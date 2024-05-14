6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные пирамиды Гизы
- 🗿 Загадочный Большой сфинкс
- 🎨 Артефакты Каирского музея
- 🚤 Прогулка по Нилу
- 🚗 Индивидуальный транспорт
- 👨🏫 Профессиональный гид
Что можно увидеть
- Пирамиды Гизы
- Большой сфинкс
- Каирский музей
- Нил
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Плато Гиза: пирамиды, Большой сфинкс и бескрайние просторы
С утра, пока на улице еще не очень жарко, мы отправимся на плато Гиза — к великим пирамидам Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы узнаете, как жили фараоны и их жены: как проходил их типичный день, как они одевались, как украшали свои жилища, что ели и пили. А также: когда в Древнем Египте начали строить усыпальницы в виде пирамид, что символизируют их декоративные элементы и как проходили погребальные обряды. Расшифруем мы и символику Большого сфинкса — «визитной карточки» Египта.
Каирский музей и прогулка по Нилу
Оценив грандиозные пирамиды, вернемся в столицу и отправимся в Каирский музей — он впечатлит вас удивительными артефактами древности. Вы рассмотрите Золотую маску Тутанхамона, отделанные драгоценными камнями саркофаги, найденные в гробницах сокровища и даже настоящих мумий. Мы расскажем о самых важных экспонатах, поможем понять их предназначение и раскрыть художественную ценность. В завершение, если вы пожелаете, прокатимся на лодке по Нилу и полюбуемся Каиром с воды.
Организационные детали
- Расстояние от Шарм-эль-Шейха до Каира около 500 км, учитывайте своё физическое состояние и готовность провести много времени в дороге при заказе экскурсии
- Для 1-2 человек экскурсия проходит на легковом автомобиле, для 3-6 человек — на микроавтобусе
- В Шарм-эль-Шейхе вас встретит водитель, гид присоединится к вам в Каире
- Входные билеты не включены в стоимость: пирамиды — 13$ взрослые, 7$ дети 6-12 лет; Национальный музей — 13$ взрослые, 7$ дети 6-12 лет
- Катание на лодке по Нилу оплачивается дополнительно — 50$ с группы
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
1. Организация тура в Каир (музей и пирамиды). Был оргпзован прекрасный трансфер - комфортабельный микроавтобус. По приезду русскоговорящий гид (Ахмаду отдельное спасибо!)