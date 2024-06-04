1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир: однодневное путешествие с гидом
Встреча рассвета у подножия великих пирамид, загадки древних цивилизаций и сокровища Тутанхамона ждут вас
«Египетский музей и 120 тысяч артефактов»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
481€385 за всё до 6 чел.
Групповая
13 часов
К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
Путешествие к пирамидам Гизы из Шарм-эль-Шейха на комфортабельном автобусе. Включены посещение Египетского музея, обед и услуги гида
Начало: У вашего отеля
«Египетский национальный музей — хранилище самой большой археологической коллекции в мире, охватывающей все царства Древнего Египта»
Расписание: ежедневно в 00:30
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
€45 за человека
Индивидуальная
3 часа
Шарм-эль-Шейх: Путешествие в прошлое - Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
«В Шарм-эль-Шейхе находится один из лучших исторических музеев в Египте»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€60 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
Каир - город чудес, который оставит неизгладимые впечатления. Вы увидите пирамиды, Большого сфинкса, сокровища Каирского музея и насладитесь прогулкой по Нилу
Начало: У вашего отеля
«Каирский музей и прогулка по Нилу»
Завтра в 21:00
10 июня в 13:30
500€425 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком в Шарм-Эль-Шейхе
Погрузитесь в историю Египта с русскоговорящим гидом. Посетите Музей Тутанхамона и Исторический музей, узнайте о древних правителях и обрядах
Начало: от ворот вашего отеля
«Вы совершите путешествие в эпоху правления легендарного фараона: увидите знаменитые на весь мир экспонаты из его гробницы, в том числе золотую маску и саркофаг — это точные копии оригиналов, выставленных в Каирском музее»
26 июня в 17:00
27 июня в 17:00
€60 за всё до 2 чел.
Групповая
13 часов
Иордания и Петра: погружение в историю из Шарм-Эль-Шейх
Путешествие во времени: от пустыни Вади-Рам до сокровищницы Эль-Хазне в Петре. Групповая экскурсия, полная открытий и незабываемых впечатлений
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Древняя Петра: вместе с гидом вы пройдете по городу-музею, высеченному в скалах 2500 лет назад, проникнете в секреты его строительства и узнаете о его создателях — народе набатеи»
Расписание: в среду и субботу в 01:00
12 июня в 01:00
15 июня в 01:00
€250 за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
Путешествие на самолёте из Шарм-эль-Шейха в Каир позволит вам увидеть все главные достопримечательности столицы Египта за один день без утомительных поездок
«Старый город, национальный музей с невероятной коллекцией древностей, некрополь Гизы — вы увидите всё самое главное без мучений в дороге»
Завтра в 21:00
10 июня в 08:00
€670 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
Быстро добраться до столицы Древнего Египта и исследовать "Город живых" и "Город мёртвых"
«Вместе с гидом-знатоком вы обойдёте город-музей под открытым небом и увидите его достопримечательности»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€710 за всё до 2 чел.
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Каир на самолете: история и культура Египта
Исследуйте древние чудеса Каира: от Пирамид Гизы до Сфинкса, наслаждаясь комфортом и скоростью полета
Начало: у вашего отеля
«Знаменитая золотая маска и украшения Тутанхамона, огромные статуи фараона Аменхотепа III и его супруги Тии, саркофаги, мумии, папирусы, монеты — вы увидите все прославленные экспонаты музея и узнаете больше о древнейшей цивилизации»
Расписание: ежедневно в 04:30
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
€245 за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
Посетить главные достопримечательности города-музея Древнего Египта за один день
Начало: у шлагбаума вашего отеля
Расписание: во вторник в 04:30
11 июня в 04:30
18 июня в 04:30
€250 за человека
Индивидуальная
3 часа
Шарм-эль-Шейх: Международный музей древностей и старый город с египтологом
Начало: Шлагбаум отеля
«В стенах музея вы узнаете массу любопытных исторических фактов о Древнеегипетскй цивилизации, ее культуре и этапах развития в разных областях жизни»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$60 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
20 часов
Каирский музей, пирамиды и прогулка по Нилу
Начало: В отеле
«Расскажу увлекательные истории о тайнах, связанных с экспонатами музея»
Расписание: Каждый день в 1:00 ночью
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
от $480 за всё до 4 чел.
Групповая
17 часов
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
«Программа начнется с посещения самого большого в мире хранилища предметов древнеегипетского искусства - Египетского музея»
Расписание: Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница в 04:00
$273 за человека
Групповая
17 часов
Экскурсия в Луксор с перелетом на самолете
«В Луксоре находится уникальный музей, не имеющий аналогов во всем мире»
Расписание: Среда в 04:00
$280 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Снорклинг среди рифов + ужин в модном месте
Провести день в новом эстетичном пространстве в заповеднике Рас-Мохаммед (всё включено)
Начало: У вашего отеля
«Заглянуть в симпатичный музей, посвящённый заповеднику, чтобы больше узнать о местном животном мире и кораллах»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150€128 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
К великим пирамидам - на самолете из Шарм-эль-Шейха
Отправиться в Каир и увидеть его главные достопримечательности за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Знаменитая золотая маска и украшения Тутанхамона, огромные статуи фараона Аменхотепа III и его супруги Тии, саркофаги, мумии, папирусы, монеты — вы увидите все прославленные экспонаты музея и узнаете интересные факты о Древнем Египте»
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
€750 за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
По следам фараонов. Групповая автобусная экскурсия в Каир
Увидеть Большого сфинкса и пирамиды Гизы, а также познакомиться с коллекцией Египетского музея
Начало: от ворот вашего отеля
«Музей папируса в Гизе (30 минут)»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 00:30
10 июня в 00:30
13 июня в 00:30
€58 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем4 июня 2024В группе было два взрослых и один ребенок. Экскурсию проводил, непосредственно сам Али. Оставил о себе очень приятное впечатление как
- ААнтонина1 июня 2024Заприметила эту экскурсию ещё пока были в Москве. Хотелось немного напомнить сыну историю Египта, а не только море и песок
- ВВалентин25 мая 2024Отличная экскурсия с приятным гидом Ахмедом на комфортабельном автомобиле. Повидали множество интересных мест Каира, гид все очень интересно рассказывает, видно
- РРената21 мая 2024Все понравилось,9 часов ехать тяжеловато,автобусы не на 5+ (староваты) Но за свои деньги оправдано,обед тоже вкусный
- ААнастасия21 мая 2024Нам все очень понравилось, организация на 5+ Ибрагим как факир оперативно доставал билеты, договаривался с колесницами, когда дети перегрелись экскурсия по Нилу оказалась к месту, спасибо большое ☺️
- ООлеся14 мая 2024Трансфер и организация - очень хорошо. Поездка заняла 27 часов (проверки на дороге отнимают время). Как уже отмечали другие туристы, жаль
- ААнна14 мая 2024Спасибо за экскурсию. Чистый автомобиль, корректные водители, гид очень доброжелательный. Никакого навязывания ничего лишнего. Рекомендую
- ППавел10 мая 2024Интересная и комфортная поездка, все было профессионально сделано: от встречи в отеле, самолет, поездки в Каире, время на осмотры до возврата обратно. Очень клиенто- центричный подход, всегда на связи, спасибо - мне и дочке понравилось.
- TTatiana8 мая 2024У нас была потрясающая поездка в Каир! Наталья - просто фея, которая организовала нам путешествие без сучка и задоринки: обеспечила нам
- ААнастасия7 мая 2024В целом хорошо Было пару нюансов, но организатор связался и помог решить ситуацию наилучшим образом! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Музеи»
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