Каир — самый большой город не только в Египте, но и на всем африканском континенте.



Расположенный в самом сердце Нила, Каир представляет собой настоящий город контрастов.



Высотные здания, респектабельные отели, роскошные набережные, станции метро, сложнейшие транспортные развязки, и восточные шумные базары, пирамиды, большой Сфинкс, невозмутимо взирающий веками на земную суету.



Здесь сочетаются древняя и современнейшая история Египта.



Несомненно, не посетить Каир – значит не увидеть Египет