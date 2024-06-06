Экскурсии к Пирамидам Гизы и Большому Сфинксу из Шарм-Эль-Шейха

Найдено 19 экскурсий в категории «Пирамиды Гизы» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €45, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
50 отзывов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир: однодневное путешествие с гидом
Встреча рассвета у подножия великих пирамид, загадки древних цивилизаций и сокровища Тутанхамона ждут вас
«Я расскажу историю создания каждой из пирамид плато Гизы — Хеопса, Хефрена и Микерина»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
481385 за всё до 6 чел.
К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
17 отзывов
К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
Путешествие к пирамидам Гизы из Шарм-эль-Шейха на комфортабельном автобусе. Включены посещение Египетского музея, обед и услуги гида
Начало: У вашего отеля
«Гиза от Шарм-эль-Шейха довольно далека»
Расписание: ежедневно в 00:30
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
45 за человека
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
Путешествие в Каир на самолёте из Шарм-эль-Шейха: древние артефакты, пирамиды Гизы и прогулка по Нилу. Комфорт и индивидуальный подход
Начало: В вашем отеле
«Прогулка по Нилу и пирамиды Гизы»
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
от 670 за всё до 10 чел.
Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
🚌 На автобусе
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
Каир - город чудес, который оставит неизгладимые впечатления. Вы увидите пирамиды, Большого сфинкса, сокровища Каирского музея и насладитесь прогулкой по Нилу
Начало: У вашего отеля
«Плато Гиза: пирамиды, Большой сфинкс и бескрайние просторы»
Завтра в 21:00
10 июня в 13:30
500425 за всё до 6 чел.
Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
13 часов
29 отзывов
Из Шарм-Эль-Шейха в Каир: Ночь среди пирамид и сокровищ
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Египта - от древних пирамид до сокровищ Тутанхамона
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим долину Гиза, где время словно остановилось»
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
5651 за человека
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
Путешествие на самолёте из Шарм-эль-Шейха в Каир позволит вам увидеть все главные достопримечательности столицы Египта за один день без утомительных поездок
«Старый город, национальный музей с невероятной коллекцией древностей, некрополь Гизы — вы увидите всё самое главное без мучений в дороге»
Завтра в 21:00
10 июня в 08:00
670 за всё до 2 чел.
В Каир из Шарма с комфортом: авиа-экскурсия в мини-группе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
9 отзывов
В Каир из Шарма с комфортом: авиа-экскурсия в мини-группе
Прикоснуться к чуду света и увидеть ценные артефакты с тысячелетней историей
Начало: У вашего отеля
«Плато пирамид Гизы — главная часть нашей программы»
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
335 за человека
Групповая экскурсия в Каир на самолете из Шарм-эль-Шейха
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
13 часов
22 отзыва
Групповая экскурсия в Каир на самолете: история и культура Египта
Исследуйте древние чудеса Каира: от Пирамид Гизы до Сфинкса, наслаждаясь комфортом и скоростью полета
Начало: у вашего отеля
«Пирамиды Гизы и Большой Сфинкс»
Расписание: ежедневно в 04:30
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
245 за человека
К Великим Пирамидам и Сфинксу на самолете из Шарм-эль-Шейха
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
14 часов
34 отзыва
Путешествие к Пирамидам и Сфинксу: экскурсия на самолете из Шарм-Эль-Шейха
Исследуйте древние чудеса Египта: Пирамиды, Сфинкс, Египетский музей в однодневной экскурсии на самолете
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник-четверг в 05:00(время выезда зависит от расположения отель
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
от $230 за человека
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - город чудес
🚌 На автобусе
Индивидуальная
20 часов
10 отзывов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - город чудес
Начало: Ваше место пребывания в Шарм-эль-Шейхе
«Величественные пирамиды в Гизе Мы посетим величайшее в мире погребальное сооружение, единственное сохранившееся из Семи чудес света – пирамиду Хеопса»
Расписание: Ежедневно с 02:30 до 22:00
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
$479 за всё до 7 чел.
Цитадель Каира - сердце Египта (Сфинкс и Пирамиды) на самолете (всё включено)
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
20 часов
7 отзывов
Цитадель Каира: Пирамиды, Сфинкс, Музей - Путешествие из Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив легендарные пирамиды Гизы, загадочного Сфинкса и богатейший Египетский музей
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«высотой, 11,5 метра в плечах, ширина лица 4,1 м, высота лица 5 м, вырубленная из известнякового монолита, образующего скальное основание плато Гизы»
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
$690 за всё до 2 чел.
Каирский музей, пирамиды и прогулка по Нилу
Индивидуальная
20 часов
3 отзыва
Каирский музей, пирамиды и прогулка по Нилу
Начало: В отеле
«Три пирамиды Гизы — одно из семи чудес древнего мира»
Расписание: Каждый день в 1:00 ночью
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
от $480 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
17 часов
5 отзывов
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
«После обеда мы переедем в Гизу, где находится главная цель нашего путешествия - великие пирамиды и Сфинкс - самая большая монолитная скульптура на Земле»
Расписание: Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница в 04:00
$273 за человека
Привет и Салам алейкум, Каир
Индивидуальная
19 часов
Привет и Салам алейкум, Каир
Начало: Отель размещения
«Программа маршрута включает посещение Цитадели, Старого города, мечети Мухаммеда Али, площади Тахрир, Египетского национального музея, комплекса Гизы с его пирамидами и сфинксом, а также возможность прогулки по Нилу»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$380 за всё до 8 чел.
К великим пирамидам - на самолете из Шарм-эль-Шейха
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
13 часов
К великим пирамидам - на самолете из Шарм-эль-Шейха
Отправиться в Каир и увидеть его главные достопримечательности за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Пирамиды Гизы и Большой cфинкc»
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
750 за всё до 3 чел.
По следам фараонов. Групповая автобусная экскурсия в Каир
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
По следам фараонов. Групповая автобусная экскурсия в Каир
Увидеть Большого сфинкса и пирамиды Гизы, а также познакомиться с коллекцией Египетского музея
Начало: от ворот вашего отеля
«Музей папируса в Гизе (30 минут)»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 00:30
10 июня в 00:30
13 июня в 00:30
58 за человека
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир и Александрию на самолёте (перелёт включён)
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир и Александрию на самолёте (перелёт включён)
За 1 день побывать в двух столицах Египта и прикоснуться к истории и культуре страны
Начало: У вашего отеля
«На насыщенной впечатлениями экскурсии вы увидите легендарные пирамиды Гизы и главные достопримечательности города, основанного Македонским»
10 июня в 04:00
13 июня в 04:00
540 за человека
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе из Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе из Шарм-эль-Шейха
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 04:00
Завтра в 02:00
750675 за всё до 4 чел.
К тайнам Саккары и Гизы из Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
К тайнам Саккары и Гизы из Шарм-эль-Шейха
Исследовать чудеса страны фараонов без спешки и суеты
«В следующей части экскурсии мы посетим пирамиды Гизы»
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
360 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    6 июня 2024
    В Каир из Шарма с комфортом: авиа-экскурсия в мини-группе
    Честно говоря, не ожидал… вместо мини-группы у меня была индивидуальная экскурсия. Это было просто шикарно! Я безмерно благодарен Наталье за
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    четкую организацию, не отменила тур из-за недобора, как это делают другие гиды. Наталья все организовала лучшим образом: бронь мест на регулярный рейс, онлайн регистрацию, оформление моей визы, трансфер в аэропорт, назначила лучшего гида. Название экскурсии «В Каир из Шарма с комфортом» полностью оправдано! Гид в Каире Шериф просто находка! Это была лучшая экскурсия на моем опыте. Посетили все, не спешили. И не заехали ни в один бестолковый магазин! От Каира сложились только лучшие впечатления. Тот случай, когда от души оставил гиду чаевые, отработал на все 1000%. Еще раз благодарю и рекомендую туристам брать экскурсию в мини-группе или индивидуальную.

  • В
    Валентин
    25 мая 2024
    Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
    Отличная экскурсия с приятным гидом Ахмедом на комфортабельном автомобиле. Повидали множество интересных мест Каира, гид все очень интересно рассказывает, видно
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    что он тоже всем этим восхищается, многие потайные места и двери открывались только для нас так как у гида очень отношения с местными смотрителями:), нам помогали торговаться на рынке, советовали где поужинать, в общем благодаря Ахмеду поездка в Каир удалась на славу! (:

  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
    Бронировала для друзей. Остались довольны
  • Р
    Рената
    21 мая 2024
    К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
    Все понравилось,9 часов ехать тяжеловато,автобусы не на 5+ (староваты) Но за свои деньги оправдано,обед тоже вкусный
    Все понравилось,9 часов ехать тяжеловато,автобусы не на 5+ (староваты)
  • А
    Анастасия
    21 мая 2024
    Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
    Нам все очень понравилось, организация на 5+ Ибрагим как факир оперативно доставал билеты, договаривался с колесницами, когда дети перегрелись экскурсия по Нилу оказалась к месту, спасибо большое ☺️
    Нам все очень понравилось, организация на 5+ Ибрагим как факир оперативно доставал билеты, договаривался с колесницами
  • О
    Олеся
    14 мая 2024
    К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
    Трансфер и организация - очень хорошо. Поездка заняла 27 часов (проверки на дороге отнимают время). Как уже отмечали другие туристы, жаль
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    что пирамиды завершают экскурсию. Приезжаешь к ним уже порядком подустав и очень жарко. Личное мнение - катание на верблюдах ерунда, съедает время которого на пирамиды отводят итак не много. Жаль что в автобусе практически ничего не рассказывают про Каир, хотелось бы что-то послушать про историческую часть города. Поездка по Нилу ничего, но опять же хотелось бы больше интересных историй про архетектуру. Даже не историческую справку, а именно местный колорит. В историческом музее опять же хотелось послушать что-то, чего нет в учебниках по истории за 5 класс))

    Трансфер и организация - очень хорошо. Поездка заняла 27 часов (проверки на дороге отнимают время)Трансфер и организация - очень хорошо. Поездка заняла 27 часов (проверки на дороге отнимают время)Трансфер и организация - очень хорошо. Поездка заняла 27 часов (проверки на дороге отнимают время)
  • А
    Анна
    14 мая 2024
    Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
    Спасибо за экскурсию. Чистый автомобиль, корректные водители, гид очень доброжелательный. Никакого навязывания ничего лишнего. Рекомендую
  • А
    Александр
    12 мая 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
    Али отличный гид, очень подробно и интересно все рассказывал. Единственный минус, это что пирамиды в конце программы, когда совсем нет сил ходить и смотреть, и лается очень мало времени на них, а так экскурсия очень интересная, всем рекомендую! 😊
  • Д
    Денис
    11 мая 2024
    Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
    Брали экскурсию в Каир на самолете. Это было просто фантастически! Махмуд заранее приехал к нам в отель, все рассказал, а
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    накануне вечером написал точное время, имя гида, который встречал нас в Каире. У нас был маршрут отель-аэропорт-Каир-аэропорт-отель. На каждом из этих этапов нас передавали "из рук в руки", всегда был сопровождающий. Теперь поподробнее о самой экскурсии. У Каирского музея нас встретил гид Ахмед. Отличное владение руским языком, знание истории, интересных фактов, да и просто приятный собеседник. По музею мы ходили около двух часов, услышали рассказы об истории, начиная с I династии и до Египта времен Римской Империи. Посетили множество залов, в том числе зал Тутанхамона, где представлены всем известные маска фараона и его погребальные саркофаги. Ахмед с удовольствием сам предлагал фотографировать нас, снимал видео, в общем получилась персональная фотосессия, что, конечно, сложно организовать в групповой экскурсии. Затем была часовая прогулка по Нилу. И новая фотосессия - на яхте. После - обед и посещение Пирамид и Сфинкса в Гизе. Это вообще отдельная тема. Мы успели осмотреть пирамиду Хеопса, даже попасть внутрь и увидеть гробницу Хеопса. Затем переместились на смотровую площадку, откуда открывается вид на все три больших и три малых пирамиды. И третья локация - Сфинкс. Везде Ахмед провел нас без очередей, по коротким путям, в обход больших скоплений туристов. И вновь гид сделал много фотографий нас с супругой вдвоем, за что ему огромное спасибо! Подводя итог, хочу поблагодарить Махмуда, Ахмеда и всех, кто сопровождал нас по пути следования по этому удивительному городу. Сам Каир однозначно заслуживает того, чтобы увидеть этот необыкновенный город с его историей и колоритом. Однозначно рекомендую!

  • П
    Павел
    10 мая 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
    Интересная и комфортная поездка, все было профессионально сделано: от встречи в отеле, самолет, поездки в Каире, время на осмотры до возврата обратно. Очень клиенто- центричный подход, всегда на связи, спасибо - мне и дочке понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Пирамиды Гизы»

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  1. Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
  2. К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
  3. Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
  4. Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
  5. Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Пирамиды Гизы" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 45 до 750 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 200 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Узнайте сколько стоит посетить Египетские Пирамиды в Гизе из Шарм-Эль-Шейха в 2024, посетите вместе с русскоязычным гидом Великую пирамиду Хеопса, Микерина, Хефрена и Большого Сфинкса с трансфером из отеля. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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