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Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)

Быстро добраться до столицы, изучить Большой Египетский музей и наследие древности
Центр Каира и пирамиды посмотреть хочется, а ехать всю ночь в автобусе — нет? Тогда путешествие на самолёте будет для вас идеальным вариантом.

Оно позволит за час переместиться в столицу и насладиться всеми достопримечательностями за один день.

Старый город, новый музей с невероятной коллекцией древностей, некрополь Гизы — вы увидите всё самое главное без мучений в дороге.
5
32 отзыва
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)

Описание экскурсии

Примерный тайминг

04:30–05:30 выезд из отеля на индивидуальном трансфере в аэропорт
06:00–07:00 вылет (забираем из отеля за 1,5 ч. до вылета), в пути 1 час
07:00–08:00 встреча с гидом в зоне прилёта (будет ожидать с именной табличкой)
09:00–12:00 Большой Египетский музей
12:00–13:00 прогулка по комплексу Гизы: пирамиды и сфинкс
14:00–15:00 обед
15:00 прогулка по Нилу
19:00–20:00 обратный рейс
20:00–21:00 трансфер в отель

Организационные детали

Гид не ответственен за возможную задержку рейса, но постарается сделать ожидание как можно комфортнее

  • Вы вносите предоплату на сайте, а остаток необходимо оплатить за 2 дня до экскурсии (мы просим сделать это для бронирования авиабилетов)
  • Оплатить экскурсию возможно переводом в рублях (₽) на карту Сбербанка или Тинькофф банка
  • По запросу экскурсия может быть проведена для большего кол-ва участников с доплатой $258 за чел.
  • При желании можем расширить программу посещением Старого города, мечети Мухаммеда Али и площади Тахрир (за доплату)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено

  • авиабилеты
  • трансферы
  • входные билеты
  • сопровождение гида
  • обед

Оплачивается дополнительно

  • напитки во время обеда

Для этой экскурсии обязательно нужна египетская виза: оформление по прилету в Египет — $30, оформление после прилета — $37, (с учётом штрафа)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид
Валид — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5337 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный лицензированный гид-египтолог, директор туристической компании, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет. Пишите, мы с командой гидов сделаем ваш отдых незабываемым!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
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3
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И
Огромная благодарность Валиду и его команде за прекрасный день в Каире!
Организация на высшем уровне! Валид, мне кажется, 24/7 на связи, все подробно объясняет, водители и гиды максимально пунктуальны! Большое спасибо
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за подарки детям и нам, включая трансфер из аэропорта в отель в день приезда. Это очень приятно!

У нас был довольно ранний вылет - в 5 утра. В 6 утра нас встречал прекрасный гид Махмуд.
Благодаря раннему прилету, все локации (прогулка по Нилу на персональном кораблике, пирамиды и музей) мы посетили до основной массы туристов. Ни разу не стояли в очереди, фотографии получились невероятно атмосферными!
Махмуд всегда был с нами, очень приятный, с чувством юмора и глубокими знаниями истории Египта! Дети (8 и 13 лет) остались от него в восторге! Сумел расположить и заинтересовать подрастающее поколение тоже.
Мечта сбылась - пирамиды мы увидели! Аж дух захватывало от восторга!
Зал Тутанхамона в Большом Египетском музее впечатлил не меньше пирамид)))

Хочу отметить водителей (как в Каире, так и в Шарм-эль-Шейхе): максимально комфортная и аккуратная езда.

От души рекомендуем Валида его команду! Впереди у нас с ним еще две экскурсии! С нетерпением ждем!

Огромная благодарность Валиду и его команде за прекрасный день в Каире!
Огромная благодарность Валиду и его команде за прекрасный день в Каире!
Огромная благодарность Валиду и его команде за прекрасный день в Каире!
Огромная благодарность Валиду и его команде за прекрасный день в Каире!
Огромная благодарность Валиду и его команде за прекрасный день в Каире!
Огромная благодарность Валиду и его команде за прекрасный день в Каире!
Огромная благодарность Валиду и его команде за прекрасный день в Каире!
Валид
Валид
Ответ организатора:
Ирина, огромное спасибо Вам, что нашли время написать отзыв, мы работаем для Вас и снова ждем в гости в Шарм Эль шейхе!
С уважением и благодарностью, Валид 🙏
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Е
Хотели поблагодарить за организацию экскурсии Валида и нашего гида в Каире Амеру-прекрасную девушку и интересную рассказчицу. Все наши пожелания были учтены. Экскурсия прошла интересно, познавательно и полностью оправдала ожидания. Программу
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корректируют под вас. Посмотрели новый музей, пирамиды. Обед в ресторане был великолепным, а вид на пирамиды стоит тех денег, которые отдали за экскурсию. Вечером нас ждала прогулка по Нилу. Да и отдельное спасибо за подарки - арафатки и коробку вкусных фиников.

Хотели поблагодарить за организацию экскурсии Валида и нашего гида в Каире Амеру-прекрасную девушку и интересную рассказчицу.
Хотели поблагодарить за организацию экскурсии Валида и нашего гида в Каире Амеру-прекрасную девушку и интересную рассказчицу.
Хотели поблагодарить за организацию экскурсии Валида и нашего гида в Каире Амеру-прекрасную девушку и интересную рассказчицу.
Хотели поблагодарить за организацию экскурсии Валида и нашего гида в Каире Амеру-прекрасную девушку и интересную рассказчицу.
Хотели поблагодарить за организацию экскурсии Валида и нашего гида в Каире Амеру-прекрасную девушку и интересную рассказчицу.
Валид
Валид
Ответ организатора:
Елена, благодарю Вас, что нашли время оставить отзыв, мы работам для Вас и ждем снова в Шарм Эль Шейхе, с уважением, ваш гид Валид
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СЕРГЕЙ
Экскурсия замечательная, прошла великолепно. Нас забрали из отеля в 06.30 на комфортабелном минивене,сопровождении рускоговорящего гида Мухамеда,который рассказывал по дороге,историю Египта и читал Есенина. В 08.30 Мы вылетели в Каир на
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новом А 320. Лететь 50 минут. B Каире нас вcтретил гид Ашур,он соправождал по всем локациям. Обратно мы вылетели в 20.00. Организатор экскурсии,ВАЛИД,был всегда на связи и предоставил нам много подарков. Большое спасибо команде Валида. Всем рекомендую

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Alena
Наше путешествие скрасила данная экскурсия и внимательность Валида. У нас был в подарок индивидуальный трансфер по приезде в Египет.
Экскурсия началась также с презентов от Валида и его команды.
Нас встретил Мухамед,
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сопроводил до аэропорта, по прилете в Каир нас встретил другой Мухамед. Экскурсия прошла интересно и познавательно. Программу корректируют под вас. Все запросы решаются оперативно. Посмотрели новый музей, пирамиды, сувениры нашли.
Наш рейс задержали. Валид и Мухамед всегда были на связи, поддерживали нас. В Шарм Эль Шейхе нас встретили с презентами и отвезли в отель.
Благодарю за организацию Валида! Это самый внимательный гид, которого я встречала. Впечатления от нашего путешествия потрясающие благодаря Валиду и его команде! В следующее путешествие обратимся обязательно к Валиду еще раз🙏🏻

Наше путешествие скрасила данная экскурсия и внимательность Валида. У нас был в подарок индивидуальный трансфер по приезде в Египет.
Наше путешествие скрасила данная экскурсия и внимательность Валида. У нас был в подарок индивидуальный трансфер по приезде в Египет.
Наше путешествие скрасила данная экскурсия и внимательность Валида. У нас был в подарок индивидуальный трансфер по приезде в Египет.
Наше путешествие скрасила данная экскурсия и внимательность Валида. У нас был в подарок индивидуальный трансфер по приезде в Египет.
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П
Очень заботливые и внимательные гиды (Валид и команда), всегда были на связи, отвечали на все вопросы очень быстро. Была небольшая путаница с рейсами, но все проблемы быстро решились Была очень
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приятно удивлена, что гид Мохамед стал объяснять как читать древнеегипетские иероглифы, это вау!
Ходили внутрь пирамиды Хеопса, словами не описать, это было потрясающе)
Через неделю после путешествия гид Мохамед скинул небольшое видео с нами, очень приятно

Не очень советую поездку в «музей» бамбука и масел, это просто магазинчики, где довольно назойливо предлагают что-то приобрести

Отдельное спасибо за подарки и трансфер из аэропорта в отель в день прилета!

Очень заботливые и внимательные гиды (Валид и команда), всегда были на связи, отвечали на все вопросы
Очень заботливые и внимательные гиды (Валид и команда), всегда были на связи, отвечали на все вопросы
Очень заботливые и внимательные гиды (Валид и команда), всегда были на связи, отвечали на все вопросы
Очень заботливые и внимательные гиды (Валид и команда), всегда были на связи, отвечали на все вопросы
Очень заботливые и внимательные гиды (Валид и команда), всегда были на связи, отвечали на все вопросы
Очень заботливые и внимательные гиды (Валид и команда), всегда были на связи, отвечали на все вопросы
Очень заботливые и внимательные гиды (Валид и команда), всегда были на связи, отвечали на все вопросы
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В
Отличная экскурсия, все на высшем уровне. Красивые места (музей,пирамиды), интересный рассказ гида об истории Египта.
Отличная экскурсия, все на высшем уровне. Красивые места (музей,пирамиды), интересный рассказ гида об истории Египта.
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