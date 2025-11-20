Мои заказы

В Новый Большой музей и к пирамидам из Шарм эль Шейха в мини-группе 6 чел

Описание экскурсии

Я приглашаю вас открыть для себя неизвестные ранее сокровища страну фараонов в недавно открывшемся Новом Египетском музее. Также вы встретитесь лицом к лицу со сфинксом и пирамидами Гизы

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Новый Большой музей
  • Комплекс Гиза
Что включено
  • Трансфер из отеля до места экскурсии и обратно + экскурсия с русскоговорящим гидом
Что не входит в цену
  • Билеты в достопримечательности/nОбед (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шарм-эль-Шейх
Завершение: В отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

