Каир — самый большой город не только в Египте, но и на всем африканском континенте. Расположенный в самом сердце Нила, Каир представляет собой настоящий город контрастов. Высотные здания, респектабельные отели, роскошные набережные, станции метро, сложнейшие транспортные развязки, и восточные шумные базары, пирамиды, большой Сфинкс, невозмутимо взирающий веками на земную суету. Здесь сочетаются древняя и современнейшая история Египта. Несомненно, не посетить Каир – значит не увидеть Египет
Программа экскурсии:
- В 04.00—05.00 наш гид заберет Вас у ворот отеля в комфортабельном автобусе и повезем вас в аэропорт. .
- От Шарм-эль-шейха до Каир 50 минут полета
- В аэропорту Каира вас встретит русскоговорящий гид, который будет вести всю экскурсию
- Первое по программе в Каире, посещение Египетского музея (2 часа) в многочисленных залах которого собрано более 150 000 экспонатов, относящихся к временам правления великих фараонов, в том числе богатая золотая коллекция Тутанхамона,
- У вас есть шанс поехать в Прогулка по Нилу на лодке Чтобы увидеть самые известные дворцы и отели в Каир (это 8 $ - факультативная экскурсия)
- обед (шведский стол) в ресторане на берегу реки Нил
- Так же вас ждет посещение папирусной фабрики
- после фабрика вы отправитесь к великим пирамидам и Сфинксу, расположенным в Гизе пригороде Каира, (2 часа)
- В конце программы посещение музея парфюмерии с его чарующими запахами. (30 мин)
- Вылет из Каира в 19:30
- В аэропорту в Шарм-Эль-Шейха вас встретим и довезем обратно в отель