1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир: однодневное путешествие с гидом
Встреча рассвета у подножия великих пирамид, загадки древних цивилизаций и сокровища Тутанхамона ждут вас
«Я расскажу историю создания каждой из пирамид плато Гизы — Хеопса, Хефрена и Микерина»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
481€385 за всё до 6 чел.
Групповая
13 часов
К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
Путешествие к пирамидам Гизы из Шарм-эль-Шейха на комфортабельном автобусе. Включены посещение Египетского музея, обед и услуги гида
Начало: У вашего отеля
«Гиза от Шарм-эль-Шейха довольно далека»
Расписание: ежедневно в 00:30
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
€45 за человека
Индивидуальная
13 часов
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
Путешествие в Каир на самолёте из Шарм-эль-Шейха: древние артефакты, пирамиды Гизы и прогулка по Нилу. Комфорт и индивидуальный подход
Начало: В вашем отеле
«Прогулка по Нилу и пирамиды Гизы»
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
от €670 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
Каир - город чудес, который оставит неизгладимые впечатления. Вы увидите пирамиды, Большого сфинкса, сокровища Каирского музея и насладитесь прогулкой по Нилу
Начало: У вашего отеля
«Плато Гиза: пирамиды, Большой сфинкс и бескрайние просторы»
Завтра в 21:00
10 июня в 13:30
500€425 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Групповая
13 часов
Из Шарм-Эль-Шейха в Каир: Ночь среди пирамид и сокровищ
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Египта - от древних пирамид до сокровищ Тутанхамона
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим долину Гиза, где время словно остановилось»
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
56€51 за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
Путешествие на самолёте из Шарм-эль-Шейха в Каир позволит вам увидеть все главные достопримечательности столицы Египта за один день без утомительных поездок
«Старый город, национальный музей с невероятной коллекцией древностей, некрополь Гизы — вы увидите всё самое главное без мучений в дороге»
Завтра в 21:00
10 июня в 08:00
€670 за всё до 2 чел.
Мини-группа
13 часов
В Каир из Шарма с комфортом: авиа-экскурсия в мини-группе
Прикоснуться к чуду света и увидеть ценные артефакты с тысячелетней историей
Начало: У вашего отеля
«Плато пирамид Гизы — главная часть нашей программы»
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
€335 за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Каир на самолете: история и культура Египта
Исследуйте древние чудеса Каира: от Пирамид Гизы до Сфинкса, наслаждаясь комфортом и скоростью полета
Начало: у вашего отеля
«Пирамиды Гизы и Большой Сфинкс»
Расписание: ежедневно в 04:30
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
€245 за человека
Групповая
14 часов
Путешествие к Пирамидам и Сфинксу: экскурсия на самолете из Шарм-Эль-Шейха
Исследуйте древние чудеса Египта: Пирамиды, Сфинкс, Египетский музей в однодневной экскурсии на самолете
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник-четверг в 05:00(время выезда зависит от расположения отель
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
от $230 за человека
Индивидуальная
20 часов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - город чудес
Начало: Ваше место пребывания в Шарм-эль-Шейхе
«Величественные пирамиды в Гизе Мы посетим величайшее в мире погребальное сооружение, единственное сохранившееся из Семи чудес света – пирамиду Хеопса»
Расписание: Ежедневно с 02:30 до 22:00
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
$479 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
20 часов
Цитадель Каира: Пирамиды, Сфинкс, Музей - Путешествие из Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив легендарные пирамиды Гизы, загадочного Сфинкса и богатейший Египетский музей
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«высотой, 11,5 метра в плечах, ширина лица 4,1 м, высота лица 5 м, вырубленная из известнякового монолита, образующего скальное основание плато Гизы»
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
$690 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
20 часов
Каирский музей, пирамиды и прогулка по Нилу
Начало: В отеле
«Три пирамиды Гизы — одно из семи чудес древнего мира»
Расписание: Каждый день в 1:00 ночью
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
от $480 за всё до 4 чел.
Групповая
17 часов
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
«После обеда мы переедем в Гизу, где находится главная цель нашего путешествия - великие пирамиды и Сфинкс - самая большая монолитная скульптура на Земле»
Расписание: Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница в 04:00
$273 за человека
Индивидуальная
19 часов
Привет и Салам алейкум, Каир
Начало: Отель размещения
«Программа маршрута включает посещение Цитадели, Старого города, мечети Мухаммеда Али, площади Тахрир, Египетского национального музея, комплекса Гизы с его пирамидами и сфинксом, а также возможность прогулки по Нилу»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$380 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
К великим пирамидам - на самолете из Шарм-эль-Шейха
Отправиться в Каир и увидеть его главные достопримечательности за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Пирамиды Гизы и Большой cфинкc»
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
€750 за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
По следам фараонов. Групповая автобусная экскурсия в Каир
Увидеть Большого сфинкса и пирамиды Гизы, а также познакомиться с коллекцией Египетского музея
Начало: от ворот вашего отеля
«Музей папируса в Гизе (30 минут)»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 00:30
10 июня в 00:30
13 июня в 00:30
€58 за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир и Александрию на самолёте (перелёт включён)
За 1 день побывать в двух столицах Египта и прикоснуться к истории и культуре страны
Начало: У вашего отеля
«На насыщенной впечатлениями экскурсии вы увидите легендарные пирамиды Гизы и главные достопримечательности города, основанного Македонским»
10 июня в 04:00
13 июня в 04:00
€540 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе из Шарм-эль-Шейха
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 04:00
Завтра в 02:00
750€675 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
К тайнам Саккары и Гизы из Шарм-эль-Шейха
Исследовать чудеса страны фараонов без спешки и суеты
«В следующей части экскурсии мы посетим пирамиды Гизы»
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
€360 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай6 июня 2024Честно говоря, не ожидал… вместо мини-группы у меня была индивидуальная экскурсия. Это было просто шикарно! Я безмерно благодарен Наталье за
- ВВалентин25 мая 2024Отличная экскурсия с приятным гидом Ахмедом на комфортабельном автомобиле. Повидали множество интересных мест Каира, гид все очень интересно рассказывает, видно
- ЮЮлия24 мая 2024Бронировала для друзей. Остались довольны
- РРената21 мая 2024Все понравилось,9 часов ехать тяжеловато,автобусы не на 5+ (староваты) Но за свои деньги оправдано,обед тоже вкусный
- ААнастасия21 мая 2024Нам все очень понравилось, организация на 5+ Ибрагим как факир оперативно доставал билеты, договаривался с колесницами, когда дети перегрелись экскурсия по Нилу оказалась к месту, спасибо большое ☺️
- ООлеся14 мая 2024Трансфер и организация - очень хорошо. Поездка заняла 27 часов (проверки на дороге отнимают время). Как уже отмечали другие туристы, жаль
- ААнна14 мая 2024Спасибо за экскурсию. Чистый автомобиль, корректные водители, гид очень доброжелательный. Никакого навязывания ничего лишнего. Рекомендую
- ААлександр12 мая 2024Али отличный гид, очень подробно и интересно все рассказывал. Единственный минус, это что пирамиды в конце программы, когда совсем нет сил ходить и смотреть, и лается очень мало времени на них, а так экскурсия очень интересная, всем рекомендую! 😊
- ДДенис11 мая 2024Брали экскурсию в Каир на самолете. Это было просто фантастически! Махмуд заранее приехал к нам в отель, все рассказал, а
- ППавел10 мая 2024Интересная и комфортная поездка, все было профессионально сделано: от встречи в отеле, самолет, поездки в Каире, время на осмотры до возврата обратно. Очень клиенто- центричный подход, всегда на связи, спасибо - мне и дочке понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Пирамиды Гизы»
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Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Пирамиды Гизы" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 45 до 750 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 200 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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