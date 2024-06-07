1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Групповая яхтенная прогулка: Египетские Мальдивы с дайвингом и снорклингом
Вас ждет незабываемое путешествие на яхте к берегам Рас-Мохаммед и Белого острова. Погрузитесь в мир подводных красот Красного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Мини-группа
4.5 часа
Топовые места Шарм-эль-Шейха: от кафе в скале до мечетей и собора
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: откройте для себя его исторические сокровища и современные красоты в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00 и 16:00, в среду в 16:00
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
€15 за человека
Мини-группа
4 часа
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
Групповая экскурсия по Шарм-эль-Шейху включает посещение Мечети Эль-Мустафа, коптской церкви, кафе «Фарша», Старого города и площади Сохо
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 15:30, 15:45 и 16:00
Сегодня в 15:30
10 июня в 15:30
€13 за человека
Мини-группа
5 часов
Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
Ищете приключения в Шарм-Эль-Шейхе? Мегасафари 4 в 1 - это квадроциклы, парасейлинг, банан и ватрушка. Включены трансфер и чаепитие у бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€45 за человека
Групповая
13 часов
К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
Путешествие к пирамидам Гизы из Шарм-эль-Шейха на комфортабельном автобусе. Включены посещение Египетского музея, обед и услуги гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 00:30
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
€45 за человека
Групповая
2 часа
На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
Погрузитесь в атмосферу египетской пустыни на квадроциклах. Откройте для себя деревню бедуинов, попробуйте традиционный чай и сделайте уникальные фотографии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
€13 за человека
Групповая
13 часов
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: духовное путешествие
Встретьте восход на вершине горы Моисея и исследуйте древний монастырь Святой Екатерины в одной поездке из Шарм-Эль-Шейх
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
14 июня в 20:00
€28 за человека
Групповая
5.5 часов
Дайвинг в Красном море Шарм-Эль-Шейх: Встреча с подводным миром
Вас ждет невероятное приключение под водой! Погружение с инструктором откроет вам красоту подводного мира Красного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Групповая
3 часа
Сафари по пустыне на рассвете: багги и квадроциклы в Шарм-Эль-Шейх
Встречайте рассвет в пустыне Шарм-Эль-Шейх на багги или квадроцикле. Насладитесь красотой природы и гостеприимством бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 04:00
€15 за человека
Круиз
5 часов
Вечерний круиз на яхте с ужином и фольклорным шоу в Шарм-эль-Шейхе
Огни побережья, звёздное небо, ужин от шеф-повара и фольклорное шоу ждут вас на борту роскошной яхты в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€20 за человека
Мини-группа
3 часа
Шарм-эль-Шейх глазами его жителей: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: прогулка по нетуристическим районам, посещение мечетей и коптской церкви, знакомство с местными традициями
Начало: В вашем отеле
Расписание: в четверг и субботу в 15:30
Сегодня в 15:30
13 июня в 15:30
€15 за человека
скидка
9%
Мини-группа
13 часов
Рассвет на горе Моисея: Групповая экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Начните своё путешествие с восхождения на гору Моисея. Встречайте рассвет, посетите монастырь Святой Екатерины и узнайте историю этих святых мест
Начало: у вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
85€77 за человека
скидка
9%
Групповая
13 часов
Из Шарм-Эль-Шейха в Каир: Ночь среди пирамид и сокровищ
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Египта - от древних пирамид до сокровищ Тутанхамона
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
56€51 за человека
Групповая
6.5 часов
Экскурсия на Коралловые острова: подводный рай Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки
Начало: от вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€25 за человека
Групповая
6 часов
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед: незабываемое приключение
Погрузитесь в удивительный мир подводных кораллов и тайн природы в национальном парке Рас-Мохаммед. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€20 за человека
Групповая
13 часов
Иордания и Петра: погружение в историю из Шарм-Эль-Шейх
Путешествие во времени: от пустыни Вади-Рам до сокровищницы Эль-Хазне в Петре. Групповая экскурсия, полная открытий и незабываемых впечатлений
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 01:00
12 июня в 01:00
15 июня в 01:00
€250 за человека
Мини-группа
3 часа
Захватывающее приключение на квадроциклах по Синайской пустыне с чаем у бедуинов
Почувствуйте дух приключений, управляя квадроциклом среди величественных песков Синайской пустыни и открывая для себя культуру бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30 и 15:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€15 за человека
Мини-группа
8 часов
Цветной каньон и заповедник Абу Галум: Приключение на весь день из Шарм-Эль-Шейха
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Шарм-Эль-Шейха, открывая секреты Цветного каньона и заповедника Абу Галум
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€42 за человека
Групповая
2.5 часа
Морское путешествие на батискафе в Шарм-Эль-Шейх: встреча с подводным миром
Подарите себе волшебство подводного мира Красного моря, наблюдая за его обитателями через панорамные окна батискафа
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00 и 13:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€35 за человека
Групповая
4.5 часа
Суперсафари в Шарм-Эль-Шейх: приключение на багги и квадроциклах
Захватывающее приключение по пустыне с управлением багги и квадроциклов, визит в бедуинское поселение
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
€55 за человека
Мини-группа
10 часов
Приключение в Синайской пустыне: культура, природа и море
Вас ждет насыщенный день в Синайской пустыне с катанием на верблюдах, джип-сафари и снорклингом
Начало: ваш отель
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, в среду в 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€55 за человека
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка по пустыне из Шарм-Эль-Шейха с бедуинским чаем
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с конной прогулкой по пустыне. Вас ждет не только катание на лошадях, но и гостеприимство бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€35 за человека
Групповая
13 часов
Экскурсия в Петру - древний город, высеченный в скалах
Из Шарм-эль-Шейха на пароме и автобусе: исследовать мистический город Иордании
Начало: У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Расписание: в среду и субботу в 01:00
12 июня в 01:00
15 июня в 01:00
€265 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Рас-Мохаммед: Снорклинг и панорамы Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки к заповеднику Рас-Мохаммед
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€55 за человека
Мини-группа
13 часов
В Каир из Шарма с комфортом: авиа-экскурсия в мини-группе
Прикоснуться к чуду света и увидеть ценные артефакты с тысячелетней историей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
€335 за человека
Круиз
3 часа
Погружение на батискафе Sea Scope: изучение подводного мира Красного моря
Приглашаем на незабываемое путешествие под воду, где вы встретитесь лицом к лицу с удивительным миром морских глубин
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00 и 14:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€45 за человека
Групповая
6 часов
Пиратское приключение в Шарм-Эль-Шейх: экскурсия на корабле с обедом
Погрузитесь в атмосферу морских приключений с экскурсией на пиратском корабле. Вас ждут снорклинг, вкусная еда и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€75 за человека
скидка
9%
Мини-группа
8 часов
Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
Путешествие к монастырю Святой Екатерины - уникальная возможность прикоснуться к святыням трёх мировых религий и узнать историю христианского храма
Начало: В Шарм-эль-Шейхе
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу и субботу в 06:00, во вторник и среду в 05:00
10 июня в 06:00
11 июня в 05:00
85€77 за человека
Мини-группа
5 часов
Групповая экскурсия в национальный парк Рас-Мохамед из Шарм-Эль-Шейха
Рядом с жарким Шарм-эль-Шейхом находится настоящее геологическое чудо! Национальный парк Рас-Мохаммед интересно изучить не только под водой, но и на суше
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
€35 за человека
Круиз
8 часов
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
Групповой круиз со снорклингом и дайвингом по желанию + шанс увидеть дельфинов (обед включён)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Групповая
5 часов
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
Захватывающее сафари на квадроциклах, катание на верблюдах, ужин в деревне бедуинов и вечернее шоу с танцами и огнём - всё это ждёт вас в Шарм-эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€30 за человека
Мини-группа
8 часов
Пять приключений на Синае: незабываемый день из Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу Синайского полуострова с экскурсией, полной приключений и новых впечатлений
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€40 за человека
Групповая
9 часов
Экскурсия в Рас-Мохаммед: Дайвинг и отдых на Белом острове
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны национального парка Рас-Мохаммед. Насладитесь дайвингом и отдыхом на Белом острове
Начало: от шлагбаума вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€25 за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Каир на самолете: история и культура Египта
Исследуйте древние чудеса Каира: от Пирамид Гизы до Сфинкса, наслаждаясь комфортом и скоростью полета
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:30
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
€245 за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
Посетить главные достопримечательности города-музея Древнего Египта за один день
Начало: у шлагбаума вашего отеля
Расписание: во вторник в 04:30
11 июня в 04:30
18 июня в 04:30
€250 за человека
Мини-группа
5 часов
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
Начало: Ваш отель
Расписание: По вторникам, средам, и воскресеньям
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
$15 за человека
Групповая
1 час
Плавание с дельфинами из Шарм-эль-Шейха
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от $80 за человека
Групповая
16 часов
Самолетом в древний Луксор
Начало: Шлагбаум вашего отеля
Расписание: По понедельникам и средам в 4-30
11 июня в 04:00
12 июня в 04:00
от $250 за человека
Групповая
2 часа
Захватывающее сафари на квадроциклах по пустыне в Шарм-эль-Шейхе
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день 4:00, 8:00,10:00,12:00,14:00,16:00
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
$15 за человека
Круиз
5 часов
Популярное предложение
Вечерний круиз на яхте с ужином и развлекательным шоу
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Каждый день в 17-00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$20 за человека
Групповая
9 часов
Дискавери 5 в 1: Приключения в Шарм-Эль-Шейхе - Дахаб, Каньон, Верблюды, Квадроциклы
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией, где каждый момент - это новое открытие. От каньонов до коралловых рифов, каждый шаг обещает незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$26 за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия «Египетские Мальдивы»: дайвинг и снорклинг в Рас Мохаммеде
Исследуйте красоты подводного мира Рас Мохаммеда в компании опытного инструктора. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $25 за человека
Групповая
18 часов
Рассвет на Горе Моисея и духовное путешествие в монастырь Святой Екатерины
Откройте для себя величие Горы Моисея, встречая первые лучи солнца на её вершине и исследуя древний монастырь
Начало: Ваш отель
Расписание: воскресенье, среда, пятница в 20:00 (зависит от вашего отеля)
Завтра в 20:00
12 июня в 20:00
от $27 за человека
Групповая
9 часов
На яхте к острову Тиран с дайвингом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8-00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $25 за человека
Мини-группа
16 часов
Рассвет на горе Синай (Моисея)
Начало: Ресепшн отеля
Расписание: Воскресенье, Понедельник, Среда, Пятница.
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
$85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДанил7 июня 2024Экскурсия неплохая если вы никогда не катались на квадроциклах. Интересный опыт. Однако есть моменты которые не понравились: дети попрошайки везде
- ЛЛюдмила7 июня 2024Посетили групповую поездку на яхте к острову Тиран со снорклингом и дайвингом, виды просто шикарные, цвет воды не реальный. Все
- ННиколай6 июня 2024Честно говоря, не ожидал… вместо мини-группы у меня была индивидуальная экскурсия. Это было просто шикарно! Я безмерно благодарен Наталье за
- ВВиктория4 июня 2024Были на экскурсии с Натальей! Все очень понравилось, посетили множество интересных мест, море впечатлений осталось! Наталья максимально понятно преподносила информацию, рассказала много фактов и ответила на все наши вопросы! Огромное спасибо 😊
- ИИрина4 июня 2024Была на Мегасафари с детьми 12 и 13 лет, пишу сразу по возвращению! все отлично! Спасибо Mido и его команде
- ААнастасия3 июня 2024Заказывали экскурсию по топовым местам Шарма у гида Богдади. Нам очень понравилось. Пунктуально, четко, вовремя. Богдади дал много информации об
- ЛЛюдмила2 июня 2024Добрый день! Были на сафари на рассвете. Организация экскурсии хорошая, в группе было 6 человек. Покатались по пустыне, заехали в бедуинскую деревню, увидели рассвет. Ожидания от экскурсии оправдались.
- ЛЛюдмила2 июня 2024Добрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провели время. Огромное спасибо.
- ААнастасия30 мая 2024Спасибо организатору Наталье за замечательную экскурсию. Прогулялись в небольшой группе по топовым местам Шарм-эль-Шейха, увидели красивые и атмосферные локации. Однозначно рекомендую экскурсию!
- ННадежда29 мая 2024Были на экскурсии 25 мая 2024, все отлично. Получили полное представление о Шарм эль Шейхе и узнали много интересного из жизни египтян. Богдади образованный, интеллигентный гид, хорошо владеющий русским языком. Спасибо! Всем рекомендуем
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Групповые»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Групповые" можно забронировать 75 экскурсий и билетов от 13 до 335 со скидкой до 23%. Туристы уже оставили гидам 1359 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Шарм-Эль-Шейха по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август