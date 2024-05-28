VIP-экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе с премиальным подходом

Найдено 13 экскурсий в категории «VIP-туры» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
VIP-сафари на квадроциклах: эксклюзивное приключение к Синайским горам из Шарм-Эль-Шейха
Почувствуйте вкус свободы, прокатившись на квадроциклах по Синайской пустыне. Вас ждет уникальный маршрут, бедуинская деревня и незабываемые впечатления
«Оцените все преимущества VIP-поездки:✅ выше скорость езды (при условии соблюдения норм безопасности)✅ больше внимания со стороны инструктора✅ без долгого ожидания по пути»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100 за всё до 3 чел.
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
Насладитесь индивидуальным VIP-сафари на багги в Шарм-Эль-Шейхе. Путешествие к Синайским горам, катание на верблюдах и знакомство с культурой бедуинов ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Оцените все преимущества VIP-поездки: выше скорость езды, больше внимания со стороны инструктора, индивидуальный подход к каждому, возможность выбрать багги и никаких очередей»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
100 за всё до 2 чел.
VIP-трансферы в Шарм-эль-Шейхе
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
VIP-трансферы в Шарм-эль-Шейхе
Комфортабельный транспорт категории VIP, лицензированные водители и качественный сервис
Начало: В Отеле - в Аэропорту
Сегодня в 04:29
Завтра в 00:59
75 за всё до 2 чел.
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Отправиться в захватывающее плавание из Шарм-эль-Шейха по вашему сценарию и пожеланиям
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
650 за всё до 10 чел.
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
Насыщенное вип-путешествие навстречу истории, природным чудесам и атмосферным локациям
Начало: у вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
«Это индивидуальная экскурсия VIP-уровня»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от 300 за всё до 10 чел.
VIP safari на квадроциклах по Синайской пустыне (всё включено)
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
VIP safari на квадроциклах по Синайской пустыне (всё включено)
Начало: Шлагбаум отеля
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 05:00
$100 за всё до 4 чел.
VIP Багги к Синайским горам и бедуинам
🛞 Багги
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
VIP Багги к Синайским горам и бедуинам
Начало: Шлагбаум отеля
«Преимущества VIP-поездки:• выше скорость езды»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 2 чел.
VIP Морская прогулка на индивидуальной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
VIP Морская прогулка на индивидуальной яхте
Начало: Ваш отель
«VIP яхта в вашем распоряжении на целый день»
Расписание: ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$700 за всё до 10 чел.
VIP сафари на верблюдах к Синайским горам
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
VIP сафари на верблюдах к Синайским горам
Начало: Отель размещения
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 4 чел.
VIP Индивидуальный тур в заповедник рас Мохаммед с обедом море продуктов
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
VIP Индивидуальный тур в заповедник рас Мохаммед с обедом море продуктов
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $180 за всё до 4 чел.
Эксклюзивная фотосессия в лучших локациях Шарм-Эль-Шейха
Фотопрогулка
4 часа
Эксклюзивная фотосессия в лучших локациях Шарм-Эль-Шейха
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$260 за всё до 3 чел.
VIP-сафари в Шарм-эль-Шейхе
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
11 часов
VIP-сафари в Шарм-эль-Шейхе
Побывать в мекке дайвинга, познакомиться с бедуинами и отдохнуть в настоящем оазисе посреди пустыни
Начало: в вашем отеле
11 июня в 05:30
16 июня в 05:30
390 за всё до 4 чел.
Fast Track: индивидуальный VIP-сервис в аэропорту
Индивидуальная
1 час
Fast Track: индивидуальный VIP-сервис в аэропорту
Начало: Шарм-эль-Шейх международный аэропорт
«Fast Track — это VIP-сервис для быстрой посадки на рейс и прохождения всех предполетных процедур»
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
$45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марат
    28 мая 2024
    VIP Багги к Синайским горам и бедуинам
    Индивидуальный тур, это возможность не ждать, пока все соберутся, это возможность договориться об индивидуальной программе (это надо обязательно проговорить). И
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    что для меня оказалось важно - в общей группе ты едешь караваном и глотаешь пыль от передних машин. Тут пыль тоже будет, но это уже не так как когда впереди идет 10 машин. Моя благодарность Валиду и гиду Магди.

  • В
    Владислав
    26 мая 2024
    VIP Багги к Синайским горам и бедуинам
    Были на экскурсии в мае, все прошло отлично. 👌🏻 Валид позаботился обо всём. По пути на место назначения он провел небольшой
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    экскурс по истории Египта:) Сначала мы с женой ехали на багги, а Валид и сопровождающий на квадриках. Потом на 2/3 пути была остановка где по мнению сопровождающего было отличное (обычное) место для фотосессии, сделал нам кринжовые фотки с камнем 😅 хорошо что мы остановились до этого в другом месте и сделали фото которые нравятся нам, но этого как оказалось делать нельзя:) поэтому сразу обговорите этот момент, если вдруг вам как и нам показалось, что вы можете ехать как хотите и останавливаться где хотите. В общем потом мы поменялись и погоняли на квадроциклах. Без сомнений индивидуальная экскурсия гораздо лучше групповой где ты едешь конвоем с одной скоростью и глотаешь пыль. Спасибо Валиду, рекомендуем 👍🏻

  • E
    ELENA
    20 мая 2024
    VIP Индивидуальный тур в заповедник рас Мохаммед с обедом море продуктов
    Долго молчала, однако, далее не могу скрывать ото всех свои впечатления об одной из самых ярких и запоминающихся экскурсиях. Мохаммед
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    - профессионал своего дела, к авторской экскурсии подошёл очень внимательно. Поверьте, что такая возможность, за сравнительно небольшую плату, окупается в несколько крат. Плюсы: Гид общается на свободном отличном русском языке; Гид профессионал, отлично знакомый с историей места, владеет фактами о местности, а также является носителем культурного кода региона; Ваша поездка проходит в комфортном автомобиле, в дороге предусмотрены прохладительные напитки; Остановки не совпадают с групповыми экскурсионными; Нет жесткого тайминга пребывания на одной локации; Гид помогает сделать очень красивые фотографии; Гид подходит индивидуально, охотно отвечает на все вопросы. Минусы: влюбляешься в красоту этих мест, что не хочется уезжать 🥺💔

  • А
    Анастасия
    18 мая 2024
    VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
    Нам все очень понравилось, единственное хочется отметить работу фотографа! Он снимал на цифровой аппарат и телефон, не давал нам фоткать
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    самостоятельно, в какой-то момент мы сдались и решили что возьмем его фото, к сожалению ожидания и реальность поражает(первые три фото это мои снимки, следующие это снимки фотографа!), так что рекомендую отказаться от снимков сразу ❤️ а так все превосходно экскурсия супер!!!!

    Нам все очень понравилось, единственное хочется отметить работу фотографа! Он снимал на цифровой аппарат и телефонНам все очень понравилось, единственное хочется отметить работу фотографа! Он снимал на цифровой аппарат и телефонНам все очень понравилось, единственное хочется отметить работу фотографа! Он снимал на цифровой аппарат и телефонНам все очень понравилось, единственное хочется отметить работу фотографа! Он снимал на цифровой аппарат и телефонНам все очень понравилось, единственное хочется отметить работу фотографа! Он снимал на цифровой аппарат и телефонНам все очень понравилось, единственное хочется отметить работу фотографа! Он снимал на цифровой аппарат и телефон
  • В
    Вадим
    17 мая 2024
    VIP safari на квадроциклах по Синайской пустыне (всё включено)
    Все отлично
  • Н
    Наталья
    16 мая 2024
    VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
    Спасибо Валиду за хорошо организованную поездку джип-сафари,все прошло замечательно! гоняли на квадриках.. супер,фото с верблюдами,чай у берберов! хотелось бы дольше по времени.
  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    VIP Багги к Синайским горам и бедуинам
    Хочу сказать большое спасибо Валиду за прекрасную организацию экскурсии, за клиентоориентированность! Подробнее: я сделала заказ случайно на 2 человека (взрослых), а
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    по факту было 2 взрослых и 3 ребенка. Валид нашел отличный компромисс, чтобы нам не переплачивать, но было бы интересно для всех! Виды пустыни, конечно, печалят. Мусор от бедуинов горами😞. Но сам адреналин от поездки захватывает. 1,5 часа поездки самое оно, больше было бы тяжко! Валид, большое Вам спасибо! 👍

  • А
    Алина
    11 мая 2024
    VIP Индивидуальный тур в заповедник рас Мохаммед с обедом море продуктов
    Махмуд просто лучший гид из всех с которыми мы когда-либо встречались! Приехал вовремя, без задержек, сразу представился и рассказал о себе.
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    До экскурсии ехали на автомобиле с кондиционером, а не в шумном автобусе. Показал нас самые красивые места в заповеднике. Красота невероятная! Нам были предложены напитки на любой вкус! Стульчики и стол для удобства, а так же, что очень важно пляжный зонт от солнца! Махмуд очень внимательный и не навязчивый, сразу видно что профессионал. На протяжении всей экскурсии относился к нам с большим уважением. Спасибо Вам огромное!!! Будем рекомендовать вас своим друзьям и сами обязательно вернемся к вам на другие экскурсии!

  • Г
    Гульфия
    10 мая 2024
    VIP Индивидуальный тур в заповедник рас Мохаммед с обедом море продуктов
    Приехав в Шарм эль Шейх, хотелось увидеть природные красоты. На территории Синайского полуострова есть несколько национ. парков. Нами был выбран
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    заповедник Рас Мухаммед. Для посещения парка мы обратились к лучшему гиду Махмуду Г. Эта была 2 наша индивидуальная экскурсия с ним. И если мы выберем ещё одну, то поедем только с ним. Гид грамотный, вежливый, тактичный. Экскурсия включала в себя несколько локаций, где совершались остановки, продолжительность которых зависило от нас, гид не торопил, наоборот шёл на встречу, подстраивался под нас, за что ему очень благодарны. Добирались до заповедника в машине с кондиционером, Махмуд заранее позаботился о напитках, хорошо построил маршрут. Красоту парка не описать словами, пейзажи поистине великолепны: Сердечная бухта; ворота Аллаха с со своими искуссными глыбами; Мангровая роща с лазурным цветом воды; смотровая площадка, где открывается вид на Красное море, горы; Солёное озеро с удивительными берегами, покрытые солью; геологические разломы и др. Также остановка в нескольких местах для снорклинга и купания. Про каждую локацию гид рассказывал подробно и очень интересно, подобрал под нас место для снорклинга(т. к. мы были с детьми) После купания же мы были приятно удивлены, гид расстелил на сидения белоснежные полотенца, чтоб обратно добирались в комфорте. И ещё один приятный сюрприз ждал нас в городе: обед в рыбном ресторане Fares со своей изумительно приготовленной едой. Экскурсию рекомендую, нам все очень понравилось.

  • o
    olga
    6 мая 2024
    VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
    Супер экскурсия. Очень рада что мы выбрали организатором Валида. Гид замечательно говорил по русски, все прошло просто на высшем уровне. Будем в Шарм-эль-Шейхе, обязательно все туры только через Валида. Спасибо огромное.

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «VIP-туры»

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  1. VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
  2. VIP-сафари на багги - к Синайским горам
  3. VIP-трансферы в Шарм-эль-Шейхе
  4. Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "VIP-туры" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 45 до 700. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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