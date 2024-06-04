читать дальше

билеты на удобный для нас день и рейсы. Утром в отеле нас ждал комфортный микроавтобус и водитель с уже зарегистрированными и распечатанными посадочными билетами на самолет. Доехав в аэропорт нам оперативно вклеили визы в паспорта и проводили в лаунж зону. Прилетев в Каир у нас началось поистине незабываемое путешествие. Нас встретили гид Шериф с водителем на комфортном автобусе и потек увлекательный рассказ об истории Египта и Каира. Шериф высоко профессиональный гид, у которого четко и безупречно спланирована программа и день. Пока не наступила жара, мы успели посетить пирамиды, сфинкса, он нам сделал все обязательные туристические фотографии. Потом мы переехали в музей Истории Египта. Чувствуется, что Шериф сам сильно увлечен историей и любит свою страну. Хочу выразить огромную благодарность всей команде, которая весь день сопровождала нас в поездке. Это был яркий и насыщенный день!