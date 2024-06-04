Музеи и искусство Шарм-Эль-Шейха

Найдено 17 экскурсий в категории «Музеи» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €45, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
50 отзывов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир: однодневное путешествие с гидом
Встреча рассвета у подножия великих пирамид, загадки древних цивилизаций и сокровища Тутанхамона ждут вас
«Египетский музей и 120 тысяч артефактов»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
481385 за всё до 6 чел.
К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
17 отзывов
К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
Путешествие к пирамидам Гизы из Шарм-эль-Шейха на комфортабельном автобусе. Включены посещение Египетского музея, обед и услуги гида
Начало: У вашего отеля
«Египетский национальный музей — хранилище самой большой археологической коллекции в мире, охватывающей все царства Древнего Египта»
Расписание: ежедневно в 00:30
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
45 за человека
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Шарм-эль-Шейх: Путешествие в прошлое - Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
«В Шарм-эль-Шейхе находится один из лучших исторических музеев в Египте»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
60 за всё до 3 чел.
Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
🚌 На автобусе
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
Каир - город чудес, который оставит неизгладимые впечатления. Вы увидите пирамиды, Большого сфинкса, сокровища Каирского музея и насладитесь прогулкой по Нилу
Начало: У вашего отеля
«Каирский музей и прогулка по Нилу»
Завтра в 21:00
10 июня в 13:30
500425 за всё до 6 чел.
Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком в Шарм-Эль-Шейхе
Погрузитесь в историю Египта с русскоговорящим гидом. Посетите Музей Тутанхамона и Исторический музей, узнайте о древних правителях и обрядах
Начало: от ворот вашего отеля
«Вы совершите путешествие в эпоху правления легендарного фараона: увидите знаменитые на весь мир экспонаты из его гробницы, в том числе золотую маску и саркофаг — это точные копии оригиналов, выставленных в Каирском музее»
26 июня в 17:00
27 июня в 17:00
60 за всё до 2 чел.
Иордания и древняя Петра: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
23 отзыва
Иордания и Петра: погружение в историю из Шарм-Эль-Шейх
Путешествие во времени: от пустыни Вади-Рам до сокровищницы Эль-Хазне в Петре. Групповая экскурсия, полная открытий и незабываемых впечатлений
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Древняя Петра: вместе с гидом вы пройдете по городу-музею, высеченному в скалах 2500 лет назад, проникнете в секреты его строительства и узнаете о его создателях — народе набатеи»
Расписание: в среду и субботу в 01:00
12 июня в 01:00
15 июня в 01:00
250 за человека
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
Путешествие на самолёте из Шарм-эль-Шейха в Каир позволит вам увидеть все главные достопримечательности столицы Египта за один день без утомительных поездок
«Старый город, национальный музей с невероятной коллекцией древностей, некрополь Гизы — вы увидите всё самое главное без мучений в дороге»
Завтра в 21:00
10 июня в 08:00
670 за всё до 2 чел.
Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
Быстро добраться до столицы Древнего Египта и исследовать "Город живых" и "Город мёртвых"
«Вместе с гидом-знатоком вы обойдёте город-музей под открытым небом и увидите его достопримечательности»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
710 за всё до 2 чел.
Групповая экскурсия в Каир на самолете из Шарм-эль-Шейха
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
13 часов
22 отзыва
Групповая экскурсия в Каир на самолете: история и культура Египта
Исследуйте древние чудеса Каира: от Пирамид Гизы до Сфинкса, наслаждаясь комфортом и скоростью полета
Начало: у вашего отеля
«Знаменитая золотая маска и украшения Тутанхамона, огромные статуи фараона Аменхотепа III и его супруги Тии, саркофаги, мумии, папирусы, монеты — вы увидите все прославленные экспонаты музея и узнаете больше о древнейшей цивилизации»
Расписание: ежедневно в 04:30
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
245 за человека
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
13 часов
15 отзывов
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
Посетить главные достопримечательности города-музея Древнего Египта за один день
Начало: у шлагбаума вашего отеля
Расписание: во вторник в 04:30
11 июня в 04:30
18 июня в 04:30
250 за человека
Шарм-эль-Шейх: Международный музей древностей и старый город с египтологом
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Шарм-эль-Шейх: Международный музей древностей и старый город с египтологом
Начало: Шлагбаум отеля
«В стенах музея вы узнаете массу любопытных исторических фактов о Древнеегипетскй цивилизации, ее культуре и этапах развития в разных областях жизни»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$60 за всё до 3 чел.
Каирский музей, пирамиды и прогулка по Нилу
Индивидуальная
20 часов
3 отзыва
Каирский музей, пирамиды и прогулка по Нилу
Начало: В отеле
«Расскажу увлекательные истории о тайнах, связанных с экспонатами музея»
Расписание: Каждый день в 1:00 ночью
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
от $480 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
17 часов
5 отзывов
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
«Программа начнется с посещения самого большого в мире хранилища предметов древнеегипетского искусства - Египетского музея»
Расписание: Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница в 04:00
$273 за человека
Экскурсия в Луксор с перелетом на самолете
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
17 часов
4 отзыва
Экскурсия в Луксор с перелетом на самолете
«В Луксоре находится уникальный музей, не имеющий аналогов во всем мире»
Расписание: Среда в 04:00
$280 за человека
Снорклинг среди рифов + ужин в модном месте
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Снорклинг среди рифов + ужин в модном месте
Провести день в новом эстетичном пространстве в заповеднике Рас-Мохаммед (всё включено)
Начало: У вашего отеля
«Заглянуть в симпатичный музей, посвящённый заповеднику, чтобы больше узнать о местном животном мире и кораллах»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150128 за всё до 4 чел.
К великим пирамидам - на самолете из Шарм-эль-Шейха
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
13 часов
К великим пирамидам - на самолете из Шарм-эль-Шейха
Отправиться в Каир и увидеть его главные достопримечательности за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Знаменитая золотая маска и украшения Тутанхамона, огромные статуи фараона Аменхотепа III и его супруги Тии, саркофаги, мумии, папирусы, монеты — вы увидите все прославленные экспонаты музея и узнаете интересные факты о Древнем Египте»
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
750 за всё до 3 чел.
По следам фараонов. Групповая автобусная экскурсия в Каир
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
По следам фараонов. Групповая автобусная экскурсия в Каир
Увидеть Большого сфинкса и пирамиды Гизы, а также познакомиться с коллекцией Египетского музея
Начало: от ворот вашего отеля
«Музей папируса в Гизе (30 минут)»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 00:30
10 июня в 00:30
13 июня в 00:30
58 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    4 июня 2024
    Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
    В группе было два взрослых и один ребенок. Экскурсию проводил, непосредственно сам Али. Оставил о себе очень приятное впечатление как
    читать дальше

    экскурсовод и человек. В самой экскурсии понравились следующие моменты: 1. Уникальность. Единственная экскурсия одновременно в два музея. 2. Изложение материала. Была не только информация, но и проверка усвоенного материала. 3. Индивидуальный подход. Постоянный контроль за тем, чтобы было интересно всем слушателям. 4. Время экскурсии. Не было ограничения по времени для самостоятельного изучения экспозиции.

  • А
    Антонина
    1 июня 2024
    Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
    Заприметила эту экскурсию ещё пока были в Москве. Хотелось немного напомнить сыну историю Египта, а не только море и песок
    читать дальше

    в поездке. Уже будучи в Шарме забронировала экскурсию, гид Али предложил вечернее время, когда меньше туристов. Ещё пока ехали в машине, рассказал о современном Египте, отвечал на мои вопросы про быт. В музеях не просто рассказывал, но и аккуратно задавал вопросы, мы с сыном вспоминали школьную историю и другие источники, которые читали. А ещё Али всё время возвращался к тому, что он сам уже рассказал и задавал нам вопросы. Так что сын много что запомнил и сказал в конце, что даже ему понравилось. А с подростками это такое дело - ни каждый экскурсовод может добиться внимания. Спасибо огромное ещё раз, прекрасный вечер исторических экскурсов получился!

    Заприметила эту экскурсию ещё пока были в Москве. Хотелось немного напомнить сыну историю Египта, а неЗаприметила эту экскурсию ещё пока были в Москве. Хотелось немного напомнить сыну историю Египта, а не
  • В
    Валентин
    25 мая 2024
    Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
    Отличная экскурсия с приятным гидом Ахмедом на комфортабельном автомобиле. Повидали множество интересных мест Каира, гид все очень интересно рассказывает, видно
    читать дальше

    что он тоже всем этим восхищается, многие потайные места и двери открывались только для нас так как у гида очень отношения с местными смотрителями:), нам помогали торговаться на рынке, советовали где поужинать, в общем благодаря Ахмеду поездка в Каир удалась на славу! (:

  • Р
    Рената
    21 мая 2024
    К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
    Все понравилось,9 часов ехать тяжеловато,автобусы не на 5+ (староваты) Но за свои деньги оправдано,обед тоже вкусный
    Все понравилось,9 часов ехать тяжеловато,автобусы не на 5+ (староваты)
  • А
    Анастасия
    21 мая 2024
    Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
    Нам все очень понравилось, организация на 5+ Ибрагим как факир оперативно доставал билеты, договаривался с колесницами, когда дети перегрелись экскурсия по Нилу оказалась к месту, спасибо большое ☺️
    Нам все очень понравилось, организация на 5+ Ибрагим как факир оперативно доставал билеты, договаривался с колесницами
  • О
    Олеся
    14 мая 2024
    К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
    Трансфер и организация - очень хорошо. Поездка заняла 27 часов (проверки на дороге отнимают время). Как уже отмечали другие туристы, жаль
    читать дальше

    что пирамиды завершают экскурсию. Приезжаешь к ним уже порядком подустав и очень жарко. Личное мнение - катание на верблюдах ерунда, съедает время которого на пирамиды отводят итак не много. Жаль что в автобусе практически ничего не рассказывают про Каир, хотелось бы что-то послушать про историческую часть города. Поездка по Нилу ничего, но опять же хотелось бы больше интересных историй про архетектуру. Даже не историческую справку, а именно местный колорит. В историческом музее опять же хотелось послушать что-то, чего нет в учебниках по истории за 5 класс))

    Трансфер и организация - очень хорошо. Поездка заняла 27 часов (проверки на дороге отнимают время)Трансфер и организация - очень хорошо. Поездка заняла 27 часов (проверки на дороге отнимают время)Трансфер и организация - очень хорошо. Поездка заняла 27 часов (проверки на дороге отнимают время)
  • А
    Анна
    14 мая 2024
    Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
    Спасибо за экскурсию. Чистый автомобиль, корректные водители, гид очень доброжелательный. Никакого навязывания ничего лишнего. Рекомендую
  • П
    Павел
    10 мая 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
    Интересная и комфортная поездка, все было профессионально сделано: от встречи в отеле, самолет, поездки в Каире, время на осмотры до возврата обратно. Очень клиенто- центричный подход, всегда на связи, спасибо - мне и дочке понравилось.
  • T
    Tatiana
    8 мая 2024
    Групповая экскурсия в Каир на самолете из Шарм-эль-Шейха
    У нас была потрясающая поездка в Каир! Наталья - просто фея, которая организовала нам путешествие без сучка и задоринки: обеспечила нам
    читать дальше

    билеты на удобный для нас день и рейсы. Утром в отеле нас ждал комфортный микроавтобус и водитель с уже зарегистрированными и распечатанными посадочными билетами на самолет. Доехав в аэропорт нам оперативно вклеили визы в паспорта и проводили в лаунж зону. Прилетев в Каир у нас началось поистине незабываемое путешествие. Нас встретили гид Шериф с водителем на комфортном автобусе и потек увлекательный рассказ об истории Египта и Каира. Шериф высоко профессиональный гид, у которого четко и безупречно спланирована программа и день. Пока не наступила жара, мы успели посетить пирамиды, сфинкса, он нам сделал все обязательные туристические фотографии. Потом мы переехали в музей Истории Египта. Чувствуется, что Шериф сам сильно увлечен историей и любит свою страну. Хочу выразить огромную благодарность всей команде, которая весь день сопровождала нас в поездке. Это был яркий и насыщенный день!

  • А
    Анастасия
    7 мая 2024
    К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
    В целом хорошо Было пару нюансов, но организатор связался и помог решить ситуацию наилучшим образом! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
  2. К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
  3. Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
  4. Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
  5. Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Музеи" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 45 до 750 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 186 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Купите самую интересную из 17 экскурсий в Шарм-Эль-Шейхе на 2024 год по теме «Музеи», 186 ⭐ отзывов, цены от €45. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам