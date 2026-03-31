Центр Каира и пирамиды посмотреть хочется, а ехать всю ночь в автобусе — нет? Тогда путешествие на самолёте будет для вас идеальным вариантом. Оно позволит за час переместиться в столицу и насладиться всеми достопримечательностями за один день. Старый город, новый музей с невероятной коллекцией древностей, некрополь Гизы — вы увидите всё самое главное без мучений в дороге.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Примерный тайминг

04:30–05:30 выезд из отеля на индивидуальном трансфере в аэропорт

06:00–07:00 вылет (забираем из отеля за 1,5 ч. до вылета), в пути 1 час

07:00–08:00 встреча с гидом в зоне прилёта (будет ожидать с именной табличкой)

09:00–12:00 Большой Египетский музей

12:00–13:00 прогулка по комплексу Гизы: пирамиды и сфинкс

14:00–15:00 обед

15:00 прогулка по Нилу

19:00–20:00 обратный рейс

20:00–21:00 трансфер в отель

Организационные детали

Гид не ответственен за возможную задержку рейса, но постарается сделать ожидание как можно комфортнее

Вы вносите предоплату на сайте, а остаток необходимо оплатить за 2 дня до экскурсии (мы просим сделать это для бронирования авиабилетов)

Оплатить экскурсию возможно переводом в рублях (₽) на карту Сбербанка или Тинькофф банка

По запросу экскурсия может быть проведена для большего кол-ва участников с доплатой $258 за чел.

При желании можем расширить программу посещением Старого города, мечети Мухаммеда Али и площади Тахрир (за доплату)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено

авиабилеты

трансферы

входные билеты

сопровождение гида

обед

Оплачивается дополнительно

напитки во время обеда

Для этой экскурсии обязательно нужна египетская виза: оформление по прилету в Египет — $30, оформление после прилета — $37, (с учётом штрафа)