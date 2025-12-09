Описание экскурсии
VIP-путешествие в мир фараонов — всё включено Ощутите атмосферу роскоши, истории и абсолютного комфорта в одном дне. Мы подготовили для вас приватное VIP-путешествие в сердце Древнего Египта, где каждый момент продуман до мелочей. 📍 Что вас ждёт: ▪ Приватный трансфер на комфортабельном автомобиле класса VIP — из отеля и обратно ▪ Личный русскоязычный сопровождающий, который расскажет легенды, тайны и живые истории древнего Египта ▪ Посещение Великого Египетского музея — самого современного и масштабного музея в мире, посвящённого цивилизации фараонов ▪ Увидите сокровища Тутанхамона, мумии, оригинальные статуи и уникальные артефакты, доступные только в этом музее ▪ Прогулка по плато Гизы: пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также Великий Сфинкс ▪ Время для фото, прогулки, отдыха и настоящего ощущения вечности ▪ Обед в панорамном ресторане с лучшим видом на пирамиды — восточная кухня, премиальный сервис и незабываемая атмосфера 👑 Всё включено в стоимость:
VIP трансфер ✔ Русскоязычный гид ✔ Входные билеты во все объекты ✔ Обед в панорамном ресторане ✔ Сопровождение и помощь на каждом этапе ✔ Фото-сессия (по желанию) - Для кого подходит: Для тех, кто ценит комфорт, приватность, качество и незабываемые впечатления. Идеально для пар, семей, VIP-гостей и особенных моментов. Подарите себе день, который невозможно забыть. Египет начинается здесь.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 🏛️ Великий Египетский музей (Grand Egyptian Museum)
- Самый большой археологический музей в мире. Тысячи оригинальных артефактов, мумии, статуи, сокровища Тутанхамона и интерактивные залы погружения в историю
- 🗿 Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина
- Единственное уцелевшее чудо света. Грандиозные сооружения возрастом более 4500 лет, окружённые легендами и тайнами
- 🦁 Великий Сфинкс
- Древний страж пирамид с телом льва и головой фараона. Один из самых узнаваемых символов Египта
- 🌄 Плато Гиза (Giza Plateau)
- Историческая зона с видом на все пирамиды одновременно. Идеальное место для прогулок и фотосъёмки
- 🍽️ Панорамный ресторан с видом на пирамиды
- Ресторан с восточной кухней и прямым видом на пирамиды. Идеальное сочетание вкуса, атмосферы и истории
- 🛍️ Этническая зона с сувенирами и ремёслами (по желанию)
- Магазины с египетскими ароматами, папирусом, изделиями ручной работы и натуральными маслами
Что включено
- ✔ VIP-трансфер из вашего отеля и обратно
- ✔ Личный русскоязычный гид на протяжении всей поездки
- ✔ Входные билеты в Великий Египетский музей и на плато Гизы
- ✔ Посещение пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
- ✔ Прогулка у Великого Сфинкса
- ✔ Обед в панорамном ресторане с видом на пирамиды
- ✔ Все налоги и сборы, связанные с программой
Что не входит в цену
- Туристическая виза, если отсутствует в паспорте - 35 USD за человека, оформляется отдельно/n
- Личные расходы (сувениры, напитки вне обеда, дополнительные фото/видео)
- Дополнительные блюда или напитки в ресторане, помимо включённого обеда/n
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шарм-эль-Шейх
Завершение: 🏁 Место окончания поездки По окончании программы мы доставим вас обратно в ваш отель, в тот же район, откуда был выезд (Шарм-эль-Шейх). 🚘 Комфортабельный трансфер включён в стоимость. 🕑 Время возвращения зависит от дорожной ситуации, но ориентировочно - во второй половине дня / вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
