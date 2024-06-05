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Мы дополнительно попросили услуги фотографа. Получили очень яркие впечатления от поездки. Бонусом было то, что за нами приехал индивидуальный трансфер - комфортабельный микроавтобус с кожаными сиденьями. После ездили еще на батискаф, наш сопровождающий подсказал куда лучше сесть, ответил на все вопросы, рассказал много всего интересного. Редко встретишь такую клиентоориентированность за пределами России. Махмуд очень оперативно отвечал и шел навстречу в любых вопросах, предоставил скидку на бронирование экскурсий в будущем. Очень довольны уровнем сервиса и организацией у Махмуда!