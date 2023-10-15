Центр Каира и пирамиды посмотреть хочется, а ехать всю ночь в автобусе — нет? Тогда путешествие на самолёте будет для вас идеальным вариантом.



Оно позволит за час переместиться в столицу и насладиться всеми достопримечательностями за один день.



Старый город, национальный музей с невероятной коллекцией древностей, некрополь Гизы — вы увидите всё самое главное без мучений в дороге.