натальи на просторном авто Hyundai Tucson. Поместились все четверо плюс багаж. Очень быстро доехали до отеля. Смело рекомендую, закажу и на обратный путь.
- AAleksandr30 мая 2024Очень понравился Дайвинг.
- ДДарья26 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность Наталье)Заказывали индивидуальный трансфер из аэропорта,а потом ещё сафари. Наталья,как хороший друг на чужой земле)))Была на связи
- AArtem23 мая 2024Заказать однозначно. Встретили с табличкой у выхода из терминала. на такой жаре ждать групповой трансфер такое себе удовольствие. Водитель красавчик сам позвонил трансфер гиду сказал что забрал таких то туристов. Водитель Питер. всё здорово.
- ММихаил20 мая 2024Очень рад, что наткнулся на эту экскурсию! Сам мотоциклист, а прохватить по пустыням в индивидуальной экскурсии на кросаче или эндурике одно удовольствие! Очень надеюсь, что парк мотоциклов пополнится!
- ААрина13 мая 2024Перед заказом ответили на все вопросы. Встретили как положено. Быстро привезли в отель. Цена демократична. Советую
- ВВладислав9 мая 2024Ездили с Махмудом на дайвинг+банан+парасейлинг. Это было первый опыт погружения, все прошло великолепно. Инструкторы отлично говорят на русском и Английском.
- SSergey4 мая 2024Прекрасный гид, рекомендую его. Он был очень внимателен и учёл все наши пожелания. Спасибо ему!
- ААнастасия2 мая 2024Отличная организация, и разумеется, индивидуальная экскурсия намного лучше групповой. Прокатились по пустыне там, где я не видела других туристов, соответственно, меньше пыли и выхлопов. Трансфер забрал вовремя. Опытный инструктор, милейший экскурсовод!) Очень советую🫶🏻
- VVitaly24 апреля 2024Рекомендуем обратиться к Махмуду! Все прошло на отличном уровне, спокойно говорит по русски, помог посторожить вещи и сделать скидку на подводное фото/видео. Будем обращаться еще!
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Трансфер»
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