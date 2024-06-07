Групповые экскурсии Шарм-Эль-Шейха

Найдено 75 экскурсий в категории «Групповые» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €13, скидки до 23%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
48 отзывов
Групповая яхтенная прогулка: Египетские Мальдивы с дайвингом и снорклингом
Вас ждет незабываемое путешествие на яхте к берегам Рас-Мохаммед и Белого острова. Погрузитесь в мир подводных красот Красного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Топовые места Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4.5 часа
35 отзывов
Топовые места Шарм-эль-Шейха: от кафе в скале до мечетей и собора
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: откройте для себя его исторические сокровища и современные красоты в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00 и 16:00, в среду в 16:00
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
15 за человека
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
42 отзыва
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
Групповая экскурсия по Шарм-эль-Шейху включает посещение Мечети Эль-Мустафа, коптской церкви, кафе «Фарша», Старого города и площади Сохо
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 15:30, 15:45 и 16:00
Сегодня в 15:30
10 июня в 15:30
13 за человека
Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
5 часов
6 отзывов
Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
Ищете приключения в Шарм-Эль-Шейхе? Мегасафари 4 в 1 - это квадроциклы, парасейлинг, банан и ватрушка. Включены трансфер и чаепитие у бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
45 за человека
К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
17 отзывов
К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
Путешествие к пирамидам Гизы из Шарм-эль-Шейха на комфортабельном автобусе. Включены посещение Египетского музея, обед и услуги гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 00:30
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
45 за человека
На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
🛻 На квадроциклах
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
20 отзывов
На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
Погрузитесь в атмосферу египетской пустыни на квадроциклах. Откройте для себя деревню бедуинов, попробуйте традиционный чай и сделайте уникальные фотографии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
13 за человека
По святым местам Синая: рассвет на горе Моисея
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
37 отзывов
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: духовное путешествие
Встретьте восход на вершине горы Моисея и исследуйте древний монастырь Святой Екатерины в одной поездке из Шарм-Эль-Шейх
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
14 июня в 20:00
28 за человека
Дайвинг в фантастическом Красном море
Групповая
5.5 часов
17 отзывов
Дайвинг в Красном море Шарм-Эль-Шейх: Встреча с подводным миром
Вас ждет невероятное приключение под водой! Погружение с инструктором откроет вам красоту подводного мира Красного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Сафари по пустыне на рассвете
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
3 часа
16 отзывов
Сафари по пустыне на рассвете: багги и квадроциклы в Шарм-Эль-Шейх
Встречайте рассвет в пустыне Шарм-Эль-Шейх на багги или квадроцикле. Насладитесь красотой природы и гостеприимством бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 04:00
15 за человека
Ужин на яхте с фольклорной шоу-программой
🛥 На яхте
Круиз
5 часов
1 отзыв
Вечерний круиз на яхте с ужином и фольклорным шоу в Шарм-эль-Шейхе
Огни побережья, звёздное небо, ужин от шеф-повара и фольклорное шоу ждут вас на борту роскошной яхты в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
20 за человека
Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Шарм-эль-Шейх глазами его жителей: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: прогулка по нетуристическим районам, посещение мечетей и коптской церкви, знакомство с местными традициями
Начало: В вашем отеле
Расписание: в четверг и субботу в 15:30
Сегодня в 15:30
13 июня в 15:30
15 за человека
Рассвет на горе Моисея
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
13 часов
4 отзыва
Рассвет на горе Моисея: Групповая экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Начните своё путешествие с восхождения на гору Моисея. Встречайте рассвет, посетите монастырь Святой Екатерины и узнайте историю этих святых мест
Начало: у вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
8577 за человека
Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
13 часов
29 отзывов
Из Шарм-Эль-Шейха в Каир: Ночь среди пирамид и сокровищ
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Египта - от древних пирамид до сокровищ Тутанхамона
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
5651 за человека
Морская прогулка к Коралловым островам
Групповая
6.5 часов
7 отзывов
Экскурсия на Коралловые острова: подводный рай Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки
Начало: от вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25 за человека
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
21 отзыв
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед: незабываемое приключение
Погрузитесь в удивительный мир подводных кораллов и тайн природы в национальном парке Рас-Мохаммед. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
Иордания и древняя Петра: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
23 отзыва
Иордания и Петра: погружение в историю из Шарм-Эль-Шейх
Путешествие во времени: от пустыни Вади-Рам до сокровищницы Эль-Хазне в Петре. Групповая экскурсия, полная открытий и незабываемых впечатлений
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 01:00
12 июня в 01:00
15 июня в 01:00
250 за человека
На квадроциклах - по Синайской пустыне
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
3 часа
37 отзывов
Захватывающее приключение на квадроциклах по Синайской пустыне с чаем у бедуинов
Почувствуйте дух приключений, управляя квадроциклом среди величественных песков Синайской пустыни и открывая для себя культуру бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30 и 15:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
15 за человека
Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день
🐫 На верблюдах
Мини-группа
8 часов
15 отзывов
Цветной каньон и заповедник Абу Галум: Приключение на весь день из Шарм-Эль-Шейха
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Шарм-Эль-Шейха, открывая секреты Цветного каньона и заповедника Абу Галум
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
42 за человека
Морское путешествие на батискафе
Групповая
2.5 часа
8 отзывов
Морское путешествие на батискафе в Шарм-Эль-Шейх: встреча с подводным миром
Подарите себе волшебство подводного мира Красного моря, наблюдая за его обитателями через панорамные окна батискафа
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00 и 13:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
35 за человека
Суперсафари: багги, квадроциклы и верблюды за 1 день
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Групповая
4.5 часа
1 отзыв
Суперсафари в Шарм-Эль-Шейх: приключение на багги и квадроциклах
Захватывающее приключение по пустыне с управлением багги и квадроциклов, визит в бедуинское поселение
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
55 за человека
День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Приключение в Синайской пустыне: культура, природа и море
Вас ждет насыщенный день в Синайской пустыне с катанием на верблюдах, джип-сафари и снорклингом
Начало: ваш отель
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, в среду в 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
55 за человека
Конная прогулка в пустыне из Шарм-эль-Шейха
🐴 Конные прогулки
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Конная прогулка по пустыне из Шарм-Эль-Шейха с бедуинским чаем
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с конной прогулкой по пустыне. Вас ждет не только катание на лошадях, но и гостеприимство бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
35 за человека
Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
🚌 На автобусе
🚢 На пароме
Групповая
13 часов
6 отзывов
Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
Из Шарм-эль-Шейха на пароме и автобусе: исследовать мистический город Иордании
Начало: У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Расписание: в среду и субботу в 01:00
12 июня в 01:00
15 июня в 01:00
265 за человека
Групповая морская прогулка к заповеднику Рас-Мохаммед
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
4 отзыва
Групповая экскурсия в Рас-Мохаммед: Снорклинг и панорамы Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки к заповеднику Рас-Мохаммед
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
55 за человека
В Каир из Шарма с комфортом: авиа-экскурсия в мини-группе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
9 отзывов
В Каир из Шарма с комфортом: авиа-экскурсия в мини-группе
Прикоснуться к чуду света и увидеть ценные артефакты с тысячелетней историей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
335 за человека
Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
Круиз
3 часа
9 отзывов
Погружение на батискафе Sea Scope: изучение подводного мира Красного моря
Приглашаем на незабываемое путешествие под воду, где вы встретитесь лицом к лицу с удивительным миром морских глубин
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00 и 14:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
45 за человека
По Красному морю - на пиратском корабле (в группе)
Групповая
6 часов
2 отзыва
Пиратское приключение в Шарм-Эль-Шейх: экскурсия на корабле с обедом
Погрузитесь в атмосферу морских приключений с экскурсией на пиратском корабле. Вас ждут снорклинг, вкусная еда и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
75 за человека
Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
🚌 На автобусе
скидка
9%
Мини-группа
8 часов
3 отзыва
Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
Путешествие к монастырю Святой Екатерины - уникальная возможность прикоснуться к святыням трёх мировых религий и узнать историю христианского храма
Начало: В Шарм-эль-Шейхе
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу и субботу в 06:00, во вторник и среду в 05:00
10 июня в 06:00
11 июня в 05:00
8577 за человека
Национальный парк Рас-Мохамед - в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия в национальный парк Рас-Мохамед из Шарм-Эль-Шейха
Рядом с жарким Шарм-эль-Шейхом находится настоящее геологическое чудо! Национальный парк Рас-Мохаммед интересно изучить не только под водой, но и на суше
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
35 за человека
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
🛥 На яхте
Круиз
8 часов
2 отзыва
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
Групповой круиз со снорклингом и дайвингом по желанию + шанс увидеть дельфинов (обед включён)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
5 часов
1 отзыв
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
Захватывающее сафари на квадроциклах, катание на верблюдах, ужин в деревне бедуинов и вечернее шоу с танцами и огнём - всё это ждёт вас в Шарм-эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
30 за человека
Пять приключений на Синае
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Мини-группа
8 часов
19 отзывов
Пять приключений на Синае: незабываемый день из Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу Синайского полуострова с экскурсией, полной приключений и новых впечатлений
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40 за человека
Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
25 отзывов
Экскурсия в Рас-Мохаммед: Дайвинг и отдых на Белом острове
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны национального парка Рас-Мохаммед. Насладитесь дайвингом и отдыхом на Белом острове
Начало: от шлагбаума вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25 за человека
Групповая экскурсия в Каир на самолете из Шарм-эль-Шейха
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
13 часов
22 отзыва
Групповая экскурсия в Каир на самолете: история и культура Египта
Исследуйте древние чудеса Каира: от Пирамид Гизы до Сфинкса, наслаждаясь комфортом и скоростью полета
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:30
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
245 за человека
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
13 часов
15 отзывов
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
Посетить главные достопримечательности города-музея Древнего Египта за один день
Начало: у шлагбаума вашего отеля
Расписание: во вторник в 04:30
11 июня в 04:30
18 июня в 04:30
250 за человека
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
43 отзыва
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
Начало: Ваш отель
Расписание: По вторникам, средам, и воскресеньям
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
$15 за человека
Плавание с дельфинами из Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
Групповая
1 час
15 отзывов
Плавание с дельфинами из Шарм-эль-Шейха
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от $80 за человека
Самолетом в древний Луксор
Групповая
16 часов
16 отзывов
Самолетом в древний Луксор
Начало: Шлагбаум вашего отеля
Расписание: По понедельникам и средам в 4-30
11 июня в 04:00
12 июня в 04:00
от $250 за человека
Захватывающее сафари на квадроциклах по пустыне в Шарм-эль-Шейхе
🛻 На квадроциклах
Групповая
2 часа
1 отзыв
Захватывающее сафари на квадроциклах по пустыне в Шарм-эль-Шейхе
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день 4:00, 8:00,10:00,12:00,14:00,16:00
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
$15 за человека
Вечерний круиз на яхте с ужином и развлекательным шоу
🛥 На яхте
Круиз
5 часов
2 отзыва
Популярное предложение
Вечерний круиз на яхте с ужином и развлекательным шоу
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Каждый день в 17-00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$20 за человека
Дискавери 5 в 1: Дахаб, Каньон, верблюды, купание и квадроциклы
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
9 часов
115 отзывов
Дискавери 5 в 1: Приключения в Шарм-Эль-Шейхе - Дахаб, Каньон, Верблюды, Квадроциклы
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией, где каждый момент - это новое открытие. От каньонов до коралловых рифов, каждый шаг обещает незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$26 за человека
Египетские Мальдивы - дайвинг и снорклинг в Рас Мохаммеде
Групповая
10 часов
121 отзыв
Экскурсия «Египетские Мальдивы»: дайвинг и снорклинг в Рас Мохаммеде
Исследуйте красоты подводного мира Рас Мохаммеда в компании опытного инструктора. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $25 за человека
Встретить рассвет на Синае, горе Моисея
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
93 отзыва
Рассвет на Горе Моисея и духовное путешествие в монастырь Святой Екатерины
Откройте для себя величие Горы Моисея, встречая первые лучи солнца на её вершине и исследуя древний монастырь
Начало: Ваш отель
Расписание: воскресенье, среда, пятница в 20:00 (зависит от вашего отеля)
Завтра в 20:00
12 июня в 20:00
от $27 за человека
На яхте к острову Тиран с дайвингом
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
13 отзывов
На яхте к острову Тиран с дайвингом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8-00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $25 за человека
Рассвет на горе Синай (Моисея)
🚶 Пешая
Мини-группа
16 часов
7 отзывов
Рассвет на горе Синай (Моисея)
Начало: Ресепшн отеля
Расписание: Воскресенье, Понедельник, Среда, Пятница.
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
$85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Данил
    7 июня 2024
    На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
    Экскурсия неплохая если вы никогда не катались на квадроциклах. Интересный опыт. Однако есть моменты которые не понравились: дети попрошайки везде
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    и всюду на остановках, которые портят все фотографии. Так же как выяснилось потом нас не докатали 15 минут. Поездка на верблюде которую нам предложили длилась не 5 минут а минуты 2-3. В общем и целом хорошо, был рад прокатиться с ветерком, но второй раз бы не пошёл. Отдельно хочу отметить реактивность организатора Натальи, которая всегда была на связи и всегда решала возникающие вопросы.

  • Л
    Людмила
    7 июня 2024
    Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
    Посетили групповую поездку на яхте к острову Тиран со снорклингом и дайвингом, виды просто шикарные, цвет воды не реальный. Все
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    понравилось, сопровождающие гиды/инструкторы профессионалы, все объясняют, заботятся. На яхте всю дорогу был чай, сок и вода, накормили вкусным обедом, на обратном пути дали фруктов. Примечание: бронируйте дайвинг на сайте, если будет оплачивать на яхте, то цена будет 20$ вместо 13$. Прокат масок, жилета (оплачивается в порту) — $2–5, и фотографии на яхте тоже делают платно - $10-25

  • Н
    Николай
    6 июня 2024
    В Каир из Шарма с комфортом: авиа-экскурсия в мини-группе
    Честно говоря, не ожидал… вместо мини-группы у меня была индивидуальная экскурсия. Это было просто шикарно! Я безмерно благодарен Наталье за
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    четкую организацию, не отменила тур из-за недобора, как это делают другие гиды. Наталья все организовала лучшим образом: бронь мест на регулярный рейс, онлайн регистрацию, оформление моей визы, трансфер в аэропорт, назначила лучшего гида. Название экскурсии «В Каир из Шарма с комфортом» полностью оправдано! Гид в Каире Шериф просто находка! Это была лучшая экскурсия на моем опыте. Посетили все, не спешили. И не заехали ни в один бестолковый магазин! От Каира сложились только лучшие впечатления. Тот случай, когда от души оставил гиду чаевые, отработал на все 1000%. Еще раз благодарю и рекомендую туристам брать экскурсию в мини-группе или индивидуальную.

  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Топовые места Шарм-эль-Шейха
    Были на экскурсии с Натальей! Все очень понравилось, посетили множество интересных мест, море впечатлений осталось! Наталья максимально понятно преподносила информацию, рассказала много фактов и ответила на все наши вопросы! Огромное спасибо 😊
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
    Была на Мегасафари с детьми 12 и 13 лет, пишу сразу по возвращению! все отлично! Спасибо Mido и его команде
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    за организацию! У нас была индивидуальная экскурсия от и до! 1. На квадроциклах мы были втроем, никакой пыли от идущий впереди колонны, квадроциклы мощные, гид очень приветливый, сделал много фото! Никаких навязчивых предложений и тд, было очень комфортно. 2. После пустынной жары на быстром и комфортном трансфере оказались в прекрасной бухте Наама бей, катались на парашюте, ватрушке, банане. Оттуда также на индивидуальном трансфере забрали и доставили в отель. Все было быстро и четко, организация супер и цена отличная! Всем рекомендую!

  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
    Заказывали экскурсию по топовым местам Шарма у гида Богдади. Нам очень понравилось. Пунктуально, четко, вовремя. Богдади дал много информации об
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    истории, отелях, курорте, обычиях, быте и др. Фотографировал нас на объектах показа. Всегда был вежлив и тактичен. Мы очень благодарны за эту экскурсию. Будем рекомендовать этого гида своим друзьям и знакомым.

  • Л
    Людмила
    2 июня 2024
    Сафари по пустыне на рассвете
    Добрый день! Были на сафари на рассвете. Организация экскурсии хорошая, в группе было 6 человек. Покатались по пустыне, заехали в бедуинскую деревню, увидели рассвет. Ожидания от экскурсии оправдались.
  • Л
    Людмила
    2 июня 2024
    Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
    Добрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провели время. Огромное спасибо.
    Добрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провели
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Топовые места Шарм-эль-Шейха
    Спасибо организатору Наталье за замечательную экскурсию. Прогулялись в небольшой группе по топовым местам Шарм-эль-Шейха, увидели красивые и атмосферные локации. Однозначно рекомендую экскурсию!
  • Н
    Надежда
    29 мая 2024
    Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
    Были на экскурсии 25 мая 2024, все отлично. Получили полное представление о Шарм эль Шейхе и узнали много интересного из жизни египтян. Богдади образованный, интеллигентный гид, хорошо владеющий русским языком. Спасибо! Всем рекомендуем

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Групповые»

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  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
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