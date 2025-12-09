VIP-путешествие в мир фараонов — всё включено Ощутите атмосферу роскоши, истории и абсолютного комфорта в одном дне. Мы подготовили для вас приватное VIP-путешествие в сердце Древнего Египта, где каждый момент продуман до мелочей. 📍 Что вас ждёт: ▪ Приватный трансфер на комфортабельном автомобиле класса VIP — из отеля и обратно ▪ Личный русскоязычный сопровождающий, который расскажет легенды, тайны и живые истории древнего Египта ▪ Посещение Великого Египетского музея — самого современного и масштабного музея в мире, посвящённого цивилизации фараонов ▪ Увидите сокровища Тутанхамона, мумии, оригинальные статуи и уникальные артефакты, доступные только в этом музее ▪ Прогулка по плато Гизы: пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также Великий Сфинкс ▪ Время для фото, прогулки, отдыха и настоящего ощущения вечности ▪ Обед в панорамном ресторане с лучшим видом на пирамиды — восточная кухня, премиальный сервис и незабываемая атмосфера 👑 Всё включено в стоимость:

VIP трансфер ✔ Русскоязычный гид ✔ Входные билеты во все объекты ✔ Обед в панорамном ресторане ✔ Сопровождение и помощь на каждом этапе ✔ Фото-сессия (по желанию) - Для кого подходит: Для тех, кто ценит комфорт, приватность, качество и незабываемые впечатления. Идеально для пар, семей, VIP-гостей и особенных моментов. Подарите себе день, который невозможно забыть. Египет начинается здесь.