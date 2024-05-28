1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
VIP-сафари на квадроциклах: эксклюзивное приключение к Синайским горам из Шарм-Эль-Шейха
Почувствуйте вкус свободы, прокатившись на квадроциклах по Синайской пустыне. Вас ждет уникальный маршрут, бедуинская деревня и незабываемые впечатления
«Оцените все преимущества VIP-поездки:✅ выше скорость езды (при условии соблюдения норм безопасности)✅ больше внимания со стороны инструктора✅ без долгого ожидания по пути»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
Насладитесь индивидуальным VIP-сафари на багги в Шарм-Эль-Шейхе. Путешествие к Синайским горам, катание на верблюдах и знакомство с культурой бедуинов ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Оцените все преимущества VIP-поездки: выше скорость езды, больше внимания со стороны инструктора, индивидуальный подход к каждому, возможность выбрать багги и никаких очередей»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1 час
VIP-трансферы в Шарм-эль-Шейхе
Комфортабельный транспорт категории VIP, лицензированные водители и качественный сервис
Начало: В Отеле - в Аэропорту
Сегодня в 04:29
Завтра в 00:59
€75 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Отправиться в захватывающее плавание из Шарм-эль-Шейха по вашему сценарию и пожеланиям
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€650 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
Насыщенное вип-путешествие навстречу истории, природным чудесам и атмосферным локациям
Начало: у вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
«Это индивидуальная экскурсия VIP-уровня»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от €300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
VIP safari на квадроциклах по Синайской пустыне (всё включено)
Начало: Шлагбаум отеля
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 05:00
$100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
VIP Багги к Синайским горам и бедуинам
Начало: Шлагбаум отеля
«Преимущества VIP-поездки:• выше скорость езды»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
VIP Морская прогулка на индивидуальной яхте
Начало: Ваш отель
«VIP яхта в вашем распоряжении на целый день»
Расписание: ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$700 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
VIP сафари на верблюдах к Синайским горам
Начало: Отель размещения
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $180 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Эксклюзивная фотосессия в лучших локациях Шарм-Эль-Шейха
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
VIP-сафари в Шарм-эль-Шейхе
Побывать в мекке дайвинга, познакомиться с бедуинами и отдохнуть в настоящем оазисе посреди пустыни
Начало: в вашем отеле
11 июня в 05:30
16 июня в 05:30
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Fast Track: индивидуальный VIP-сервис в аэропорту
Начало: Шарм-эль-Шейх международный аэропорт
«Fast Track — это VIP-сервис для быстрой посадки на рейс и прохождения всех предполетных процедур»
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарат28 мая 2024Индивидуальный тур, это возможность не ждать, пока все соберутся, это возможность договориться об индивидуальной программе (это надо обязательно проговорить). И
- ВВладислав26 мая 2024Были на экскурсии в мае, все прошло отлично. 👌🏻 Валид позаботился обо всём. По пути на место назначения он провел небольшой
- EELENA20 мая 2024Долго молчала, однако, далее не могу скрывать ото всех свои впечатления об одной из самых ярких и запоминающихся экскурсиях. Мохаммед
- ААнастасия18 мая 2024Нам все очень понравилось, единственное хочется отметить работу фотографа! Он снимал на цифровой аппарат и телефон, не давал нам фоткать
- ВВадим17 мая 2024Все отлично
- ННаталья16 мая 2024Спасибо Валиду за хорошо организованную поездку джип-сафари,все прошло замечательно! гоняли на квадриках.. супер,фото с верблюдами,чай у берберов! хотелось бы дольше по времени.
- ЕЕкатерина13 мая 2024Хочу сказать большое спасибо Валиду за прекрасную организацию экскурсии, за клиентоориентированность! Подробнее: я сделала заказ случайно на 2 человека (взрослых), а
- ААлина11 мая 2024Махмуд просто лучший гид из всех с которыми мы когда-либо встречались! Приехал вовремя, без задержек, сразу представился и рассказал о себе.
- ГГульфия10 мая 2024Приехав в Шарм эль Шейх, хотелось увидеть природные красоты. На территории Синайского полуострова есть несколько национ. парков. Нами был выбран
- oolga6 мая 2024Супер экскурсия. Очень рада что мы выбрали организатором Валида. Гид замечательно говорил по русски, все прошло просто на высшем уровне. Будем в Шарм-эль-Шейхе, обязательно все туры только через Валида. Спасибо огромное.
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «VIP-туры»
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Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "VIP-туры" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 45 до 700. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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