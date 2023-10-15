Быстро добраться до столицы и провести день, изучая Старый город и наследие древности
Центр Каира и пирамиды посмотреть хочется, а ехать всю ночь в автобусе — нет? Тогда путешествие на самолёте будет для вас идеальным вариантом.
Оно позволит за час переместиться в столицу и насладиться всеми достопримечательностями за один день.
Старый город, национальный музей с невероятной коллекцией древностей, некрополь Гизы — вы увидите всё самое главное без мучений в дороге.
Оно позволит за час переместиться в столицу и насладиться всеми достопримечательностями за один день.
Старый город, национальный музей с невероятной коллекцией древностей, некрополь Гизы — вы увидите всё самое главное без мучений в дороге.
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Примерный тайминг
04:30–05:30 выезд из отеля на индивидуальном трансфере в аэропорт
06:00–07:00 вылет (забираем из отеля за 1,5 ч. до вылета), в пути 1 час
07:00–08:00 встреча с гидом в зоне прилёта (будет ожидать с именной табличкой)
09:00–10:00 приезд на цитадель, осмотр Старого города, мечети Мухаммеда Али и площади Тахрир
11:00–13:00 посещение Египетского национального музея
14:00–15:30 прогулка по комплексу Гизы: пирамиды и сфинкс
15:45 по желанию прогулка по Нилу
19:00–20:00 обратный рейс
20:00–21:00 трансфер в отель
Также в середине программы предусмотрен обед.
Организационные детали
- Вы вносите предоплату на сайте, а остаток необходимо оплатить за 2 дня до экскурсии для бронирования авиабилетов, инструкцию пришлём
- По запросу экскурсия может быть проведена для большего кол-ва участников с доплатой 240€/чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость включено
- авиабилеты
- трансферы
- входные билеты
- сопровождение гида
- обед
Оплачивается дополнительно
- напитки
- прогулка по Нилу (стоимость зависит от сезона и других факторов)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 1022 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный лицензированный гид-египтолог, директор туристической компании, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет. Пишите, мы с командой гидов сделаем ваш отдых незабываемым!
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