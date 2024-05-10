1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
Путешествие на самолёте из Шарм-эль-Шейха в Каир позволит вам увидеть все главные достопримечательности столицы Египта за один день без утомительных поездок
«Тогда путешествие на самолёте будет для вас идеальным вариантом»
Завтра в 21:00
10 июня в 08:00
€670 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
Быстро добраться до столицы Древнего Египта и исследовать "Город живых" и "Город мёртвых"
«Путешествие на самолёте позволит за час переместиться в Луксор и насладиться всеми древностями за один день»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€710 за всё до 2 чел.
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Каир на самолете: история и культура Египта
Исследуйте древние чудеса Каира: от Пирамид Гизы до Сфинкса, наслаждаясь комфортом и скоростью полета
Начало: у вашего отеля
«500 км пути до Каира вы преодолеете на самолете всего за 1 час»
Расписание: ежедневно в 04:30
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
€245 за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
Посетить главные достопримечательности города-музея Древнего Египта за один день
Начало: у шлагбаума вашего отеля
Расписание: во вторник в 04:30
11 июня в 04:30
18 июня в 04:30
€250 за человека
Групповая
14 часов
Путешествие к Пирамидам и Сфинксу: экскурсия на самолете из Шарм-Эль-Шейха
Исследуйте древние чудеса Египта: Пирамиды, Сфинкс, Египетский музей в однодневной экскурсии на самолете
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник-четверг в 05:00(время выезда зависит от расположения отель
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
от $230 за человека
Индивидуальная
20 часов
Цитадель Каира: Пирамиды, Сфинкс, Музей - Путешествие из Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив легендарные пирамиды Гизы, загадочного Сфинкса и богатейший Египетский музей
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
$690 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
16 часов
В Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха (индивидуальная)
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: По вторникам или средам в 04:00
11 июня в 04:00
12 июня в 04:00
$420 за человека
Групповая
17 часов
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
«Самолет до Каира летит менее часа»
Расписание: Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница в 04:00
$273 за человека
Групповая
17 часов
Экскурсия в Луксор с перелетом на самолете
«Рано утром из аэропорта Шарм-эль-Шейха на самолете мы отправимся в Луксор»
Расписание: Среда в 04:00
$280 за человека
Индивидуальная
12 часов
В Луксор на самолёте из Шарм-эль-Шейха
Начало: Шарм-эль-Шейх
«Программа «Луксор на самолёте из Шарм-эль-Шейха» включает в себя максимум из того, что можно увидеть в других программах Луксора»
Расписание: Каждый день из Шарм-эль-Шейха. В 4:30 переезд из отеля в аэропорт.
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
$275 за человека
Индивидуальная
13 часов
К великим пирамидам - на самолете из Шарм-эль-Шейха
Отправиться в Каир и увидеть его главные достопримечательности за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
€750 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир и Александрию на самолёте (перелёт включён)
За 1 день побывать в двух столицах Египта и прикоснуться к истории и культуре страны
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер на автомобиле в обе стороны, перелёт на самолёте в обе стороны, сопровождение гида»
10 июня в 04:00
13 июня в 04:00
€540 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел10 мая 2024Интересная и комфортная поездка, все было профессионально сделано: от встречи в отеле, самолет, поездки в Каире, время на осмотры до возврата обратно. Очень клиенто- центричный подход, всегда на связи, спасибо - мне и дочке понравилось.
- ЕЕвгения9 мая 2024Выражаем благодарность Валиду и его команде за четкую организацию экскурсии. Клиентоориентированность и безупречная точность всегда - это его огромное преимущество.
- TTatiana8 мая 2024У нас была потрясающая поездка в Каир! Наталья - просто фея, которая организовала нам путешествие без сучка и задоринки: обеспечила нам
- ООльга7 мая 2024Были в Шарм-эль-Шейхе, решили что нужно обязательно побывать в Каире и на пирамидах. Выбор пал на индивидуальную экскурсию с перелетом
- ООксана5 мая 2024Очень рады, что заказали экскурсию у Валида. Оперативно связался с нами и сказал, что мы можем подстроить всю экскурсию под
- ООльга2 мая 2024Отзыв мужа: Были в Шарм-эль-Шейхе, решили что нужно обязательно побывать в Каире и на пирамидах. Выбор пал на индивидуальную экскурсию с
- ААлександр26 апреля 2024Все организовано четко. Заранее сообщили время забора из отеля. Гид приехал вовремя. В автобусе нас оказалось всего пять человек. Приятный сюрприз
- ЕЕкатерина24 апреля 2024Отличная экскурсия для тех, кому интересна история древнего Египта! Очень хорошая организация, всё чётко, без задержек.
- ЕЕвгений24 апреля 2024Выражаем благодарность Валиду и его команде за четкую организацию экскурсии. Клиентоориентированность и безупречная точность всегда - это его огромное преимущество.
- ЕЕкатерина21 апреля 2024Спасибо за потрясающую экскурсию! Каирский музей великолепен! Пирамиды и сфинкс произвели неизгладимое впечатление! Очень рада, что летала самолётом, были силы и настроение всё осмотреть.
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Полеты на самолетах»
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