В Каир на самолете из Шарм-эль-Шейха

Каир - самый большой город не только в Египте, но и на всем африканском континенте

5
1 отзыв
Каир — самый большой город не только в Египте, но и на всем африканском континенте.

Расположенный в самом сердце Нила, Каир представляет собой настоящий город контрастов.

Высотные здания, респектабельные отели, роскошные набережные, станции метро, сложнейшие транспортные развязки, и восточные шумные базары, пирамиды, большой Сфинкс, невозмутимо взирающий веками на земную суету.

Здесь сочетаются древняя и современнейшая история Египта.

Несомненно, не посетить Каир – значит не увидеть Египет
В Каир на самолете из Шарм-эль-Шейха
В Каир на самолете из Шарм-эль-Шейха
В Каир на самолете из Шарм-эль-Шейха
В Каир на самолете из Шарм-эль-Шейха
В Каир на самолете из Шарм-эль-Шейха
В Каир на самолете из Шарм-эль-Шейха
В Каир на самолете из Шарм-эль-Шейха
В Каир на самолете из Шарм-эль-Шейха

Что вы увидите 🤩

  • Египетский музей
  • Пирамиды - сфинкс - прогулка по реке Нил - обед
Каир — самый большой город не только в Египте, но и на всем африканском континенте. Расположенный в самом сердце Нила, Каир представляет собой настоящий город контрастов. Высотные здания, респектабельные отели, роскошные набережные, станции метро, сложнейшие транспортные развязки, и восточные шумные базары, пирамиды, большой Сфинкс, невозмутимо взирающий веками на земную суету. Здесь сочетаются древняя и современнейшая история Египта. Несомненно, не посетить Каир – значит не увидеть Египет

Программа экскурсии:

  • В 04.00—05.00 наш гид заберет Вас у ворот отеля в комфортабельном автобусе и повезем вас в аэропорт. .
  • От Шарм-эль-шейха до Каир 50 минут полета
  • В аэропорту Каира вас встретит русскоговорящий гид, который будет вести всю экскурсию
  • Первое по программе в Каире, посещение Египетского музея (2 часа) в многочисленных залах которого собрано более 150 000 экспонатов, относящихся к временам правления великих фараонов, в том числе богатая золотая коллекция Тутанхамона,
  • У вас есть шанс поехать в Прогулка по Нилу на лодке Чтобы увидеть самые известные дворцы и отели в Каир (это 8 $ - факультативная экскурсия)
  • обед (шведский стол) в ресторане на берегу реки Нил
  • Так же вас ждет посещение папирусной фабрики
  • после фабрика вы отправитесь к великим пирамидам и Сфинксу, расположенным в Гизе пригороде Каира, (2 часа)
  • В конце программы посещение музея парфюмерии с его чарующими запахами. (30 мин)
  • Вылет из Каира в 19:30
  • В аэропорту в Шарм-Эль-Шейха вас встретим и довезем обратно в отель

Цены на экскурсию

Для группы 1-15 человек
Взрослый (12+)
$230
Детский (6-12)
$215
Детский (2-5)
$195

Ответы на вопросы

Что входит
  • Авиабилеты туда и обратно
  • Все входные билеты(кроме прогулки по Нилу)
  • Обед
Что не входит
  • сувениры
Место начала и завершения
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник-четверг в 05:00(время выезда зависит от расположения отель
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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понедельник-четверг в 05:00(время выезда зависит от расположения отель

Karim A.
Karim A.
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