Полеты на самолетах – экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 12 экскурсий в категории «Полеты на самолетах» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €230. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
Путешествие на самолёте из Шарм-эль-Шейха в Каир позволит вам увидеть все главные достопримечательности столицы Египта за один день без утомительных поездок
«Тогда путешествие на самолёте будет для вас идеальным вариантом»
Завтра в 21:00
10 июня в 08:00
670 за всё до 2 чел.
Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
Быстро добраться до столицы Древнего Египта и исследовать "Город живых" и "Город мёртвых"
«Путешествие на самолёте позволит за час переместиться в Луксор и насладиться всеми древностями за один день»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
710 за всё до 2 чел.
Групповая экскурсия в Каир на самолете из Шарм-эль-Шейха
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
13 часов
22 отзыва
Групповая экскурсия в Каир на самолете: история и культура Египта
Исследуйте древние чудеса Каира: от Пирамид Гизы до Сфинкса, наслаждаясь комфортом и скоростью полета
Начало: у вашего отеля
«500 км пути до Каира вы преодолеете на самолете всего за 1 час»
Расписание: ежедневно в 04:30
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
245 за человека
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
13 часов
15 отзывов
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
Посетить главные достопримечательности города-музея Древнего Египта за один день
Начало: у шлагбаума вашего отеля
Расписание: во вторник в 04:30
11 июня в 04:30
18 июня в 04:30
250 за человека
К Великим Пирамидам и Сфинксу на самолете из Шарм-эль-Шейха
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
14 часов
34 отзыва
Путешествие к Пирамидам и Сфинксу: экскурсия на самолете из Шарм-Эль-Шейха
Исследуйте древние чудеса Египта: Пирамиды, Сфинкс, Египетский музей в однодневной экскурсии на самолете
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник-четверг в 05:00(время выезда зависит от расположения отель
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
от $230 за человека
Цитадель Каира - сердце Египта (Сфинкс и Пирамиды) на самолете (всё включено)
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
20 часов
7 отзывов
Цитадель Каира: Пирамиды, Сфинкс, Музей - Путешествие из Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив легендарные пирамиды Гизы, загадочного Сфинкса и богатейший Египетский музей
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
$690 за всё до 2 чел.
В Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха (индивидуальная)
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
16 часов
1 отзыв
В Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха (индивидуальная)
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: По вторникам или средам в 04:00
11 июня в 04:00
12 июня в 04:00
$420 за человека
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
17 часов
5 отзывов
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
«Самолет до Каира летит менее часа»
Расписание: Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница в 04:00
$273 за человека
Экскурсия в Луксор с перелетом на самолете
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
17 часов
4 отзыва
Экскурсия в Луксор с перелетом на самолете
«Рано утром из аэропорта Шарм-эль-Шейха на самолете мы отправимся в Луксор»
Расписание: Среда в 04:00
$280 за человека
В Луксор на самолёте из Шарм-эль-Шейха
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
12 часов
В Луксор на самолёте из Шарм-эль-Шейха
Начало: Шарм-эль-Шейх
«Программа «Луксор на самолёте из Шарм-эль-Шейха» включает в себя максимум из того, что можно увидеть в других программах Луксора»
Расписание: Каждый день из Шарм-эль-Шейха. В 4:30 переезд из отеля в аэропорт.
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
$275 за человека
К великим пирамидам - на самолете из Шарм-эль-Шейха
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
13 часов
К великим пирамидам - на самолете из Шарм-эль-Шейха
Отправиться в Каир и увидеть его главные достопримечательности за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
750 за всё до 3 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир и Александрию на самолёте (перелёт включён)
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир и Александрию на самолёте (перелёт включён)
За 1 день побывать в двух столицах Египта и прикоснуться к истории и культуре страны
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер на автомобиле в обе стороны, перелёт на самолёте в обе стороны, сопровождение гида»
10 июня в 04:00
13 июня в 04:00
540 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    10 мая 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
    Интересная и комфортная поездка, все было профессионально сделано: от встречи в отеле, самолет, поездки в Каире, время на осмотры до возврата обратно. Очень клиенто- центричный подход, всегда на связи, спасибо - мне и дочке понравилось.
  • Е
    Евгения
    9 мая 2024
    Цитадель Каира - сердце Египта (Сфинкс и Пирамиды) на самолете (всё включено)
    Выражаем благодарность Валиду и его команде за четкую организацию экскурсии. Клиентоориентированность и безупречная точность всегда - это его огромное преимущество.
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    Заказываешь экскурсию, и больше ни о чем можно не беспокоиться. Хорошая цена за индивидуальную экскурсию на самолете! Бонусом получили подарки и встречу в аэропорту при прилете в Шарм-эль-Шейх из Санкт-Петербурга. Также Валид не отказывал просто в консультациях в Whatsapp как куда и за сколько доехать в Шарме, где что купить. Смело буду рекомендовать Валида друзьям и коллегам, даже самым привередливым. О самой экскурсии. Дополнительно к стандартной групповой программе (пирамиды, сфинкс, Египетский национальный музей и прогулка по Нилу по желанию за допплату) получаешь посещение цитадели и мечети Мухаммеда Али в ней (мечеть очень красива, туда стоит попасть). Конечно, экскурсия по музею обзорная, т. е. для любителей истории очень сжатая, но с личным гидом, расскажет что успеет. Гид у нас был Муххамад, отлично говорит по русски, знает тему, доброжелательный и приятный, но бегает очень быстро, только поспевай за ним на такой то жаре))). Организовал нам бесплатно заход в пирамиду. Не Хеопса, а в малую, но нет никакой разницы: в этих пирамидах все одинаково, туннель-спуск и в конце погребальная камера. По 20 долларов за ползание почти на карачках в душегубке это такое себе удовольствие. Но бесплатно мы полезли. Удовольствие конечно сомнительное, но можем сказать:"Мы были в пирамиде". Готовьте воду, выйдете оттуда как из бани, надо будет сразу по пол литра воды. Воду покупал гид, кстати, надо только заранее попросить если приветственные пол литра на человека выпиты. Но все равно Мухаммаду спасибо за этот бонус, как уж он там договаривался не знаем, но нас на входе спросили билет, а он сказал:"Идите, идите". Дали только по 20 фунтов чаевых. За допплату гид организует поездку на повозке или верблюдах на фототочку откуда видны все прирамиды. Сразу смотрите куда хотите и говорите: на самую верхнюю точку или на ближнюю чтобы потом не было разочарования, что Вас не туда довезли. С места отправления всё видно где люди кучкуются, выбрать и показать гиду пальцем, хотим, мол, туда. Договариваться будет он. Платили за двоих 30$. Дорого это или дешево - не знаю. Но зато Вас гарантированно отвезут и привезут назад без нервотрепки и вымогательств. Погонщик сделает фото, да, банальные, какие есть у всех, но у всех свои, а у Вас будут Ваши. Дадите потом погонщику небольшие чаевые 10-20 фунтов или доллар, сколько не жалко, Вам все равно, а е у приятно. Но можете делать фото и сами. На лодке по Нилу мы не поплыли, по отзывам это не очень впечатляет, хотя если есть желание и средства, можно проплыть по великой реке, которую много изучали в школе. Можно поспрашивать гида о жизни египтян, с удовольствием расскажет. Если остается время гид предложит заехать на фабрику масел (на самом деле магазин фабрики масел Nefertiti). Можно предварительно почитать в интернете отзывы о продукции этой фабрики, ценах и решить надо ли оно Вам. В магазин папирусов не поехали, мы отказались ехать (плюс индивидуальной экскурсии, можете тратить на это время, а можете это время походить у пирамид если стойки к жаре и можете там выдержать более полутора часов). Что можно покритиковать? Организацию точно нет. Можно только сказать, что нам немного не хватило какого-то структурированного исторического повествования про Египет в целом, да, как в учебнике. Но все что хочешь, можно спрашивать самим. Так что это не минус, т. к. не всем это и надо. Обед в большом туристическом заведении в Гизе со шведским столом. Еда съедобная, выбор небольшой, напитки дорогие. Кончно если у Вас хороший отель, не ждите, что будет шик. Т. е. нормально поедите, если не будете иметь завышенных ожиданий. Тут нет претензий к гидам, туда возят все, иначе обед в ресторане с меню увеличил бы цену экскурсии долларов на 50 точно. В целом остались приятные впечатления, желаю Валиду процветания. И надеюсь, что он будет в деле к нашему следующему посещению Шарм-эль-Шейха. Также надеюсь мой отзыв будет полезен другим туристам. P.S. Все бонусы Валид дарит просто так, не за отзывы. Отзывы по желанию если остались довольны. Он явно весьма ценит свою репутацию. Доверяет порядочности туристов, т. к. не брал даже предоплату за авиабилеты, платили уже ему по факту.

  • T
    Tatiana
    8 мая 2024
    Групповая экскурсия в Каир на самолете из Шарм-эль-Шейха
    У нас была потрясающая поездка в Каир! Наталья - просто фея, которая организовала нам путешествие без сучка и задоринки: обеспечила нам
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    билеты на удобный для нас день и рейсы. Утром в отеле нас ждал комфортный микроавтобус и водитель с уже зарегистрированными и распечатанными посадочными билетами на самолет. Доехав в аэропорт нам оперативно вклеили визы в паспорта и проводили в лаунж зону. Прилетев в Каир у нас началось поистине незабываемое путешествие. Нас встретили гид Шериф с водителем на комфортном автобусе и потек увлекательный рассказ об истории Египта и Каира. Шериф высоко профессиональный гид, у которого четко и безупречно спланирована программа и день. Пока не наступила жара, мы успели посетить пирамиды, сфинкса, он нам сделал все обязательные туристические фотографии. Потом мы переехали в музей Истории Египта. Чувствуется, что Шериф сам сильно увлечен историей и любит свою страну. Хочу выразить огромную благодарность всей команде, которая весь день сопровождала нас в поездке. Это был яркий и насыщенный день!

  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Цитадель Каира - сердце Египта (Сфинкс и Пирамиды) на самолете (всё включено)
    Были в Шарм-эль-Шейхе, решили что нужно обязательно побывать в Каире и на пирамидах. Выбор пал на индивидуальную экскурсию с перелетом
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    внутренними авиалиниями. Во-первых так быстрее и больше времени, во-вторых вас возят туда, куда мы сами захотим, а не по магазинам, как в случае общей экскурсии:) По отзывам выбор пал на гида Валида. Уже на этапе договоренностей оценили быстроту реагирования и открытость Валида (видно, что Валид развивает свой бизнес с душой, что подтвердилось дальше). Утром Валид встретил нас в отеле и привёз в аэропорт. На входе нам (мне и старшему сыну) быстро сделали визы и мы полетели в Каир. В Каире нас встретил персональный гид Омния (веселая девушка, хорошо говорящая по-русски). Дальше мы на машине поехали по достопримечательностям Каира, побывали в музее, покатались на лодке (отдельная плата), поели с видом на пирамиды (входит в экскурсию), походили вокруг пирамид, залезли во внутрь (отдельная плата), покатались на верблюдах (отдельная плата) и уставшие, но довольные вернулись в аэропорт. По прилету нас встретил Валид и отвез в отель. Узнав, что мы не успеваем на ужин (задержали рейс), Валид встретил нас с сыном с шаурмой! Это было безумно приятно! По гиду в Каире: как уже писал Омния веселая девушка, хорошо говорящая по-русски. Интересно рассказывала кратко историю Египта, экспонатов в музее, фараонов и пирамид. Не слишком много, но и не мало, в общем, нам оказалось самое то! И мне и сыну понравилось. А на прощание Омния купила нам по мороженному:) По организации: все четко, быстро и душевно. Везде нам покупали билеты (они входили в экскурсию, кроме того, что писал выше), везде следовали нашим желаниям по длительности осмотра. При этом был довольно четкий график поездки, что хорошо. Могу с чистым сердцем рекомендовать Валида для организации персональной экскурсии в Каир и на пирамиды!!! П. С. В качестве подарка нам организовали трансфер от отеля до аэропорта.

  • О
    Оксана
    5 мая 2024
    Цитадель Каира - сердце Египта (Сфинкс и Пирамиды) на самолете (всё включено)
    Очень рады, что заказали экскурсию у Валида. Оперативно связался с нами и сказал, что мы можем подстроить всю экскурсию под
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    себя. Сделал нам несколько подарков: встречу и проводу в аэропорту (из Москвы и в Москву), а также два платка и две сумочки перед поездкой в Каир. В Каир с комфортом долетели на самолете. Там нас встретил партнер Валида и провел нам потрясающую экскурсию по городу и пирамидам - очень много рассказывал интересного. Только приятные эмоции от взаимодействия с Валидом и его командой - однозначно можем рекомендовать!

  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
    Отзыв мужа: Были в Шарм-эль-Шейхе, решили что нужно обязательно побывать в Каире и на пирамидах. Выбор пал на индивидуальную экскурсию с
    читать дальше

    перелетом внутренними авиалиниями. Во-первых так быстрее и больше времени, во-вторых вас возят туда, куда мы сами захотим, а не по магазинам, как в случае общей экскурсии:) По отзывам выбор пал на гида Валида. Уже на этапе договоренностей оценили быстроту реагирования и открытость Валида (видно, что Валид развивает свой бизнес с душой, что подтвердилось дальше). Утром Валид встретил нас в отеле и привёз в аэропорт. На входе нам (мне и старшему сыну) быстро сделали визы и мы полетели в Каир. В Каире нас встретил персональный гид Омния (веселая девушка, хорошо говорящая по-русски). Дальше мы на машине поехали по достопримечательностям Каира, побывали в музее, покатались на лодке (отдельная плата), поели с видом на пирамиды (входит в экскурсию), походили вокруг пирамид, залезли во внутрь (отдельная плата), покатались на верблюдах (отдельная плата) и уставшие, но довольные вернулись в аэропорт. По прилету нас встретил Валид и отвез в отель. Узнав, что мы не успеваем на ужин (задержали рейс), Валид встретил нас с сыном с шаурмой! Это было безумно приятно! По гиду в Каире: как уже писал Омния веселая девушка, хорошо говорящая по-русски. Интересно рассказывала кратко историю Египта, экспонатов в музее, фараонов и пирамид. Не слишком много, но и не мало, в общем, нам оказалось самое то! И мне и сыну понравилось. А на прощание Омния купила нам по мороженному:) По организации: все четко, быстро и душевно. Везде нам покупали билеты (они входили в экскурсию, кроме того, что писал выше), везде следовали нашим желаниям по длительности осмотра. При этом был довольно четкий график поездки, что хорошо. Могу с чистым сердцем рекомендовать Валида для организации персональной экскурсии в Каир и на пирамиды!!! П. С. В качестве подарка нам организовали трансфер от отеля до аэропорта.

  • А
    Александр
    26 апреля 2024
    К Великим Пирамидам и Сфинксу на самолете из Шарм-эль-Шейха
    Все организовано четко. Заранее сообщили время забора из отеля. Гид приехал вовремя. В автобусе нас оказалось всего пять человек. Приятный сюрприз
  • Е
    Екатерина
    24 апреля 2024
    Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
    Отличная экскурсия для тех, кому интересна история древнего Египта! Очень хорошая организация, всё чётко, без задержек.
  • Е
    Евгений
    24 апреля 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
    Выражаем благодарность Валиду и его команде за четкую организацию экскурсии. Клиентоориентированность и безупречная точность всегда - это его огромное преимущество.
    читать дальше

    Заказываешь экскурсию, и больше ни о чем можно не беспокоиться. Хорошая цена за индивидуальную экскурсию на самолете! Бонусом получили подарки и встречу в аэропорту при прилете в Шарм-эль-Шейх из Санкт-Петербурга. Также Валид не отказывал просто в консультациях в Whatsapp как куда и за сколько доехать в Шарме, где что купить. Смело буду рекомендовать Валида друзьям и коллегам, даже самым привередливым. О самой экскурсии. Дополнительно к стандартной групповой программе (пирамиды, сфинкс, Египетский национальный музей и прогулка по Нилу по желанию за допплату) получаешь посещение цитадели и мечети Мухаммеда Али в ней (мечеть очень красива, туда стоит попасть). Конечно, экскурсия по музею обзорная, т. е. для любителей истории очень сжатая, но с личным гидом, расскажет что успеет. Гид у нас был Муххамад, отлично говорит по русски, знает тему, доброжелательный и приятный, но бегает очень быстро, только поспевай за ним на такой то жаре))). Организовал нам бесплатно заход в пирамиду. Не Хеопса, а в малую, но нет никакой разницы: в этих пирамидах все одинаково, туннель-спуск и в конце погребальная камера. По 20 долларов за ползание почти на карачках в душегубке это такое себе удовольствие. Но бесплатно мы полезли. Удовольствие конечно сомнительное, но можем сказать:"Мы были в пирамиде". Готовьте воду, выйдете оттуда как из бани, надо будет сразу по пол литра воды. Воду покупал гид, кстати, надо только заранее попросить если приветственные пол литра на человека выпиты. Но все равно Мухаммаду спасибо за этот бонус, как уж он там договаривался не знаем, но нас на входе спросили билет, а он сказал:"Идите, идите". Дали только по 20 фунтов чаевых. За допплату гид организует поездку на повозке или верблюдах на фототочку откуда видны все прирамиды. Сразу смотрите куда хотите и говорите: на самую верхнюю точку или на ближнюю чтобы потом не было разочарования, что Вас не туда довезли. С места отправления всё видно где люди кучкуются, выбрать и показать гиду пальцем, хотим, мол, туда. Договариваться будет он. Платили за двоих 30$. Дорого это или дешево - не знаю. Но зато Вас гарантированно отвезут и привезут назад без нервотрепки и вымогательств. Погонщик сделает фото, да, банальные, какие есть у всех, но у всех свои, а у Вас будут Ваши. Дадите потом погонщику небольшие чаевые 10-20 фунтов или доллар, сколько не жалко, Вам все равно, а е у приятно. Но можете делать фото и сами. На лодке по Нилу мы не поплыли, по отзывам это не очень впечатляет, хотя если есть желание и средства, можно проплыть по великой реке, которую много изучали в школе. Можно поспрашивать гида о жизни египтян, с удовольствием расскажет. Если остается время гид предложит заехать на фабрику масел (на самом деле магазин фабрики масел Nefertiti). Можно предварительно почитать в интернете отзывы о продукции этой фабрики, ценах и решить надо ли оно Вам. В магазин папирусов не поехали, мы отказались ехать (плюс индивидуальной экскурсии, можете тратить на это время, а можете это время походить у пирамид если стойки к жаре и можете там выдержать более полутора часов). Что можно покритиковать? Организацию точно нет. Можно только сказать, что нам немного не хватило какого-то структурированного исторического повествования про Египет в целом, да, как в учебнике. Но все что хочешь, можно спрашивать самим. Так что это не минус, т. к. не всем это и надо. Обед в большом туристическом заведении в Гизе со шведским столом. Еда съедобная, выбор небольшой, напитки дорогие. Кончно если у Вас хороший отель, не ждите, что будет шик. Т. е. нормально поедите, если не будете иметь завышенных ожиданий. Тут нет претензий к гидам, туда возят все, иначе обед в ресторане с меню увеличил бы цену экскурсии долларов на 50 точно. В целом остались приятные впечатления, желаю Валиду процветания. И надеюсь, что он будет в деле к нашему следующему посещению Шарм-эль-Шейха. Также надеюсь мой отзыв будет полезен другим туристам. P.S. Все бонусы Валид дарит просто так, не за отзывы. Отзывы по желанию если остались довольны. Он явно весьма ценит свою репутацию. Доверяет порядочности туристов, т. к. не брал даже предоплату за авиабилеты, платили уже ему по факту.

  • Е
    Екатерина
    21 апреля 2024
    Групповая экскурсия в Каир на самолете из Шарм-эль-Шейха
    Спасибо за потрясающую экскурсию! Каирский музей великолепен! Пирамиды и сфинкс произвели неизгладимое впечатление! Очень рада, что летала самолётом, были силы и настроение всё осмотреть.

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Полеты на самолетах»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
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  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Полеты на самолетах" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 230 до 750. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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