Центр Каира и пирамиды посмотреть хочется, а ехать всю ночь в автобусе — нет? Тогда путешествие на самолёте будет для вас идеальным вариантом.
Оно позволит за час переместиться в столицу и насладиться всеми достопримечательностями за один день.
Старый город, новый музей с невероятной коллекцией древностей, некрополь Гизы — вы увидите всё самое главное без мучений в дороге.
Оно позволит за час переместиться в столицу и насладиться всеми достопримечательностями за один день.
Старый город, новый музей с невероятной коллекцией древностей, некрополь Гизы — вы увидите всё самое главное без мучений в дороге.
Описание экскурсии
Примерный тайминг
04:30–05:30 выезд из отеля на индивидуальном трансфере в аэропорт
06:00–07:00 вылет (забираем из отеля за 1,5 ч. до вылета), в пути 1 час
07:00–08:00 встреча с гидом в зоне прилёта (будет ожидать с именной табличкой)
09:00–12:00 Большой Египетский музей
12:00–13:00 прогулка по комплексу Гизы: пирамиды и сфинкс
14:00–15:00 обед
15:00 прогулка по Нилу
19:00–20:00 обратный рейс
20:00–21:00 трансфер в отель
Организационные детали
Гид не ответственен за возможную задержку рейса, но постарается сделать ожидание как можно комфортнее
- Вы вносите предоплату на сайте, а остаток необходимо оплатить за 2 дня до экскурсии (мы просим сделать это для бронирования авиабилетов)
- Оплатить экскурсию возможно переводом в рублях (₽) на карту Сбербанка или Тинькофф банка
- По запросу экскурсия может быть проведена для большего кол-ва участников с доплатой $258 за чел.
- При желании можем расширить программу посещением Старого города, мечети Мухаммеда Али и площади Тахрир (за доплату)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость включено
- авиабилеты
- трансферы
- входные билеты
- сопровождение гида
- обед
Оплачивается дополнительно
- напитки во время обеда
Для этой экскурсии обязательно нужна египетская виза: оформление по прилету в Египет — $30, оформление после прилета — $37, (с учётом штрафа)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5337 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный лицензированный гид-египтолог, директор туристической компании, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет. Пишите, мы с командой гидов сделаем ваш отдых незабываемым!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Огромная благодарность Валиду и его команде за прекрасный день в Каире!
Организация на высшем уровне! Валид, мне кажется, 24/7 на связи, все подробно объясняет, водители и гиды максимально пунктуальны! Большое спасибо
Организация на высшем уровне! Валид, мне кажется, 24/7 на связи, все подробно объясняет, водители и гиды максимально пунктуальны! Большое спасибо
Валид
Ответ организатора:
Ирина, огромное спасибо Вам, что нашли время написать отзыв, мы работаем для Вас и снова ждем в гости в Шарм Эль шейхе!
С уважением и благодарностью, Валид 🙏
С уважением и благодарностью, Валид 🙏
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Е
Хотели поблагодарить за организацию экскурсии Валида и нашего гида в Каире Амеру-прекрасную девушку и интересную рассказчицу. Все наши пожелания были учтены. Экскурсия прошла интересно, познавательно и полностью оправдала ожидания. Программу
Валид
Ответ организатора:
Елена, благодарю Вас, что нашли время оставить отзыв, мы работам для Вас и ждем снова в Шарм Эль Шейхе, с уважением, ваш гид Валид
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Экскурсия замечательная, прошла великолепно. Нас забрали из отеля в 06.30 на комфортабелном минивене,сопровождении рускоговорящего гида Мухамеда,который рассказывал по дороге,историю Египта и читал Есенина. В 08.30 Мы вылетели в Каир на
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Наше путешествие скрасила данная экскурсия и внимательность Валида. У нас был в подарок индивидуальный трансфер по приезде в Египет.
Экскурсия началась также с презентов от Валида и его команды.
Нас встретил Мухамед,
Экскурсия началась также с презентов от Валида и его команды.
Нас встретил Мухамед,
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П
Очень заботливые и внимательные гиды (Валид и команда), всегда были на связи, отвечали на все вопросы очень быстро. Была небольшая путаница с рейсами, но все проблемы быстро решились Была очень
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В
Отличная экскурсия, все на высшем уровне. Красивые места (музей,пирамиды), интересный рассказ гида об истории Египта.
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