Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)

Каир - город чудес, который оставит неизгладимые впечатления. Вы увидите пирамиды, Большого сфинкса, сокровища Каирского музея и насладитесь прогулкой по Нилу
Шумный и величественный Каир запомнится вам на всю жизнь. Вы погрузитесь в его историю, прикоснетесь к тайнам пирамид и сфотографируетесь с Большим сфинксом. Погуляете по Национальному музею и увидите сокровища,
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найденные археологами.

Плато Гиза, где находятся великие пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, расскажет о жизни фараонов и их жён.

Каирский музей впечатлит удивительными артефактами древности, включая Золотую маску Тутанхамона и настоящие мумии. В завершение экскурсии можно прокатиться на лодке по Нилу и полюбоваться видами Каира с воды

5
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🏛️ Уникальные пирамиды Гизы
  2. 🗿 Загадочный Большой сфинкс
  3. 🎨 Артефакты Каирского музея
  4. 🚤 Прогулка по Нилу
  5. 🚗 Индивидуальный транспорт
  6. 👨‍🏫 Профессиональный гид

Что можно увидеть

  • Пирамиды Гизы
  • Большой сфинкс
  • Каирский музей
  • Нил
Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
Ближайшие даты:
Время начала: 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Плато Гиза: пирамиды, Большой сфинкс и бескрайние просторы

С утра, пока на улице еще не очень жарко, мы отправимся на плато Гиза — к великим пирамидам Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы узнаете, как жили фараоны и их жены: как проходил их типичный день, как они одевались, как украшали свои жилища, что ели и пили. А также: когда в Древнем Египте начали строить усыпальницы в виде пирамид, что символизируют их декоративные элементы и как проходили погребальные обряды. Расшифруем мы и символику Большого сфинкса — «визитной карточки» Египта.

Каирский музей и прогулка по Нилу

Оценив грандиозные пирамиды, вернемся в столицу и отправимся в Каирский музей — он впечатлит вас удивительными артефактами древности. Вы рассмотрите Золотую маску Тутанхамона, отделанные драгоценными камнями саркофаги, найденные в гробницах сокровища и даже настоящих мумий. Мы расскажем о самых важных экспонатах, поможем понять их предназначение и раскрыть художественную ценность. В завершение, если вы пожелаете, прокатимся на лодке по Нилу и полюбуемся Каиром с воды.

Организационные детали

  • Расстояние от Шарм-эль-Шейха до Каира около 500 км, учитывайте своё физическое состояние и готовность провести много времени в дороге при заказе экскурсии
  • Для 1-2 человек экскурсия проходит на легковом автомобиле, для 3-6 человек — на микроавтобусе
  • В Шарм-эль-Шейхе вас встретит водитель, гид присоединится к вам в Каире
  • Входные билеты не включены в стоимость: пирамиды — 13$ взрослые, 7$ дети 6-12 лет; Национальный музей — 13$ взрослые, 7$ дети 6-12 лет
  • Катание на лодке по Нилу оплачивается дополнительно — 50$ с группы
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
14 мая 2024
Спасибо за экскурсию. Чистый автомобиль, корректные водители, гид очень доброжелательный. Никакого навязывания ничего лишнего. Рекомендую
А
17 апр 2024
Добрый день. Экскурсия прошла на отлично👍. Имад крутой дядька:) организовал все четко, начиная от трансфера из отеля и до момента возвращения назад. Сам формат экскурсии был такой, что казалось что мы просто вместе отдыхаем, и один из нашей компании знает абсолютно все о Египте. Браво. Рекомендую со всей ответственностью работать с Имадом. Не пожалеете👍👍👍
О
10 апр 2024
Большое спасибо Имаду за организацию нескольких экскурсий в Шарме.
1. Организация тура в Каир (музей и пирамиды). Был оргпзован прекрасный трансфер - комфортабельный микроавтобус. По приезду русскоговорящий гид (Ахмаду отдельное спасибо!)
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Провели экскурсию в музее, пообедали и поехали на Пирамиды. Все очень душевно. PS. Ребята оперативно помогли решить вопрос с визами, так как в аэропорту сразу не купили.
2. Брали обзорную экскурсию по Шарму. Посмотрели очень красивую церковь, затем мечеть и побродили по Old Town.
3. Организовали индивидуальный трансфер в аэропорт (с 4-мя детьми это супер!)

В общем и целом все супер. Бронировали поездку еще из Москвы. Практически сразу со мной связались в Вотсап. За день до экскурсии все подтвердили. Любые текущие вопросы решались оперативно.
Большое спасибо, что в частности ваша работа оставила приятное послевкусие после отдыха!

Большое спасибо Имаду за организацию нескольких экскурсий в Шарме.Большое спасибо Имаду за организацию нескольких экскурсий в Шарме.Большое спасибо Имаду за организацию нескольких экскурсий в Шарме.Большое спасибо Имаду за организацию нескольких экскурсий в Шарме.Большое спасибо Имаду за организацию нескольких экскурсий в Шарме.
N
2 апр 2024
Честно сказать, очень боялась, заказывая в России эту экскурсию… одна с 5-летним ребенком, к пирамидам, трансфер из Шарма, неизвестные люди… все прошло просто прекрасно. Организатор ответил на все вопросы, помог
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с проставлением штампа на визе (новый опыт-посетила полицейский участок в Египте🤗), вовремя приехала машина, вовремя (и для египетского стиля вождения очень аккуратно) привезли и отвезли, охраняли нас на самих пирамидах (ни один зазывала не пробился!). Да, дорого, но комфорт и безопасность того стоили! И я увидела пирамиды и Каир, незабываемое ощущение! Спасибо огромное за исполнение мечты!

Честно сказать, очень боялась, заказывая в России эту экскурсию… одна с 5-летним ребенком, к пирамидам, трансферЧестно сказать, очень боялась, заказывая в России эту экскурсию… одна с 5-летним ребенком, к пирамидам, трансферЧестно сказать, очень боялась, заказывая в России эту экскурсию… одна с 5-летним ребенком, к пирамидам, трансфер

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