читать дальше

и всюду на остановках, которые портят все фотографии. Так же как выяснилось потом нас не докатали 15 минут. Поездка на верблюде которую нам предложили длилась не 5 минут а минуты 2-3. В общем и целом хорошо, был рад прокатиться с ветерком, но второй раз бы не пошёл. Отдельно хочу отметить реактивность организатора Натальи, которая всегда была на связи и всегда решала возникающие вопросы.